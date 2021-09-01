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Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310

Xerox запустила черно-белый сетевой принтер формата A4 Xerox B310. Благодаря функциональности, производительности и компактному корпусу новинка хорошо подойдет для небольших организаций и домашней печати.

Новый принтер поможет предприятиям СМБ ускорить работу с документами: он печатает со скоростью 40 страниц в минуту и справляется с нагрузкой до 80 тыс. страниц в месяц. Несмотря на высокую производительность, габариты Xerox B310 — 22х37х36 см, что позволяет поставить его в любое удобное место. А благодаря сверхнизкому уровню шума при печати работать с новинкой в ограниченном пространстве будет комфортно.

«Сейчас компании СМБ и удаленные сотрудники нуждаются в принтерах, которые печатают больше и быстрее, требуют минимальных вложений и не занимают много места, — сказал Иван Соколов, менеджер по маркетингу продукции компании «Xerox Евразия». — Этим требованиям полностью соответствует Xerox B310 — простое, надежное и доступное устройство с низкой стоимостью обслуживания, созданное для максимально эффективной работы в небольших помещениях».

«Умный» программный комплекс Xerox Smart Start поможет пользователям принтера сэкономить время на его настройку перед эксплуатацией, а драйверы Xerox и приложение Xerox Print & Scan Experience упростят доступ к функциям печати с настольного ПК или ноутбука. При этом удобная система управления и разнообразие доступных интерфейсов позволят быстро подключить Xerox B310 через Ethernet, USB или Wi-Fi без помощи ИТ-специалистов.

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Монохромный принтер Xerox B310

Новый принтер обеспечивает комплексную защиту данных и позволяет безопасно печатать с любых мобильных устройств. Подключить их можно через Apple AirPrint, Mopria, Chromebook, Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Xerox B310 доступен для заказа в России.

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