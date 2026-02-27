Оферта Offero предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора

Сбербанк потратит 11 миллиардов на скупку акций российского микроэлектронного гиганта лемент). Об этом говорится в сообщении компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Оферта осуществляется в отношении 272,25 млрд акций ГК «Элемента», что составляет 58% от обще

Экс-глава бывшего владельца Qiwi скупил его акции на 1,6 миллиарда ния экс-гендиректора Qiwi Андрея Протопопова выкупила 5% акций ее международного подразделения Qiwi Оферта выставлялась по цене 210 руб. за одну акцию (близко к рыночной цене ADR Nanduq на Моск

Цифровая оферта «Почты России» стала в полтора раза популярнее у МСБ С января по май 2025 г. число предпринимателей МСБ, ставших клиентами «Почты России» по цифровому договору оферты, выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Ежемесячно к услугам компании таким способом подключается порядка 5000 представителей малого бизнеса. Об этом CNews сооб

Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов Итоги первого этапа оферты на выкуп акций Nanduq Гонконгская компания Fusion Factor Fintech (FFF), принадлежащая экс-гендиректору платежной системы Qiwi Андрею Протопопову, сообщила о завершении первого этапа о

Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией выпущенные акции глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на собственные акции компании. Оферта предназначалась на тех владельцев GDR, чьи права зарегистрированы в российской финансо

Втрое больше клиентов подключилось к услугам «Почты» по цифровой оферте За шесть месяцев 2024 г. число клиентов «Почты», подключившихся по цифровому договору оферты, выросло более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Компания упростила процедуру заключения договора оферты, что сократило процесс с 15 мин до 2 мин. Об этом

ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г. В сумме по акцептованным офертам было пр

ПАО «Софтлайн» объявляет об открытии окна реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO тлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале периода акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Со

Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн» ельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc. не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в основные сроки, и публикует дополнительное приглашение делать оферты, адресованное владельцам ГДР Noventiq в периметре НРД. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Софтлайн». Ключевые индикативные параметры обмена: приглашение делать оферты адрес

HeadHunter переезжает из Кипра в Россию и потратит 26 миллиардов на выкуп собственных акций 4,6 млн). Предложение по продаже акций действительно до 1 декабря 2023 г. Таким образом, максимальные затраты HeadHunter на оферту составят 13,2 млрд – 26,1 млрд руб или $142,5 млн – 262,5 млн. Чтобы оферта состоялась, необходимо согласие владельцев как минимум 20% акций (10,12 млн). Для осуществление оферты уже получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлению ино

Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн Новая оферта на выкуп акций Qiwi Платежная система Qiwi раскрыла новые подробности оферты, которую основной акционер компании Сергей Солонин объявил на выкуп акций компании. Первоначально оферты была

Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев а Veon (работает в России под торговой маркой «Билайн») раскрыла новые подробности относительно несостоявшейся оферты на выкуп долей миноритарных акционеров египетского холдинга Global Telecom (GTH). Оферта была объявлена в ноябре 2017 г., Veon хотел увеличить свою долю в GTH с 57,7% до 100%. За одну акцию GTH группа Veon готова была заплатить 79 египетских фунтов ($0,44), на всю оферту гот

Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями акцию предлагала $0,7, за одну глобальную депозитарную расписку (GDR, в то время котировались на Лондонской фондовой бирже) $3,5. За все акции Altimo готова была заплатить $1,77 млрд. Для того, чтобы оферта состоялась, необходимо было согласие как минимум владельцев 26,9% акций OTH. Однако продать свои ценные бумаги согласились владельцы лишь 15,9% акций. В результате оферта не состо

«Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки» om, работающая в России под брендом «Билайн», объявила оферту на выкуп долей миноритарных акционеров в контролируемом группой египетском холдинге Global Telecom (GTH). Как говорится в сообщении Veon, оферта объявлена в соответствии с письмом, направленным Египетским финансовым регулятором в Египетскую фондовую биржу (акции GTH котируются на данной площадке). В соответствии с условиями оферт

Qiwi не решилась продаться «Открытию», несмотря на огромную премию Оферта на покупку акций Qiwi признана несостоявшейся Группа «Открытие» сообщила о завершении действия оферты на выкуп акций платежной системы Qiwi. По результатам сбора заявок стало известно, что оферта не состоится. «Открытие» готова была вложить в акции Qiwi почти $700 млн Группа «Открытие», являющаяся акционером Qiwi, объявила оферту на выкуп акций платежной системы 12 июне 2017 г. Г

«Альфа-групп» продолжает борьбу за «дочку» «Билайна» Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo - сообщил итоги оферты на выкуп акций египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Продать свои ценные бумаги согласились владельцы 834 млн акций, что составляет 16% от общего числа акций OTH и 33% от числа акц

АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи 0 акциям). В случае, если все акционеры согласятся продать свои ценные бумаги, РТИ придется потратить на их выкуп 1,943 млрд руб. (примерно $65 млн). Предложение будет действительно до 22 мая 2012 г. Оферта была направлена в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) еще 24 февраля, но ее цена стала известна только сейчас. С февраля котировки «Ситроникса» пошли вверх: стоимость одной ак

МТС закрывает «Комстар» Комстара» (9% от его уставного капитала) по цене $7,16 (220 руб.) за одну ГДР. Эта цена на 13,1% превышает средневзвешенную по объему торгов за последние три месяца рыночную цену ГДР «Комстара». Если оферта состоится, она будет стоить МТС $270 млн. Правда, аналитик ИК «Финам» Эльдар Вагабов не рекомендует акционерам «Комстара» принимать оферту. «С учетом позитивного эффекта слияния компаний