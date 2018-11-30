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Сирия Сирийская Арабская Республика

Сирия - Сирийская Арабская Республика

СОБЫТИЯ


30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии

оответствующие предложения на «Яндекс.Маркете». Помощник Bixby доступен в 200 странах мира, включая Сирию, указано в запросе американских властей. В своем ответе Yandex отвергает подозрения в р
19.01.2018 Россия и Сирия обсудили сотрудничество в сфере телекоммуникаций

ской и информационной сферах. Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на блокаду и терроризм, Сирия уделяет внимание развитию информационных технологий и телекоммуникаций, поскольку в сов
22.02.2017 Ко Дню защитника Отечества вышла военная стратегия «Сирия: Русская буря»

В Steam появилась «Сирия: Русская буря»В игровом магазине Steam появилась игра «Сирия: Русская буря», раз
15.09.2016 В США допросили «Билайн» из-за подозрительной дружбы с Huawei и Сирией

зи с чем компания обязана соблюдать правила SEC. SEC интересует, какие контракты есть у Vimpelcom в Сирии и Судане, в особенности с компаниями, принадлежащими властям этих стран, а также какую

29.01.2016 Минкомсвязи научит Сирию предоставлять госуслуги в интернете

 правительстве Сирийской арабской республики Кайсом Хударом. Стороны обсудили вопросы продвижения в Сирии российских разработок в сфере инфокоммуникационных технологий.Пресс-служба ведомства со
29.01.2016 Россия и Сирия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ

России. — Сотрудничество в ИКТ-сфере — залог взаимовыгодного сотрудничества. Убежден, что Россия и Сирия смогут вывести совместную работу в этой сфере на качественно новый уровень». В рамках в
08.04.2013 Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией

Йоркской фондовой бирже, запрос на раскрытие информации относительно деятельности компании в Иране, Сирии, Кубе и Судане. Государственный департамент США относит эти страны к числу спонсоров те
14.09.2012 Сирийский телеканал начал вещание с российского спутника

Государственное спутниковое вещание Сирии находится под угрозой. Организация арабских государств уже распорядилась href=//tvsat.c
10.09.2012 Телевидение Сирии продолжило вещание на европейских спутниках

Государственный спутниковый телеканал Сирии Syria Satellite Channel продолжил вещание на арабский мир при помощи европейского опера
09.06.2012 Ливан выступил против информационной блокады Сирии

м вещанием сирийского гостелевидения может пойти по прошлогоднему ливийскому сценарию. Ливия, как и Сирия, не имеет собственных вещательных спутников (да они и не нужны, учитывая небольшие разм
24.10.2011 Сирия использует американское ПО для цензуры в интернете

тов и правозащитных организаций, сообщает Washington Post. По их словам, систему, с помощью которой Сирия блокирует для своих граждан доступ к интернету и выслеживает диссидентов, разработала к
08.08.2011 Группа Anonymous взломала сайт Министерства обороны Сирии

Хакеры из группы Anonymous недавно взломали сайт Министерства обороны Сирии в качестве акции против местной власти. На веб-ресурсе Министерства обороны Сирии хакеры разместили собственное заявление, в котором осудили режим президента страны Башара Асада и

16.02.2011 РНТ начинает продвижение системы «АвтоТрекер» в Сирии

торинга на различных видах транспорта. В работе совещания, организованного Министерством транспорта Сирии, приняли участие замминистра транспорта, глава городского транспорта, уполномоченные со
09.03.2010 Сирия намерена развивать атомную энергетику

Сирия планирует развивать атомную энергетику. Как сообщил замминистра иностранных дел Сирии Файсал Мекдад на конференции по ядерной энергетике в Париже, Дамаск ищет "альтернативны
20.05.2009 МиГ-31Э для Сирии: опровержение "Рособоронэкспорта"

порт» и ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» - в совместном пресс-релизе, Россия и Сирия не подписывали контракт на поставку Сирийской Арабской Республике самолетов типа МиГ-31
21.11.2008 Сирия намерена использовать ГЛОНАСС на территории страны для гражданских нужд
20.11.2008 Россия поставит Сирии два самолета Ту-204-100Е

Россия и Сирия договорились о поставках двух пассажирских самолетов Ту-204-100Е сирийской стороне, соо
11.11.2008 На месте уничтоженного израильскими ВВС секретного объекта в Сирии найдены следы урана

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в пробах из окрестностей уничтоженного израильскими ВВС секретного сирийского объекта, который, по информации израильской разведки, мог быть ядерным реактором, найдены следы урана. Анализы грунта с места бомбардировки проводились в европейской лаборатории. При
10.09.2008 Власти Сирии заблокировали более 160 сайтов

Власти Сирии заблокировали доступ к более чем 160 веб-сайтам начиная с 2000 г., в рамках установлени
03.06.2008 МАГАТЭ проверит информацию о разрушенном ядерном реакторе в Сирии

Мухаммед аль-Барадеи, выступая в Вене на заседании Совета управляющих. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что Сирия как участник Договора о нераспространении ядерного оружия и Соглашения о гарантиях МАГА
13.05.2008 "Ситроникс" получил 40 млн евро на Ближнем Востоке

составляет €40 млн. Соглашение было ранее подписано в Дамаске представителями министра коммуникаций Сирии и министерства иностранных дел Греции. В рамках проекта Intracom Telecom построит нацио
26.11.2007 Доступ к Facebook заблокировали в Сирии

к социальной сети Facebook для них закрыт. «Facebook способствовал развитию гражданского общества в Сирии и формированию различных групп вне государственного контроля. Именно поэтому доступ к с
23.11.2007 Бомбардировка Сирии: новые данные

Как сообщает DefenseTech со ссылкой на Military.com, США принимали лишь косвенное участие в обеспечении рейда израильской авиации 6 сентября 2007 года на объект в Сирии. Странные обстоятельства этого рейда и отсутствие какой-либо достоверной информации о нем привлекли внимание экспертов. Согласно циркулирующей в СМИ информации, целью налета являлся объек
02.02.2007 Сирия произвела испытательный пуск баллистической ракеты

Как сообщает Cursor info, Сирия произвела испытательный пуск модифицированной ракеты "Скад-D" дальностью 2 тыс. км. Пус
10.10.2006 В Сирии обнаружены останки гигантского верблюда

ского одногорбого верблюда, сообщает BBC. Находке, по оценкам ученых, более 100 тыс. лет. Фрагменты скелета дромадера-гиганта были найдены неподалеку от деревни Эль-Коум (El Kowm) в центральной части Сирии. Согласно предварительным оценкам, ископаемый верблюд по размерам в два раза превышал современных особей. Работы в данном регионе ведутся швейцарскими археологами с 1999 года, и первые фр
10.10.2006 В Сирии обнаружены останки гигантского верблюда

ского одногорбого верблюда, сообщает BBC. Находке, по оценкам ученых, более 100 тыс. лет. Фрагменты скелета дромадера-гиганта были найдены неподалеку от деревни Эль-Коум (El Kowm) в центральной части Сирии. Согласно предварительным оценкам, ископаемый верблюд по размерам в два раза превышал современных особей. Работы в данном регионе ведутся швейцарскими археологами с 1999 года, и первые фр
02.02.2005 В Сирии не интернет, а интер-нет

С появлением в Сирии широкополосного интернета, правительство запретило гражданам пользоваться голосовой и видеосвязью. Кроме того, в стране запрещено множество западных веб-сайтов. «Это не интернет, а интер-
03.09.2002 В Сирии открыт первый онлайновый университет на Ближнем Востоке

В столице Сирии Дамаске открыт первый виртуальный университет на Ближнем Востоке. Студенты этого госуда
20.12.2000 В Сирии будет создана специальная компьютерная сеть

В Сирии в ближайшее время будет создана специальная компьютерная сеть для интернет-коммуникаций, сообщает Yahoo!Actualites. В этих целях в стране создается специальная компания, владельцами котор
04.08.2000 Жители Сирии осваивают интернет

онируемого новым сирийским президентом Башаром аль-Ассадом (Bashar al-Assad ) проекта по вступлению Сирии в компьютерный век, сообщает Upside Today. Доступ к международным сайтам будет неограни
26.04.2000 Правительство Сирии намерено установить Интернет в каждый дом страны

Интернет пришел в Сирию два года назад. На его распространение в стране были наложены жесткие ограничения. Так,
15.02.2000 Правительство Сирии объявило о создании первой в стране сети сотовой связи

Вчера правительство Сирии объявило о создании первой в Сирии сети сотовой телефонной связи. Этим проектом, как и проектом развития Интернета в Сирии, руководил Башар Ассад, сын и фактический наследни

Публикаций - 278, упоминаний - 363

Сирия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 22
Google LLC 12688 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Yandex - Яндекс 9216 14
Apple Inc 13154 14
X Corp - Twitter 2938 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
9594 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Yahoo! 3726 8
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 7
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 7
Cisco Systems 5372 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Samsung Electronics 11064 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
МегаФон 10742 5
Huawei 4676 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Intel Corporation 12811 5
Adobe Systems 1597 5
PayPal 671 5
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 4
Anonymous - Хакерская группировка 79 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Red Hat 1378 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 4
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 3
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 3
Adobe Macromedia 219 3
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 7
eBay Inc 1640 6
Visa International 1993 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
Газпром ПАО 1493 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Boeing 1031 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Uber 357 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Резонанс НПП 407 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк 7 2
Global Security 23 2
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 2
HRW - Human Rights Watch 6 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Bank of America - Банк Америки 271 1
JCB International 146 1
Airbnb 101 1
Naspers 85 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 23
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U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 17
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ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
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Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
Демократическая политическая партия США 122 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 1
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ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
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Медиаком - Росмедиаком НП 5 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
Software and Information Industry Association 1 1
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