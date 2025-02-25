Security Vision КИИ Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура
Security Vision КИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Рахметов Руслан 56 4
|Трандин Сергей 92 1
|Осипов Александр 87 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 6
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 723 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
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