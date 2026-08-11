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Гольцман Григорий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Гольцман Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10951 1
|Toshiba Corporation 2980 1
|РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 149 1
|Корнеев Александр 11 2
|Федоров Алексей 142 2
|Алфёров Жорес 57 1
|Колачевский Николай 5 1
|Казьмина Алена 1 1
|Малеева Наталья 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166281 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 1
|Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.