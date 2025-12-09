Разделы

Tenable Security Nessus Security Scanner Tenable Vulnerability Management

СОБЫТИЯ

09.12.2025 Pantum расширяет линейку устройств для бизнеса: представлены новые МФУ серии Utility 1
03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
10.06.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за май 1
14.05.2024 R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех» 2
28.04.2022 Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре 1
22.03.2022 Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт 1
09.11.2021 R-Vision выпустила новую версию центра мониторинга информационной безопасности R-Vision SGRC 1
15.12.2016 Региональная сеть: как управлять тысячами сервисов ИБ одной кнопкой 1
22.03.2010 Google выпустил бесплатный веб-сканер 1
22.12.2008 Названы самые эффективные сетевые сканеры 3
08.08.2006 Аудит безопасности: когда и чем проводить? 1
27.02.2004 В OmniSwitch серии 7000 обнаружена уязвимость 1
23.10.2003 2КОМ предлагает аудит безопасности ИС компаний 1
17.07.2003 Positive Technologies представила первый коммерческий продукт 1
19.09.2000 "Инфосистемы Джет" представляет бесплатный сертифицированный сканер защищенности Nessus 1

Microsoft Corporation 25236 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 4
Oracle Corporation 6867 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 3
Cisco Systems 5222 2
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 21 1
Broadcom - VMware 2490 1
Ростелеком 10306 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
Информзащита 852 1
Fortinet 405 1
Citrix Systems 840 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
Qualys 70 1
Skybox Security 30 1
Google LLC 12255 1
Almatel - 2КОМ 19 1
Secunia 97 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 50 1
SAP SE 5426 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 1
SafeTech - СэйфТек 108 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 429 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 1
2domains 4 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
D-Link - Д-Линк Трейд 381 1
Telegram Group 2571 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 1
Palo Alto Networks 167 1
Check Point Software Technologies 800 1
Naumen - Наумен 684 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Альфа-Банк 1868 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 9
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3609 8
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 339 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5
Оцифровка - Digitization 4933 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 3
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 224 3
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 362 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1454 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 2
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 265 2
Оповещение и уведомление - Notification 5376 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 227 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 8
Linux OS 10896 5
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 5
Positive Technologies - XSpider 36 4
Microsoft Windows 16327 4
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 66 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 2
Docker - Платформа распределённых приложений 435 2
Алтэкс-Софт - RedCheck 20 2
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 1
NetClarity Auditor 1 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 17 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 21 1
Security Vision VS Basic - Security Vision Basic 4 1
Security Vision AD + ML - Security Vision Anomaly Detection 5 1
Security Vision AM - Security Vision Asset management 9 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Apple macOS 2248 1
Microsoft Azure 1460 1
Microsoft Windows XP 2419 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 1
Google Chromebook - Google Хромбук 239 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 109 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 114 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniSwitch 15 1
eEye Digital Security - eEye Retina 45 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Скулова Ольга 20 1
Лепихин Владимир 2 1
Бодрик Александр 10 1
Сергеев Юрий 14 1
Коляда Ксения 4 1
Скомаровский Дмитрий 6 1
Рахметов Руслан 60 1
Луцив Данила 7 1
Лукацкий Алексей 131 1
Калемберг Денис 31 1
Царев Евгений 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Аудит - аудиторский услуги 3111 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 1
InformationWeek 241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Gartner - Dataquest 353 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
