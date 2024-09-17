Продукты Security Vision и «Лаборатории Касперского» позволят решить задачи центров мониторинга кибербезопасности

Функционирование Security Operation Center требует использования различных решений для контроля, мониторинга, выявления и реагирования на угрозы кибербезопасности. Совместное использование продуктов «Лаборатории Касперского» и Security Vision позволяет решить задачи сотрудников SOC, успешно противостоять угрозам кибербезопасности и обеспечить стабильное функционирование процессов организации. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Интеграция событий безопасности от ИТ/ИБ-инфраструктуры в KUMA позволит обнаруживать и контролировать активы в сети, а также выявлять потенциальные нарушения безопасности. Использование решений KICS for Networks, KICS for Nodes позволяет расширить зону контроля и мониторинга на сегменты АСУ ТП, выявляя аномальную активность в технологической сети, и предотвращать действия злоумышленников.

Решение SOAR от Security Vision позволит выстроить процесс реагирования на выявленные инциденты, предоставляя наглядную и автоматизированную инструкцию для операторов SOC. Интеграция SOAR Security Vision с такими решениями «Лаборатории Касперского», как KUMA, KEDR, KATA, Kaspersky Security для бизнеса позволит оператору осуществлять сбор полной информации о произошедшем событии – инвентаризационная информация по хостам и учетным записям, результаты анализа подозрительных файлов, события безопасности в дельта-окрестности зафиксированного инцидента и т.д. Кроме того, механизмы оркестрации и реагирования позволят в режиме одного окна предпринимать действия для локализации и устранения угрозы – изоляция хостов, поиск индикаторов компрометации, запуск внеплановых сканов, внесение правил и исключений и т.д. Использование функционала SOAR Security Vision совместно с решениями «Лаборатории Касперского» позволит применить современные подходы к реагированию на угрозы кибербезопасности для технологических сетей.

Функционал решения Asset Management Security Vision позволит оцифровать все активы организации и выстроить единый подход к управлению активами. Расширение SOAR Security Vision функционалом продукта AM позволит определять контекст происходящей атаки и принимать взвешенные решения в ходе реагирования. Интеграция AM Security Vision с решениями «Лаборатории Касперского» позволяет собирать инвентаризационную информацию и оперативно отслеживать изменение состояние активов, а также выстраивать ресурсно-сервисную модель организации – от процессов и услуг до рабочих мест и контроллеров.

Комплексный продукт Security Vision Vulnerability Assessment позволяет выявлять потенциальные бреши инфраструктуры, минимизируя риски и возможности реализации угроз кибербезопасности. Продукт состоит из трех решений – VS (Vulnerability Scanner), VM (Vulnerability Management) и SPC (Security Profile Compliance). Совокупность данных продуктов позволит проводить поиск уязвимостей, выявлять нарушения принятых политик конфигурирования и харденинга систем, а также реализовать процесс устранения недостатков с учетом современных фреймворков кибербезопасности.

Продукт Security Vision КИИ позволит выполнять требования 187 Федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры и сопутствующих приказов регуляторов. С помощью продукта Security Vision КИИ осуществляется контроль объектов КИИ, проводится оценка соответствия объектов КИИ требованиям безопасности. Взаимодействие модулей КИИ и AM, а также интеграция с решениями «Лаборатории Касперского» позволят автоматизировано выявлять и категорировать объекты КИИ и контролировать их состав.