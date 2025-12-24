Разделы

Цифровизация
|

«МегаФон» взял под контроль качество воздуха в Подмосковье

«МегаФон» обеспечил работоспособность и своевременный ремонт сотен постов экомониторинга, установленных по всей Московской области. С их помощью «Мособлэкомониторинг» следит за качеством атмосферного воздуха в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Территориальная система наблюдения Подмосковья состоит из более чем 360 постов экомониторинга воздуха. Оператор постоянно отслеживает исправность большинства из них, обеспечивает техническое сопровождение проекта и качественную работу канала передачи данных для сбора информации. В случае поломок «МегаФон» оперативно восстанавливает работоспособность оборудования.

«Мониторинг качества атмосферного воздуха — это один из несомненных приоритетов нашей работы. Созданная сеть постов позволяет принимать управленческие решения, основанные на точных данных, и предоставлять доступ жителям Подмосковья к открытой информации. Нам важно обеспечивать бесперебойную работу системы, и мы выбрали надежного партнера, который нам в этом помогает», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

«Новый проект, реализуемый совместно с “Мособлэкомониторингом”, — важный шаг в развитии экологических инициатив на территории Московской области. Мы организовали не просто обслуживание оборудования, а полноценную операционную поддержку системы, от которой зависит качество воздуха в регионе. Наша задача — минимизировать риски сбоев и гарантировать передачу данных без задержек», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Оператор реализует проекты экологического мониторинга и в других регионах России на базе собственной платформы «МегаФон Экология». Решения позволяют автоматизировать сбор данных о состоянии воздуха, воды и почвы, анализировать их в режиме реального времени, формировать отчеты для профильных ведомств и оперативно реагировать на превышения нормативов. Система интегрируется с государственными информационными ресурсами (например, ФГИС «Экомониторинг» и «Чистый воздух») и позволяет информировать жителей об экологической обстановке через публичные порталы и «Экологические карты» городов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатолий Савчук, «Т1 Сервионика»: ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо

Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Денис Хлебородов, CloudX: Наше облако убирает ограничения для крупного бизнеса и позволяет строить стратегии на десятилетия

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще