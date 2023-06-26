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Оферта Offero предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора



26.06.2023 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore привлекла инвестиции на сумму 74 млн рублей 1

14.04.2023 Владельцы пунктов выдачи заказов требуют у Wildberries полмиллиарда через суд 1

26.12.2022 Власти Кипра позволили российским инвесторам Qiwi спасти свои акции 1

31.10.2022 Positive Technologies в III квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса 1

19.09.2022 Positive Technologies объявляет о запуске secondary public offering (SPO) 1

12.09.2022 «РТК-Солар»: мошенники использовали бренды «Красное и белое» и «Додо пицца» для хищения денег у граждан 1

18.08.2022 Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн 1

02.04.2021 «Сбер» сделал чат поддержки доступным для незрячих предпринимателей 1

26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 1

18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 1

21.10.2019 МТС размещают облигации на 15 миллиардов рублей 1

09.08.2019 Власти оштрафовали «Ростелеком» за повышение «неизменных» тарифов 1

02.08.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» 3 миллиарда 1

09.04.2019 Дмитрий Спиридонов -

Эквайринг-стартап за 5 лет превратился в успешную финтех-компанию

 1

27.03.2019 «Ростелеком» разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей 1

06.11.2018 «Мегафон» собирает 111 миллиардов для выкупа собственных акций 1

06.07.2018 Банк «Открытие» неожиданно заработал 3,4 миллиарда на акциях Qiwi 1

19.04.2018 Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев 1

17.04.2018 Раскрыты секреты объединения «Яндекс.Маркета» со Сбербанком 1

04.04.2018 Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями 1

07.03.2018 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей 1

28.02.2018 Иностранные инвесторы отступают из Qiwi 1

21.02.2018 ING бежала из капитала Qiwi 1

25.01.2018 Минфин России написал драконовский закон о криптовалюте 1

19.01.2018 Санируемый государством банк «Открытие» купил акции Qiwi на 8,5 миллиардов 1

06.12.2017 «Открытие Холдинг» купила акций Qiwi больше, чем на 4 миллиарда 1

15.11.2017 «Ростелеком» объявил о размещении биржевых облигаций на 10 млрд рублей 1

09.11.2017 «Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки» 1

08.11.2017 «Открытие Холдинг» скупает акции Qiwi: За неделю потрачено 3,2 миллиарда 1

20.10.2017 Сюрприз Центробанку: Банк «Открытие» в последний момент удвоил долю в Qiwi 1

18.07.2017 Qiwi не решилась продаться «Открытию», несмотря на огромную премию 1

05.07.2017 Противоречивый ажиотаж вокруг Qiwi. Ее акции на $60 млн купили голландцы 1

13.06.2017 «Открытие» покупает с огромной премией акции Qiwi на $690 млн 1

16.03.2017 Банк «Открытие» запустил расчет процентной ставки онлайн 1

02.02.2017 АФК «Система» обогатится: МТС повысила цену выкупа своих акций 1

25.08.2016 МТС объявила о планах по размещению рублевых облигаций 1

12.11.2015 «Альфа-групп» спрятала акции Tukrcell по методу Ходорковского 1

30.09.2015 МТС выплатила пятый купон по биржевым облигациям серии БО-01 1

27.05.2015 «Ростелеком» размещает облигации на 10 млрд руб. 1

10.06.2013 «Ростелеком» определил ставку купона по пятилетним облигациям серии 16 в размере 7,5% годовых 1


Публикаций - 113, упоминаний - 113

Оферта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 13
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 770 12
АФК Система ПАО 1742 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 10
Ростелеком - Связьинвест 1650 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 713 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 699 8
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 138 7
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 19 7
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 6
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 54 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 760 5
Yandex - Яндекс 6139 3
Google LLC 11109 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 3
7342 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 747 3
Telenor - Теленор 706 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 466 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 413 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 401 3
Iraqna 5 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1020 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 25 2
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 43 2
Ситроникс - Sitronics 813 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 2
HP Inc. 5559 2
VK - Mail.ru Group 3244 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 516 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 283 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 614 2
Рустелеком ТК 288 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 312 2
Telecel Globe 12 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 2
МегаФон ПетерСтар 299 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 42
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 203 18
ГПБ - Газпромбанк 974 15
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 12
Qiwi 946 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 12
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 230 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 11
Открытие ФК - Банк Открытие 448 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 8
Рапида НКО - платежные система 141 7
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 125 7
ПСБ - Промсвязьбанк 759 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 384 6
Альфа-Групп 632 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 4
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 7 4
QIWI Банк - Киви Банк 55 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 3
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 2
МегаФон Финанс - МФФ 12 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 76 2
Access Industries 37 2
Абсолют Банк 178 2
Janus Capital 13 2
Почта России ПАО 1939 2
Альфа-Банк 1550 2
Додо Пицца - DoDo Pizza 29 2
Caucuscom Ventures 3 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 2
Интеррос - Росбанк АКБ 551 2
ПромСвязьКапитал 75 2
Capital Group 75 2
MIG - Metromedia International Group 51 2
МКБ - Московский кредитный банк 460 1
Hyundai Motor Company 340 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 5
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 19 4
Судебная власть - Judicial power 538 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Высший административный суд Египта 2 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 213 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
Международный арбитраж 33 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 2
Администрация Майкопа 3 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 104 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 25 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 3 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 65 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 112 1
Экономический суд Каира 2 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 125 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 26 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 29 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 12 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 28 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 44 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 39 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 11 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 1
Правительство Москвы 1871 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 10
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 7
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 2 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 12
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 10
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 2
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Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 266 2
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Видеокамера - Camcorder 1306 1
Apple iPhone 6 597 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 354 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 391 1
Microsoft Windows BitLocker 64 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 46 1
ВГТРК - Смотрим 555 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 372 1
Google AdSense 53 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 11 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 13 1
Интерфакс СПАРК 172 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 20 1
1С:Школьное питание 1 1
Тинькофф - Cloud - CloudKassir 11 1
Positive Technologies - PT BlackBox 1 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 33 1
Nokia 6600 31 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 51 1
FreePik 263 1
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard 10 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 31 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 229 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 151 1
Яндекс.Маркет 529 1
Яндекс.Паспорт 5 1
Depositphotos - фотобанк 141 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 265 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM 153 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 87 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 94 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 198 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 1
Microsoft Windows 2000 940 1
JavaScript - JS - язык программирования 930 1
Positive Technologies - PT Sandbox 35 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 128 7
Солонин Сергей 92 6
Кочетков Владислав 248 4
Шамолин Михаил 124 4
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Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 2
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Брюквин Юрий 293 2
Патаркацишвили Бадри 11 2
Гирев Андрей 77 2
Зайцева Анна 69 2
Осадчая Ирина 64 2
Кабаков Ярослав 47 2
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Мельхорн Кай-Уве 23 2
Евтушенков Владимир 206 1
Ходорковский Михаил 42 1
Нуралиев Борис 269 1
Задорнов Михаил 29 1
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Кусков Денис 219 1
Малис Олег 79 1
Фридман Михаил 115 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Волков Алексей 45 1
Резникович Алексей 58 1
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Делицын Леонид 122 1
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Kluge John - Клюге Джон 4 1
Ананьев Алексей 109 1
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Иодко Алексей 9 1
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Казахстан - Республика 4926 2
Нидерланды - Амстердам 602 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Бурунди - Республика 62 2
Зимбабве - Республика 109 2
Ирак - Республика 658 2
США - Нью-Йорк 2790 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
ЦАР - Центральноафриканская Республика 43 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1040 1
Маршалловы Острова 8 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 253 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 718 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 75 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1028 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 26
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 7
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 106 6
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 82 6
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 220 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 16 5
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 10 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 5
Доходность - ставка доходности - Rate of return 600 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 5
Кредитование - Рефинансирование 135 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 616 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1661 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1336 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 2351 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 3
Финансовые показатели 1013 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 2
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 8 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
Ведомости 666 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
Стрим-ТВ - телекомпания 124 1
New Scientist 1447 1
GQ 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 6
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 169 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 720 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 112 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 127 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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