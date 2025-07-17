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Савченко Сергей
УПОМИНАНИЯ
Савченко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 215 2
|Barclays 121 2
|Sistema Asia 3 1
|ГПБ - Газпромбанк 1119 1
|Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Курин Дмитрий 23 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Индия - Bharat 5580 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18046 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150975 2
|Сингапур - Республика 1881 1
|Европа Восточная 3110 1
|Израиль 2764 1
|Германия - Федеративная Республика 12822 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1150 1
|Индия - Раджастхан - Раджастан 61 1
|Азия - Азиатский регион 5642 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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