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Корнеев Александр

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Самая быстрорастущая ИТ-компания России завязана всего на одного клиента. И это не госзаказ и не оборонка 1
06.11.2020 Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте 1
05.11.2020 Российские ученые создали прототип самой чувствительной видеокамеры в мире 1
18.08.2011 Венчурный фонд РВК «С-Групп Венчурс» инвестирует в разработчика антенн нового поколения «Бисант» 1
28.03.2011 Xerox оснастил типографию ПГТУ цифровым издательско-полиграфическим комплексом 1
28.01.2011 Комплекс биллинговой печати Xerox оптимизирует подготовку счетов за услуги ЖКХ и связи 1
17.09.2009 В руководстве «Xerox Россия» произошли кадровые изменения 2
20.03.2008 В «Xerox Россия» ряд кадровых назначений 1
31.05.2002 "Антивирус Касперского" будет продаваться в супермаркетах Metro Cash&Carry 1
13.02.2002 "Лаборатория Касперского" представила операционные результаты 2001 г. 1
01.02.2002 "Лаборатория Касперского" и U.S.Robotics проведут совместную промо-акцию 1
21.06.2001 MAS Elektronik AG сообщила о кадровых перестановках в московском отделении компании 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Корнеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 4
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5662 3
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 1
UNICOM Global - U.S. Robotics - USR - USRobotics - U.S. Robotics Corporation 94 1
Делкам-Самара 1 1
Toshiba Corporation 2980 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 30 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 1
Компас 20 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 496 2
Сконтел 10 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
БДЦ Концерн - Банковский Деловой Центр Концерн АОЗТ 1 1
Мосбизнесбанк 2 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 36 1
Volvo Trucks 13 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3908 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3443 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 548 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16279 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12222 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13259 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1700 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7391 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 734 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35067 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 690 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1584 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7928 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14287 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13726 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 917 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13937 2
Kaspersky Personal Security Suite 22 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22963 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10751 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4790 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11542 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2404 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 492 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 394 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 492 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7477 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26830 1
Оцифровка - Digitization 5194 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4992 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16987 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4181 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5201 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3379 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13066 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1949 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1843 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8668 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Konica Minolta QMS - серия принтеров 19 1
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 1
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1366 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
Гольцман Григорий 6 2
Алфёров Жорес 57 1
Рязанцев Ян 29 1
Петров Василий 2 1
Плотников Алексей 4 1
Карчикян Григор 1 1
Назарьев Александр 3 1
Guyssens Christiane - Гайсенс Кристиан 1 1
Касперская Наталья 319 1
Богачев Игорь 183 1
Якушев Владимир 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19561 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8584 1
Россия - СФО - Новосибирск 4882 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2061 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2837 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3358 1
Чехия - Прага 207 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 3
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 2
Физика - Physics - область естествознания 2946 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2749 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53530 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11337 2
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 56 2
Образование в России 2895 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1030 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 731 1
Материаловедение - Materials Science 208 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1576 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3970 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6782 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12319 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8085 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 237 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27323 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 148 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5111 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 596 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 498 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57754 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 461 2
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1482 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 202 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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