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АСВ
Агентство по страхованию вкладов


20.07.2021 «Элекснет» внедрил сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией 2
28.01.2021 Цифровой рубль отберет прибыль у банков и отдаст ее россиянам 2
01.10.2020 ГКМП и «Аэродиск» будут развивать российские технологии в военно-космической отрасли 1
14.05.2020 «НИЦ Аэродиск» стал резидентом «Сколково» 1
30.03.2020 Власти придумали, как развивать в России беспилотники и умные дороги 2
19.03.2020 «Аэродиск» и «ICL техно» разработают систему хранения данных 1
11.03.2020 Банк Натальи Касперской стал банкротом 3
03.02.2020 Вкладчики банков-банкротов получат компенсации в режиме онлайн 13
20.01.2020 Власти банкротят банк Натальи Касперской 1
10.01.2020 У банка Натальи Касперской отозвали лицензию 3
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 2
12.02.2019 R-Style Softlab выпустила решение для взаимодействия с Реестром МСП 1
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
21.12.2018 Государство требует колоссальную сумму от основателей «Техносерв», изгнанных из компании 1
11.09.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2018 г. 2
06.09.2018 На российском рынке ИТ-услуг турбулентность в десятке лидеров 1
04.07.2018 R-Style Softlab выпустила решение для работы с биометрическими данными 2
06.06.2018 Долги «Астероса» перевалили за 3 миллиарда. Претензии предъявил банк госипотеки 1
05.06.2018 ВТБ купил 40% «Техносерва» 1
11.04.2018 ВТБ покупает 40% «Техносерва» 1
13.02.2018 Чтобы расплатиться по кредиту, «Ангстрем» распродаст микросхемы на 115 миллионов 1
20.11.2017 Фальшивые ИТ-компании использовали для получения огромных кредитов в обанкротившемся банке 1
27.10.2017 Банк-банкрот «терроризирует» «Ангстрем», требуя распродажи имущества за долги 2
24.08.2017 «Росбанк» внедрил приложения ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов 6
20.07.2017 Банк «Открытие» выплатит страховое возмещение ИП – вкладчикам «Югры» дистанционно 2
12.04.2017 «Российский Капитал» представил корпоративный мобильный банк «РК Бизнес Мобайл» 1
25.10.2016 «Нашлись» владельцы российского спутникового оператора 1
29.09.2016 Банк «Открытие» запустил банковский бот в Facebook 1
28.04.2016 Банк «Агропромкредит» запустил услугу пополнения карт и погашения кредитов других российских банков 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 1
20.01.2016 StartTrack запустила новую краудлендинговую платформу 1
23.11.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи «Агентству по страхованию вкладов» в Самаре 3
23.07.2015 Банки делают ставку на ИТ-сервисы для клиентов с доходом от 200 тыс. рублей 1
16.04.2015 РДТЕХ построил для Татфондбанка систему финансового планирования 1
18.12.2014 Новый фронт рынка ИТ-услуг: управление ИТ-ландшафтом госкорпораций 1
15.09.2014 «Альфа-Банк» и «Балтийский Банк» объединили сети банкоматов 3
05.08.2014 Digital Design автоматизировала документооборот «Агентства по страхованию вкладов» 1
16.10.2013 Объявлен список госуслуг, которые станут по-настоящему электронными в первую очередь 1

Публикаций - 66, упоминаний - 167

АСВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 23
Ростелеком Связьинвест 702 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 3
Астерос - Asteros 531 3
InfoWatch - Инфовотч 613 3
Facebook 3767 3
Золотая Корона 280 2
Инфосистемы Джет 675 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
Ростелеком Дальсвязь 208 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Крок 1221 2
Continuum Innovation 39 1
Syntellect - Синтеллект 37 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Старт2ком 5 1
Konica Minolta Business Solutions 39 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
ВолгаТелеком 219 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
Konica Minolta Business Solutions Europe 15 1
ТС-холдинг 3 1
Интеко СБ - Системы безопасности и охраны 1 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Астерос Информационная безопасность - Кабест 57 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Центел - Центральный телеграф 164 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Alibaba Group 298 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 8
Открытие ФК 538 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Газпромбанк - ГПБ 693 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
Нэклис-Банк 15 3
Organat Financial Ltd 3 3
Возрождение - Коммерческий банк 99 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Авиа-проект 2 2
Русский мак 2 2
Лорэнс-стар 2 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
ВТБ24 583 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1127 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Prometheus Capital Partners 5 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
СОГАЗ-Мед Страховая компания 1 1
ГКМП - Группа компаний машиностроения и приборостроения - Научно-производственное объединение 1 1
БФГ-кредит 3 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
РОСНО СК 69 1
Связь-банк 79 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Связной ГК 883 1
НВКбанк - Нижневолжский коммерческий банк 1 1
Русский деликатес ТПК - Торгово-производственная компания 1 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
МДМ Банк 150 1
Татфондбанк 69 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Русский стандарт Банк 302 1
МТС банк 254 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 6
Арбитражный суд города Москвы 339 5
Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
Президент Российской Федерации 1441 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Правительство РФ 2207 3
ЦБ РФ - Главное управление Центробанка России по Центральному федеральному округу 2 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
Правительство Воронежской области 12 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Администрация Красноярского края 25 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Саратовской области 17 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство Самарской области 48 1
Правительство Москвы 653 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Умные платформы 499 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
АПК БГ - Безопасный город 42 3
Google Android 10751 2
Aerodisk vAIR 15 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
R-Style Softlab - RS-Connect 47 2
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 2
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Aerodisk Восток СХД 17 1
Aerodisk АИСТ 14 1
Alibaba Tmail 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 6 1
Syntellect Tessa 14 1
Apple Pay 385 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Apple iOS 5742 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Aerodisk Engine - A-Core - СХД 9 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Юрченко Евгений 75 9
Ананьев Дмитрий 53 4
Касперская Наталья 197 3
Ананьев Алексей 88 3
Володкович Вячеслав 30 3
Рейман Леонид 413 2
Мухин Дмитрий 2 2
Назарова Анна 33 2
Блохин Алексей 2 2
Адров Вячеслав 2 2
Шейгас Сергей 2 2
Каштанов Павел 7 1
Марасанов Валерий 1 1
Чирков Дмитрий 2 1
Малис Олег 55 1
Бяков Юрий 34 1
Фрадков Петр 5 1
Матренюк Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Шалагинов Павел 3 1
Зарицкий Владимир 7 1
Васадзе Леван 5 1
Инютин Николай 1 1
Сахаров Артур 1 1
Заботкин Алексей 6 1
Скобелев Алексей 3 1
Воловник Александр 1 1
Приданцев Сергей 82 1
Волошкина Татьяна 8 1
Осеевский Михаил 221 1
Малис Александр 111 1
Вермишян Геворк 61 1
Дворкович Аркадий 169 1
Шилов Сергей 61 1
Афанасьев Александр 20 1
Мамакин Владимир 8 1
Иодко Алексей 9 1
Иванов Дмитрий 42 1
Жупанов Андрей 8 1
Кехман Владимир 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - Сочи 913 2
Россия - Воронежская область 398 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - Симферополь 116 1
Южная Корея - Сеул 130 1
США - Бостон 99 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Смоленская область 229 1
Италия - Милан 47 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - Волжский 58 1
Россия - Тамбовская область 323 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Япония - Токио 288 1
Россия - Красноярский край 667 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Россия - Саратовская область 344 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Самарская область 564 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Волгоград 542 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Канада 1307 1
Россия - Севастополь 420 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Казахстан - Республика 2641 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 1 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 1
Образование в России 341 1
Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 1 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Forbes - Форбс 442 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 4
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
Fortune Global 500 162 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765360, в очереди разбора - 669046.
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