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НИИ НДХиТ Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии
УПОМИНАНИЯ
НИИ НДХиТ и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 1
|Арсеньев Сергей 7 5
|Кальмуцкий Олег 8 4
|Пугачев Павел 63 4
|Бахаев Алексей 13 4
|Васильев Кирилл 16 3
|Фишер Андрей 74 3
|Корнилов Андрей 8 3
|Андрейчук Юрий 6 3
|Чернов Георгий 5 3
|Кабанцов Александр 3 3
|Полищук Никита 3 3
|Тыров Илья 29 2
|Кузнецов Александр 135 2
|Лебедев Георгий 55 2
|Коростелев Павел 34 2
|Карелин Павел 6 2
|Деев Алексей 7 2
|Рыжий Алексей 6 2
|Лобовко Дмитрий 6 2
|Никитенко Дмитрий 3 2
|Ишмамедов Константин 5 2
|Образцов Алексей 12 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Беляев Алексей 33 2
|Остроушко Алексей 18 2
|Толокольников Александр 8 2
|Потишний Роман 11 2
|Югай Виктор 46 2
|Федин Владимир 7 1
|Захаров Павел 60 1
|Петряйкин Алексей 2 1
|Анкудинов Николай 19 1
|Дюков Андрей 17 1
|Петухов Максим 13 1
|Захаров Владимир 22 1
|Макаров Владимир 75 1
|Арсентьев Сергей 2 1
|Курапеев Дмитрий 7 1
|Ваньков Вадим 21 1
|Шупенин Юрий 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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