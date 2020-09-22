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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Пенсильвания
Филадельфия

США - Пенсильвания - Филадельфия


22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
11.10.2019 Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей 1
14.02.2019 Акции «Яндекса» начали массово скупать 1
06.03.2017 Uber годами следит за чиновниками, чтобы не подавать им такси 1
20.01.2017 Uber заплатит $20 млн за «обман» водителей 1
04.10.2016 IBM вложит $200 млн в открытие новой штаб-квартиры подразделения Watson IoT в Мюнхене 1
18.08.2015 Разработчик цифровых стратегий обошелся EPAM в $27 млн 1
15.07.2015 Epam продолжает шопинг в США: Куплен третий специалист по цифровым стратегиям 1
15.05.2015 Взорвавшиеся и сгоревшие iPhone нанесли двум подросткам тяжелые ожоги 1
14.11.2014 В аэропорту Нью-Йорка расширена система автоматического прохождения границы 1
02.04.2014 Создается карта экологического состояния городов мира 1
19.06.2012 Intel потратила $375 млн на защиту от патентных троллей 1
19.07.2011 Nasdaq OMX выбрала технологию Cisco для высокопроизводительных сетей опционной торговли 1
02.06.2011 Xerox купила поставщика решений и услуг в области процессов печати 1
14.04.2011 Медицинская организация потеряла личные данные 70 тыс. своих пациентов 1
25.03.2011 Microsoft построит в «Сколково» школу будущего 3
16.09.2010 Обзор за неделю: университеты занялись "умными" домами 1
15.09.2010 Метро Филадельфии вернет энергию городу 1
02.09.2010 Крупнейшие вузы мира занялись «умными» домами 1
04.06.2010 Google купила рекламный стартап Invite Media 1
18.03.2009 Microsoft: невероятное будущее hi-tech. ВИДЕО 1
23.01.2009 Порносайты победили 1
30.06.2008 Comcast и Cisco продемонстрировали работающий интерфейс маршрутизации 100GE 1
12.12.2007 Microsoft начала глобальную охоту на пиратов 1
12.12.2007 Google Street Views пополнился новыми городами 1
21.11.2007 Используем миксер: рецепты блюд за 15 минут 1
10.10.2007 Google Street View пополнился шестью новыми городами 1
17.08.2007 Where I've Been: Facebook-приложение продано за $3 млн 1
25.06.2007 Dell и Goodwill занялись утилизацией компьютеров 1
19.06.2007 Tony Hawk’s Proving Ground. Новые скриншоты и видео 1
19.06.2007 Tony Hawk’s Proving Ground. Новые скриншоты и видео 1
19.06.2007 Tony Hawk’s Proving Ground. Cкриншоты и видео 1
22.01.2007 Wii борется с лишним весом 1
07.11.2006 Microsoft открыла трехмерные карты 15 городов США 1
17.08.2006 Tropos Networks расширила емкость своих Wi-Fi сетей 1
09.08.2006 General Electric создаст систему для обнаружения взрывчатки 1
02.08.2006 Бостон ищет некоммерческие организации для создания сети Wi-Fi 2
30.06.2006 EarthLink обеспечит доступ к Wi-Fi через AOL и DirecTV 1
08.06.2006 В Болонье установят бесплатную Wi-Fi-систему 1
23.05.2006 Решение Wavion поможет оборудовать большие города Wi-Fi 1

Публикаций - 91, упоминаний - 98

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20288 11
Google LLC 8947 9
Earthlink 148 7
Comcast 210 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1255 4
AT&T Wireless Services 255 4
Verizon 818 4
Intel Corporation 10381 4
Cisco Systems 4542 3
IBM 8247 3
Apple Inc - Эппл Рус 9559 3
AT&T Inc 1500 3
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 259 3
Nokia Corporation 5012 3
Adobe Systems 1267 2
Kyocera 188 2
Empathy Lab 12 2
Lenovo Motorola 3211 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 359 2
Sony 5126 2
NavigationArts 6 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 338 2
Oracle Corporation 5638 2
Cox Communications 38 2
Sharp Corporation 880 2
Dell EMC 4360 2
AOL Inc 1476 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 363 1
Nortel Networks 1259 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 275 1
Esri 141 1
Tibco Software 73 1
STMicroelectronics 258 1
IBM Internet Security Systems 97 1
Joint Technology Development 9 1
ЛайфТелеком - Телфин 108 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 122 1
Cisco Broadsoft UC 46 1
Optima - Оптима 125 1
eBay Inc 1516 3
Uber Technologies 261 2
Mary Kay - Мэри Кэй 84 2
Uber 260 2
Виктория - Сеть супермаркетов 64 1
UMG - Universal Music Group 244 1
WMG - Warner Music Group 195 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 44 1
TripAdvisor 34 1
Sony Music Entertainment 136 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1576 1
Wellington Management Group 6 1
Visa International 1613 1
Tholons 3 1
WCM Investment Management 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 507 3
Верховный суд Российской Федерации 284 2
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 335 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 561 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 126 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 77 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 247 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 1006 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 569 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1765 1
НПС - Национальный платежный совет 2 1
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 80 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 243 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 44 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 29 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 11
3G - Стандарт мобильной связи 4903 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 161 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1254 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 704 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 889 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 25 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 186 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 1
Data Lake - Озеро данных 86 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 105 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 45 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 216 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 71 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 339 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1153 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1261 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 39 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 620 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 137 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 265 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 42 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 398 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 569 4
Nintendo Wii - игровая консоль 711 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3150 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 3
Apple iPad 3269 2
Microsoft Windows 95 283 2
Microsoft Windows 10 9805 2
Uber Greyball 2 1
Netscape Navigator - браузер 70 1
Microsoft Windows Live 191 1
NetApp ONTAP FabricPool 5 1
Craigslist - Крейгслист - Сайт объявлений 31 1
Microsoft Windows 98 325 1
Cisco Data Center Business Advantage 1 1
Microsoft Project Server 15 1
SAP Sybase 274 1
Cisco Unified Fabric 2 1
Google Earth - Google Планета Земля 167 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 27 1
InterActiveCorp Excite@Home 119 1
Drupal - CMS-система 71 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 92 1
Apple iPod 1197 1
Apple iPhone 4 700 1
Apple iPhone 5 710 1
Morpheus 40 1
IBM Cloud 85 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 209 1
PHP - Язык программирования 397 1
Java - Язык программирования 2333 1
Microsoft Surface - Планшет 311 1
Google Android 10807 1
Linux OS 6986 1
Microsoft Skype 1747 1
Google Street View 38 1
Apple iPod Touch 674 1
Добкин Аркадий 58 2
Волож Аркадий 206 1
Ефимов Владимир 34 1
Иванов Владимир 47 1
Фурсин Алексей 105 1
Morgan Wailter - Морган Уолтер 1 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 806 1
Bush George - Буш Джордж 214 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Ковалев Александр 156 1
Алексеев Олег 17 1
Прянишников Николай 282 1
Волков Станислав 1 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 154 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 51
США - Нью-Йорк 2309 19
США - Калифорния - Сан-Франциско 1208 14
США - Иллинойс - Чикаго 340 12
США - Массачусетс - Бостон 240 9
США - Колумбия - Вашингтон 834 8
США - Вирджиния - Виргиния 122 7
США - Лос-Анджелес 556 7
Россия - Российская федерация - РФ 76278 6
США - Калифорния 2306 5
США - Флорида - Майами 143 5
Европа 6447 5
США - Джорджия - Атланта 161 5
США - Пенсильвания 189 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 5
Великобритания - Лондон 1598 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 3
США - Техас - Даллас 92 3
США - Нью-Джерси 213 3
Азия - Азиатский регион 2863 3
США - Техас - Хьюстон 118 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 3
США - Миннесота - Миннеаполис 53 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 327 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 2
США - Вашингтон - Сиэтл 340 2
Япония - Токио 764 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1160 2
Беларусь - Белоруссия 2933 2
Ирландия - Республика 740 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 2
США - Калифорния - Сан-Диего 204 2
Канада 2309 2
Украина 5153 2
Италия - Итальянская Республика 2438 2
Венгрия 549 2
Великобритания - Кембридж 163 2
Турция - Турецкая республика 1305 2
США - Флорида 440 2
Нидерланды 1708 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 2
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Пиратство - Авторское право 259 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Thomson Reuters - Рейтер 5128 6
CNET - Издание 1546 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 509 3
NYT - The New York Times 895 2
Mashable 320 2
Nature 259 1
Dow Jones Business News 86 1
Faulkner Information Services 100 1
Mercury Center 309 1
Telecom Today - Today in Telecom 137 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
Silicon 196 1
Viacom - Video & Audio Communications 113 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 420 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 158 1
Daily Mail 33 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 1
EE Times 132 1
Associated Press 1110 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
Bloomberg 927 1
The Register 1198 1
FT - Financial Times 1050 1
IDC - International Data Corporation 4388 2
Fortune Global 500 261 1
Microsoft Research 112 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 413 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 29 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 77 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 44 1
Cornell University - Корнеллский университет 16 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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