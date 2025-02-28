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Коноплев Борис


28.02.2025 Будущие мамы и пациенты госпиталя «Лапино» подключились к высокоскоростному интернету 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Коноплев Борис и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9088 1
Мать и дитя 24 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13462 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7940 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1012 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9428 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 1
Югай Виктор 34 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7592 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8883 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9989 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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