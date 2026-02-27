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Оферта Offero предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора

СОБЫТИЯ


27.02.2026 Сбербанк потратит 11 миллиардов на скупку акций российского микроэлектронного гиганта

лемент). Об этом говорится в сообщении компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Оферта осуществляется в отношении 272,25 млрд акций ГК «Элемента», что составляет 58% от обще
14.11.2025 Экс-глава бывшего владельца Qiwi скупил его акции на 1,6 миллиарда

ния экс-гендиректора Qiwi Андрея Протопопова выкупила 5% акций ее международного подразделения Qiwi Оферта выставлялась по цене 210 руб. за одну акцию (близко к рыночной цене ADR Nanduq на Моск
02.07.2025 Цифровая оферта «Почты России» стала в полтора раза популярнее у МСБ

С января по май 2025 г. число предпринимателей МСБ, ставших клиентами «Почты России» по цифровому договору оферты, выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Ежемесячно к услугам компании таким способом подключается порядка 5000 представителей малого бизнеса. Об этом CNews сооб
17.06.2025 Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов

Итоги первого этапа оферты на выкуп акций Nanduq Гонконгская компания Fusion Factor Fintech (FFF), принадлежащая экс-гендиректору платежной системы Qiwi Андрею Протопопову, сообщила о завершении первого этапа о
26.07.2024 Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией

выпущенные акции глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на собственные акции компании. Оферта предназначалась на тех владельцев GDR, чьи права зарегистрированы в российской финансо
25.07.2024 Втрое больше клиентов подключилось к услугам «Почты» по цифровой оферте

За шесть месяцев 2024 г. число клиентов «Почты», подключившихся по цифровому договору оферты, выросло более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Компания упростила процедуру заключения договора оферты, что сократило процесс с 15 мин до 2 мин. Об этом
24.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO

Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г. В сумме по акцептованным офертам было пр
17.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет об открытии окна реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO

тлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале периода акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Со
27.03.2024 Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»

ельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc. не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в основные сроки, и публикует дополнительное приглашение делать оферты, адресованное владельцам ГДР Noventiq в периметре НРД. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Софтлайн». Ключевые индикативные параметры обмена: приглашение делать оферты адрес
02.11.2023 HeadHunter переезжает из Кипра в Россию и потратит 26 миллиардов на выкуп собственных акций

4,6 млн). Предложение по продаже акций действительно до 1 декабря 2023 г. Таким образом, максимальные затраты HeadHunter на оферту составят 13,2 млрд – 26,1 млрд руб или $142,5 млн – 262,5 млн. Чтобы оферта состоялась, необходимо согласие владельцев как минимум 20% акций (10,12 млн). Для осуществление оферты уже получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлению ино
18.08.2022 Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн

Новая оферта на выкуп акций Qiwi Платежная система Qiwi раскрыла новые подробности оферты, которую основной акционер компании Сергей Солонин объявил на выкуп акций компании. Первоначально оферты была
19.04.2018 Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев

а Veon (работает в России под торговой маркой «Билайн») раскрыла новые подробности относительно несостоявшейся оферты на выкуп долей миноритарных акционеров египетского холдинга Global Telecom (GTH). Оферта была объявлена в ноябре 2017 г., Veon хотел увеличить свою долю в GTH с 57,7% до 100%. За одну акцию GTH группа Veon готова была заплатить 79 египетских фунтов ($0,44), на всю оферту гот
04.04.2018 Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями

акцию предлагала $0,7, за одну глобальную депозитарную расписку (GDR, в то время котировались на Лондонской фондовой бирже) $3,5. За все акции Altimo готова была заплатить $1,77 млрд. Для того, чтобы оферта состоялась, необходимо было согласие как минимум владельцев 26,9% акций OTH. Однако продать свои ценные бумаги согласились владельцы лишь 15,9% акций. В результате оферта не состо
09.11.2017 «Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки»

om, работающая в России под брендом «Билайн», объявила оферту на выкуп долей миноритарных акционеров в контролируемом группой египетском холдинге Global Telecom (GTH). Как говорится в сообщении Veon, оферта объявлена в соответствии с письмом, направленным Египетским финансовым регулятором в Египетскую фондовую биржу (акции GTH котируются на данной площадке). В соответствии с условиями оферт
18.07.2017 Qiwi не решилась продаться «Открытию», несмотря на огромную премию

Оферта на покупку акций Qiwi признана несостоявшейся Группа «Открытие» сообщила о завершении действия оферты на выкуп акций платежной системы Qiwi. По результатам сбора заявок стало известно, что оферта не состоится. «Открытие» готова была вложить в акции Qiwi почти $700 млн Группа «Открытие», являющаяся акционером Qiwi, объявила оферту на выкуп акций платежной системы 12 июне 2017 г. Г
28.05.2013 «Альфа-групп» продолжает борьбу за «дочку» «Билайна»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo - сообщил итоги оферты на выкуп акций египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Продать свои ценные бумаги согласились владельцы 834 млн акций, что составляет 16% от общего числа акций OTH и 33% от числа акц
13.03.2012 АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи

0 акциям). В случае, если все акционеры согласятся продать свои ценные бумаги, РТИ придется потратить на их выкуп 1,943 млрд руб. (примерно $65 млн). Предложение будет действительно до 22 мая 2012 г. Оферта была направлена в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) еще 24 февраля, но ее цена стала известна только сейчас. С февраля котировки «Ситроникса» пошли вверх: стоимость одной ак
25.06.2010 МТС закрывает «Комстар»

Комстара» (9% от его уставного капитала) по цене $7,16 (220 руб.) за одну ГДР. Эта цена на 13,1% превышает средневзвешенную по объему торгов за последние три месяца рыночную цену ГДР «Комстара». Если оферта состоится, она будет стоить МТС $270 млн. Правда, аналитик ИК «Финам» Эльдар Вагабов не рекомендует акционерам «Комстара» принимать оферту. «С учетом позитивного эффекта слияния компаний
29.07.2009 «Синтерра» объявила дату новой оферты по облигациям

стью 1 тыс. руб. каждая облигация. Общий объем выпуска - 3 млрд руб. Срок обращения – 5 лет. Облигации «Синтерры» включены в котировальный список «А» первого уровня «ФБ ММВБ». В этом году официальная оферта по выкупу облигаций должна состояться 10 августа 2009 г. Агентом по приобретению облигаций компании является «Сбербанк России».

Публикаций - 209, упоминаний - 226

Оферта и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Softline - Софтлайн 3743 14
Ростелеком 10948 13
Yandex - Яндекс 9215 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 13
МегаФон 10742 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 10
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 9
Ростелеком - Связьинвест 1719 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 9
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 8
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 8
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 5
Цифровые Привычки 69 4
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 26 4
9594 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
Softline Holding - Noventiq - Corner Growth Acquisition 20 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 3
Google LLC 12688 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Econet Wireless 10 2
Telecel Centrafrique 7 2
U-Com 7 2
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 82
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 26
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 18
NanduQ - Qiwi 1013 16
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 13
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Broomfield International 13 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 8
Аталайя 25 7
Bluemont International 8 7
Альфа-Групп 745 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 7
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 7
Рапида НКО - платежные система 145 7
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 6
Kayne Anderson Rudnik Management Investment 15 6
Почта России ПАО 2370 5
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 5
Альфа-Банк 1979 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 125 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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