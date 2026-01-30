Разделы

Жуков Алексей


СОБЫТИЯ


30.01.2026 В Rutube зафиксировали более 1,4 млрд сетевых атак на видеохостинг в 2025 году 2
25.08.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность в цифровом мире» состоится 23 сентября 1
31.07.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность в цифровом мире» состоится 23 сентября. 1
17.07.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность в цифровом мире» состоится 23 сентября 1
08.07.2025 НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лазерный институт Академии наук из КНР займутся разработкой передовых микролазеров 1
09.12.2024 «Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
02.09.2021 Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку 1
11.10.2018 Спикерами RAIF 2018 станут топ-менеджеры и эксперты крупнейших компаний 1
19.02.2009 Cognitive Technologies разработала АИС «Электронный реестр государственных закупок» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Жуков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 2
IBM Global Markets 1 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 213 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
Samsung Electronics 10686 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Cisco Systems 5231 1
Microsoft Corporation 25315 1
Huawei 4273 1
Xiaomi 2018 1
Accenture plc 695 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 267 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1536 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9232 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 176 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 89 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 26 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1805 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 2
Стройпроект - Инженерная группа 5 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1130 2
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 7 1
Газпромнефть-Ангара 1 1
X5 Group - Чижик 53 1
Ozon Global 10 1
Мир Кубиков 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8280 1
Почта России ПАО 2261 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1061 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 533 1
Альфа-Банк 1885 1
X5 Group - Перекрёсток 610 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 283 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1357 1
Ак Барс Банк 275 1
Лента - Утконос 178 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1674 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 1
X5 5Post - 5Пост 58 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Лесоинфотека ФГУ - Фонд информации по лесным ресурсам Федеральное государственное учреждение 4 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 247 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18555 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31935 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6185 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2779 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 4
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 376 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 3
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 306 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 615 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  740 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5968 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 350 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7039 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 496 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3002 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 249 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 227 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 595 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 449 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 186 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Shift-Left Security Testing - КАИВ - каскадная ИИ-валидация дефектов кода 25 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Кибербезопасность - FWaaS - Firewall as a Service - Межсетевой экран как сервис 8 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 177 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 86 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11590 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 70 1
Apache NiFi 18 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 700 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 26 1
Microsoft 365 Copilot 187 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 92 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 54 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 35 1
Сбер - BI.Zone vCISO 9 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff eCommerce - Тинькофф селлер 10 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 23 1
Security Vision AM - Security Vision Asset management 9 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - RT Protect EDR 3 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 288 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1181 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 127 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 69 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 218 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 83 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 5 1
МТС Big Data 314 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Савченко Сергей 17 3
Евсеев Артем 39 3
Гриценко Вадим 3 3
Дворянский Александр 21 3
Гаврилов Антон 22 2
Костров Дмитрий 34 2
Беляев Дмитрий 31 2
Крылов Иван 9 2
Куличкин Артём 5 2
Мунтян Алексей 14 2
Хахунов Алексей 2 1
Павленко Антон 20 1
Седелев Олег 3 1
Колесников Евгений 17 1
Усенко Евгений 7 1
Беляков Сергей 20 1
Ратина Ирина 2 1
Хрупова Елена 5 1
Безуглова Марина 3 1
Сизов Алексей 14 1
Hedges Peter - Хеджес Питер 1 1
Kalcher Klaudius - Калхер Клаудиус 1 1
Suzuki Larissa - Сузуки Лариса 2 1
Кантор Виктор 21 1
Гильмуллин Тимур 1 1
Якимов Денис 1 1
Козлов Роман 2 1
Diender Edwin - Диндер Эдвин 3 1
Ландырев Сергей 3 1
Цветкова Лариса 1 1
Белоусов Максим 109 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Аршавский Анджей 31 1
Молодых Владимир 30 1
Сечкин Алексей 19 1
Тузмухаметов Эльдар 2 1
Григорьева Мария 25 1
Шуваев Ярослав 10 1
Кретов Илья 17 1
Попова Александра 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18335 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Китай - Шаньдун 30 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53552 1
Казахстан - Республика 5834 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4110 1
Европа 24671 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Азия - Азиатский регион 5759 1
Беларусь - Белоруссия 6069 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 1
Индия - Bharat 5723 1
Африка - Африканский регион 3577 1
Ближний Восток 3048 1
Турция - Турецкая республика 2503 1
Таиланд - Королевство 873 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3203 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1181 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1776 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Сон - Somnus 457 1
Visionary - Визионер - Визионерство 125 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3254 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2969 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5315 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 1
Forbes - Форбс 926 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1158 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1291 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Capture the Flag - CTF 54 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
