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Xerox Eurasia - Xerox Евразия

СОБЫТИЯ

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26.04.2016 Борис Дубов возглавил Департамент по маркетингу и Департамент по операциям в странах СНГ в «Xerox Евразия»

На должности директора Департамента по маркетингу и директора Департамента по операциям в странах СНГ компании «Xerox Евразия» был назначен Борис Дубов, ранее занимавший пост директора Департамента по работе с персоналом. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Основными направлениями работы Бориса Дубо
13.01.2015 Экс-глава Cisco в России возглавил «Xerox Евразия»

На должность генерального директора «Xerox Евразия» назначен Сергей Черноволенко. На этом посту он сменил Владимира Лаврова, который принял решение покинуть компанию. Черноволенко к исполнению своих обязанностей приступил 1 января
07.10.2014 Иван Иванов возглавил департамент дистрибуции малой офисной техники и бумаги «Xerox Евразия»

Директором объединённого Департамента дистрибуции малой офисной техники и бумаги компании «Xerox Евразия» назначен Иван Иванов, ранее занимавший пост директора департамента дистрибуции бумаги. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Основной задачей Ивана Иванова на новой должности

17.12.2012 Андрей Шалеников: Нарушители должны ощущать неотвратимость наказания

CNews: С какими итогами Xerox Евразия закончила 2011 и первое полугодие 2012 года? Андрей Шалеников: По итогам 2011 г
19.03.2008 В «Xerox Евразия» произошли новые назначения

Компания Xerox объявила о новых назначениях. Константин Паршин назначен на позицию генерального директора «Xerox Евразия». Константин Паршин родился в 1971 г, в п. Протва, Жуковского района, Калужской области. В 1994 г. окончил МГУ им. Ломоносова (механика, прикладная математика). В августе 2002 г.

06.04.2006 XEROX Eurasia построила хранилище данных

GMCS завершила реализацию проекта по созданию хранилища данных на базе SAP BW в компании XEROX Eurasia. Основной целью проекта было повышение эффективности работы планово-финансового подразделения компании в части анализа финансовых результатов и подготовки аналитической информации
04.07.2005 Xerox Eurasia построит КИС на базе SAP BW

Компания GMCS приступила к проекту по построению информационно-аналитической системы на базе SAP BW в компании Xerox Eurasia. Основной целью проекта является повышение эффективности работы планово-финансового подразделения компании в части анализа финансовых результатов и подготовки корпоративной отчетн

Публикаций - 54, упоминаний - 55

Xerox Eurasia - Xerox Евразия и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 54
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 4
Versant 15 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Xerox DMO - Xerox Developing Market Operations 3 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 2
Dropbox 527 2
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Softline - Инженер ТЦ 68 1
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Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 1
GMC Software Technology 1 1
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 1
YSoft 14 1
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Elatec 2 1
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Samsung Electronics 11065 1
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LG Electronics 3735 1
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Xerox - Lexmark Int 303 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
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Microsoft Office 365 1042 2
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Агарков Алексей 11 10
Кулешов Алексей 32 6
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Савастьянов Павел 2 1
Адальшин Кирилл 1 1
Гугля Яна 1 1
Чиков Руслан 1 1
Головин Владимир 1 1
Позднякова Ирина 1 1
Романенко Ирина 3 1
Теплушкина Елена 2 1
Тенцер Михаил 1 1
Бородихина Светлана 3 1
Лесиков Александр 1 1
Guers Jacques - Герс Жак 6 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Паршин Константин 64 1
Коробова Валерия 1 1
Черноволенко Сергей 34 1
Левченко Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
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Казахстан - Республика 6048 5
Украина 7928 5
Евразия - Евразийский континент 643 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
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Норвегия - Королевство 1858 1
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Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Buyers Laboratory 15 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ООН Университет - УООН - UNI United Nations University 1 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 8 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Printech 5 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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