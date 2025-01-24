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Югай Виктор



24.01.2025 «МегаФон» в Самарской области возглавил новый топ-менеджер 1
15.11.2024 В 66 населённых пунктах Самарской области появился 4G‑интернет «МегаФона» 1
16.10.2024 На популярном туристическом маршруте Самарской области улучшили связь 1
11.10.2024 Для тысяч жителей новых районов Самары мобильный интернет стал быстрее 1
15.08.2024 Самарские дачи стали местом притяжения гостей из других регионов 1
01.08.2024 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Автозаводском районе Тольятти 1
26.07.2024 «МегаФон»: мужчины стали активнее посещать торговые центры Самары 1
20.06.2024 «МегаФон» подготовил мобильную сеть в городах Самарской области к туристическому сезону 1
13.06.2024 Деревни, села и трассы: в Самарской области расширили 4G-покрытие 1
18.04.2024 «МегаФон» улучшил связь в Отрадном Самарской области 1
20.03.2024 В аэропорту Самары расширили покрытие LTE 1
13.03.2024 С наступлением весны горожане Самарской области больше времени проводят в Сети 1
21.02.2024 В селах и деревнях Самарской области стали чаще разговаривать в сети LTE 1
15.02.2024 В шести районах Самары расширили сеть LTE 1
24.01.2024 Отрадный и Похвистнево связали скоростной линией связи 1
15.12.2023 В городах Самарской области ускорили свыше 700 базовых станций 1
29.11.2023 В жилых комплексах Самары построили дополнительную телеком-инфраструктуру 1
10.10.2023 В самарских «Альпах» появился мобильный интернет «Мегафона» 1
04.09.2023 «Мегафон» представил нового директора в Ульяновской области 1
03.08.2023 Для жителей и гостей Тольятти улучшили мобильную связь 1
07.07.2023 Жителям сел Самарской области улучшили онлайн-общение 1
19.06.2023 В пригороде Самары увеличили скорость мобильного интернета 1
17.05.2023 В Самаре ускорили мобильный интернет 1
27.04.2023 «Мегафон» запустил мобильный интернет в «жемчужине Жигулей» 1
06.04.2023 У «Мегафона» в Самарской области новый директор 2
15.12.2022 В Ульяновской области «Мегафон» подготовил телеком-объекты к сезону снегопадов и холодов 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Югай Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8829 25
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 14
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Telegram Group 1990 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Этажи 0 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 10 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7647 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8150 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66058 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20621 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7384 16
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3986 15
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24156 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6955 6
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2661 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3402 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 983 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27866 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1479 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1984 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7570 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 638 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6448 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5781 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9607 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2236 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1609 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1740 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17070 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15727 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1611 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1456 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 93 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Скурихин Владимир 16 2
Токаренко Максим 35 1
Толстой Лев 49 1
Степин Алексей 12 1
Россия - ПФО - Самарская область 1312 24
Россия - РФ - Российская федерация 144359 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43191 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 612 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 3
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 22 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 718 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2941 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1372 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 455 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 2
Россия - УФО - Свердловская область 1496 2
Россия - УФО - Челябинская область 1212 2
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель-Черкассы 6 2
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 43 2
Россия - ПФО - Самарская область - Клявлинский район - Клявлино 6 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5184 1
Украина - Запорожская область 82 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 119 1
Россия - ПФО - Самарская область - Безенчук 8 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сергиевск 3 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - Алексеевка 23 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1876 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 612 1
Россия - ПФО - Самарская область - Висловка 4 1
Россия - ДФО - Магаданская область 422 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1654 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6174 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5856 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2372 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1689 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2583 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5753 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5658 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 854 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1074 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2931 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 2
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 5 1
БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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