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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сирия
Сирийская Арабская Республика
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Публикаций - 116, упоминаний - 173
Сирия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Fortune 100 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761865, в очереди разбора - 665554.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761865, в очереди разбора - 665554.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru