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Security Vision AM Security Vision Asset management


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Сбер и Security Vision объединяют усилия для защиты российского бизнеса от киберугроз 1
03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
13.03.2025 Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты 1
26.02.2025 Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования 1
30.01.2025 Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
21.10.2024 Security Vision создала SOC в МГТУ им. Н.Э. Баумана 1
17.09.2024 Продукты Security Vision и «Лаборатории Касперского» позволят решить задачи центров мониторинга кибербезопасности 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Security Vision AM и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 219 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5058 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 153 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 2
МегаФон 9354 1
Cisco Systems 5162 1
Microsoft Corporation 24896 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1022 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1319 1
Fortinet 395 1
Базальт СПО - BaseALT 711 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 351 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 364 1
Код Безопасности 655 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Palo Alto Networks 154 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 16 1
Qualys 68 1
Tenable Security 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1178 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 1
Лента - Сеть розничной торговли 2161 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 208 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4460 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2829 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2422 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4128 7
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 843 7
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 281 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7076 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 6
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 421 6
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 210 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3270 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26144 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 5
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  688 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 662 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6473 5
Оцифровка - Digitization 4732 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2101 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5403 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7556 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13078 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1355 4
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 62 4
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 430 4
Hacktivism - Хактивизм 219 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1164 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2347 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5557 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6953 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10767 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 651 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7709 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2795 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 732 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11555 3
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 181 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4748 8
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 18 7
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 61 6
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 14 5
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 4
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 108 3
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 42 3
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 21 3
Security Vision AD + ML - Security Vision Anomaly Detection 5 2
Linux OS 10296 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 381 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 109 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 2
Google VirusTotal 88 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 94 2
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 10 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 69 2
Google Android 14329 1
Apple iOS 7998 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 245 1
Kaspersky Internet Security 463 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 497 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 281 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 115 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Docker - Платформа распределённых приложений 374 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 184 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 137 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 134 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 79 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 19 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 147 1
Kaspersky Sandbox 7 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 1
Positive Technologies - PT Sandbox 87 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 12 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 74 1
Усманов Артур 25 1
Гродзенский Яков 11 1
Жуков Алексей 5 1
Гончаров Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4020 1
Азия - Азиатский регион 5627 1
Африка - Африканский регион 3524 1
Ближний Восток 2990 1
Россия - УФО - Тюменская область 1204 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 84 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9247 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7071 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2604 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1409 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14245 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 4
Аудит - аудиторский услуги 2836 4
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4262 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5277 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4793 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 990 1
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Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10243 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16795 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5058 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8015 1
Информатика - computer science - informatique 1100 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1159 1
Gartner - Гартнер 3576 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 632 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 25 1
Capture the Flag - CTF 42 1
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