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Индексная книга (каталог) CNews*
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Московская Биржа MOEX Start


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 ГК «Цифровые привычки»: результаты 2024 года выше ожиданий — и это только начало 1
05.03.2025 Российский разработчик ПО для финтеха заработал на бирже 540 миллионов 1
04.03.2025 Закрыта книга заявок АО «Цифровые привычки» в рамках pre-IPO 1
13.02.2025 АО «Цифровые привычки» продлевает сбор заявок в рамках pre-IPO 1
30.01.2025 Российский разработчик ПО для финтеха собрался привлечь на бирже 900 миллионов 1
28.01.2025 ГК «Цифровые привычки» сообщает о старте размещения акций в рамках pre-IPO 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Цифровые Привычки 36 5
Diasoft - Диасофт 939 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1696 4
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 17 2
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 24 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1162 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5552 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4183 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5369 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3397 1
Елизарьев Александр 6 4
Россия - РФ - Российская федерация 149647 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1590 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6300 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2005 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 3
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 177 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2576 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3016 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 2
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 407 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1997 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11280 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 1
НКО - Некоммерческая организация 521 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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