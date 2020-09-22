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США
Пенсильвания
Филадельфия
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добкин Аркадий 58 2
|Волож Аркадий 206 1
|Ефимов Владимир 34 1
|Иванов Владимир 47 1
|Фурсин Алексей 105 1
|Morgan Wailter - Морган Уолтер 1 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 806 1
|Bush George - Буш Джордж 214 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Ковалев Александр 156 1
|Алексеев Олег 17 1
|Прянишников Николай 282 1
|Волков Станислав 1 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 154 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 2
|Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
|Пиратство - Авторское право 259 1
|Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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