Получите все материалы CNews по ключевому слову
Жуков Алексей
СОБЫТИЯ
Жуков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
|Савченко Сергей 17 3
|Евсеев Артем 39 3
|Гриценко Вадим 3 3
|Дворянский Александр 21 3
|Гаврилов Антон 22 2
|Костров Дмитрий 34 2
|Беляев Дмитрий 31 2
|Крылов Иван 9 2
|Куличкин Артём 5 2
|Мунтян Алексей 14 2
|Хахунов Алексей 2 1
|Павленко Антон 20 1
|Седелев Олег 3 1
|Колесников Евгений 17 1
|Усенко Евгений 7 1
|Беляков Сергей 20 1
|Ратина Ирина 2 1
|Хрупова Елена 5 1
|Безуглова Марина 3 1
|Сизов Алексей 14 1
|Hedges Peter - Хеджес Питер 1 1
|Kalcher Klaudius - Калхер Клаудиус 1 1
|Suzuki Larissa - Сузуки Лариса 2 1
|Кантор Виктор 21 1
|Гильмуллин Тимур 1 1
|Якимов Денис 1 1
|Козлов Роман 2 1
|Diender Edwin - Диндер Эдвин 3 1
|Ландырев Сергей 3 1
|Цветкова Лариса 1 1
|Белоусов Максим 109 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Молодых Владимир 30 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Тузмухаметов Эльдар 2 1
|Григорьева Мария 25 1
|Шуваев Ярослав 10 1
|Кретов Илья 17 1
|Попова Александра 10 1
|Forbes - Форбс 926 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1158 1
|Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 3
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416029, в очереди разбора - 727528.
Создано именных указателей - 189842.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.