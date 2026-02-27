Получите все материалы CNews по ключевому слову
Оферта Offero предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора
СОБЫТИЯ
|27.02.2026
|
Сбербанк потратит 11 миллиардов на скупку акций российского микроэлектронного гиганта
лемент). Об этом говорится в сообщении компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Оферта осуществляется в отношении 272,25 млрд акций ГК «Элемента», что составляет 58% от обще
|14.11.2025
|
Экс-глава бывшего владельца Qiwi скупил его акции на 1,6 миллиарда
ния экс-гендиректора Qiwi Андрея Протопопова выкупила 5% акций ее международного подразделения Qiwi Оферта выставлялась по цене 210 руб. за одну акцию (близко к рыночной цене ADR Nanduq на Моск
|02.07.2025
|
Цифровая оферта «Почты России» стала в полтора раза популярнее у МСБ
С января по май 2025 г. число предпринимателей МСБ, ставших клиентами «Почты России» по цифровому договору оферты, выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Ежемесячно к услугам компании таким способом подключается порядка 5000 представителей малого бизнеса. Об этом CNews сооб
|17.06.2025
|
Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов
Итоги первого этапа оферты на выкуп акций Nanduq Гонконгская компания Fusion Factor Fintech (FFF), принадлежащая экс-гендиректору платежной системы Qiwi Андрею Протопопову, сообщила о завершении первого этапа о
|26.07.2024
|
Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией
выпущенные акции глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на собственные акции компании. Оферта предназначалась на тех владельцев GDR, чьи права зарегистрированы в российской финансо
|25.07.2024
|
Втрое больше клиентов подключилось к услугам «Почты» по цифровой оферте
За шесть месяцев 2024 г. число клиентов «Почты», подключившихся по цифровому договору оферты, выросло более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Компания упростила процедуру заключения договора оферты, что сократило процесс с 15 мин до 2 мин. Об этом
|24.06.2024
|
ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO
Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г. В сумме по акцептованным офертам было пр
|17.06.2024
|
ПАО «Софтлайн» объявляет об открытии окна реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO
тлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале периода акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Со
|27.03.2024
|
Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»
ельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc. не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в основные сроки, и публикует дополнительное приглашение делать оферты, адресованное владельцам ГДР Noventiq в периметре НРД. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Софтлайн». Ключевые индикативные параметры обмена: приглашение делать оферты адрес
|02.11.2023
|
HeadHunter переезжает из Кипра в Россию и потратит 26 миллиардов на выкуп собственных акций
4,6 млн). Предложение по продаже акций действительно до 1 декабря 2023 г. Таким образом, максимальные затраты HeadHunter на оферту составят 13,2 млрд – 26,1 млрд руб или $142,5 млн – 262,5 млн. Чтобы оферта состоялась, необходимо согласие владельцев как минимум 20% акций (10,12 млн). Для осуществление оферты уже получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлению ино
|18.08.2022
|
Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн
Новая оферта на выкуп акций Qiwi Платежная система Qiwi раскрыла новые подробности оферты, которую основной акционер компании Сергей Солонин объявил на выкуп акций компании. Первоначально оферты была
|19.04.2018
|
Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев
а Veon (работает в России под торговой маркой «Билайн») раскрыла новые подробности относительно несостоявшейся оферты на выкуп долей миноритарных акционеров египетского холдинга Global Telecom (GTH). Оферта была объявлена в ноябре 2017 г., Veon хотел увеличить свою долю в GTH с 57,7% до 100%. За одну акцию GTH группа Veon готова была заплатить 79 египетских фунтов ($0,44), на всю оферту гот
|04.04.2018
|
Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями
акцию предлагала $0,7, за одну глобальную депозитарную расписку (GDR, в то время котировались на Лондонской фондовой бирже) $3,5. За все акции Altimo готова была заплатить $1,77 млрд. Для того, чтобы оферта состоялась, необходимо было согласие как минимум владельцев 26,9% акций OTH. Однако продать свои ценные бумаги согласились владельцы лишь 15,9% акций. В результате оферта не состо
|09.11.2017
|
«Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки»
om, работающая в России под брендом «Билайн», объявила оферту на выкуп долей миноритарных акционеров в контролируемом группой египетском холдинге Global Telecom (GTH). Как говорится в сообщении Veon, оферта объявлена в соответствии с письмом, направленным Египетским финансовым регулятором в Египетскую фондовую биржу (акции GTH котируются на данной площадке). В соответствии с условиями оферт
|18.07.2017
|
Qiwi не решилась продаться «Открытию», несмотря на огромную премию
Оферта на покупку акций Qiwi признана несостоявшейся Группа «Открытие» сообщила о завершении действия оферты на выкуп акций платежной системы Qiwi. По результатам сбора заявок стало известно, что оферта не состоится. «Открытие» готова была вложить в акции Qiwi почти $700 млн Группа «Открытие», являющаяся акционером Qiwi, объявила оферту на выкуп акций платежной системы 12 июне 2017 г. Г
|28.05.2013
|
«Альфа-групп» продолжает борьбу за «дочку» «Билайна»
Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo - сообщил итоги оферты на выкуп акций египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Продать свои ценные бумаги согласились владельцы 834 млн акций, что составляет 16% от общего числа акций OTH и 33% от числа акц
|13.03.2012
|
АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи
0 акциям). В случае, если все акционеры согласятся продать свои ценные бумаги, РТИ придется потратить на их выкуп 1,943 млрд руб. (примерно $65 млн). Предложение будет действительно до 22 мая 2012 г. Оферта была направлена в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) еще 24 февраля, но ее цена стала известна только сейчас. С февраля котировки «Ситроникса» пошли вверх: стоимость одной ак
|25.06.2010
|
МТС закрывает «Комстар»
Комстара» (9% от его уставного капитала) по цене $7,16 (220 руб.) за одну ГДР. Эта цена на 13,1% превышает средневзвешенную по объему торгов за последние три месяца рыночную цену ГДР «Комстара». Если оферта состоится, она будет стоить МТС $270 млн. Правда, аналитик ИК «Финам» Эльдар Вагабов не рекомендует акционерам «Комстара» принимать оферту. «С учетом позитивного эффекта слияния компаний
|29.07.2009
|
«Синтерра» объявила дату новой оферты по облигациям
стью 1 тыс. руб. каждая облигация. Общий объем выпуска - 3 млрд руб. Срок обращения – 5 лет. Облигации «Синтерры» включены в котировальный список «А» первого уровня «ФБ ММВБ». В этом году официальная оферта по выкупу облигаций должна состояться 10 августа 2009 г. Агентом по приобретению облигаций компании является «Сбербанк России».
Оферта и организации, системы, технологии, персоны:
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 7
|АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
|Солонин Сергей 110 9
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 8
|Таврин Иван 120 7
|Мельников Александр 98 6
|Морошкин Александр 118 4
|Шамолин Михаил 124 4
|Кочетков Владислав 248 4
|Лавров Владимир 111 4
|Протопопов Андрей 38 4
|Назаров Леван 3 3
|Елизарьев Александр 7 3
|Аверина Анна 10 3
|Боровиков Игорь 137 3
|Гирев Андрей 77 2
|Осадчая Ирина 64 2
|Пустовой Максим 36 2
|Пуртов Кирилл 64 2
|Хуснутдинова Венера 20 2
|Багреева Мария 31 2
|Тилежинский Вячеслав 4 2
|Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 2
|Путин Владимир 3454 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Кабаков Ярослав 66 2
|Сивцев Илья 174 2
|Зайцева Анна 70 2
|Фролов Денис 73 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
|Патаркацишвили Бадри 11 2
|Алекперов Вагит 44 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Исаев Дмитрий 58 1
|Субботина Мария 5 1
|Карахан Алексей 1 1
|Вураско Александр 48 1
|Баранов Александр 19 1
|Черняк Александр 3 1
|Барышников Александр 6 1
|Демидов Михаил 134 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.