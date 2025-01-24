Югай Виктор

На популярном туристическом маршруте Самарской области улучшили связь 1

Для тысяч жителей новых районов Самары мобильный интернет стал быстрее 1

Самарские дачи стали местом притяжения гостей из других регионов 1

В аэропорту Самары расширили покрытие LTE 1

С наступлением весны горожане Самарской области больше времени проводят в Сети 1

В селах и деревнях Самарской области стали чаще разговаривать в сети LTE 1

В шести районах Самары расширили сеть LTE 1

Отрадный и Похвистнево связали скоростной линией связи 1

В городах Самарской области ускорили свыше 700 базовых станций 1

Для жителей и гостей Тольятти улучшили мобильную связь 1

В пригороде Самары увеличили скорость мобильного интернета 1