Сирия - Сирийская Арабская Республика

США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии оответствующие предложения на «Яндекс.Маркете». Помощник Bixby доступен в 200 странах мира, включая Сирию, указано в запросе американских властей. В своем ответе Yandex отвергает подозрения в р

Россия и Сирия обсудили сотрудничество в сфере телекоммуникаций ской и информационной сферах. Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на блокаду и терроризм, Сирия уделяет внимание развитию информационных технологий и телекоммуникаций, поскольку в сов

Ко Дню защитника Отечества вышла военная стратегия «Сирия: Русская буря» В Steam появилась «Сирия: Русская буря»В игровом магазине Steam появилась игра «Сирия: Русская буря», раз

В США допросили «Билайн» из-за подозрительной дружбы с Huawei и Сирией зи с чем компания обязана соблюдать правила SEC. SEC интересует, какие контракты есть у Vimpelcom в Сирии и Судане, в особенности с компаниями, принадлежащими властям этих стран, а также какую

Минкомсвязи научит Сирию предоставлять госуслуги в интернете правительстве Сирийской арабской республики Кайсом Хударом. Стороны обсудили вопросы продвижения в Сирии российских разработок в сфере инфокоммуникационных технологий.Пресс-служба ведомства со

Россия и Сирия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ России. — Сотрудничество в ИКТ-сфере — залог взаимовыгодного сотрудничества. Убежден, что Россия и Сирия смогут вывести совместную работу в этой сфере на качественно новый уровень». В рамках в

Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией Йоркской фондовой бирже, запрос на раскрытие информации относительно деятельности компании в Иране, Сирии, Кубе и Судане. Государственный департамент США относит эти страны к числу спонсоров те

Сирийский телеканал начал вещание с российского спутника Государственное спутниковое вещание Сирии находится под угрозой. Организация арабских государств уже распорядилась href=//tvsat.c

Телевидение Сирии продолжило вещание на европейских спутниках Государственный спутниковый телеканал Сирии Syria Satellite Channel продолжил вещание на арабский мир при помощи европейского опера

Ливан выступил против информационной блокады Сирии м вещанием сирийского гостелевидения может пойти по прошлогоднему ливийскому сценарию. Ливия, как и Сирия, не имеет собственных вещательных спутников (да они и не нужны, учитывая небольшие разм

Сирия использует американское ПО для цензуры в интернете тов и правозащитных организаций, сообщает Washington Post. По их словам, систему, с помощью которой Сирия блокирует для своих граждан доступ к интернету и выслеживает диссидентов, разработала к

Группа Anonymous взломала сайт Министерства обороны Сирии Хакеры из группы Anonymous недавно взломали сайт Министерства обороны Сирии в качестве акции против местной власти. На веб-ресурсе Министерства обороны Сирии хакеры разместили собственное заявление, в котором осудили режим президента страны Башара Асада и

РНТ начинает продвижение системы «АвтоТрекер» в Сирии торинга на различных видах транспорта. В работе совещания, организованного Министерством транспорта Сирии, приняли участие замминистра транспорта, глава городского транспорта, уполномоченные со

Сирия намерена развивать атомную энергетику Сирия планирует развивать атомную энергетику. Как сообщил замминистра иностранных дел Сирии Файсал Мекдад на конференции по ядерной энергетике в Париже, Дамаск ищет "альтернативны

МиГ-31Э для Сирии: опровержение "Рособоронэкспорта" порт» и ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» - в совместном пресс-релизе, Россия и Сирия не подписывали контракт на поставку Сирийской Арабской Республике самолетов типа МиГ-31

Россия поставит Сирии два самолета Ту-204-100Е Россия и Сирия договорились о поставках двух пассажирских самолетов Ту-204-100Е сирийской стороне, соо

На месте уничтоженного израильскими ВВС секретного объекта в Сирии найдены следы урана Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в пробах из окрестностей уничтоженного израильскими ВВС секретного сирийского объекта, который, по информации израильской разведки, мог быть ядерным реактором, найдены следы урана. Анализы грунта с места бомбардировки проводились в европейской лаборатории. При

Власти Сирии заблокировали более 160 сайтов Власти Сирии заблокировали доступ к более чем 160 веб-сайтам начиная с 2000 г., в рамках установлени

МАГАТЭ проверит информацию о разрушенном ядерном реакторе в Сирии Мухаммед аль-Барадеи, выступая в Вене на заседании Совета управляющих. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что Сирия как участник Договора о нераспространении ядерного оружия и Соглашения о гарантиях МАГА

"Ситроникс" получил 40 млн евро на Ближнем Востоке составляет €40 млн. Соглашение было ранее подписано в Дамаске представителями министра коммуникаций Сирии и министерства иностранных дел Греции. В рамках проекта Intracom Telecom построит нацио

Доступ к Facebook заблокировали в Сирии к социальной сети Facebook для них закрыт. «Facebook способствовал развитию гражданского общества в Сирии и формированию различных групп вне государственного контроля. Именно поэтому доступ к с

Бомбардировка Сирии: новые данные Как сообщает DefenseTech со ссылкой на Military.com, США принимали лишь косвенное участие в обеспечении рейда израильской авиации 6 сентября 2007 года на объект в Сирии. Странные обстоятельства этого рейда и отсутствие какой-либо достоверной информации о нем привлекли внимание экспертов. Согласно циркулирующей в СМИ информации, целью налета являлся объек

Сирия произвела испытательный пуск баллистической ракеты Как сообщает Cursor info, Сирия произвела испытательный пуск модифицированной ракеты "Скад-D" дальностью 2 тыс. км. Пус

В Сирии обнаружены останки гигантского верблюда ского одногорбого верблюда, сообщает BBC. Находке, по оценкам ученых, более 100 тыс. лет. Фрагменты скелета дромадера-гиганта были найдены неподалеку от деревни Эль-Коум (El Kowm) в центральной части Сирии. Согласно предварительным оценкам, ископаемый верблюд по размерам в два раза превышал современных особей. Работы в данном регионе ведутся швейцарскими археологами с 1999 года, и первые фр

В Сирии обнаружены останки гигантского верблюда ского одногорбого верблюда, сообщает BBC. Находке, по оценкам ученых, более 100 тыс. лет. Фрагменты скелета дромадера-гиганта были найдены неподалеку от деревни Эль-Коум (El Kowm) в центральной части Сирии. Согласно предварительным оценкам, ископаемый верблюд по размерам в два раза превышал современных особей. Работы в данном регионе ведутся швейцарскими археологами с 1999 года, и первые фр

В Сирии не интернет, а интер-нет С появлением в Сирии широкополосного интернета, правительство запретило гражданам пользоваться голосовой и видеосвязью. Кроме того, в стране запрещено множество западных веб-сайтов. «Это не интернет, а интер-

В Сирии открыт первый онлайновый университет на Ближнем Востоке В столице Сирии Дамаске открыт первый виртуальный университет на Ближнем Востоке. Студенты этого госуда

В Сирии будет создана специальная компьютерная сеть В Сирии в ближайшее время будет создана специальная компьютерная сеть для интернет-коммуникаций, сообщает Yahoo!Actualites. В этих целях в стране создается специальная компания, владельцами котор

Жители Сирии осваивают интернет онируемого новым сирийским президентом Башаром аль-Ассадом (Bashar al-Assad ) проекта по вступлению Сирии в компьютерный век, сообщает Upside Today. Доступ к международным сайтам будет неограни

Правительство Сирии намерено установить Интернет в каждый дом страны Интернет пришел в Сирию два года назад. На его распространение в стране были наложены жесткие ограничения. Так,