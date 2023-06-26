Индексная книга CNews*
Оферта Offero предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора
Публикаций - 113, упоминаний - 113
Оферта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 10
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 7
|АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 2 1
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 128 7
|Солонин Сергей 92 6
|Кочетков Владислав 248 4
|Шамолин Михаил 124 4
|Морошкин Александр 118 4
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 2
|Хуснутдинова Венера 19 2
|Брюквин Юрий 293 2
|Патаркацишвили Бадри 11 2
|Гирев Андрей 77 2
|Зайцева Анна 69 2
|Осадчая Ирина 64 2
|Кабаков Ярослав 47 2
|Пустовой Максим 24 2
|Мельхорн Кай-Уве 23 2
|Евтушенков Владимир 206 1
|Ходорковский Михаил 42 1
|Нуралиев Борис 269 1
|Задорнов Михаил 29 1
|Артамонова Анна 182 1
|Кусков Денис 219 1
|Малис Олег 79 1
|Фридман Михаил 115 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Волков Алексей 45 1
|Резникович Алексей 58 1
|Тиньков Олег 46 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Делицын Леонид 122 1
|Путин Владимир 2834 1
|Кузнецов Сергей 144 1
|Kluge John - Клюге Джон 4 1
|Ананьев Алексей 109 1
|Сайдашев Рафаэль 1 1
|Козеренко Евгений 9 1
|Шаталов Владимир 13 1
|Жупанов Андрей 8 1
|Иванов Дмитрий 64 1
|Иодко Алексей 9 1
|Мамакин Владимир 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 6
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 169 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.