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Индексная книга (каталог) CNews*
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ARWU Academic Ranking of World Universities Академический рейтинг университетов мира Шанхайский рейтинг

ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг

СОБЫТИЯ


23.07.2026 В России разработали ИИ, предсказывающую прочность бетона, и заменяющую месяц ручного труда 1
06.11.2020 Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте 1
24.09.2020 Отделяем горячее от холодного. Как дешево хранить данные в крупной организации 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ARWU и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 667 1
Dell EMC 5176 1
IBM - International Business Machines Corp 9693 1
Toshiba Corporation 2980 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 1
Hitachi - Хитачи 1500 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 274 1
Weka 4 1
HPE Scality 11 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 488 1
Сконтел 10 1
Tholons 3 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
МИК - Московский инновационный кластер 184 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 732 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13861 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1395 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 728 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 283 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10631 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18063 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 904 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 686 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4417 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6536 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1581 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1572 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5174 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 571 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 477 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4892 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 295 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 912 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1373 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 543 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22864 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13216 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4761 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11499 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1681 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7376 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7880 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2399 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 490 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1353 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 154 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ефимов Владимир 144 1
Никифоров Алексей 16 1
Фурсин Алексей 158 1
Гольцман Григорий 5 1
Корнеев Александр 11 1
Алфёров Жорес 57 1
Пуртов Кирилл 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 2
Япония - Канагава - Иокогама 77 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 1
Сингапур - Республика 1949 1
Индия - Bharat 5860 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1822 1
Франция - Французская Республика 8164 1
Украина 7917 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1460 1
Япония - Токио 1020 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Филиппины - Республика 597 1
Китай - Пекин - Beijing 1094 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Южная Корея - Сеул 375 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1087 1
Черногория 132 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 214 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Бельгия - Брюссель 242 1
США - Торонто 273 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 1
Австралия - Мельбурн 115 1
США - Юта 198 1
США - Миннесота - Миннеаполис 68 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11273 2
Физика - Physics - область естествознания 2933 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 2
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 56 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1817 1
Материаловедение - Materials Science 207 1
Образование в России 2781 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6711 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8048 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10290 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5750 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5093 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6148 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1224 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15979 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1022 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5095 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18092 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 724 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
IDC - International Data Corporation 4972 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
QS World University Rankings 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1725 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1467 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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