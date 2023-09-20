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Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство

 

В 1990 году, когда человечество только начинало осознавать масштабы перепроизводства и своего губительного воздействия на планету Вадим Фишкин создает работу «Фабрика-рыба» в которой иронизирует над авангардистским пафосом, идеями механизации производства и наращивания мощностей заводов. Такая вот чудо-юдо рыба кит ХХ столетия. В 1990 году, когда человечество только начинало осознавать масштабы перепроизводства и своего губительного воздействия на планету Вадим Фишкин создает работу «Фабрика-рыба» в которой иронизирует над авангардистским пафосом, идеями механизации производства и наращивания мощностей заводов. Такая вот чудо-юдо рыба кит ХХ столетия.
Безотходная технология теплоэнергетики. Плакат на тему экологии. Мощная рука Народного Контроля ножницами отрезает большой клуб дыма с химическими обозначениями - оксид серы, углерод, нобелий, сероводород. В любой отрасли важнейшим делом является безотходное производство, и таким образом, в теплоэнергетике, даже горючий дым можно использовать для блага народа. Размещены стихи М. Раскатова. Д. Крылов, 1981г. Безотходная технология теплоэнергетики. Плакат на тему экологии. Мощная рука Народного Контроля ножницами отрезает большой клуб дыма с химическими обозначениями - оксид серы, углерод, нобелий, сероводород. В любой отрасли важнейшим делом является безотходное производство, и таким образом, в теплоэнергетике, даже горючий дым можно использовать для блага народа. Размещены стихи М. Раскатова. Д. Крылов, 1981г.
Советский экологический плакат, 1970-е. Советский экологический плакат, 1970-е.
В 1990 году, когда человечество только начинало осознавать масштабы перепроизводства и своего губительного воздействия на планету Вадим Фишкин создает работу «Фабрика-рыба» в которой иронизирует над авангардистским пафосом, идеями механизации производства и наращивания мощностей заводов. Такая вот чудо-юдо рыба кит ХХ столетия.


20.09.2023 «Яндекс маркет» вводит специальные зеленые цены

п к зеленым ценам, достаточно указать в способах оплаты виртуальную карту «Пэй» от «Яндекса», а если карты еще нет – завести ее бесплатно прямо во время оформления покупки. «Маркет» сам инвестирует в зеленые цены: покупатели видят цену с учетом скидки, а продавцы получают полную стоимость товара, которую они установили. Это позволит покупателям воспользоваться выгодными предложениями, а про
15.06.2023 «Сбер» и «Россети Сибирь» будут развивать «зеленые» технологии на территории Сибирского федерального округа

а, к 2030 г. по российским дорогам будет ездить более 1,4 млн электромобилей. И Сибирь уже сейчас один из лидеров по количеству электромобилей. Рада, что вместе с «Россети Сибирь» мы сможем внедрять «зеленые» технологии и создавать условия для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Сибирском федеральном округе». Павел Акилин, генеральный директор «Россети Сибирь»
02.05.2023 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство продукции для зеленых технологий на площадке «Руднево»

ает производственные мощности по производству конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На новой площадке компания также будет производить продукцию для зеленых технологий, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической
27.09.2013 Сине-зеленые водоросли – неведомая угроза здоровью?

кого университета Сидней (UTS) и ботаником Полом Коксом (Paul Cox) из американского Института народной медицины сделала очень неприятное открытие. Оказывается, широко распространенные в водоемах сине-зеленые водоросли вырабатывают токсичную аминокислоту, которую ранее уже связали с рядом заболеваний двигательных нейронов. Это очень тревожная новость, поскольку сине-зеленые водоросли

25.03.2013 Почему Россия не спешит внедрять "зеленые" ИТ

за счет инновационного дизайна стали позиционироваться именно как менее дорогие в эксплуатации и обслуживании, поэтому Kyocera до момента выхода на мировой уровень проблемы перевода производства на "зеленые технологии" отталкивалась только от задач сокращения общей стоимости владения печатным оборудованием. Г-н Алхурани также привел результаты опроса офисных работников в Великобритании, пр
07.03.2013 Зеленые овощи защищают организм от бактерий

28.11.2012 «Зеленые ИТ», или как сэкономить с помощью экологии

Принято считать, что GreenIT подразумевает более высокую стоимость решений. Однако сегодня производители все чаще предлагают «зеленые» решения, в которых экологичность сочетается с экономичностью. Gartner предлагает в этой связи более универсальное определение термина Green IT - как оптимальное использование информаци
29.04.2011 Зеленые светодиоды станут последним шагом к экономичным дисплеям

ера и телевизора формирует цветное изображение с помощью красного, синего и зеленого цветов. У нас уже есть мощные недорогие красные и синие светодиоды. Как только нам удастся разработать аналогичные зеленые, появится возможность перейти к новому поколению высокопроизводительных, энергоэффективных дисплеев". Сапфир является широко используемым и одним из наименее дорогостоящих материалов дл
05.04.2011 Водоросли в саламандрах передаются по наследству

х животных, удостоившихся запечатления в мифологии, до сих пор удивляет биологов. Саламандра представляет собой на сегодня единственное в мире живое существо, откладывающее яйца, в которых могут жить зеленые водоросли. Биологам об этом удивительном факте известно уже около ста лет, но весь этот век они не могли понять, как такой симбиоз возможен и почему иммунная система не изгоняет чуждые

21.02.2011 TP-Link представил «зеленые» коммутаторы

м случае потребляют меньше энергии за счет меньшей деградации энергии по всей длине. Однако большинство устройств используют одинаковое количество энергии при кабелях длиной как 10, так и 50 метров. «Зеленые» коммутаторы TP-Link анализируют длину подключенного Ethernet-кабеля и подстраивают энергопотребление в зависимости от нужд ― это позволяет сэкономить до 40% энергии, которая была бы ра
20.10.2010 Виртуализация и «зеленые» ИТ перестали быть трендами

о видео, среди новых пунктов списка Gartner: модульные вычислительные системы, контекстные вычислительные системы и встраиваемые решения. Интересно отметить, что аналитики не стали включать в список «зеленые» ИТ, которые упоминались в прошлом году. А вот флэш-память, как одна из наиболее перспективных технологий хранения данных, в новом Топ-10 осталась.
29.06.2010 Обзор за неделю: "зеленые" стройки растут по миру

" строительство В Москве же был объявлен первый российский конкурс Green Awards. Цель конкурса – распространение успешного опыта реализации ресурсоэффективных и экологичных проектов в России. Лучшие "зеленые" проекты будут определены в 7 номинациях: жилищное строительство, МФК, торгово-развлекательные комплексы, бизнес-центры, спортивно-оздоровительные комплексы, объекты социальной сферы и

04.05.2009 «Зеленые» ИТ: $4,8 млрд в 2013 году

pgemini, Deloitte и Infosys. Расширение рынка аналитики связывают и с тем фактом, что компании стали предпочитать вкладывать деньги в существующую инфраструктуру, а не в ее расширение. И если раньше «зеленые» технологии в основном были востребованы на рынке дата-центров, то теперь – и в других областях, включая рынок персональных компьютеров. Так, если бы все сотрудники средней американской
16.01.2008 IBM открывает доступ к патентам на технологии, связанные с охраной окружающей среды

ного корпоративного сообщества объединились для реализации первого в своем роде глобального проекта Eco-Patent Commons, призванного помочь в решении экологических проблем, предоставляя свободны
18.04.2007 Обзор Command & Conquer 3: Tiberium Wars. Третья война за зеленые кристаллы

умом. А менее чем через год проект появился в продаже. О том, соответствует ли его качество ранним частям серии, вы сейчас и узнаете.Читайте: Обзор Command & Conquer 3: Tiberium Wars. Третья война за зеленые кристаллы.
22.01.2007 Комитет по природопользованию Петербурга корректирует базы данных

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Петербурга объявляет о конкурсе на предоставление услуг по корректировке базы данных «Зеленые насаждения общего пользования». Дата проведения — 2 марта 2007 года. Лимит финансирования — 350 тыс. руб. По техническим условиям конкурса необходимо провести: • оцифровку фактографичес

Публикаций - 305, упоминаний - 313

Cleantech и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10094 24
Microsoft Corporation 24301 21
Apple Inc 11808 17
Sony 6514 14
Google LLC 11528 14
HP Inc. 5650 14
IBM - International Business Machines Corp 9385 13
МегаФон 8227 12
Yandex - Яндекс 6789 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 11
Canon 1387 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11538 9
Intel Corporation 12015 9
Ростех - Автоматика Концерн 1610 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1452 9
Meta Platforms - Facebook 4400 8
Dell EMC 4996 8
Цифра ГК 2336 8
Seiko Epson Corporation 894 7
Cisco Systems 5052 7
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LG Electronics 3589 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 6
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Крок - Croc 1768 5
Прогноз 1604 5
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Zoom Int - Zoom Video Communications 1412 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1051 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 637 5
Softline - Софтлайн 2543 5
Fujitsu 2034 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1442 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1196 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1248 4
Philips 2044 4
АФК Система ПАО 1785 4
Huawei 3781 4
Schneider Electric 565 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6874 62
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6873 10
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 8
UPS 198 6
Лента - Сеть розничной торговли 1985 6
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 6
Россети Ленэнерго 1700 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 247 4
Kinetik 20 4
X5 Group - Перекрёсток 512 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 3
Tesla Motors 379 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 210 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 550 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1203 3
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 3
Dyson 117 3
Газпром ПАО 1295 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 428 2
Coca-Cola Company 253 2
НСПК - Национальная система платежных карт 770 2
МКБ - Московский кредитный банк 546 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 265 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 463 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 325 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2145 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 127 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 2
Совкомбанк Совесть 270 2
Hyundai Motor Company 360 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 40 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 116 2
BP - British Petroleum 181 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 570 2
Альфа-Банк 1706 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 2
РВК - Российская венчурная компания 546 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2937 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10961 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1144 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5257 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4483 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2633 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 418 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 146 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4294 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2367 3
Судебная власть - Judicial power 2251 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 313 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 948 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1142 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1325 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1871 3
Роскачество - Российская система качества 34 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2734 2
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 779 2
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1747 2
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4822 2
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Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 211 2
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 269 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 422 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5673 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 602 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1802 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 7
Greenpeace - Гринпис 128 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 1
АФТ - Ассоциация Финтех 129 1
РАСС ОФСОО - Российская ассоциация спортивных сооружений - Общероссийская общественная организация 2 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 623 1
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ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
WBCSD - World Business Council for Sustainable Development - Всемирный Совет предпринимателей по устойчивому развитию 1 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 1
Демократическая политическая партия США 112 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 44 1
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Google Android 13644 7
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 7
Apple iPhone 6 4861 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6940 6
Microsoft Office 3618 6
Яндекс.Маркет 841 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4817 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2643 5
Apple iOS 7499 4
Arrival Bus - электробус 28 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4897 4
Microsoft Windows XP 2547 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 4
Apple - App Store 2814 4
Google Play - Google Store - Android Market 3202 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1766 3
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1890 3
Arrival Car 15 3
Python - высокоуровневый язык программирования 803 3
Flappy Bird - Super Ball Juggling - Shuriken Block 9 3
Apple iPod 1535 3
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 3
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 163 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1516 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 206 2
Fujitsu LifeBook 167 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 2
Intel Celeron - Серия процессоров 960 2
Schneider Electric APC Smart-UPS - серия ИБП 41 2
Яндекс.Пробки 66 2
Linux OS 9447 2
Microsoft Azure 1381 2
Adobe Photoshop 752 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1805 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 2
Microsoft Windows 7 1965 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4038 2
Свердлов Денис 200 8
Медведев Дмитрий 1646 4
Воробьев Всеволод 11 4
Лаптева Марина 114 4
Максименко Владимир 10 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 3
Гордеева Анна 36 3
Смирнова Елена 13 3
Овчинский Владислав 227 3
Мацкевич Дмитрий 20 3
Газаров Артур 77 3
Пасеков Владимир 24 3
Лахова Олеся 35 3
Белик Сергей 17 3
Фармаковский Борис 2 2
Новиков Алексей 53 2
Постриган Константин 2 2
Абрамов Сергей 73 2
Тиманов Александр 5 2
Поляков Алексей 15 2
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 2
Кузнецов Станислав 114 2
Демидов Михаил 133 2
Мацюк Владимир 3 2
Гутман Виктор 17 2
Баранова Ирина 10 2
Чистова Евгения 16 2
Семенов Александр 142 2
Livingstone Ken - Ливингстон Кен 5 2
Смильгин Олег 2 2
Бобровников Борис 103 2
Карпинский Алексей 37 2
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 46 2
Харченко Вячеслав 2 2
Белов Александр 74 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 2
Ревяшко Андрей 20 2
Свидиненко Юрий 14 2
Никифоров Игорь 31 2
Касперская Наталья 285 1
Россия - РФ - Российская федерация 137724 158
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51399 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41777 57
Европа 21534 43
Солнце - звезда Солнечной системы 5070 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14023 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16751 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13190 30
Япония 13179 23
Германия - Федеративная Республика 12520 23
Южная Корея - Республика 6540 19
Земля - планета Солнечной системы 10251 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16431 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13932 16
США - Калифорния 4573 11
Люксембург Великое Герцогство 431 10
Индия - Bharat 5324 10
Солнечная система - Solar system 2494 10
Канада 4817 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3766 8
Азия - Азиатский регион 5371 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2335 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7094 7
Испания - Королевство 3686 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1289 7
Россия - СФО - Новосибирск 4122 7
Африка - Африканский регион 3412 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2769 6
Польша - Республика 1922 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3491 6
Нидерланды 3450 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1469 6
Сингапур - Республика 1832 6
Франция - Французская Республика 7740 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2606 5
Америка - Американский регион 2120 5
Дания - Королевство 1282 5
Швеция - Королевство 3594 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 996 5
США - Нью-Йорк 3078 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3839 76
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48919 51
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15793 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46352 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17481 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22999 31
Энергетика - Energy - Energetically 4871 30
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5043 26
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13184 22
Ботаника - Растения - Plantae 985 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8165 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12648 18
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4512 18
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4732 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10557 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4313 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10690 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9610 16
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 445 16
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 822 16
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2599 15
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1829 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5592 15
Английский язык 6455 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6678 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9337 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5468 13
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1734 13
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5255 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4704 12
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1875 10
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РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 399 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 343 2
University of Tsukuba - Университет Цукубы 15 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 554 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 227 2
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 771 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
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Columbia University - Колумбийский университет 154 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1443 2
РАН - Российская академия наук 1802 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 842 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 919 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 508 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 126 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 80 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 1
NRENS - National Research and Education Network - Немецкой национальной научно-образовательной сети 1 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 166 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 118 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 112 1
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ЮФУ - Южный федеральный университет 58 1
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 70 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 291 1
McGill University - Университет Макгилла 26 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 74 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1942 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2325 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1182 3
CeBIT 611 2
День молодёжи - 27 июня 838 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Международная федерация танкового биатлона - Танковый биатлон 2 1
Red Dot Design Award 55 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 1
BRICS Solutions Awards 5 1
MacWorld Expo 35 1
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Broadcom - VMware Forum 3 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1026 1
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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