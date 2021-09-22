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Сирия
Сирийская Арабская Республика


22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 1
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 1
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 2
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 2
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 1
26.05.2021 США: Россия неожиданно вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта 1
15.03.2021 В интернет-банке Сбербанка стали доступны переводы за рубеж 1
06.01.2021 GitHub переходит на сторону Крыма вопреки санкциям США 2
29.12.2020 Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов 2
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
23.06.2020 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать 1
20.04.2020 Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1
20.03.2020 Github, принадлежащий Microsoft, забанил сотрудника Microsoft из-за американских санкций 1
20.01.2020 Власти собрались построить «российский Github» за 2 миллиарда 1
13.11.2019 Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных 1
08.11.2019 Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия 1
01.10.2019 Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard 1
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО 1
29.07.2019 GitHub начал блокировать российских разработчиков. VPN не помогает 1
24.07.2019 Project Support обеспечил аудиовизуальное сопровождение форума «Армия-2019» 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
08.05.2019 Военные впервые в истории ответили на кибератаку ударом с воздуха 1
10.04.2019 В России заработал единый реестр ПО из стран ЕАЭС 1
28.01.2019 Названы главные ИТ-тренды России на 2019 год 1
12.12.2018 «Яндекс» обвинили в раскрытии секретных военных объектов по всему миру 2
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии 7
28.08.2018 Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018» 1
09.07.2018 Приложение для фитнеса разоблачило американских секретных агентов 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
11.04.2018 Apple начинает выгонять из магазина российские приложения из-за санкций 1
06.04.2018 «Яндекс» раскрыл секреты совместного предприятия с Uber: Инвесторы из Крыма запрещены 1
19.01.2018 Россия и Сирия обсудили сотрудничество в сфере телекоммуникаций 2
19.12.2017 «СёрчИнформ» расширила партнерскую сеть на Ближнем Востоке 1
14.11.2017 Россияне победили на Всемирной олимпиаде роботов 1
27.10.2017 Объявлены радиоэлектронные и ИТ-компании – кандидаты на новые санкции США 1
18.04.2017 Microsoft закрыла «дыры», через которые АНБ ломала Windows 1
17.03.2017 Путин: число кибератак на российские серверы за год выросло в 3 раза 1

Публикаций - 116, упоминаний - 173

Сирия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 12
Google LLC 7148 12
Apple Inc - Эппл Рус 7701 6
Yandex - Яндекс 4101 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
Cisco Systems 2040 4
GitHub 412 4
Xiaomi 904 3
Twitter 2204 3
Intracom Telecom 39 3
IBM 3539 3
Facebook 3765 3
Avilex - Авилекс 9 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
PayPal 441 2
Red Hat 665 2
Samsung Electronics 5666 2
SEC Consult Services 929 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Eutelsat 65 1
АвтоТрекер 95 1
Boston Dynamics 13 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 1 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
VerifyMyAge 6 1
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 1
Paradox Interactive 115 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
DigitalOcean 16 1
RRC 67 1
SAP SE 3212 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Telegram Group 702 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Visa International 1345 3
Яндекс.Такси 271 2
Uber 257 2
Uber Technologies 258 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
flydubai - Авиакомпания 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
JCB International 113 1
Foodfox 11 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
MLU B.V. 10 1
Citibank - Ситибанк 170 1
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 2 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 6 1
Turkish Airlines - Авиакомпания 5 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Western Union 86 1
OTF - Open Technology Fund 3 1
Tessi 8 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 17 1
Dukascopy Bank SA 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
Благосостояние НПФ 32 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Уралсиб Банк 389 1
Почта Банк 289 1
Связной ГК 878 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Аэрофлот 493 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Gett 60 1
Альфа-Банк 1123 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Президент США 105 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
US Navy - Военно-морские силы США 36 1
Администрация города Тулы 3 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
Правительство Сахалинской области - Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области 1 1
Правительство Сахалинской области - Министерство экономического развития Сахалинской области 1 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Правительство Пермского края 15 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 2 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 85 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Правительство РФ 2203 1
Счётная палата РФ 460 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Федеральное казначейство России 766 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 4
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 5 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 26 1
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 10 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Apache License 24 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 59 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
C&C - Command and Control server 61 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 1
Flash 474 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Big Data - Большие данные 1136 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 4
Apple iOS 5742 4
Linux OS 4257 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
Google Android 10751 3
Microsoft Windows 10 6635 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Xamarin 25 2
Microsoft Visual Studio Code - VSCode 13 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 2
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 2
Java - Язык программирования 1176 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Apple macOS X 901 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 13 1
Aurelia - Javascript-фреймворк 2 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Google Flutter 15 1
Elastic Stack 1 1
Microsoft DirectX 327 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Strava 8 1
Logstash 3 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 32 1
Nvidia GeForce GT 154 1
VolgaBlob Smart Monitor 1 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 44 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Kibana - программная панель визуализации данных 9 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 9 1
Архивный фонд РФ 11 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Adobe Lightroom 78 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
Friedman Nat - Фридман Нэт 13 3
Носков Константин 201 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Добровольский Дмитрий 6 2
Путин Владимир 1824 2
Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 1
Кашкин Анатолий 2 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Багерос Изабелла 1 1
Olejnik Lukasz - Олейник Лукаш 1 1
Manelis Ronen - Манелис Ронен 1 1
Blair Tony - Блэр Тони 4 1
Северюхин Андрей 6 1
Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 1
Korda Matt - Корда Мэтт 1 1
Eisenberg Rob - Айзенберг Роб 1 1
Мазунин Алексей 1 1
Хабибуллин Алексей 1 1
Гостев Александр 54 1
Петрушов Александр 1 1
Нечаев Иван 57 1
Дуров Николай 17 1
Егунов Андрей 1 1
Водясов Алексей 97 1
Бырдин Алексей 21 1
Талалаев Александр 2 1
Маркин Алексей 4 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Худавердян Тигран 66 1
Мамонтов Игорь 28 1
Аитов Тимур 47 1
Песков Дмитрий 65 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Никифоров Николай 1126 1
Дуров Павел 216 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Арлазаров Владимир 118 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 21
Иран - Исламская Республика Иран 375 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 16
Европа 3752 14
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 12
Германия - Федеративная Республика 3633 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 11
Украина 3365 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 10
Беларусь - Белоруссия 2088 9
Куба - Республика 75 9
Япония 2780 9
Судан - Республика 41 8
Казахстан - Республика 2629 8
Россия - Республика Крым 626 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Франция - Французская Республика 2122 7
Туркмения - Туркменистан 195 5
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 5
Тунис - Тунисская Республика 77 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 5
Узбекистан - Республика 822 5
Сомали - Федеративная Республика 16 4
Таджикистан - Республика 434 4
Восточная Европа 1678 4
Индия - Республика 2169 4
Болгария - Республика 306 4
Грузия 691 4
Турция - Турецкая республика 952 4
Армения - Республика 688 4
Монголия 172 4
Ирак - Республика 81 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Молдавия - Республика Молдова 428 3
Израиль 721 3
Бельгия - Королевство 398 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
EAR - Export Administration Regulations - Правила экспортного контроля США - Правила администрирования экспорта США 1 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Конституция Российской Федерации 28 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
NYT - The New York Times 509 4
ZDnet 381 3
Wikipedia - Википедия 276 2
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 5 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
PCWorld - PC World 36 1
The Verge - Издание 448 1
LaCapitale 1 1
Hacker News 20 1
De Correspondent 1 1
Securelist 7 1
Ars Technica 227 1
CoinMarKetCap 14 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Fortune 100 48 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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