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UPS

СОБЫТИЯ

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27.06.2023 Новые взрывозащищенные коммутаторы TFortis с ИБП и автоматической перезагрузкой подключенных IP-камер

ссийского производителя Fort Telecom пополнили коммуникационные устройства, необходимые для подключения IP-камер в составе систем IP-видеонаблюдения на объектах со взрывоопасными средами. TFortis PSW+UPS-Ex – это управляемые взрывозащищенные коммутаторы, к которым могут быть подключены восемь (модель PSW-2G8F+UPS-Ex), 6 (PSW-2G6F+UPS-Ex) или четыре (PSW-2G+UPS-Ex) IP-ка
10.03.2021 Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy 3L моделями на 250, 300 и 400 кВА

Schneider Electric представляет Easy UPS 3L − новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) Easy UPS с мощностями 250, 300 и 400 кВА (400 В) для использования с внешними батареями. ИБП дос
19.08.2020 Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента моделями Easy UPS 3L 500 и 600 кВА

Компания Schneider Electric представила Easy UPS 3L, новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) Easy UPS, с мощностями 500 и 600 кВА (400 В) для использования с внешними батареями. ИБП доступен
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей

al, основанная замминистра связи России и бывшим главой оператора Yota Денисом Свердловым, поставит партию своих коммерческих электромобилей американской логистической компании United Parcel Service (UPS). Объем поставок, по условиям сделки, составит 10 тыс. автомобилей. UPS будет использовать электрокары Arrival в Европе, Великобритании и Северной Америки. Стороны, как сказано на оф
28.05.2019 ИБП серии Easy UPS 3M

Бесперебойное питание становится доступнее, компактнее и эффективнее! Schneider Electric в начале 2019 года пополнил серию ИБП среднего ценового сегмента Easy UPS линейкой оборудования Easy UPS 3M мощностью от 60 до 100 кВА. Новые ИБП обеспечивают бесперебойное питание для различных нагрузок, легко обслуживаемы и гарантируют непрерывность бизн
22.05.2019 Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M

Schneider Electric представила новую серию трехфазных ИБП Easy UPS 3M с диапазоном мощностей от 60 кВА до 100 кВА (400 В). Easy UPS 3M позволяет обеспечить бесперебойное питание для различных нагрузок, обслуживать и обеспечивать непрерывность бизнес
05.09.2018 В серии APC Easy UPS On-Line SRV представлены ИБП с увеличенной автономией

Schneider Electric объявила о расширении ассортимента источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV новыми моделями, поддерживающими подключение до четырех внешних аккумуляторных батарей. За счет этой особенности появляется возможность значительного увеличения времени ав
10.08.2018 Easy UPS On-line серии SRV

Защита критически важного оборудования или данных от непредвиденных скачков в электросети – одна из приоритетных задач при построении инженерной инфраструктуры компании. ИБП APC Easy UPS On-Line серии SRV спроектированы для эксплуатации в сложных условиях – широкий диапазон входного напряжения от 160 В до 300 В позволяет им выполнять свои задачи при нестабильном питании. ИБ
29.03.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV

Schneider Electric представила новую серию универсальных источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV. Три модели ИБП, SRV3KI, SRV6KI и SRV10KI, входящие в состав линейки, обладают мощностью 3000 ВА (2400 Вт), 6000 ВА (6000 Вт) и 10000 ВА (10000 Вт). Во втором квартале это
10.05.2017 Линейка ИБП Smart-UPS On-Line пополнилась бюджетными моделями

Schneider Electric обновила линейку источников бесперебойного питания Smart-UPS On-Line. В России стартовали продажи моделей среднего ценового сегмента серии SRC, некоторые из которых до 40% выгоднее устройств старшей серии SRT cо схожими мощностными (вольт-амперными)

22.06.2016 Schneider Electric обновила линейку источников бесперебойного питания Back-UPS

Подразделение IT Business компании Schneider Electric, мирового эксперта в области управления энергией и промышленной автоматизации, обновило линейку BC семейства APC Back-UPS. Вместо снятой с производства модели BC500-RS в продажу поступит источник бесперебойного питания Back-UPS BC650-RSX761, оснащенный четырьмя обычными розетками Sсhuko с батарейной под
05.03.2015 Schneider Electric анонсировала обновленную линейку ИБП APC Back-UPS

Подразделение IT Business компании Schneider Electric, мирового эксперта в области управления энергией и промышленной автоматизации, обновляет линейку BX семейства APC Back-UPS. Вместо снимаемых с производства моделей BX650CI, BX800CI и BX1100CI в продажу поступят линейно-интерактивные источники бесперебойного питания Back-UPS BX700UI, BX950UI и BX1400UI, о
28.08.2014 Schneider Electric начал продажи ИБП нового поколения серии Smart-UPS SMC

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией, начал продажи в России и странах СНГ источников бесперебойного питания нового поколения серии Smart-UPS SMC мощностью 2000 и 3000 ВА. Все модели данной линейки обеспечивают «чистый сигнал синусоидальной формы» при работе от батареи и оснащены ЖК-дисплеем для контроля работы и мониторинга сост
21.08.2014 Хакеры украли данные 100 тыс. клиентов UPS Store

Компания UPS Store, специализирующаяся на оказании услуг по отправке грузов, почтовых услуг, сообщила о масштабной атаке на сервера, в результате которой хакерам удалось похитить конфиденциальную информ
04.12.2013 APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России

олит им сохранить потребителей. А именно тех из них, которые действительно нуждаются в расширенных возможностях устройств. Новые модели В «легкой» линейке источников бесперебойного питания (ИБП) Back-UPS APC сейчас предлагает в СНГ две новые модели BC-500RS(мощность 500 ВА, на задней панели 3 евророзетки с батареей и одна только с сетевым фильтром) и BC-650RS (мощность, 650 ВА, аналогичные

16.07.2013 Schneider Electric представила новую модель ИБП APC Smart-UPS

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления электроэнергией, выпустила новую модель APC Smart-UPS SMT1500RMI1U. Особенностью данного ИБП является то, что он занимает всего один юнит в стойке, что позволяет заказчикам экономить пространство и дает возможность разместить в стойке больше о
17.12.2012 ИБП Schneider Electric получили сертификат Energy Star

Компания Schneider Electric, поставщик решений в области управления электроэнергией, объявила о том, что отдельные модели устройств APC Back-UPS и APC Smart-UPS стали первыми в истории источниками бесперебойного питания, получившими сертификат Energy Star в рамках новой категории данной федеральной программы, теперь охватываю
28.07.2010 Выручка американского оператора экспресс-перевозок UPS во втором квартале 2010 г. выросла на 13%

Американская компания United Parcel Service (UPS), специализирующаяся на транспортировке грузов и логистике, опубликовала финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2010 г. Согласно отчету компании, глобальная выручка

25.09.2008 Как UPS экономит по 2 доллара с заказа?

Пути к успеху Основу успеха компании заложил принцип "инсорсинга" - то есть аутсорсинга наоборот или, другими словами, использования внутренних ресурсов. Это значит, что UPS решила экономить на организации цепочек поставки – к моменту создания крупной сети, которая могла бы не только доставлять грузы по миру, но и обслуживать другие компании в плане дистрибуции
02.06.2008 APC пополнила линейку ИБП

Компания APC, входящая в состав подразделения систем электропитания и кондиционирования для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о выпуске новых моделей ИБП: АРС Smart-UPS RT RM 15 кВА и АРС Smart-UPS RT RM 20 кВА в компактном трансформируемом корпусе высотой 12U. Новые универсальные ИБП произведены по технологии двойного преобразования, отличаются гиб
01.04.2008 APC представила новые модели ИБП

Компания APC объявила о выпуске новых моделей ИБП АРС Back-UPS RS 1200 LCD (BR1200LCDI) и АРС Back-UPS RS 1500 LCD (BR1500LCDI). Новые модели отличаются удобством в эксплуатации благодаря системе звуковой сигнализации и улучшенному ЖК-дисплею, к
23.09.2005 Verysell стала дистрибьютором MGE UPS

Компания Verysell Distribution, входящая в состав группы компаний Verysell, и компания MGE UPS Systems подписали дистрибуторское соглашение, которое охватывает всю продукцию MGE UPS Systems: сетевые фильтры, однофазные и трехфазные источники бесперебойного питания, а также про
28.04.2004 Служба доставки будет ремонтировать ноутбуки Toshiba

Компания Toshiba и крупнейшая компания в сфере международной логистики - United Parcel Service (UPS) - планируют заключить довольно необычное соглашение о сотрудничестве. Компания UPS, по данным Forbes, будет заниматься не только доставкой ноутбуков Toshiba в службу сервиса, но и с
10.04.2004 Plus UPS Systems: теперь еще и ЖК-мониторы

Последняя новинка мониторов Plus UPS Systems — серия из двух жидкокристаллических мониторов — МР-5050 и более совершенного МР-5070. Последний и оказался на тестировании. Кстати, цену производители обещают не очень вы
24.12.2003 MGE UPS Systems представила решение для управления ИБП

Компания MGE UPS Systems, производитель источников бесперебойного питания, объявила о начале поставок на российский рынок нового коммуникационного комплекта Network Management Link. В данный комплект входит
08.12.2003 APC предлагает подарки к Новому Году

Новые разработки компании APC - ИБП Back-UPS, сумки TravelPower Case, инверторы Travel Power и решения для защиты мобильного оборудования и телефонный зарядный адаптер USB - могут стать оригинальным подарком к Новому Году и Рождеству.
03.12.2003 APC представил новые ИБП для ответственных приложений

Корпорация APC представила новые ИБП Smart-UPS RT 7500 и Smart-UPS RT 10000, которые обладают высоким показателем плотности мощности и при установке в 19-дюймовую стойку занимают всего 6U (266,7 мм) по высоте. Данные ИБП дополняю
24.11.2003 APC представил новые ИБП

Корпорация APC дополнила линию источников бесперебойного питания Back-UPS, представив новый Back-UPS RS 800. ИБП Back-UPS RS 800 мощностью 800 ВА/540 Вт обеспечивает время работы от батареи до 75 минут. Благодаря возможности замены батарей пользоват
24.07.2003 APC представил ИБП Back–UPS RS 1000 и 1500

  Представительство корпорации APC в России и странах СНГ анонсировало новые модели ИБП АРС Back-UPS RS 1000 и 1500, выполненные в новом компактном корпусе и оснащенные дополнительными розетками и схемой автоматической стабилизации напряжения. Они дольше работают от батареи, обеспечивая за
10.12.2002 UPS переходит на новую технологию

United Parcel Service (UPS), компания экспресс-доставки, объявила 10 ноября о переоснащении всех курьеров в Москве уникальными переносными компьютерами DIAD (Delivery Information Acquisition Device). Использование DI
11.11.2002 UPS поднимет цены на доставку в 2003 году

Parcel Service of America, оператор экспресс-доставки посылок и товаров электронной коммерции, сообщает о повышении в 2003 году цен на услуги по доставке. Цена доставки по воздуху на следующий день (UPS Next Day Air) будет повышена на 3,2%, а экспресс-доставки по миру (UPS Worldwide Express) - на 2,9%. Услуги коммерческой наземной доставки подорожают на 3,9%. Увеличится доплата за д
03.10.2002 Почтовая служба UPS борется с pop-up-рекламой

Gator Corp., которая использует всплывающую (pop-up) интернет-рекламу. В иске, поданном в окружной суд Атланты, говорится, что часть этой рекламы содержала предложения от непосредственных конкурентов UPS - компании Federal Express. Представитель UPS Норман Блэк (Norman Black) заявил, что компании не нравится, когда ее клиенты заходят на вeб-сайт UPS, чтобы отследить путь посыл
28.05.2002 "Би Лайн" вооружает курьеров современной технологией

АО "ВымпелКом", оператор сотовой связи, оказывающий услуги под семейством торговых марок "Би Лайн" объявил о подписании договора о сотрудничестве с компанией UPS и реализации совместного проекта "Технология оповещения курьеров с помощью SMS-сообщений". Новая система SMS-оповещения позволяет оперативно распределять заказы между курьерами и контролиро
04.09.2000 Счета UPS можно будет оплатить через интернет

United Parcel Service (UPS), одна из крупнейших фирм, занимающихся почтовой доставкой объявила о введении новой услуги: электронной оплаты счетов. Компания предлагает юридическим лицам полный сервис по электронному п
27.04.2000 UPS Capital выйдет на рынок онлайновых платежей

Компания United Parcel Service (UPS) предложила новую услугу контроля потока денежных средств между покупателями и поставщиками. При осуществлении электронного платежа покупатель получить возможность отслеживать состояние зак
24.12.1999 Согласно данным Media Metrix, UPS и FedEx лидеры электронной коммерции

ов и исследований свидетельствуют о буме электронной коммерции в этом году. Но и здесь можно выделить бесспорных лидеров. Согласно данным Media Metrix, фирмы занимающейся мониторингом Интернет, фирмы UPS и FedEx, занимающиеся доставкой почты и пересылкой товаров, показали рост числа посетителей на этой неделе на 57% и 94% соответственно относительно среднего уровня посещаемости за последние
24.09.1999 Plus UPS Systems не пострадала от землетрясения на Тайване и не собирается повышать цены

Компания Plus UPS Systems сообщает, что в результате трагедии на Тайване, производственные мощности компании не пострадали. Заявление президента компании Plus UPS Systems Стивена Чой: "Слухи о том, чт
10.09.1999 Компания OptiUPS начинает поставки на российский рынок новые модели систем бесперебойного питания (UPS)

Компания OptiUPS (Brea, Калифорния, США), дочерняя компания ViewSonic, начинает поставки на российский рынок новых моделей систем бесперебойного питания (UPS). Новые модели 1100PS-RM, 1440PS-RM предназначены для монтажа в 19" стойки сетевого оборудования (rack mount) и могут быть использованы для защиты серверов и другого оборудования критичного
17.03.1999 Exide предложила панель управления источниками бесперебойного питания

Компания Exide Electronics анонсировала ViewUPS - панель управления источниками бесперебойного питания (UPS), обеспечивающую контроль подключенной к нему системы Powerware Prime или Profile UPS и управление ею. ViewUPS подсоединяется к UPS через стандартный последовательный порт и о
17.03.1999 Новое ПО от UPS не работает на Mac

По информации MacWEEK.com, новое ПО автоматизации доставки от компании United Parcel Service (UPS) не работает на платформе Macintosh и рассчитано только на работу под Windows. И хотя UPS и успокаивает пользователей тем, что скоро выйдут аналогичные платформо-независимые инструме

Публикаций - 216, упоминаний - 216

UPS и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 29
Schneider Electric 614 19
Microsoft Corporation 25775 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 16
МегаФон 10742 15
Intel Corporation 12811 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Cisco Systems 5372 13
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 13
IT Vison 15 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 12
МКД 88 11
IT Vision 23 11
Google LLC 12688 10
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 10
Yahoo! 3726 8
Apple Inc 13154 8
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
Oracle Corporation 7074 7
AT&T Inc 1725 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 6
Eastman Kodak - Кодак 509 6
EA - Electronic Arts 1317 5
CA Technologies - Computer Associates 392 5
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 5
Verizon - WorldCom 501 5
KLA Corporation 77 5
Dell EMC 5180 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Lenovo Motorola 3566 4
PayPal 671 4
D-Link - Д-Линк Трейд 395 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 4
Silver Lake Partners - Altera 103 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 41
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 29
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 25
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 20
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 18
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 18
eBay Inc 1640 16
Kinetik 20 13
Почта России ПАО 2370 13
Метиз завод 27 12
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 12
Tesla Motors 461 12
Hyundai Motor Company 436 11
McDonald’s - Макдоналдс 220 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
Merrill Lynch 454 8
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 8
Westwood Capital 15 8
Arrival Group - Kensington-V - Kensington Capital Acquisition Corp V 14 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
DuPont - Дюпон 101 6
Global Partners Securities 42 6
Antara Capital 13 6
Ford 434 5
Hyndai 16 5
Lockheed Martin 777 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 5
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JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
BlackRock 42 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 4
Prudential Securities 68 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
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Cuneo Peter - Кунео Питер 6 6
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Driscoll Mike - Дрисколл Майк 4 2
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Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Tower Ken - Тауэр Кен 5 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
США - Нью-Йорк 3180 9
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США - Южная Каролина 96 6
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
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Грузия 1332 4
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