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НИИ НДХиТ Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность в цифровом мире» состоится 23 сентября 1
28.02.2025 Будущие мамы и пациенты госпиталя «Лапино» подключились к высокоскоростному интернету 1
12.02.2025 Маленьким пациентам центра Рошаля стало проще оставаться на связи с родителями 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
01.11.2011 НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare 1
04.08.2008 В НИИ НДХиТ расширена сеть беспроводной телефонной связи 1
09.06.2007 Е-медицина для детей: мультфильмы и музыка 4

Публикаций - 12, упоминаний - 15

НИИ НДХиТ и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 350 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 459 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8973 2
Код Безопасности 660 2
Philips 2067 2
Logitech 422 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
МегаФон 9431 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Agfa Gevaert 67 1
Schneider Electric 582 1
АйТи 1392 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Google LLC 12019 1
Системы и Технологии ГК 105 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 57 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 101 4
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 32 3
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 3
Ренессанс Страхование 165 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 47 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 2
Инвитро - Invitro 71 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
Фармстандарт АО 43 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 36 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 52 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
Мать и дитя 25 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 206 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2622 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3264 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4536 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1943 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5103 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 157 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 300 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 23 1
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1266 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13043 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1632 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8214 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13070 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15695 5
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 70 4
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 425 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14166 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11536 3
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5475 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 349 3
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3520 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5683 2
Маркировка - Marking 1145 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 514 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9774 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30909 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 74 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 566 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5643 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8694 2
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4137 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11734 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3246 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1744 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 840 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 551 5
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 92 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 2
Samsung Ambient 36 1
Avaya Definity УАТС 103 1
Гудвин Концерн - Гудвин Бородино DECT 6 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 411 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 890 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5541 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4818 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 89 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 248 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 933 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 128 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 132 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 65 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 51 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
Samsung SVR-диктофон 459 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
FreePik 1195 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 38 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
Арсеньев Сергей 7 5
Кальмуцкий Олег 8 4
Пугачев Павел 63 4
Бахаев Алексей 13 4
Васильев Кирилл 16 3
Фишер Андрей 74 3
Корнилов Андрей 8 3
Андрейчук Юрий 6 3
Чернов Георгий 5 3
Кабанцов Александр 3 3
Полищук Никита 3 3
Тыров Илья 29 2
Кузнецов Александр 135 2
Лебедев Георгий 55 2
Коростелев Павел 34 2
Карелин Павел 6 2
Деев Алексей 7 2
Рыжий Алексей 6 2
Лобовко Дмитрий 6 2
Никитенко Дмитрий 3 2
Ишмамедов Константин 5 2
Образцов Алексей 12 2
Лебеденко Степан 10 2
Беляев Алексей 33 2
Остроушко Алексей 18 2
Толокольников Александр 8 2
Потишний Роман 11 2
Югай Виктор 46 2
Федин Владимир 7 1
Захаров Павел 60 1
Петряйкин Алексей 2 1
Анкудинов Николай 19 1
Дюков Андрей 17 1
Петухов Максим 13 1
Захаров Владимир 22 1
Макаров Владимир 75 1
Арсентьев Сергей 2 1
Курапеев Дмитрий 7 1
Ваньков Вадим 21 1
Шупенин Юрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44566 6
Европа 24448 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18046 2
Россия - СФО - Новосибирск 4489 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7829 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Израиль 2764 1
Китай - Тайвань 4068 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14306 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 790 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 124 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 244 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 201 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10301 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9221 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30639 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53230 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4562 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6007 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14377 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3717 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
СРО - саморегулируемые организации 102 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 823 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1931 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1992 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 801 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9390 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2220 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2417 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5711 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2594 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 88 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1452 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1646 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3267 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16883 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2843 1
ФСЛИ - Федеральный справочник лабораторных исследований 2 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1375 1
Здравоохранение - Гинекология 37 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 962 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 384 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 538 1
Reference - Референс 190 1
Здравоохранение - Реабилитация 396 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 288 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 27 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 200 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 23 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2076 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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