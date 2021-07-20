Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АСВ
Агентство по страхованию вкладов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 167
АСВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юрченко Евгений 75 9
|Ананьев Дмитрий 53 4
|Касперская Наталья 197 3
|Ананьев Алексей 88 3
|Володкович Вячеслав 30 3
|Рейман Леонид 413 2
|Мухин Дмитрий 2 2
|Назарова Анна 33 2
|Блохин Алексей 2 2
|Адров Вячеслав 2 2
|Шейгас Сергей 2 2
|Каштанов Павел 7 1
|Марасанов Валерий 1 1
|Чирков Дмитрий 2 1
|Малис Олег 55 1
|Бяков Юрий 34 1
|Фрадков Петр 5 1
|Матренюк Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Шалагинов Павел 3 1
|Зарицкий Владимир 7 1
|Васадзе Леван 5 1
|Инютин Николай 1 1
|Сахаров Артур 1 1
|Заботкин Алексей 6 1
|Скобелев Алексей 3 1
|Воловник Александр 1 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Волошкина Татьяна 8 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Малис Александр 111 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Шилов Сергей 61 1
|Афанасьев Александр 20 1
|Мамакин Владимир 8 1
|Иодко Алексей 9 1
|Иванов Дмитрий 42 1
|Жупанов Андрей 8 1
|Кехман Владимир 1 1
|Forbes - Форбс 442 2
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Ведомости 259 1
|Говорит Москва - радиостанция 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765360, в очереди разбора - 669046.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765360, в очереди разбора - 669046.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru