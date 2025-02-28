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Коноплев Борис
|28.02.2025
|Будущие мамы и пациенты госпиталя «Лапино» подключились к высокоскоростному интернету 1
Коноплев Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Мать и дитя 24 1
|Югай Виктор 34 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7592 1
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