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Индексная книга (каталог) CNews*
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Московская Биржа НКЦ Национальный Клиринговый Центр

Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 39 232 406 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 39 232 406 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 11 178 980 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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17.09.2025 Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре 1
Чем заменить западную СУБД? Кейс Национального клирингового центра «Московской биржи» 3
09.04.2025 «МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом российскую многопрофильную клинику 1
30.01.2025 Российский разработчик ПО для финтеха собрался привлечь на бирже 900 миллионов 1
28.01.2025 ГК «Цифровые привычки» сообщает о старте размещения акций в рамках pre-IPO 1
01.10.2024 Сервис «МТС Инвестиции» запустил для широкого круга розничных инвесторов инструмент обратного РЕПО 1
08.08.2024 Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 2
22.01.2024 Кулибаев Тимур Аскарович: вклад в развитие Казахстана 1
17.07.2023 «Диасофт» поможет автоматизировать обработку операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи 1
03.05.2023 «Т1» и Мосбиржа пилотируют систему мониторинга ИТ-процессов на искусственном интеллекте 2
16.11.2022 PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей 2
08.05.2021 Иван Окопный -

BI-инструменты стали доступнее из-за повышения разнообразия и интенсивности возникновения данных

 1
30.01.2019 Как технологии больших данных меняют сферу обязательной отчетности 3
26.05.2017 Путина попросили защитить личность в интернете 1
30.09.2015 Виталий Занин - Наиболее актуальны проекты по автоматизации сбора просроченной задолженности 2
23.07.2015 Банки делают ставку на ИТ-сервисы для клиентов с доходом от 200 тыс. рублей 1
26.09.2014 Банки в ИТ готовятся к худшему и ждут лучшего 2
27.09.2013 Виталий Занин - Банки осознали необходимость наличия профессиональных BI-платформ 1
13.08.2013 В Wi-Fi сети «Дом.ru» зарегистрировано 10 млн подключений 1
04.07.2013 Система RS-Securities готова к обслуживанию сделок «РЕПО с ЦК» и «Т+2» 2
04.06.2013 «Дом.ru» запустил бесплатный Wi-Fi на 200 открытых площадках 1
24.04.2012 «Энвижн Груп» построила систему телемедицины для Научного клинического центра РЖД 1
23.09.2011 Банки хотят узнать об ИТ все 1
19.06.2008 В Туркмении создается масштабная телемедицинская сеть 1

Публикаций - 26, упоминаний - 37

Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1125 5
ПрограмБанк 98 4
Microsoft Corporation 25720 3
Neoflex - Неофлекс 255 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 127 2
Цифровые Привычки 63 2
IBM - International Business Machines Corp 9683 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 2
Oracle Corporation 7062 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4902 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1456 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
OpenText 235 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
InterSystems - ИнтерСистемз 136 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 1
Nvidia Corp 3959 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 144 1
Омега 89 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 79 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
Бифит - Bifit 91 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Стрела НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Ecwid - Эквид 35 1
Embarcadero 67 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 62 1
X-Cart - X-Payments 6 1
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 8 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 126 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 37 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Т1 Иннотех 213 1
Фаматек 22 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1885 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3134 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Нижегородская ярмарка 26 2
Нижний Новгород - Сормовский парк 3 2
ПКиО им. Тищенко - Парк культуры и отдыха им. О.И. Тищенко 2 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 2
ПСБ - Промсвязьбанк 955 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 162 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
Верный - торговая сеть 325 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 88 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 8 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 275 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
QazaqGaz - КазТрансГаз НК 5 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 28 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Банк24.ру 72 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 56 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Технопарк-Мордовия 17 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Церих банк 9 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5610 6
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Парк 300-летия Санкт-Петербурга ГКУ СПб 8 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 728 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1927 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 437 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 616 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 102 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6193 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 6
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Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 510 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 3
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14709 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3658 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10590 3
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13003 3
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13872 3
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8180 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11718 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3091 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 943 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2453 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4303 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10228 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 453 2
Neoflex Reporting 24 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru WI-FI 22 2
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 2
Московская Биржа - MOEX Start 6 2
Google Android 15179 2
Apple iOS 8547 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 2
Apple iPhone 6 4861 2
Joomla CMS 89 1
Diasoft Flextera 57 1
Microsoft Dynamics 1196 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Кронос 23 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1023 1
Google Shopping - Google Покупки 17 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 31 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 98 1
Neoflex Active Archive 7 1
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 39 1
Такском Файлер 10 1
Такском Визор 1 1
ПрограмБанк Страхование 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1736 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 5 1
Neoflex GL 1 1
ПрограмБанк КредитМикро 3 1
FreePik 1806 1
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 1
Adobe Muse 4 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 1
JavaScript - JS - язык программирования 1420 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 435 1
WordPress Foundation - WordPress 252 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1276 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 768 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Занин Виталий 23 4
Фомичев Андрей 74 2
Чернобыльская Анна 8 2
Путин Владимир 3448 2
Мантуров Денис 126 1
Золотых Кирилл 16 1
Ерёмин Александр 9 1
Кирьянова Александра 168 1
Шелобков Алексей 51 1
Бурилов Андрей 117 1
Кутузов Максим 24 1
Новиков Владимир 36 1
Столяр Валерий 9 1
Илюхин Олег 19 1
Лавров Виталий 22 1
Павлов Евгений 18 1
Нагибин Сергей 3 1
Окопный Иван 6 1
Островская Светлана 1 1
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Телятников Алексей 21 1
Тарасенко Алексей 16 1
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Кибалко Кирилл 45 1
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Мурашкинцев Игорь 6 1
Фазлыев Руслан 7 1
Аннанепесов Клычнепес 1 1
Баканов Дмитрий 35 1
Свешников Павел 2 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 3
Украина 7909 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 530 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3559 2
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США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1763 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 78 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 8
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5467 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2383 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1760 4
НКО - Некоммерческая организация 629 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6466 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3553 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2855 3
Аудит - аудиторский услуги 3407 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11227 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7032 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11498 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6558 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10241 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5433 2
ОФЗ - Облигации федерального займа 34 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10829 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 2
Энергетика - Energy - Energetically 5813 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 863 2
Clearing - Клиринг - безналичные расчёты между государствами, компаниями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей 34 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 663 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4489 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 104 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3950 2
Fortune 211 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8567 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Gartner - Гартнер 3653 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3931 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 1
РАН - Российская академия наук 2115 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Национальная банковская премия 2 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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