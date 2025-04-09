Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом российскую многопрофильную клинику

Врачи и пациенты многопрофильной клиники в составе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на средней скорости 30 Мбит/с. Также на ее территории доступна технология VoLTE, которая позволяет одновременно совершать звонок и использовать мобильный интернет без снижения качества связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» построили новое телеком-оборудование, работающее в зоне лечебно-диагностического подразделения Научно-клинического центра (НКЦ) №2 в московском Ясенево. НКЦ, в свою очередь, является частью многоструктурного Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского.

В лечебно-диагностическом центре специалисты, среди которых доктора наук, оказывают прежде всего амбулаторную помощь: консультируют пациентов до госпитализации и после выписки, используя для оценки состояния здоровья передовые технологии. Для того, чтобы врачи могли оперативно обсуждать рабочие вопросы с коллегами, а пациенты — оставаться на связи с близкими и в ожидании приема смотреть любимые фильмы и сериалы, технические специалисты запустили сразу несколько диапазонов связи на новом оборудовании.

Высокочастотные диапазоны обеспечивают стабильную скорость передачи данных, а среднечастотные отличаются большей проникающей способностью: они проходят сквозь стены кабинетов и перекрытия. При этом уверенный сигнал сохраняется даже при высокой нагрузке на сеть.

Также в зоне центра поддерживается технология VoLTE, с помощью которой можно звонить и одновременно использовать мобильный интернет: например, для поиска в соцсетях или мессенджерах нужной в разговоре информации. А технология многопотоковой передачи данных MIMO увеличивает пропускную способность сети. Все это поможет специалистам оставаться на связи с коллегами, а пациентам — оперативно сообщать близким информацию о своем здоровье.

«Провести максимально точный анализ и исследование, чтобы быстро поставить верный диагноз для последующего лечения, — одна из важных составляющих медицины. Эту задачу ежедневно выполняют специалисты лечебно-диагностического центра. Нам важно, чтобы пациенты и их родственники чувствовали поддержку друг друга и могли в любой момент быть на связи. Мы внедрили надежные решения, чтобы в зоне центра мобильный интернет и связь были устойчивыми», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти проведут аукцион 5G-частот, но покупатели могут не заинтересоваться

Российские частоты для 5G в заложниках у телевизионщиков. Они просят выкуп в сотни миллиардов

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G

Десятки лет рабства. Россиянам мешают переносить номер между сотовыми операторами. Они идут на все, лишь бы удержать абонента

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153