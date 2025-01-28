ГК «Цифровые привычки» сообщает о старте размещения акций в рамках pre-IPO

Группа компаний «Цифровые привычки» (АО) — российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков — проводит pre-IPO среди участников клиринга НКО НКЦ (АО) на площадке MOEX Start Московской Биржи. По данным Мосбиржи, размещение стартует 28 января 2025 г., ожидается, что размещение состоится по цене не дороже 30 руб. за акцию. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифровые привычки».

Компания ожидает привлечь 600-900 млн руб. К внебиржевому размещению по закрытой подписке будет предложено до 30 млн обыкновенных акций, что составляет до 17% уставного капитала акционерного общества «Цифровые привычки». Согласно условиям размещения, итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок.

По данным Мосбиржи, сбор предварительных заявок на приобретение акций начинается 28 января 2025 г. и продлится до 13 февраля 2025 г. включительно. ISIN, присвоенный ценной бумаге — RU000A10AAH3, тикер DGTL. Выпуск ориентирован на квалифицированных инвесторов — участников клиринга НКО НКЦ (АО) или их клиентов.

Ожидается, что после завершения процедуры размещения будет рассмотрен вопрос о доступе акций Группы к торгам на внебиржевом рынке Мосбиржи в режиме OTC: Акции Т+.

Текущее размещение проводится по схеме cash-in — все средства пойдут на развитие группы. Стратегия эмитента предусматривает, в первую очередь, инвестиции в высокомаржинальные направления, включая расширение продуктовой линейки под задачи корпоративных клиентов, развитие модульных решений и усиление команды. За счет добавления в портфель новых востребованных продуктов, ожидается продолжение роста в сегменте решений для крупных банков и финтех-компаний, а также выход в сегмент продуктов для МСБ. Кроме того, планируется экспансия на новые рынки стран СНГ и мира, в частности, стоит цель охватить не менее трети стран постсоветского пространства хотя бы одним продуктом Группы к 2027 г.

Новым инвесторам будет предложен защитный механизм для миноритариев — Пут-опцион, то есть оферта от эмитента на выкуп акций с доходностью 10% годовых. Инвесторы смогут воспользоваться этой возможностью, если эмитент не выйдет на IPO в срок до 31 декабря 2027 г. Это редкий случай в российской практике pre-IPO, когда участникам размещения предлагается опция выхода из ценных бумаг эмитента через Пут-опцион до проведения первичного размещения акций (IPO). Все действующие акционеры возьмут на себя ограничение на продажу акций («локап») с момента проведения pre-IPO вплоть до выхода на IPO+6 месяцев.

Финансовые и операционные показатели

За 9 месяцев 2024 г. компании группы показали рост выручки на 68% г/г до 710 млн руб. и прибыли — на 87% г/г до 41 млн рублей.

У группы низкая долговая нагрузка — показатель Net debt/EBITDA составляет около 0,46. На 30 сентября 2024 г. объем обязательств группы составил 292 млн руб., при этом 68,5% составляют субсидированные государством кредиты сроком на чевтре года по ставке 3% годовых.

По предварительным данным, выручка за 2024 г. составит около 1,373 млрд руб. (+78% г/г), чистая прибыль — около 414 млн руб. (+199% г/г) при рентабельности по EBITDA около 40%. За 8 лет работы накопленная нераспределенная прибыль компаний Группы составила около 800 млн рублей.

По состоянию на начало декабря 2024 г., портфель контрактов компаний группы достиг 5,98 млрд рублей (+36% г/г), за пять лет он вырос более чем в шесть раз. Объем заказов компаний группы распланирован на три года вперед — объем подписанных контрактов до 2027 г. включительно составляет 9,7 млрд руб. Финансовая модель группы, рассчитанная на базе уже подписанных контрактов, прогнозирует рост выручки по итогам 2027 г. в три раза к уровню 2024 г., а также сохранение высокой рентабельности по EBITDA — на уровне не ниже 34%. Кроме того, поданы заявки на участие в новых тендерах на общую сумму в 14,3 млрд руб. (средняя конверсия таких заявок в твердые контракты составляет около 25%).