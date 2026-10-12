Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз

От обеспечения кибербезопасности инфраструктуры любого крупного стратегического бизнеса зависит конфиденциальность данных множества граждан и организаций. С каждым годом решать эту задачу становится все сложнее, методы преступников совершенствуются. Противостоять можно и нужно путем автоматизации и интеллектуализации процессов. О том, как решается эта задача в телекоме, в интервью CNews рассказал Олег Ермоленко, директор по безопасности МТС Exolve.

CNews: Как эволюционировал ландшафт угроз в телеком-секторе за последние 5 лет? Какие технологии будут оказывать влияние на состояние киберзащищенности отрасли в ближайшем будущем?

Олег Ермоленко: Телеком и ИТ-сектор, наряду с промышленностью, государственными и финансовыми учреждениями, формируют кровеносную систему современной экономики и поэтому являются одними из наиболее часто атакуемых отраслей российской экономики. Интерес к высокотехнологичному бизнесу связан с возможностью масштабировать негативный эффект при успешной атаке — вывод из строя одного провайдера лишает доступа к различным телеком-услугам сразу множество клиентов, а атака на ИТ-поставщика позволяет нарушить бизнес-процессы всех заказчиков или внедрить ВПО на множестве инсталляций.

Кибератаки на телеком за последние 5 лет стали гораздо более разрушительными. Если раньше действия большинства атакующих подчинялись прогнозируемой логике финансового обогащения, то сейчас хактивисты и хакерские группы нацелены на причинение ущерба любым способом, даже неоправданно затратным для нападающих. Конвергенция различных технологий, предоставление самого широкого спектра услуг для корпоративных и частных клиентов, тесная взаимосвязь с партнерами (upstream-провайдерами, поставщиками, подрядчиками) увеличивают поверхность атаки, а социальная значимость телеком-услуг, жесткое нормативное регулирование, высокая конкуренция и ценность деловой репутации повышают ставки для игроков нашей отрасли.

Среди технологий, которые повлияют на кибербезопасность телекома, в первую очередь можно выделить ИИ: роботизация применяется в сфере клиентских коммуникаций, при работе с данными, выполнении многоэтапных задач и решении бизнес-задач, поэтому важно будет защищать обрабатываемую системами ИИ информацию и контролировать действия ИИ-агентов, а также противостоять специфическими угрозам, таким как дистилляция/извлечение моделей, инъекция промптов, отравление обучающих данных и т.д.

Широкое внедрение квантовых технологий, включая квантовую связь, уже не за горами — сейчас активно ведутся исследования и испытываются квантовые криптографические системы, а ведущие компании постепенно переходят на постквантовую криптографию, использующую устойчивые к атакам со стороны квантовых компьютеров алгоритмы.

Развитие классических телекоммуникационных технологий также изменит киберландшафт — внедрение 5G привносит дополнительную специфику (распространение пограничных вычислений, слайсинг сети, рост числа IoT/IIoT-устройств). А продолжающееся развитие экосистем цифровых и телекоммуникационных сервисов, облачных коммуникационных платформ и повсеместные API-интеграции определяют потребность в формировании киберустойчивого фундамента уже сейчас.

Олег Ермоленко, директор по безопасности МТС Exolve: Среди технологий, которые повлияют на кибербезопасность телекома, в первую очередь можно выделить ИИ

CNews: Какие киберугрозы являются наиболее актуальными для МТС Exolve сегодня? Как изменились приоритеты бизнеса и клиентов в части кибербезопасности?

Олег Ермоленко: Компания МТС Exolve работает в сегменте B2B и предлагает корпоративным заказчикам услуги виртуальных АТС (облачная телефония), роботизацию клиентских коммуникаций и платформу Telecom API для омниканального взаимодействия бизнеса с клиентами.

Такой широкий набор сервисов неизбежно привлекает внимание двух типов злоумышленников: тех, кем движут идеологические мотивы, и тех, кто преследует финансовую выгоду. Ведь успешная атака способна полностью парализовать коммуникации множества компаний-клиентов — как внутренние, так и внешние — с заказчиками. В числе основных целей таких атак — взлом облачных платформ, организация DDoS-атак, вывод телеком-инфраструктуры из строя, вымогательство и шантаж, кибершпионаж и хищение данных.

При этом классические компоненты телеком-инфраструктуры операторов связи (управляющие сети, абонентские сегменты, сигнальные протоколы, пограничное оборудование, узлы связи) тоже остаются под прицелом. Однако для их поражения требуются особые навыки и ресурсы, которые есть только у проправительственных хакерских групп и спецслужб.

Кроме того, активно практикуются атаки на цепочки поставок — через подрядчиков, поставщиков и аутсорсеров, а также атаки, использующие доверительные отношения. Крупные компании уже успели повысить уровень своей киберзащиты, а вот небольшие организации-контрагенты зачастую не располагают ни деньгами, ни квалифицированными кадрами, чтобы справиться с этой задачей. Особенно в нынешних условиях: на фоне многоступенчатых кибератак, дорогостоящего импортозамещения, ужесточения регуляторных требований и острой нехватки специалистов.

Коммуникационная платформа Telecom API от МТС Exolve становится опорной инфраструктурной технологией, а сам подход коммуникационная платформа как услуга (CPaaS, Communications Platform as a Service,) превращается в фундамент омниканального взаимодействия современного бизнеса с клиентами. В связи с этим, запросы заказчиков в отношении наших услуг стали более зрелыми и осознанными. Бизнес ищет решения, не только реализующие гибкий и современный функционал (продвинутые API, применение ИИ, расширенная аналитика, бесшовные интеграции с CRM и другими системами), но и обеспечивающие безопасность на архитектурном уровне, а также соответствующие требованиям законодательства.

Примерами могут быть наши решения для облачной верификации звонков для сторонних операторов связи, сервис «Защита номера» для обеспечения приватности телефонных номеров клиентов и работников наших заказчиков, встроенная интеграция с единой системой «Антифрод», сервис «Авторизованный вызов» для маркирования звонков в соответствии с требованиями 41-ФЗ в целях противодействия кибермошенничеству, классическая телеком-услуга предоставления SIP-транка с шифрованием голосового трафика и защитой от фрода.

CNews: МТС Exolve предлагает инновационные телеком-сервисы и входит в цифровую экосистему телеком-гиганта МТС. Каковы особенности обеспечения кибербезопасности в данных условиях?

Олег Ермоленко: Как и в любом бизнесе, особенно в таком динамичном и высокотехнологичном, как телеком, кибербезопасность становится уже не только business enabler, но и технологическим драйвером инноваций и развития компании. Современный CISO — это бизнес-партнер, способный общаться с топ-менеджментом на языке финансов и киберрисков, предлагающий рациональные решения для результативной кибербезопасности, которая становится конкурентным преимуществом компании.

При этом важно сочетать инновационные защитные решения с выстраиванием зрелых процессов кибербезопасности и применением традиционных подходов при необходимости. Для МТС Exolve кибербезопасность это не просто вопрос технологий, а стратегический приоритет. Особенность работы в данном направлении — это повышенный фокус на зрелости ИБ-процессов, строгом соблюдении централизованных политик безопасности и построении надежной защиты собственных сервисов в соответствии с лучшими отраслевыми практиками.

CNews: Недавно в МТС Exolve завершилось внедрение ИБ-продуктов Security Vision. Каковы результаты проекта?

Олег Ермоленко: Перед МТС Exolve стояла задача интеграции своих ключевых систем с платформой Security Vision в целях сбора актуальной информации по активам компании в модуле Security Vision AM (Asset Management) и для формирования в Security Vision SOAR перечня инцидентов и уязвимостей, получаемых нами из различных источников. Источниками информации об активах стали механизм сканирования сети с инвентаризацией, встроенный в Security Vision AM, и внутренние системы МТС Exolve.

Были реализованы несколько агентских сервисов коннекторов Security Vision для повышения безопасности доступа в различные сегменты сети МТС Exolve, а через No-Code/Low-Code конструктор платформы Security Vision были кастомизированы рабочие процессы для сканирования и инвентаризации корпоративных устройств. Для обработки перечня инцидентов и уязвимостей, поступающих из SOC, была реализована обработка входящих почтовых сообщений, а также был настроен новый коннектор Security Vision к нашему корпоративному мессенджеру для автоматической отправки оповещений при формировании инцидентов.

Кроме того, на платформе Security Vision агрегируется полная информация об уязвимостях с последующим автоматическим заведением задач на их устранение, формируется отчетность по активам, уязвимостям и инцидентам, а модуль Security Vision КИИ помогает выполнить нормативные требования 187-ФЗ.

По результатам проекта команда МТС Exolve оценила широту и гибкость функционала платформы Security Vision, разнообразие предустановленных интеграций, возможности сформированной ресурсно-сервисной модели инфраструктуры компании, функционал объектно-ориентированного реагирования на инциденты из интерактивных графов связей.

CNews: Дефицит специалистов по кибербезопасности по-прежнему является одним из сдерживающих факторов, что приводит к росту интереса к системам автоматизации. Какие процессы ИБ целесообразно роботизировать?

Олег Ермоленко: Осознание потрясающих и порой пугающих возможностей современных ИИ-систем, таких как Claude Mythos и Claude Code от компании Anthropic, которые выявляют уязвимости и выполняют кибератаки в практически автономном режиме, приводит нас к единственному релевантному способу эффективного противодействия — использованию ИИ для киберзащиты. Очевидно, что в условиях хронического дефицита квалифицированных ИБ-специалистов только роботизация поможет масштабировать кибервозможности и адекватно противостоять автоматизированным киберугрозам и в in-house ИБ, и в вендорах и интеграторах, и в коммерческих SOC/MSSP.

Без средств автоматизации и ИИ-помощников даже команда топовых кибербезопасников будет бессильна перед лицом актуальных киберугроз, учитывая скорость изменений в современных инфраструктурах, количество ежедневно выявляемых уязвимостей и интенсивность проведения кибератак. В идеальном случае, ИБ-специалист в ближайшем будущем должен стать оркестратором-экспертом, который определяет стратегические цели киберзащиты и управляет ИИ-агентами, ставя им высокоуровневые задачи и согласовывая отдельные критичные действия.

CNews: Технологические сегменты инфраструктуры критичны для бизнеса и требуют особого подхода при обеспечении кибербезопасности. Как эта задача решена в МТС Exolve?

Олег Ермоленко: С точки зрения практической реализации киберзащиты необходимо учитывать высокие требования к непрерывности процессов, особую чувствительность элементов технологических сегментов к внесению изменений, а также эволюцию телекоммуникационной инфраструктуры и применение к ней законодательных требований по защите объектов КИИ.

Общие принципы защиты технологических сетей хорошо известны: это сегментация сетей и применение подхода Zero Trust, управление привилегиями учетных записей и контроль доступа администраторов и подрядчиков (в том числе с применением технологий MFA, IAM, PAM и принципов Just-In-Time Access и Just Enough Access), управление безопасностью цепочек поставок, реагирование на инциденты в OT-сегменте.

Реализованную сетевую сегментацию следует учитывать при работе защитных решений, которые должны поддерживать, например, использование агентских сервисов, устанавливающихся в выделенные сегменты и взаимодействующих с центром управления СЗИ по фиксированному набору портов или через цепочку подобных сервисов — именно такой принцип используется сервисами коннекторов Security Vision для обеспечения безопасного сетевого доступа.

CNews: Телефонное мошенничество стало одним из ключевых вызовов для современного общества, а распространение технологий ИИ, включая создание дипфейков, лишь усугубляет ситуацию. Как можно бороться с этим явлением?

Олег Ермоленко: Предпринимаемые государством антифрод-меры для противодействия мошенникам уже существенно облегчили жизнь граждан. Например, по закону теперь требуется маркировать телефонные вызовы от различных юрлиц и ИП. Такую услугу маркирования звонков под названием «Авторизованный вызов» предлагает и наша компания: в момент входящего вызова абонент увидит на экране своего аппарата идентификатор звонящего (Caller ID с названием компании и указанием вида ее деятельности). При этом предоставленные организацией данные обязательно проходят проверку подлинности, что повышает доверие клиентов к входящим вызовам.

Борьба с голосовым и СМС-фродом на базе спуфинга поля Caller ID, которое мошенники подменяли на своих станциях IP-АТС или через нелегальные сервисы, реализуется давно и системно. Так, уже более двух лет назад МТС Exolve представила решение облачной верификации звонков для сторонних операторов связи и реализовала интеграцию с единой информационной системой верификации голосовых вызовов «Антифрод», что позволяет операторам связи проверять подлинность входящих/исходящих звонков и защищать своих абонентов от мошеннической подмены номера.

Дипфейки с созданием голосового и визуального образа звонящего (родственника, коллеги, руководителя или известной личности) действительно активно применяются при кибермошенничестве, а также в комплексных многовекторных кибератаках. Например, жертва получает фишинговое письмо, затем сразу же поступает входящий звонок якобы от руководителя со срочным требованием выполнить денежный перевод по указанным в поддельном сообщении реквизитам.

Однако, подобные социоинженерные атаки базируются прежде всего на исходном доверии жертвы: если при звонке по сотовой связи она видит на экране номер телефона, который определился как контакт из записной книжки, то мошенники могут надеяться на успех. Однако, именно этот способ обмана и блокируется системой «Антифрод». Если же звонок поступает через один из мессенджеров, в которых отсутствует строгая верификация пользователей, то мошенники могут дополнительно воздействовать на жертву через визуальный образ, эксплуатируя ее доверие к знакомым или авторитетам.

Защитой от подобных действий будет понимание того, что представители государственных органов не звонят через мессенджеры, а с родственниками и друзьями целесообразно договориться об использовании секретных кодовых слов, которыми вы будете подтверждать личности друг друга в начале разговора или при важных просьбах. В заключение остается добавить, что в череде примеров мошеннического использования ИИ важно все же не забывать, какую огромную пользу экономике приносят используемые во благо технологии синтеза и распознавания речи, речевой аналитики, роботизации коммуникаций бизнеса с клиентами.

CNews: Обучение сотрудников основам ИБ — эффективная мера, которая, однако, требует адаптации под специфику деятельности компании. Как правильно донести информацию до специалистов высокотехнологичного сектора?

Олег Ермоленко: Ключом к построению эффективной кибербезопасности остается конструктивное и открытое взаимодействие с сотрудниками, основанное прежде всего на доверии — и в высокотехнологичном секторе это особенно важно. На смену «теневому ИТ» пришел расцвет «теневого ИИ» (Shadow AI) — и сотрудники всех уровней начали активно использовать различные GPT-решения и ИИ-агентов, зачастую обрабатывая в них чувствительную информацию. В условиях интенсивного роста числа различных ИИ-систем контролировать их техническими способами не всегда возможно, а производители специализированных защитных решений, таких как DLP, могут не успевать за активно эволюционирующими технологиями по объективным причинам.

Именно поэтому важно последовательно формировать корпоративную культуру кибербезопасности, подразумевающую не жесткие необоснованные и необъяснимые ограничения, а доверительные отношения с работниками на основе открытого диалога о киберрисках, актуальных киберугрозах и эффективных контрмерах, обеспечивающих безопасность без ущерба для рабочих процессов и всего бизнеса.

Обработка массивов клиентской информации, работа с передовыми технологиями, повышенное внимание к бизнесу со стороны самых сильных и подготовленных злоумышленников определяют необходимость выстраивания программы системного и непрерывного ИБ-обучения, в которой учтены зоны ответственности специалистов: разработка ПО, администрирование систем и оборудования, техническая поддержка, работа с клиентами и т.д. Важно изучать не только теорию, следует развивать практические навыки выявления продвинутого фишинга, следов компрометации систем и признаков кибермошенничества, а также планомерно формировать команду Security Champions и проводить киберучения с отработкой последовательности действий при инциденте. Но главным остается живой диалог на равных с инженерами и специалистами, которые могут знать про специфические угрозы и уязвимости даже больше, чем сами кибербезопасники.

CNews: Как вы оцениваете текущие темпы и успехи импортозамещения в ИБ? Какие российские продукты и услуги кибербезопасности будут востребованы в ближайшем будущем?

Олег Ермоленко: Импортозамещение продуктов и услуг кибербезопасности уже состоялось — дедлайном для многих крупных организаций было 1 января 2025 года, и к тому моменту российский ИБ-рынок был уже зрел и насыщен. Однако, до сих пор есть ряд типов защитных решений, в которых потребители хотели бы видеть заметный прогресс. Прежде всего, это многофункциональные межсетевые экраны, рассчитанные на работу в высоконагруженных средах, которые без просадок производительности поддерживали бы весь необходимый функционал (контроль приложений, фильтрацию ресурсов, инспекцию зашифрованного трафика, IDS/IPS).

Но в целом ситуация в ИБ гораздо лучше, чем на рынке телекоммуникационного оборудования, где до 2022 года доминировали ушедшие ныне европейские Nokia и Ericsson, которых затем заменили китайские игроки и отчасти российские вендоры. На кибербезопасность, разумеется, оказывает негативное влияние отсутствие техподдержки ушедших производителей и невозможность легального обновления программного обеспечения телеком-оборудования. Именно поэтому задачу обеспечения национальной киберустойчивости и цифрового суверенитета следует решать комплексно, с учетом всех сложных взаимозависимостей.

Если же смотреть в будущее, то в перспективе следующих 2-3 лет мы, скорее всего, увидим продолжение тренда на повсеместное внедрение ИИ в различные типы средств защиты. Классические продукты будут дополняться ИИ-ассистентами, а новые решения будут, вероятно, уже нативно интегрированы с системами ИИ, включая ИИ-агентов для автономного обеспечения кибербезопасности. Кроме того, продолжат развиваться решения для защиты систем ИИ, нейросетей и обрабатываемых данных (включая ИИ/LLM-файрволы), для контроля полномочий и действий ИИ-агентов, а также услуги AI Red Teaming для оценки безопасности систем ИИ.

Напряженная геополитическая обстановка и агрессивные действия государств в киберпространстве будут способствовать росту спроса на услуги коммерческих SOC и MSS-провайдеров, которые позволят небольшим и средним компаниям оперативно повысить свой уровень киберзащищенности в условиях дефицита кадров и охлаждающейся экономики — крупные организации уже либо создали свои центры мониторинга, либо пользуются услугами партнерских или коммерческих SOC. Сами же SOC могут перейти на полуавтономный формат работы и концепцию NG-SOC для повышения скорости реагирования и экономии кадровых ресурсов.