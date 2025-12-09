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Apple AirPrint

СОБЫТИЯ

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09.12.2025 Pantum расширяет линейку устройств для бизнеса: представлены новые МФУ серии Utility 1
26.11.2025 Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж 1
31.10.2025 OCS и «Техноэволаб» расширяют предложение на рынке печатных устройств 1
04.09.2025 «Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати 1
16.04.2025 Компания «Булат» заявила о расширении линейки своих лазерных печатающих устройств 1
30.08.2022 Самые экономичные принтеры: выбор ZOOM 2
17.02.2022 ИИ-сервис для силовиков ищет деньги, чтобы научиться распознавать абсолютно всех жителей Земли 1
02.02.2022 Xerox выпустила цветной принтер C310 для домашнего офиса 1
30.09.2021 Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций 1
08.09.2021 Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати 1
01.09.2021 Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310 1
12.11.2020 Canon паредставила пять новинок в серии устройств со встроенной СНПЧ 1
04.09.2020 Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM 1
18.08.2020 Pantum предлагает надежные решения для построения эффективного документооборота 1
30.10.2019 Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис 1
25.09.2019 Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM 1
12.08.2019 Xerox представила новые решения для офисного документооборота 1
12.08.2019 Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно 1
18.07.2019 Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей 2
11.03.2019 Новые струйные МФУ от Canon появятся уже летом 1
07.03.2019 Xerox представил два новых принтера формата А3 1
30.10.2018 МФУ Konica Minolta прошли тестирование на устойчивость к хакерским атакам 1
03.10.2018 Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3 1
26.09.2018 Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3 1
06.08.2018 Формат А3 для дома и семьи 1
03.07.2018 Xerox представил монохромные МФУ B1022 и B1025 формата A3 для бизнеса 1
17.05.2018 Konica Minolta запустила новую линейку монохромных устройств формата A4 1
08.05.2018 Мал, да удал: самые компактные портативные принтеры 2
25.04.2018 Когда пора менять старый офисный принтер 1
21.03.2018 HP представила серию сверхкомпактных МФУ 2
12.02.2018 Canon обновил линейку imageRUNNER ADVANCE 1
11.01.2018 Kyocera выпустила новую линейку устройств Ecosys формата А3 1
09.01.2018 Canon обновила линейку PIXMA G со встроенной системой СНПЧ 1
20.12.2017 Xerox начинает продажи принтеров и МФУ VersaLink B600/605/610/615 1
20.12.2017 На рынке печати идёт тихая революция 1
19.12.2017 Xerox расширяет линейку принтеров и МФУ корпоративного класса 1
25.09.2017 Обзор Xerox VersaLink B7030: надежное и масштабируемое МФУ 1
01.08.2017 Максимально универсальное МФУ 1
28.07.2017 Новый принтер будет в цвет 1

Публикаций - 119, упоминаний - 128

Apple AirPrint и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 35
Apple Inc 13156 28
HP Inc. 5883 21
Canon 1439 21
Dropbox 527 18
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 14
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Seiko Epson Corporation 908 9
Brother - Brother Industries - Бразер 215 8
Google LLC 12690 7
Samsung Electronics 11065 6
Pantum - Пантум 77 6
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 5
Konica Minolta 423 5
OKI - ОКИ Системс Рус 174 5
Монолит-Инфо 138 4
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 45 4
X Corp - Twitter 2938 4
Microsoft Corporation 25775 4
Xerox - Lexmark Int 303 4
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 4
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 4
Canon Europe 41 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Synology Inc - SLMP PTE 141 3
Netgear 253 2
Canon Россия - Канон Ру 8 2
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 40 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
NTT Data Services 2 1
NTT Security - NTT Cyber Solutions 7 1
Инверсия - Инверсия НПФ 156 1
Clearview AI 12 1
Xerox Workplace Solutions 5 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Cyanogen Mod 54 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Россети Ленэнерго 1699 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Родник 91 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 12 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 106
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 80
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 78
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 55
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 54
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 51
Оцифровка - Digitization 5185 48
Принтер - скорость печати 590 47
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 45
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 43
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Xerox VersaLink 25 12
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Xerox App Gallery - Xerox App Studio 20 9
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Шарапов Антон 3 1
Гугля Яна 1 1
Сивичев Денис 1 1
Теплушкина Елена 2 1
Бородихина Светлана 3 1
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 1
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Монин Артем 2 1
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Солнцева Екатерина 62 1
Артамонова Анна 183 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Южная Корея - Республика 7052 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
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Италия - Итальянская Республика 4508 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
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Кремний - Silicium - химический элемент 1776 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 2
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
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Конституция США 75 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
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Times 661 1
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The Washington Post 350 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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