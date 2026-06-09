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АСВ Агентство по страхованию вкладов
СОБЫТИЯ
|09.06.2026
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Softline хочет взыскать с властей убыток 5,4 миллиарда из-за ареста активов
Компания «Софтлайн» (Softline) подала иск в Арбитражный суд Москвы к Агентству страхования вкладов (АСВ) и Роскомснаббанку (лицензия у банка отозвана в 2019 г., банк находится под управлением <
|05.03.2024
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Первый клиент «Точки», пострадавший из-за ситуации с «Киви», получил выплату от компании
е «Точка» более 7,5 млн руб., которые не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом CNews сообщили представители «Точки». Первый платеж, который «Точка» провела в
|27.02.2024
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На кошельках Qiwi зависло 4,4 млрд руб. Их вернут строго при предъявлении справки от сотового оператора
Расчеты с кредиторами «Киви-банка» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сформировало размер страховой ответственности перед вкладчиками «Киви-банка», у которого
|03.02.2020
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Вкладчики банков-банкротов получат компенсации в режиме онлайн
нлайн-приложения банков-агентов. Об этом объявило государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Первыми услугами онлайн-сервиса смогут воспользоваться вкладчики Нижневолжского коммерч
|24.08.2017
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«Росбанк» внедрил приложения ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов
уктуру кредитной организации приложений ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Бизнес-процессы «Росбанка», благодаря сотрудничеству с АСВ, переведены на качест
|23.11.2015
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ТТК предоставил комплекс услуг связи «Агентству по страхованию вкладов» в Самаре
Компания ТТК предоставила комплекс услуг связи «Агентству по страхованию вкладов» (АСВ) в Самаре. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компа
|05.08.2014
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Digital Design автоматизировала документооборот «Агентства по страхованию вкладов»
аммной платформы Docsvision 4.5 в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ). Система рассчитана на 300 пользователей, сообщили CNews в Digital Design. Как отмечаетс
|19.08.2011
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Государство требует себе в подарок акции «Ростелекома» на 50 млрд руб
Документ предполагает возможность для государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) передавать государству имущество, которое агентство получило в ходе процесса оздоровлени
|05.08.2011
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«Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM
В «Сибур Холдинге» завершен первый этап проекта по внедрению системы управления нормативно-справочной информацией (АСВ НСИ) на основе продукта IBM InfoSphere MDM Server for PIM. Работы по проектированию и внедрению системы ведутся компанией CompuTel. Генподрядчиком проекта — выступает ИТСК, дочерняя компани
|15.12.2010
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Государству предложили сохранить контроль над «Ростелекомом» за 50 млрд руб
Гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Александр Турбанов заявил о готовности передать государству в лице Федерального агентств
|03.09.2010
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«Связьинвест» отказал государству в выкупе «Ростелекома»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) больше не будет добиваться от холдинга «Связьинвест» заключения опциона на выкуп принадл
|09.06.2010
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«Связьинвест» не даст ВЭБу разориться на «Ростелекоме»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готово заключить опцион на продажу принадлежащих ему 30% акций «Ростелекома» государстве
|25.01.2010
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Путин не дал «Связьинвесту» закрепиться в «Ростелекоме»
аче 30% акций оператора дальней связи «Ростелеком», принадлежащих Агентству по страхованию вкладов (АСВ), в доверительное управление «Банку развития и внешнеэкономоческой деятельности» (ВЭБ). О
|25.01.2010
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АСВ передаст 29,9% акций «Ростелекома» в доверительное управление ВЭБу
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в соответствие с распоряжением премьер-министра Владимира Путина передаст 29,9% акций «Р
|21.05.2009
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«Ростелеком» станет полностью государственным
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) приобретут у ба
|12.03.2007
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ГК АСВ внедряет модуль «Системы управления Парус»
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ) приступила к внедрению системы подготовки сводной бухгалтерской отчетности, включающей д
АСВ и организации, системы, технологии, персоны:
|Юрченко Евгений 133 14
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Протопопов Андрей 38 8
|Малофеев Константин 118 7
|Брюквин Юрий 300 7
|Рейман Леонид 1065 7
|Щеголев Игорь 699 6
|Мирошников Валерий 6 6
|Мирошников Борис 63 6
|Солонин Сергей 110 5
|Кудрин Алексей 125 5
|Ананьев Дмитрий 83 4
|Провоторов Александр 158 4
|Путин Владимир 3454 4
|Володкович Вячеслав 104 3
|Кузнецов Сергей 163 3
|Яппаров Тагир 110 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Ананьев Алексей 110 3
|Висящев Андрей 64 3
|Родионов Иван 73 3
|Касимов Игорь 21 3
|Бондарик Владимир 22 3
|Савченко Виктор 30 3
|Касперская Наталья 319 3
|Сотин Денис 216 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Назарова Анна 52 2
|Шувалов Игорь 86 2
|Блохин Алексей 3 2
|Завадских Андрей 15 2
|Полубояринов Михаил 14 2
|Мухин Дмитрий 3 2
|Бяков Юрий 42 2
|Шейгас Сергей 3 2
|Молчанова Елена 17 2
|Адров Вячеслав 3 2
|Тихонов Анатолий 19 2
|Занин Виталий 23 2
|Вайнштейн Виктор 37 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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