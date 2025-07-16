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Конференция CNews «Информационная безопасность в цифровом мире» состоится 23 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность в цифровом мире» 23 сентября 2025 г.

С докладом выступят:

Сергей Савченко, начальник отдела информационной безопасности, «Воздушные Ворота Северной Столицы»;
Алексей Жуков, начальник отдела научно-медицинских цифровых решений, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ ;
Вадим Гриценко, начальник управления информационной безопасности, Московская Биржа;
Александр Дворянский, директор по информационной безопасности, «Элемент»;
Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности, «Юридическая компания ЭБР»;

Основные темы конференции

  • Российский рынок информационной безопасности.
  • Основные угрозы информационной безопасности 2025.
  • Государственное регулирование сфере ИБ.
  • Сектор ИБ как лидер процесса импортозамещения.
  • Главные какие ИБ-задачи бизнеса.
  • Особенности обеспечения ИБ объектов КИИ.

Технологии ИБ

Кейсы построения безопасной инфраструктуры

  • Как выстроить ИБ-защиту в организации?
  • Как организовать обучение ИБ?
  • Информационная безопасность как услуга.
  • Как оптимизировать затраты на ИБ?

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

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Безопасность

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