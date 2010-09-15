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США Пенсильвания Филадельфия

США - Пенсильвания - Филадельфия

СОБЫТИЯ


15.09.2010 Метро Филадельфии вернет энергию городу

В Филадельфии запустят экспериментальный поезд метро, который должен сократить ежегодные расходы на электричество до 40%. Суть технологии в использовании кинетической энергии тормозящего поезда д
15.09.2010 Метро Филадельфии вернет энергию городу

В Филадельфии запустят экспериментальный поезд метро, который должен сократить ежегодные расходы на электричество до 40%. Суть технологии в использовании кинетической энергии тормозящего поезда д
12.05.2006 Филадельфию охватят беспроводным интернетом

City Council единогласно одобрил план по охвату города Филадельфия площадью в 135 кв. миль высокоскоростным беспроводным доступом в интернет. От мэр
12.04.2005 В Филадельфии строят крупнейшую сеть Wi-Fi

Власти города Филадельфии, США, планируют кследующему году полностью покрыть его территорию сетью Wi-Fi и удешевить доступ. Город обзаведется крупнейшей сетью беспроводного доступа в интернет в стране. В про
03.09.2004 В Филадельфии развернут крупнейшую в мире сеть Wi-Fi

ава муниципального отдела информации Дайана Нефф (Dianah Neff). В случае успешной реализации плана, Филадельфия присоединится к растущему числу городов, покрытых сетью Wi-Fi. К примеру, в Ческе
19.02.1999 Comcast покупает кабельного оператора из Филадельфии

cast объявила о покупке Greater Philadelphia Cablevision. Эта фирма является кабельным оператором, обслуживающим 79 тыс. пользователей. Таким образом, у Comcast теперь будет 250 тыс. клиентов в штате Филадельфия. Завершение сделки планируется к концу этого года.

Публикаций - 127, упоминаний - 131

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