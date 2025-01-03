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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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FAS Federation of American Scientists Федерация американских ученых



03.01.2025 Власти обязали «Яндекс» убрать с карт нефтеперерабатывающие заводы из-за атак дронов-камикадзе 1
04.06.2009 США: расположение ядерных объектов попало в интернет 1
09.02.2009 В Сеть выложены документы на $1 млрд 1
09.07.2007 В Google Earth обнаружена новая китайская АПЛ 2
12.03.2007 Крылатая ядерная ракета-невидимка снимается с вооружения 1
28.12.2006 Мир вступил в эпоху "баллистической лихорадки": итоги 2006 1
26.09.2006 Видеоигра поможет в изучении иммунологии 1
26.09.2006 Видеоигра поможет в изучении иммунологии 1
15.04.2002 США: "ракетному щиту" не помешают ядерные боеголовки 1
15.04.2002 США кардинально меняют подход к созданию "ракетного щита" 1
15.04.2002 США: "ракетному щиту" не помешают ядерные боеголовки 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

FAS и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 1
Google LLC 11775 1
General Dynamics 57 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 485 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 617 1
Картография и навигация - Просмотр улиц - Панорамы улиц 22 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Wiki - Вики - режим Википедии 233 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 4
Google Earth - Google Планета Земля 458 2
Яндекс.Навигатор 101 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 41 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
Microsoft Dynamics 1175 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 111 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 1
Lockheed Martin - Trident SLBM - submarine-launched ballistic missile 21 1
Rumsfeld David - Рамсфельд Дэвид 2 2
Ullrich George - Ульрих Джордж 2 2
Kristensen Hans - Кристенсен Ханс 1 1
Aftergood Steven - Афтергуд Стивен 5 1
McCain John - МакКейн Джон 22 1
Leahy Patrick - Лихи Патрик 9 1
Korda Matt - Корда Мэтт 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Калифорния 4625 2
Израиль 2730 2
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
США - Луизиана 107 1
США - Северная Дакота 31 1
Индия - Bharat 5432 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
Биологическое оружие - Бактериологическое оружие - Химическое оружие - Chemical Biological Warfare - Chemical Agents and Battlefield Mobility 24 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 123 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 321 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Лоббизм - Lobbying 93 1
New Scientist 1448 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Wired - Издание 232 1
Defense Tech 44 1
WikiLeaks 119 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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