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Московская Биржа НКЦ Национальный Клиринговый Центр
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 39 232 406 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 37
Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:
|Занин Виталий 23 4
|Фомичев Андрей 74 2
|Чернобыльская Анна 8 2
|Путин Владимир 3448 2
|Мантуров Денис 126 1
|Золотых Кирилл 16 1
|Ерёмин Александр 9 1
|Кирьянова Александра 168 1
|Шелобков Алексей 51 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Кутузов Максим 24 1
|Новиков Владимир 36 1
|Столяр Валерий 9 1
|Илюхин Олег 19 1
|Лавров Виталий 22 1
|Павлов Евгений 18 1
|Нагибин Сергей 3 1
|Окопный Иван 6 1
|Островская Светлана 1 1
|Леушев Андрей 75 1
|Телятников Алексей 21 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Скобелев Алексей 7 1
|Чигвинцев Александр 3 1
|Михалев Александр 26 1
|Степанов Антон 71 1
|Стятюгин Роман 43 1
|Степанов Роман 9 1
|Кибалко Кирилл 45 1
|Курочкин Алексей 17 1
|Клоков Андрей 5 1
|Белышков Леонид 18 1
|Постоюк Екатерина 7 1
|Анисимов Андрей 12 1
|Мурашкинцев Игорь 6 1
|Фазлыев Руслан 7 1
|Аннанепесов Клычнепес 1 1
|Баканов Дмитрий 35 1
|Свешников Павел 2 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Fortune 211 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.