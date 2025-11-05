Получите все материалы CNews по ключевому слову
Hermes Сеть пунктов выдачи Гермес
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Hermes и организации, системы, технологии, персоны:
|Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 2
|LOT Network 2 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1478 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Макаренков Константин 41 1
|Шадрин Виталий 9 1
|Williams Jeff - Уильямс Джефф 17 1
|Корягин Михаил 7 1
|Кудрявцев Олег 7 1
|Кретов Илья 17 1
|Газизов Алексей 11 1
|Шулев Алексей 1 1
|Шебалов Михаил 1 1
|Голиков Владимир 2 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Григорян Гагик 8 1
|Волков Роман 18 1
|Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
|Слуцкий Александр 14 1
|Кривошеев Олег 3 1
|Овчинников Борис 129 1
|Кайкова Ирина 4 1
|Ковальчук Илья 4 1
|Шульман Александр 8 1
|Латин Юрий 17 1
|Heinla Ahti - Хеинла Ахти 3 1
|Шуба Павел 1 1
|Рогачев Дмитрий 11 1
|Friis Janus - Фриис Янус 28 1
|Воронкин Александр 3 1
|Горшков Юрий 2 1
|Ликарь Юрий 1 1
|Мигунов Артем 2 1
|Султанов Дамир 2 1
|Калинкина Анастасия 2 1
|Чиров Олег 1 1
|Шашкевич Никита 1 1
|Соколов Алексей 134 1
|Матвеева Татьяна 107 1
|Абакумов Евгений 224 1
|Малышев Сергей 99 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Носов Михаил 18 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 5
|CNews - ZOOM.CNews 1853 3
|Fortune 210 1
|TechRadar 95 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Bloomberg Businessweek 122 1
|Defense Tech 44 1
|CNews Инноваторы 39 1
|FT - Financial Times 1250 1
|GSM Arena 75 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397662, в очереди разбора - 732421.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.