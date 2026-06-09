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АСВ Агентство по страхованию вкладов

АСВ - Агентство по страхованию вкладов

«Старшего слушай разумную речь: — деньги в сберкассе надо беречь!» Плакат о надежности советской банковской системы. Бедарев Г., Попов Н., 1949 год. «Старшего слушай разумную речь: — деньги в сберкассе надо беречь!» Плакат о надежности советской банковской системы. Бедарев Г., Попов Н., 1949 год.
Кто-куда, а я в Сберкассу! СССР, 1920-е гг. Буланов М.А. Кто-куда, а я в Сберкассу! СССР, 1920-е гг. Буланов М.А.
Крестьянин! Откладывай каждую свободную копейку в сберегательную кассу... СССР, 1927 г. Неизвестный художник. Крестьянин! Откладывай каждую свободную копейку в сберегательную кассу... СССР, 1927 г. Неизвестный художник.
«Старшего слушай разумную речь: — деньги в сберкассе надо беречь!» Плакат о надежности советской банковской системы. Бедарев Г., Попов Н., 1949 год.

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Softline хочет взыскать с властей убыток 5,4 миллиарда из-за ареста активов

Компания «Софтлайн» (Softline) подала иск в Арбитражный суд Москвы к Агентству страхования вкладов (АСВ) и Роскомснаббанку (лицензия у банка отозвана в 2019 г., банк находится под управлением <
05.03.2024 Первый клиент «Точки», пострадавший из-за ситуации с «Киви», получил выплату от компании

е «Точка» более 7,5 млн руб., которые не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом CNews сообщили представители «Точки». Первый платеж, который «Точка» провела в

27.02.2024 На кошельках Qiwi зависло 4,4 млрд руб. Их вернут строго при предъявлении справки от сотового оператора

Расчеты с кредиторами «Киви-банка» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сформировало размер страховой ответственности перед вкладчиками «Киви-банка», у которого
03.02.2020 Вкладчики банков-банкротов получат компенсации в режиме онлайн

нлайн-приложения банков-агентов. Об этом объявило государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Первыми услугами онлайн-сервиса смогут воспользоваться вкладчики Нижневолжского коммерч
24.08.2017 «Росбанк» внедрил приложения ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов

уктуру кредитной организации приложений ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Бизнес-процессы «Росбанка», благодаря сотрудничеству с АСВ, переведены на качест
23.11.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи «Агентству по страхованию вкладов» в Самаре

Компания ТТК предоставила комплекс услуг связи «Агентству по страхованию вкладов» (АСВ) в Самаре. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компа
05.08.2014 Digital Design автоматизировала документооборот «Агентства по страхованию вкладов»

аммной платформы Docsvision 4.5 в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ). Система рассчитана на 300 пользователей, сообщили CNews в Digital Design. Как отмечаетс
19.08.2011 Государство требует себе в подарок акции «Ростелекома» на 50 млрд руб

Документ предполагает возможность для государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) передавать государству имущество, которое агентство получило в ходе процесса оздоровлени
05.08.2011 «Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM

В «Сибур Холдинге» завершен первый этап проекта по внедрению системы управления нормативно-справочной информацией (АСВ НСИ) на основе продукта IBM InfoSphere MDM Server for PIM. Работы по проектированию и внедрению системы ведутся компанией CompuTel. Генподрядчиком проекта — выступает ИТСК, дочерняя компани
15.12.2010 Государству предложили сохранить контроль над «Ростелекомом» за 50 млрд руб

Гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Александр Турбанов заявил о готовности передать государству в лице Федерального агентств
03.09.2010 «Связьинвест» отказал государству в выкупе «Ростелекома»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) больше не будет добиваться от холдинга «Связьинвест» заключения опциона на выкуп принадл
09.06.2010 «Связьинвест» не даст ВЭБу разориться на «Ростелекоме»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готово заключить опцион на продажу принадлежащих ему 30% акций «Ростелекома» государстве
25.01.2010 Путин не дал «Связьинвесту» закрепиться в «Ростелекоме»

аче 30% акций оператора дальней связи «Ростелеком», принадлежащих Агентству по страхованию вкладов (АСВ), в доверительное управление «Банку развития и внешнеэкономоческой деятельности» (ВЭБ). О
25.01.2010 АСВ передаст 29,9% акций «Ростелекома» в доверительное управление ВЭБу

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в соответствие с распоряжением премьер-министра Владимира Путина передаст 29,9% акций «Р
21.05.2009 «Ростелеком» станет полностью государственным

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) приобретут у ба
12.03.2007 ГК АСВ внедряет модуль «Системы управления Парус»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ) приступила к внедрению системы подготовки сводной бухгалтерской отчетности, включающей д

Публикаций - 107, упоминаний - 162

АСВ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 25
Ростелеком - Связьинвест 1719 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Softline - Софтлайн 3743 5
АйТи 1519 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 26 4
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 43 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
VK - Mail.ru Group 3602 3
АйТи - Аплана Группа компаний 183 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
ПрограмБанк 98 3
Интеграция ООО 11 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 3
Реляционное программирование 13 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Yandex - Яндекс 9216 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Oracle Corporation 7074 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Крок - Croc 1964 2
Directum - Директум 1268 2
Telegram Group 2940 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
NanduQ - Qiwi 1013 12
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 12
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Альфа-Банк 1979 5
Почта России ПАО 2370 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 12 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Organat Financial Ltd 4 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
ПромСвязьКапитал 85 3
БФГ-кредит - БФГ-Банк 8 3
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 3
ИНС - Институт национальной стратегии 31 3
Связной ГК 1401 3
Нэклис-Банк 16 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Visa International 1993 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Евросеть 1421 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 41
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 3
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 3
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
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Оповещение и уведомление - Notification 5944 8
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
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Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 7
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 6
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 4
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Apple iPhone 6 4861 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 3
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 47 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 50 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 2
FreePik 1841 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Apple Pay 519 1
Юрченко Евгений 133 14
Медведев Дмитрий 1665 8
Протопопов Андрей 38 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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