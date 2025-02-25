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Security Vision КИИ Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура



25.02.2025 Security Vision представила обновленный продукт Security Vision КИИ 1
17.09.2024 Продукты Security Vision и «Лаборатории Касперского» позволят решить задачи центров мониторинга кибербезопасности 1
28.03.2024 Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 2
12.07.2022 Двойная защита: российские компании «Базальт СПО» и «Интеллектуальная безопасность» объявили о совместимости своих продуктов 1
21.09.2020 Руслан Рахметов, Security Vision -

Скепсис в отношении российских решений вызван отсутствием целостной ИТ-экосистемы

 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
19.08.2019 Программный комплекс «Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура» включен в реестр программ для ЭВМ 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Security Vision КИИ и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 198 7
МегаФон 8956 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Telegram Group 2028 1
8272 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1207 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 317 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 318 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 936 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
Fortinet 391 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 142 1
Palo Alto Networks 147 1
Cisco Systems 5125 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 35 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
СДМ-Банк 64 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 311 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 458 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 671 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 777 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5084 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2235 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  668 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 602 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6738 4
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 242 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3128 3
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 196 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3858 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4900 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10164 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3769 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 166 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 214 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4034 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 543 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8619 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7085 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12716 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7447 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7469 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1452 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6197 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 313 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7687 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 600 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 55 5
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4514 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 4
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 7 3
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 5 3
Linux OS 10025 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 2
МегаФон Security Awareness 5 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 9 2
МегаФон SOC - Security Operations Center - МегаФон SIEM - Security Information and Event Management 2 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1276 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 230 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Positive Technologies - PT Sandbox 74 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 135 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 265 1
Google Android 14072 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 98 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Apple iOS 7848 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 349 1
Kaspersky SD-WAN 17 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 34 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 72 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 13 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Рахметов Руслан 56 4
Трандин Сергей 92 1
Осипов Александр 87 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 723 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2395 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1244 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8092 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7655 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 731 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2939 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 454 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11006 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2499 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 497 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 890 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 840 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2675 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3203 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3501 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 197 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3444 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2766 1
Аудит - аудиторский услуги 2687 1
Металлы - Серебро - Silver 758 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 1
Gartner - Гартнер 3561 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1528 1
Национальная банковская премия 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2444 1
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