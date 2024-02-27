На кошельках Qiwi зависло 4,4 млрд руб. Их вернут строго при предъявлении справки от сотового оператора

На счетах владельцев электронных кошельков Qiwi находится 4,4 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов намерено вернуть данные средства по заявлениям от обладателей кошельков, к которым должны быть приложены справки о принадлежности сотовых номеров.

Расчеты с кредиторами «Киви-банка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сформировало размер страховой ответственности перед вкладчиками «Киви-банка», у которого неделей ранее Центробанк отозвал лицензию. Как говорится в сообщении АСВ, величина остатков на вкладах составляет 4,3 млрд руб.

Страховое возмещение получат 300 физических лиц, 11 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9 тыс. юридических лиц. АСВ проведет конкурс по выбору банка-агента для выплаты страхового возмещения, итоги которого будут подведены 27 февраля 2024 г.

Сколько у Qiwi было электронных кошельков и сколько средств на них хранилось

В то же время основной деятельностью «Киви-банка» было обслуживание платежной системы Qiwi: платежных терминалов и электронных денежных кошельков. В пользу владельцев электронных кошельков «Киви-банк» выпускал предоплаченные банковские карты. При этом Закон о страховании банковских вкладов не распространяется на электронные кошельки, предупредили в АСВ.

Временная администрация, введенная Центробанком после отзыва лицензии у «Киви-банка», выявила в нем 9,3 млн электронных кошельков на общую сумму 4,4 млрд руб. В том числе на анонимных кошельках (с лимитом до 15 тыс. руб.) находилось 277 млн руб., всего кошельков такого типа было 1,3 млн. Средний остаток по одному кошельку составлял 212 руб.

На кошельках с упрощенной идентификаций (с лимитом до 60 тыс. руб.) размещено 2,35 млрд руб. Всего таких кошельков было 7,15 млн штук, средний размер остатка по ним - 328 руб.

На кошельках с полной идентификацией клиента (лимит - до 600 тыс. руб.) находится 1,76 млрд руб. Кошельков этой категории - 870 тыс., средний размер остатка на одном таком кошельке - 2,04 тыс. руб.

Требования по возмещениям средств владельцев электронных кошельков подлежат удовлетворению в реестре кредиторов третьей очереди. Для этого кредитор должен подать в письменном виде требование о возмещении денежных средств с приложением справки от сотового оператора о т ом, что номер, на который зарегистрирован кошелек, принадлежит ему. Также АСВ работает над механизм упрощенной подачи требований - через личный кабинет на сайте Qiwi.

Краткая история Qiwi

Напомним, Qiwi была образована в 2008 г. путем слияния платежных систем E-port и ОСМП. Qiwi стала лидером на рынках платежных терминалов и электронных кошельков. В 2013 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, впоследствии размещение также прошло на Московской бирже. Основной владелец компании - Сергей Солонин.

Весной 2022 г. администрация биржи Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг на зарубежных фондовых площадках. Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации активов Qiwi, предусматривающий уход компании из России. В этом случае Qiwi могла бы возобновить свой листинг на бирже.

Сделка по продаже Qiwi и ее дальнейшая судьба

В начале 2024 г. Qiwi продала свое российское подразделение АО «Киви» своему бывшему гендиректору Андрею Протопопову. Сумма сделки составляет 23,75 млрд руб., она предусматривает рассрочку на четыре года.

Сделка была завершена, АО «Киви» перешла в собственность гонконгской Fusion Factor Fintech, подконтрольной Протопопову. При этом 100% данной структуры будет находится в залоге у Qiwi до момента полного выполнения покупателем своих обязательств.

Частью АО «Киви» был и «Киви-банк» В заявлении Qiwi указывается, что отзыв лицензии у «Киви-банка» окажет существенное влияние на бизнес АО «Киви». Но договор купли-продажи не предусматривает возможности пересмотра цены приобретения или одностороннего расторжения сделки.

В Qiwi полагают, что у «Киви-банка» нет признаков банкротства (причиной отзыва лицензии стало нарушение законодательства о противодействию отмыванию денег). Поэтому после расчетов с кредиторами остаток капитала «Киви-банка» должен быть возвращен его владельцу. Размер капитала «Киви-банка» составляет 25 млрд руб.

Если покупатель не выполнит свои обязательства, Qiwi может продать новому покупателю находящиеся у нее в залоге акции Fusion Factor Fintech. Поиск покупателя может быть осуществлен путем публичного аукциона или путем частных переговоров. Цена данной сделки должна соответствовать цену сделки с Протопоповым или независимой оценки продаваемых активов. В любом случае, Qiwi не намерена возвращать себе российские активы.

Вырученные от продажи российского подразделения средства Qiwi направить на выкуп собственных акций (buy back) в размере до 10% от общего числа акций. 11 марта 2024 г. должно состояться внеочередное собрание акционеров Qiwi для одобрения данного вопроса. В Qiwi предупредили, что в сложившихся обстоятельствах buy back может быть отменен или отложен.