realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год

realme отчиталась о результатах четвертого квартала 2020 г. в России и мире. По итогам трех месяцев рост в России составил 128% относительно третьего квартала, что позволило realme укрепить положение среди других производителей на рынке страны. Также в России показатель роста в четвёртом квартале год к году составил 692%. При этом, согласно отчёту Counterpoint за 4 квартал, за 2020 год компания выросла в мире на 65% и отгрузила 42 миллиона смартфонов. Помимо этого, бренд вошел в топ-10 производителей носимых устройств, заняв 2% мирового рынка. Компании также удалось на 100% расширить свою пользовательскую базу — с 25 млн пользователей в январе 2020 года до 50 млн в ноябре.

Согласно новому отчету Counterpoint, в третьем квартале 2020 realme вошел в топ-10 мировых производителей носимых устройств, заняв 2% рынка TWS (true wireless stereo hearables and smartwatches).

В начале прошлого года компания объявила о старте работы над собственной полноценной экосистемой 1+4+N, центром которой является смартфон и приложение realme Link, дополненные четырьмя основными группами устройств для повседневной жизни (умные телевизоры, умные гарнитуры, умные часы, умные динамики) и умными аксессуарами (умные лампы, камеры, зубные щетки и т.п.).

В 2020 г. компания существенно расширила линейку аудиоустройств, а также представила первые «умные» часы и телевизоры — среди них первая в мире модель, использующая технологию SLED. На некоторых рынках бренд уже добился существенного успеха, например, в Индии компания быстро заняла третье место на рынке, продав более миллиона аудиоустройств. Придерживаясь стратегии развития в 2020 г., бренд представил устройства AIoT и в России: наушники, умные часы и зарядные устройства.

На данный момент линейка AIoT realme насчитывает более 50 наименований, и компания планирует увеличить это число вдвое в 2021 году. Презентация новых устройств в России состоится уже 9 февраля.

Аналитик компании Counterpoint Лиз Ли (Liz Lee) так прокомментировала перспективы бренда: «В 2021 году realme может повторить успех на рынке смартфонов и стать «темной лошадкой» на рынке носимых устройств: у бренда отличные онлайн-продажи, они выпустили умные часы и быстро растут в сегменте аудио».

Основатель и CEO realme Скай Ли высказался об успехах компании: «Мы вышли на рынок AIOT всего год назад и уже выстроили зрелую экосистему. Наши смартфоны будут использоваться в связке с актуальными и продвинутыми AIOT-продуктами для обеспечения превосходного пользовательского опыта в трех главных сценариях: персональном, семейном и в путешествиях».

Компания, основанная в 2018 г., всего за 2 года вошла в топ-7 производителей смартфонов в мире. В прошлом году молодой бренд, средний возраст сотрудников которого составляет всего 29 лет, совершил гигантский прорыв по всему миру — от Австралии до России, Польши и Египта.

Согласно исследованиям Counterpoint, в 2020 г. бренд сохранил позицию самой быстрорастущей компании-производителя смартфонов, достиг отметки в 50 миллионов продаж быстрее всех в истории — всего за 9 кварталов, — вышел на рынок 61 государства (35 в 2019 г.) и вошел в топ-5 по продажам в 12 странах мира, включая Россию. Помимо этого, в третьем квартале 2020 г. был зафиксирован рекордно высокий уровень поставок — 14,8 миллиона смартфонов (рост на 132% относительно второго квартала). Успешно прошла для компании и нелегкая первая половина 2020 г.: в первом квартале realme стал одним из двух брендов в мире с двузначным ростом, а во втором квартале остался единственным Android-производителем, сохранившим рост в десятки процентов, — так, в России рост продаж составил 29%.

В ноябре realme вошел в топ-5 на российском рынке, при этом за весь 2020 г. продажи выросли на 1179%. Не отставало и развитие партнерской сети — так, число сотрудничающих с realme компаний выросло с 120 до 400 всего за один год, среди них крупные операторы связи, розничные сети и маркетплейсы. Таким образом, российский рынок стал для компании стратегически важным.

Высокие результаты были продемонстрированы и во многих странах АТР. В Индии компания добилась ежеквартального роста в 302%, что позволило бренду занять четвертое место. realme также вошел в пятерку самых продаваемых смартфонных брендов в Австралии, Сингапуре, Индонезии, Вьетнаме и других странах. Всего по миру к концу 2020 г., насчитывалось 68 000 точек оффлайн продаж.

В 2020 году realme запустил в России продажи 9 новых моделей смартфонов в сегментах от 7 000 до 30 000 рублей. Наиболее актуальные новинки realme 7 и realme 7 Pro поступили на прилавки в ноябре, а самыми продаваемыми стали смартфоны realme C3, realme 6 Pro и realme XT. При этом доля онлайн-продаж бренда в стране составила почти половину — 45%, поэтому в 2021 г. компания планирует запустить свой собственный онлайн-магазин.

За короткое время своего существования бренд стал популяризатором многих передовых технологий. Среди них доступные смартфоны с поддержкой 5G, мощные процессоры (устройства на Qualcomm Snapdragon 865/765G/888), емкие аккумуляторы, сверхбыстрые зарядки (UltraDart c мощностью 125 Вт) и разнообразные аудиовизуальные разработки (среди них экраны 120 Гц и камеры 64 Мп). Аналитики из GSM Arena отметили бренд за отличную сбалансированность и доступность высоких технологий в каждом устройстве.

Успехи бренда были отмечены множеством корпоративных, продуктовых, бренд- и дизайн-наград по всему миру. Всего в 2020 г. realme получил 181 награду, среди них 159 за продукты и 5 — за дизайн; 16 из них приходится на Россию.

Так, всемирно известное деловое издание Financial Times отметило бренд за лидирующие позиции на формирующихся азиатских рынках. Fast company, одно из трех авторитетнейших мировых бизнес-изданий, наряду с Fortune и Business Week, включило realme в список «50 самых инновационных китайских компаний 2020». А аналитическое агентство Counterpoint признало компанию самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире.

Задавая тренды и производя стильные, яркие и модные устройства, realme серьезно относится к дизайну своих продуктов. Компания работает с ведущими мастерами в области дизайна, такими как японский промышленный дизайнер Наото Фукасава, постоянно сотрудничающий с Hermes Хосе Леви, южнокорейский поп-арт художник Grafflex и пр. А нового героя бренда, желтого космического кота реалмяу, в коллаборации с realme создал всемирно известный художник студии Pixar Марк Уолш. Именно поэтому в 2020 realme взял «дизайн-оскар» — награду Red Dot.

На ближайшие годы, как в мире, так и в России, бренд взял курс на топ-3 производителей смартфонов в мире. Компания также планирует войти в топ-3 на рынке носимых устройств.

Укрепить позиции realme помогут.

Приверженность философии «меняй стандарты»: популяризация высоких технологий по доступной цене, привнесение модных трендов в мир высоких технологий через коллаборации с известными дизайнерами и селебрити.

Развитие собственной экосистемы и фокус на AIOT-продукты, включая запуск инновационной бизнес-платформы realme TechLife, для развития «зеленых технологий», разработки передового дизайна и дальнейшего улучшения качества продукции совместно с другими компаниями. Популяризация технологий 5G по всему миру и построение 5G-экосистем. Развитие собственной сети инновационных онлайн- и розничных магазинов.