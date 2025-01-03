Korda Matt Корда Мэтт
|03.01.2025
|Власти обязали «Яндекс» убрать с карт нефтеперерабатывающие заводы из-за атак дронов-камикадзе 1
|12.12.2018
|«Яндекс» обвинили в раскрытии секретных военных объектов по всему миру 1
Korda Matt и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7339 2
|Google LLC 11775 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
|NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
|Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 41 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
|Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
|LaCapitale 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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