FAS Federation of American Scientists Федерация американских ученых
|03.01.2025
|Власти обязали «Яндекс» убрать с карт нефтеперерабатывающие заводы из-за атак дронов-камикадзе 1
|04.06.2009
|США: расположение ядерных объектов попало в интернет 1
|09.02.2009
|В Сеть выложены документы на $1 млрд 1
|09.07.2007
|В Google Earth обнаружена новая китайская АПЛ 2
|12.03.2007
|Крылатая ядерная ракета-невидимка снимается с вооружения 1
|28.12.2006
|Мир вступил в эпоху "баллистической лихорадки": итоги 2006 1
|26.09.2006
|Видеоигра поможет в изучении иммунологии 1
|26.09.2006
|Видеоигра поможет в изучении иммунологии 1
|15.04.2002
|США: "ракетному щиту" не помешают ядерные боеголовки 1
|15.04.2002
|США кардинально меняют подход к созданию "ракетного щита" 1
|15.04.2002
|США: "ракетному щиту" не помешают ядерные боеголовки 1
FAS и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7339 1
|Google LLC 11775 1
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
|Rumsfeld David - Рамсфельд Дэвид 2 2
|Ullrich George - Ульрих Джордж 2 2
|Kristensen Hans - Кристенсен Ханс 1 1
|Aftergood Steven - Афтергуд Стивен 5 1
|McCain John - МакКейн Джон 22 1
|Leahy Patrick - Лихи Патрик 9 1
|Korda Matt - Корда Мэтт 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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