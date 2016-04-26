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Xerox Eurasia - Xerox Евразия
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.04.2016
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Борис Дубов возглавил Департамент по маркетингу и Департамент по операциям в странах СНГ в «Xerox Евразия»
На должности директора Департамента по маркетингу и директора Департамента по операциям в странах СНГ компании «Xerox Евразия» был назначен Борис Дубов, ранее занимавший пост директора Департамента по работе с персоналом. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Основными направлениями работы Бориса Дубо
|13.01.2015
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Экс-глава Cisco в России возглавил «Xerox Евразия»
На должность генерального директора «Xerox Евразия» назначен Сергей Черноволенко. На этом посту он сменил Владимира Лаврова, который принял решение покинуть компанию. Черноволенко к исполнению своих обязанностей приступил 1 января
|07.10.2014
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Иван Иванов возглавил департамент дистрибуции малой офисной техники и бумаги «Xerox Евразия»
Директором объединённого Департамента дистрибуции малой офисной техники и бумаги компании «Xerox Евразия» назначен Иван Иванов, ранее занимавший пост директора департамента дистрибуции бумаги. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Основной задачей Ивана Иванова на новой должности
|17.12.2012
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Андрей Шалеников: Нарушители должны ощущать неотвратимость наказания
CNews: С какими итогами Xerox Евразия закончила 2011 и первое полугодие 2012 года? Андрей Шалеников: По итогам 2011 г
|19.03.2008
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В «Xerox Евразия» произошли новые назначения
Компания Xerox объявила о новых назначениях. Константин Паршин назначен на позицию генерального директора «Xerox Евразия». Константин Паршин родился в 1971 г, в п. Протва, Жуковского района, Калужской области. В 1994 г. окончил МГУ им. Ломоносова (механика, прикладная математика). В августе 2002 г.
|06.04.2006
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XEROX Eurasia построила хранилище данных
GMCS завершила реализацию проекта по созданию хранилища данных на базе SAP BW в компании XEROX Eurasia. Основной целью проекта было повышение эффективности работы планово-финансового подразделения компании в части анализа финансовых результатов и подготовки аналитической информации
|04.07.2005
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Xerox Eurasia построит КИС на базе SAP BW
Компания GMCS приступила к проекту по построению информационно-аналитической системы на базе SAP BW в компании Xerox Eurasia. Основной целью проекта является повышение эффективности работы планово-финансового подразделения компании в части анализа финансовых результатов и подготовки корпоративной отчетн
Xerox Eurasia - Xerox Евразия и организации, системы, технологии, персоны:
|Агарков Алексей 11 10
|Кулешов Алексей 32 6
|Сапожников Никита 5 5
|Дубов Борис 5 4
|Готовцев Алексей 5 3
|Соколов Иван 5 3
|Вдовыко Михаил 5 3
|Мокин Дмитрий 5 3
|Лавров Владимир 111 3
|Родюков Алексей 6 2
|Богачев Игорь 183 2
|Клейн Константин 9 2
|Рублев Алексей 2 1
|Корнеев Александр 11 1
|Демидов Михаил 134 1
|Лукин Сергей 3 1
|Иванов Иван 24 1
|Ткачев Сергей 3 1
|Шалеников Андрей 1 1
|Дубилет Дмитрий 5 1
|Noji Shinichi - Нодзи Синити 2 1
|Федотовских Анна 1 1
|Нургалиев Сергей 2 1
|Савастьянов Павел 2 1
|Адальшин Кирилл 1 1
|Гугля Яна 1 1
|Чиков Руслан 1 1
|Головин Владимир 1 1
|Позднякова Ирина 1 1
|Романенко Ирина 3 1
|Теплушкина Елена 2 1
|Тенцер Михаил 1 1
|Бородихина Светлана 3 1
|Лесиков Александр 1 1
|Guers Jacques - Герс Жак 6 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
|Паршин Константин 64 1
|Коробова Валерия 1 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Левченко Сергей 3 1
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