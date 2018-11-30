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Сирия Сирийская Арабская Республика
СОБЫТИЯ
|30.11.2018
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США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии
оответствующие предложения на «Яндекс.Маркете». Помощник Bixby доступен в 200 странах мира, включая Сирию, указано в запросе американских властей. В своем ответе Yandex отвергает подозрения в р
|19.01.2018
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Россия и Сирия обсудили сотрудничество в сфере телекоммуникаций
ской и информационной сферах. Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на блокаду и терроризм, Сирия уделяет внимание развитию информационных технологий и телекоммуникаций, поскольку в сов
|22.02.2017
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Ко Дню защитника Отечества вышла военная стратегия «Сирия: Русская буря»
В Steam появилась «Сирия: Русская буря»В игровом магазине Steam появилась игра «Сирия: Русская буря», раз
|15.09.2016
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В США допросили «Билайн» из-за подозрительной дружбы с Huawei и Сирией
зи с чем компания обязана соблюдать правила SEC. SEC интересует, какие контракты есть у Vimpelcom в Сирии и Судане, в особенности с компаниями, принадлежащими властям этих стран, а также какую
|29.01.2016
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Минкомсвязи научит Сирию предоставлять госуслуги в интернете
правительстве Сирийской арабской республики Кайсом Хударом. Стороны обсудили вопросы продвижения в Сирии российских разработок в сфере инфокоммуникационных технологий.Пресс-служба ведомства со
|29.01.2016
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Россия и Сирия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ
России. — Сотрудничество в ИКТ-сфере — залог взаимовыгодного сотрудничества. Убежден, что Россия и Сирия смогут вывести совместную работу в этой сфере на качественно новый уровень». В рамках в
|08.04.2013
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Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией
Йоркской фондовой бирже, запрос на раскрытие информации относительно деятельности компании в Иране, Сирии, Кубе и Судане. Государственный департамент США относит эти страны к числу спонсоров те
|14.09.2012
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Сирийский телеканал начал вещание с российского спутника
Государственное спутниковое вещание Сирии находится под угрозой. Организация арабских государств уже распорядилась href=//tvsat.c
|10.09.2012
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Телевидение Сирии продолжило вещание на европейских спутниках
Государственный спутниковый телеканал Сирии Syria Satellite Channel продолжил вещание на арабский мир при помощи европейского опера
|09.06.2012
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Ливан выступил против информационной блокады Сирии
м вещанием сирийского гостелевидения может пойти по прошлогоднему ливийскому сценарию. Ливия, как и Сирия, не имеет собственных вещательных спутников (да они и не нужны, учитывая небольшие разм
|24.10.2011
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Сирия использует американское ПО для цензуры в интернете
тов и правозащитных организаций, сообщает Washington Post. По их словам, систему, с помощью которой Сирия блокирует для своих граждан доступ к интернету и выслеживает диссидентов, разработала к
|08.08.2011
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Группа Anonymous взломала сайт Министерства обороны Сирии
Хакеры из группы Anonymous недавно взломали сайт Министерства обороны Сирии в качестве акции против местной власти. На веб-ресурсе Министерства обороны Сирии хакеры разместили собственное заявление, в котором осудили режим президента страны Башара Асада и
|16.02.2011
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РНТ начинает продвижение системы «АвтоТрекер» в Сирии
торинга на различных видах транспорта. В работе совещания, организованного Министерством транспорта Сирии, приняли участие замминистра транспорта, глава городского транспорта, уполномоченные со
|09.03.2010
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Сирия намерена развивать атомную энергетику
Сирия планирует развивать атомную энергетику. Как сообщил замминистра иностранных дел Сирии Файсал Мекдад на конференции по ядерной энергетике в Париже, Дамаск ищет "альтернативны
|20.05.2009
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МиГ-31Э для Сирии: опровержение "Рособоронэкспорта"
порт» и ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» - в совместном пресс-релизе, Россия и Сирия не подписывали контракт на поставку Сирийской Арабской Республике самолетов типа МиГ-31
|21.11.2008
|Сирия намерена использовать ГЛОНАСС на территории страны для гражданских нужд
|20.11.2008
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Россия поставит Сирии два самолета Ту-204-100Е
Россия и Сирия договорились о поставках двух пассажирских самолетов Ту-204-100Е сирийской стороне, соо
|11.11.2008
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На месте уничтоженного израильскими ВВС секретного объекта в Сирии найдены следы урана
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в пробах из окрестностей уничтоженного израильскими ВВС секретного сирийского объекта, который, по информации израильской разведки, мог быть ядерным реактором, найдены следы урана. Анализы грунта с места бомбардировки проводились в европейской лаборатории. При
|10.09.2008
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Власти Сирии заблокировали более 160 сайтов
Власти Сирии заблокировали доступ к более чем 160 веб-сайтам начиная с 2000 г., в рамках установлени
|03.06.2008
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МАГАТЭ проверит информацию о разрушенном ядерном реакторе в Сирии
Мухаммед аль-Барадеи, выступая в Вене на заседании Совета управляющих. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что Сирия как участник Договора о нераспространении ядерного оружия и Соглашения о гарантиях МАГА
|13.05.2008
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"Ситроникс" получил 40 млн евро на Ближнем Востоке
составляет €40 млн. Соглашение было ранее подписано в Дамаске представителями министра коммуникаций Сирии и министерства иностранных дел Греции. В рамках проекта Intracom Telecom построит нацио
|26.11.2007
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Доступ к Facebook заблокировали в Сирии
к социальной сети Facebook для них закрыт. «Facebook способствовал развитию гражданского общества в Сирии и формированию различных групп вне государственного контроля. Именно поэтому доступ к с
|23.11.2007
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Бомбардировка Сирии: новые данные
Как сообщает DefenseTech со ссылкой на Military.com, США принимали лишь косвенное участие в обеспечении рейда израильской авиации 6 сентября 2007 года на объект в Сирии. Странные обстоятельства этого рейда и отсутствие какой-либо достоверной информации о нем привлекли внимание экспертов. Согласно циркулирующей в СМИ информации, целью налета являлся объек
|02.02.2007
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Сирия произвела испытательный пуск баллистической ракеты
Как сообщает Cursor info, Сирия произвела испытательный пуск модифицированной ракеты "Скад-D" дальностью 2 тыс. км. Пус
|10.10.2006
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В Сирии обнаружены останки гигантского верблюда
ского одногорбого верблюда, сообщает BBC. Находке, по оценкам ученых, более 100 тыс. лет. Фрагменты скелета дромадера-гиганта были найдены неподалеку от деревни Эль-Коум (El Kowm) в центральной части Сирии. Согласно предварительным оценкам, ископаемый верблюд по размерам в два раза превышал современных особей. Работы в данном регионе ведутся швейцарскими археологами с 1999 года, и первые фр
|10.10.2006
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В Сирии обнаружены останки гигантского верблюда
ского одногорбого верблюда, сообщает BBC. Находке, по оценкам ученых, более 100 тыс. лет. Фрагменты скелета дромадера-гиганта были найдены неподалеку от деревни Эль-Коум (El Kowm) в центральной части Сирии. Согласно предварительным оценкам, ископаемый верблюд по размерам в два раза превышал современных особей. Работы в данном регионе ведутся швейцарскими археологами с 1999 года, и первые фр
|02.02.2005
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В Сирии не интернет, а интер-нет
С появлением в Сирии широкополосного интернета, правительство запретило гражданам пользоваться голосовой и видеосвязью. Кроме того, в стране запрещено множество западных веб-сайтов. «Это не интернет, а интер-
|03.09.2002
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В Сирии открыт первый онлайновый университет на Ближнем Востоке
В столице Сирии Дамаске открыт первый виртуальный университет на Ближнем Востоке. Студенты этого госуда
|20.12.2000
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В Сирии будет создана специальная компьютерная сеть
В Сирии в ближайшее время будет создана специальная компьютерная сеть для интернет-коммуникаций, сообщает Yahoo!Actualites. В этих целях в стране создается специальная компания, владельцами котор
|04.08.2000
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Жители Сирии осваивают интернет
онируемого новым сирийским президентом Башаром аль-Ассадом (Bashar al-Assad ) проекта по вступлению Сирии в компьютерный век, сообщает Upside Today. Доступ к международным сайтам будет неограни
|26.04.2000
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Правительство Сирии намерено установить Интернет в каждый дом страны
Интернет пришел в Сирию два года назад. На его распространение в стране были наложены жесткие ограничения. Так,
|15.02.2000
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Правительство Сирии объявило о создании первой в стране сети сотовой связи
Вчера правительство Сирии объявило о создании первой в Сирии сети сотовой телефонной связи. Этим проектом, как и проектом развития Интернета в Сирии, руководил Башар Ассад, сын и фактический наследни
Сирия и организации, системы, технологии, персоны:
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