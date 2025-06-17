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Fusion Fintech Group Fusion Factor Fintech Fusion Fintech Factor


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов 1
25.04.2024 Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов 1
06.03.2024 Многомиллиардную продажу Qiwi пытаются расторгнуть через суд 4
01.03.2024 ФСБ начала проверять банк Qiwi 1
27.02.2024 На кошельках Qiwi зависло 4,4 млрд руб. Их вернут строго при предъявлении справки от сотового оператора 1
31.01.2024 Qiwi plc объявляет о назначении генерального и финансового директоров 1
22.01.2024 Qiwi продана своему гендиректору 1
22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Fusion Fintech Group и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 21 3
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 25 3
Flocktory - Флоктори 23 2
IntellectMoney 24 2
EY - Ernst & Young Global 373 1
NanduQ - Qiwi 998 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2741 6
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 151 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1698 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1164 4
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 2
NanduQ - Qiwi Таксиагрегатор 7 2
РРПК - Русская рыбопромышленная компания 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Русский стандарт Банк 454 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4987 6
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5582 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3237 1
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5554 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5171 5
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 472 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28317 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1013 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8115 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7588 2
Data monetization - Монетизация данных 1721 1
Управление финансами - Financial management 621 1
Оповещение и уведомление - Notification 4923 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16447 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1050 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4304 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2387 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16284 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10845 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4923 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4668 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 511 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1574 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 606 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 719 1
Протопопов Андрей 33 6
Солонин Сергей 105 5
Мащенков Алексей 4 3
Никонова Елена 6 2
Протопопов Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1757 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 4
Казахстан - Республика 5662 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Ближний Восток 2990 1
Украина 7679 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1146 1
Африка Северная 241 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2294 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6303 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 4
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 125 3
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Кредитование - Сrediting - Заём 6885 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11286 2
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 121 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2578 1
НКО - Некоммерческая организация 522 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 408 1
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 38 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1006 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 566 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 229 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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