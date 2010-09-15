Получите все материалы CNews по ключевому слову
США Пенсильвания Филадельфия
СОБЫТИЯ
|15.09.2010
|
Метро Филадельфии вернет энергию городу
В Филадельфии запустят экспериментальный поезд метро, который должен сократить ежегодные расходы на электричество до 40%. Суть технологии в использовании кинетической энергии тормозящего поезда д
|15.09.2010
|
Метро Филадельфии вернет энергию городу
В Филадельфии запустят экспериментальный поезд метро, который должен сократить ежегодные расходы на электричество до 40%. Суть технологии в использовании кинетической энергии тормозящего поезда д
|12.05.2006
|
Филадельфию охватят беспроводным интернетом
City Council единогласно одобрил план по охвату города Филадельфия площадью в 135 кв. миль высокоскоростным беспроводным доступом в интернет. От мэр
|12.04.2005
|
В Филадельфии строят крупнейшую сеть Wi-Fi
Власти города Филадельфии, США, планируют кследующему году полностью покрыть его территорию сетью Wi-Fi и удешевить доступ. Город обзаведется крупнейшей сетью беспроводного доступа в интернет в стране. В про
|03.09.2004
|
В Филадельфии развернут крупнейшую в мире сеть Wi-Fi
ава муниципального отдела информации Дайана Нефф (Dianah Neff). В случае успешной реализации плана, Филадельфия присоединится к растущему числу городов, покрытых сетью Wi-Fi. К примеру, в Ческе
|19.02.1999
|
Comcast покупает кабельного оператора из Филадельфии
cast объявила о покупке Greater Philadelphia Cablevision. Эта фирма является кабельным оператором, обслуживающим 79 тыс. пользователей. Таким образом, у Comcast теперь будет 250 тыс. клиентов в штате Филадельфия. Завершение сделки планируется к концу этого года.
США и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.