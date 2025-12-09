Разделы

Pantum расширяет линейку устройств для бизнеса: представлены новые МФУ серии Utility

Компания Pantum, производитель печатного оборудования, объявила о выходе новой серии лазерных МФУ формата А3 — Utility 230/320. Серия включает в себя монохромные и цветные устройства формата А3: Pantum BM230N, BM230ADN и BM320ADN. Устройства разработаны с учетом потребностей бизнеса и государственных учреждений, которым важна высокая степень защиты данных, работа с разнообразными форматами документов и быстрая скорость обработки объемных задач.

Серия Utility фокусируется на четырех ключевых аспектах: бесперебойная работа, повышенный уровень защиты бизнес-данных, снижение затрат на печать и повышение экологической эффективности, а также надежная работа с бумагой для решения различных задач.

МФУ гарантирует простую работу с документами формата А3, включая печать PDF-файлов. Производительность обеспечивается в том числе реверсивным автоподатчиком сканера у BM230ADN и BM320ADN на 100 листов для быстрого пакетного сканирования до 30 стр/мин. Скорость печати у Pantum BM230N и BM230ADN составляет 22 стр/мин, а у BM320ADN – 26 стр/мин. Стандартный лоток для бумаги на 250 листов можно доукомплектовать дополнительными лотками и рабочей тумбой. В большинстве моделей предусмотрена функция автоматической двусторонней печати, а также возможность сканирования сразу на USB-накопитель. Средняя потребляемая мощность при печати у всех устройств: ≤550 Вт, в режиме ожидания: ≤80 Вт, в режиме сна и выключенном состоянии ≤1 и 0,5 Вт соответственно.

Устройства серии Utility поддерживают быструю установку драйверов в один клик. Приступать к печати можно без задержек. Также доступна печать с мобильных устройств благодаря совместимости с AirPrint, Mopria Print Service и фирменным приложением Pantum.

Экономичность устройств повышается за счет картриджей с ресурсом тонера до 12 тыс. страниц, функции автоматического пропуска пустых страниц и практичного режима экономии тонера. Безопасность данных обеспечивается расширенными сетевыми функциями, протестированными инструментами Nessus и AWVS, а также безопасным доступом по паролю. Для специализированных задач доступны печать буклетов, многостраничное копирование в различных режимах, а также нанесение водяных знаков при копировании и печати.

