Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство

«Яндекс маркет» вводит специальные зеленые цены п к зеленым ценам, достаточно указать в способах оплаты виртуальную карту «Пэй» от «Яндекса», а если карты еще нет – завести ее бесплатно прямо во время оформления покупки. «Маркет» сам инвестирует в зеленые цены: покупатели видят цену с учетом скидки, а продавцы получают полную стоимость товара, которую они установили. Это позволит покупателям воспользоваться выгодными предложениями, а про

«Сбер» и «Россети Сибирь» будут развивать «зеленые» технологии на территории Сибирского федерального округа а, к 2030 г. по российским дорогам будет ездить более 1,4 млн электромобилей. И Сибирь уже сейчас один из лидеров по количеству электромобилей. Рада, что вместе с «Россети Сибирь» мы сможем внедрять «зеленые» технологии и создавать условия для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Сибирском федеральном округе». Павел Акилин, генеральный директор «Россети Сибирь»

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство продукции для зеленых технологий на площадке «Руднево» ает производственные мощности по производству конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На новой площадке компания также будет производить продукцию для зеленых технологий, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической

Сине-зеленые водоросли – неведомая угроза здоровью? кого университета Сидней (UTS) и ботаником Полом Коксом (Paul Cox) из американского Института народной медицины сделала очень неприятное открытие. Оказывается, широко распространенные в водоемах сине-зеленые водоросли вырабатывают токсичную аминокислоту, которую ранее уже связали с рядом заболеваний двигательных нейронов. Это очень тревожная новость, поскольку сине-зеленые водоросли

Почему Россия не спешит внедрять "зеленые" ИТ за счет инновационного дизайна стали позиционироваться именно как менее дорогие в эксплуатации и обслуживании, поэтому Kyocera до момента выхода на мировой уровень проблемы перевода производства на "зеленые технологии" отталкивалась только от задач сокращения общей стоимости владения печатным оборудованием. Г-н Алхурани также привел результаты опроса офисных работников в Великобритании, пр

«Зеленые ИТ», или как сэкономить с помощью экологии Принято считать, что GreenIT подразумевает более высокую стоимость решений. Однако сегодня производители все чаще предлагают «зеленые» решения, в которых экологичность сочетается с экономичностью. Gartner предлагает в этой связи более универсальное определение термина Green IT - как оптимальное использование информаци

Зеленые светодиоды станут последним шагом к экономичным дисплеям ера и телевизора формирует цветное изображение с помощью красного, синего и зеленого цветов. У нас уже есть мощные недорогие красные и синие светодиоды. Как только нам удастся разработать аналогичные зеленые, появится возможность перейти к новому поколению высокопроизводительных, энергоэффективных дисплеев". Сапфир является широко используемым и одним из наименее дорогостоящих материалов дл

Водоросли в саламандрах передаются по наследству х животных, удостоившихся запечатления в мифологии, до сих пор удивляет биологов. Саламандра представляет собой на сегодня единственное в мире живое существо, откладывающее яйца, в которых могут жить зеленые водоросли. Биологам об этом удивительном факте известно уже около ста лет, но весь этот век они не могли понять, как такой симбиоз возможен и почему иммунная система не изгоняет чуждые

TP-Link представил «зеленые» коммутаторы м случае потребляют меньше энергии за счет меньшей деградации энергии по всей длине. Однако большинство устройств используют одинаковое количество энергии при кабелях длиной как 10, так и 50 метров. «Зеленые» коммутаторы TP-Link анализируют длину подключенного Ethernet-кабеля и подстраивают энергопотребление в зависимости от нужд ― это позволяет сэкономить до 40% энергии, которая была бы ра

Виртуализация и «зеленые» ИТ перестали быть трендами о видео, среди новых пунктов списка Gartner: модульные вычислительные системы, контекстные вычислительные системы и встраиваемые решения. Интересно отметить, что аналитики не стали включать в список «зеленые» ИТ, которые упоминались в прошлом году. А вот флэш-память, как одна из наиболее перспективных технологий хранения данных, в новом Топ-10 осталась.

Обзор за неделю: "зеленые" стройки растут по миру " строительство В Москве же был объявлен первый российский конкурс Green Awards. Цель конкурса – распространение успешного опыта реализации ресурсоэффективных и экологичных проектов в России. Лучшие "зеленые" проекты будут определены в 7 номинациях: жилищное строительство, МФК, торгово-развлекательные комплексы, бизнес-центры, спортивно-оздоровительные комплексы, объекты социальной сферы и

«Зеленые» ИТ: $4,8 млрд в 2013 году pgemini, Deloitte и Infosys. Расширение рынка аналитики связывают и с тем фактом, что компании стали предпочитать вкладывать деньги в существующую инфраструктуру, а не в ее расширение. И если раньше «зеленые» технологии в основном были востребованы на рынке дата-центров, то теперь – и в других областях, включая рынок персональных компьютеров. Так, если бы все сотрудники средней американской

IBM открывает доступ к патентам на технологии, связанные с охраной окружающей среды ного корпоративного сообщества объединились для реализации первого в своем роде глобального проекта Eco-Patent Commons, призванного помочь в решении экологических проблем, предоставляя свободны

Обзор Command & Conquer 3: Tiberium Wars. Третья война за зеленые кристаллы умом. А менее чем через год проект появился в продаже. О том, соответствует ли его качество ранним частям серии, вы сейчас и узнаете.Читайте: Обзор Command & Conquer 3: Tiberium Wars. Третья война за зеленые кристаллы.