Новые взрывозащищенные коммутаторы TFortis с ИБП и автоматической перезагрузкой подключенных IP-камер ссийского производителя Fort Telecom пополнили коммуникационные устройства, необходимые для подключения IP-камер в составе систем IP-видеонаблюдения на объектах со взрывоопасными средами. TFortis PSW+UPS-Ex – это управляемые взрывозащищенные коммутаторы, к которым могут быть подключены восемь (модель PSW-2G8F+UPS-Ex), 6 (PSW-2G6F+UPS-Ex) или четыре (PSW-2G+UPS-Ex) IP-ка

Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy 3L моделями на 250, 300 и 400 кВА Schneider Electric представляет Easy UPS 3L − новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) Easy UPS с мощностями 250, 300 и 400 кВА (400 В) для использования с внешними батареями. ИБП дос

Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента моделями Easy UPS 3L 500 и 600 кВА Компания Schneider Electric представила Easy UPS 3L, новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) Easy UPS, с мощностями 500 и 600 кВА (400 В) для использования с внешними батареями. ИБП доступен

Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей al, основанная замминистра связи России и бывшим главой оператора Yota Денисом Свердловым, поставит партию своих коммерческих электромобилей американской логистической компании United Parcel Service (UPS). Объем поставок, по условиям сделки, составит 10 тыс. автомобилей. UPS будет использовать электрокары Arrival в Европе, Великобритании и Северной Америки. Стороны, как сказано на оф

ИБП серии Easy UPS 3M Бесперебойное питание становится доступнее, компактнее и эффективнее! Schneider Electric в начале 2019 года пополнил серию ИБП среднего ценового сегмента Easy UPS линейкой оборудования Easy UPS 3M мощностью от 60 до 100 кВА. Новые ИБП обеспечивают бесперебойное питание для различных нагрузок, легко обслуживаемы и гарантируют непрерывность бизн

Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M Schneider Electric представила новую серию трехфазных ИБП Easy UPS 3M с диапазоном мощностей от 60 кВА до 100 кВА (400 В). Easy UPS 3M позволяет обеспечить бесперебойное питание для различных нагрузок, обслуживать и обеспечивать непрерывность бизнес

В серии APC Easy UPS On-Line SRV представлены ИБП с увеличенной автономией Schneider Electric объявила о расширении ассортимента источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV новыми моделями, поддерживающими подключение до четырех внешних аккумуляторных батарей. За счет этой особенности появляется возможность значительного увеличения времени ав

Easy UPS On-line серии SRV Защита критически важного оборудования или данных от непредвиденных скачков в электросети – одна из приоритетных задач при построении инженерной инфраструктуры компании. ИБП APC Easy UPS On-Line серии SRV спроектированы для эксплуатации в сложных условиях – широкий диапазон входного напряжения от 160 В до 300 В позволяет им выполнять свои задачи при нестабильном питании. ИБ

Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV Schneider Electric представила новую серию универсальных источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV. Три модели ИБП, SRV3KI, SRV6KI и SRV10KI, входящие в состав линейки, обладают мощностью 3000 ВА (2400 Вт), 6000 ВА (6000 Вт) и 10000 ВА (10000 Вт). Во втором квартале это

Линейка ИБП Smart-UPS On-Line пополнилась бюджетными моделями Schneider Electric обновила линейку источников бесперебойного питания Smart-UPS On-Line. В России стартовали продажи моделей среднего ценового сегмента серии SRC, некоторые из которых до 40% выгоднее устройств старшей серии SRT cо схожими мощностными (вольт-амперными)

Schneider Electric обновила линейку источников бесперебойного питания Back-UPS Подразделение IT Business компании Schneider Electric, мирового эксперта в области управления энергией и промышленной автоматизации, обновило линейку BC семейства APC Back-UPS. Вместо снятой с производства модели BC500-RS в продажу поступит источник бесперебойного питания Back-UPS BC650-RSX761, оснащенный четырьмя обычными розетками Sсhuko с батарейной под

Schneider Electric анонсировала обновленную линейку ИБП APC Back-UPS Подразделение IT Business компании Schneider Electric, мирового эксперта в области управления энергией и промышленной автоматизации, обновляет линейку BX семейства APC Back-UPS. Вместо снимаемых с производства моделей BX650CI, BX800CI и BX1100CI в продажу поступят линейно-интерактивные источники бесперебойного питания Back-UPS BX700UI, BX950UI и BX1400UI, о

Schneider Electric начал продажи ИБП нового поколения серии Smart-UPS SMC Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией, начал продажи в России и странах СНГ источников бесперебойного питания нового поколения серии Smart-UPS SMC мощностью 2000 и 3000 ВА. Все модели данной линейки обеспечивают «чистый сигнал синусоидальной формы» при работе от батареи и оснащены ЖК-дисплеем для контроля работы и мониторинга сост

Хакеры украли данные 100 тыс. клиентов UPS Store Компания UPS Store, специализирующаяся на оказании услуг по отправке грузов, почтовых услуг, сообщила о масштабной атаке на сервера, в результате которой хакерам удалось похитить конфиденциальную информ

APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России олит им сохранить потребителей. А именно тех из них, которые действительно нуждаются в расширенных возможностях устройств. Новые модели В «легкой» линейке источников бесперебойного питания (ИБП) Back-UPS APC сейчас предлагает в СНГ две новые модели BC-500RS(мощность 500 ВА, на задней панели 3 евророзетки с батареей и одна только с сетевым фильтром) и BC-650RS (мощность, 650 ВА, аналогичные

Schneider Electric представила новую модель ИБП APC Smart-UPS Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления электроэнергией, выпустила новую модель APC Smart-UPS SMT1500RMI1U. Особенностью данного ИБП является то, что он занимает всего один юнит в стойке, что позволяет заказчикам экономить пространство и дает возможность разместить в стойке больше о

ИБП Schneider Electric получили сертификат Energy Star Компания Schneider Electric, поставщик решений в области управления электроэнергией, объявила о том, что отдельные модели устройств APC Back-UPS и APC Smart-UPS стали первыми в истории источниками бесперебойного питания, получившими сертификат Energy Star в рамках новой категории данной федеральной программы, теперь охватываю

Выручка американского оператора экспресс-перевозок UPS во втором квартале 2010 г. выросла на 13% Американская компания United Parcel Service (UPS), специализирующаяся на транспортировке грузов и логистике, опубликовала финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2010 г. Согласно отчету компании, глобальная выручка

Как UPS экономит по 2 доллара с заказа? Пути к успеху Основу успеха компании заложил принцип "инсорсинга" - то есть аутсорсинга наоборот или, другими словами, использования внутренних ресурсов. Это значит, что UPS решила экономить на организации цепочек поставки – к моменту создания крупной сети, которая могла бы не только доставлять грузы по миру, но и обслуживать другие компании в плане дистрибуции

APC пополнила линейку ИБП Компания APC, входящая в состав подразделения систем электропитания и кондиционирования для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о выпуске новых моделей ИБП: АРС Smart-UPS RT RM 15 кВА и АРС Smart-UPS RT RM 20 кВА в компактном трансформируемом корпусе высотой 12U. Новые универсальные ИБП произведены по технологии двойного преобразования, отличаются гиб

APC представила новые модели ИБП Компания APC объявила о выпуске новых моделей ИБП АРС Back-UPS RS 1200 LCD (BR1200LCDI) и АРС Back-UPS RS 1500 LCD (BR1500LCDI). Новые модели отличаются удобством в эксплуатации благодаря системе звуковой сигнализации и улучшенному ЖК-дисплею, к

Verysell стала дистрибьютором MGE UPS Компания Verysell Distribution, входящая в состав группы компаний Verysell, и компания MGE UPS Systems подписали дистрибуторское соглашение, которое охватывает всю продукцию MGE UPS Systems: сетевые фильтры, однофазные и трехфазные источники бесперебойного питания, а также про

Служба доставки будет ремонтировать ноутбуки Toshiba Компания Toshiba и крупнейшая компания в сфере международной логистики - United Parcel Service (UPS) - планируют заключить довольно необычное соглашение о сотрудничестве. Компания UPS, по данным Forbes, будет заниматься не только доставкой ноутбуков Toshiba в службу сервиса, но и с

Plus UPS Systems: теперь еще и ЖК-мониторы Последняя новинка мониторов Plus UPS Systems — серия из двух жидкокристаллических мониторов — МР-5050 и более совершенного МР-5070. Последний и оказался на тестировании. Кстати, цену производители обещают не очень вы

MGE UPS Systems представила решение для управления ИБП Компания MGE UPS Systems, производитель источников бесперебойного питания, объявила о начале поставок на российский рынок нового коммуникационного комплекта Network Management Link. В данный комплект входит

APC предлагает подарки к Новому Году Новые разработки компании APC - ИБП Back-UPS, сумки TravelPower Case, инверторы Travel Power и решения для защиты мобильного оборудования и телефонный зарядный адаптер USB - могут стать оригинальным подарком к Новому Году и Рождеству.

APC представил новые ИБП для ответственных приложений Корпорация APC представила новые ИБП Smart-UPS RT 7500 и Smart-UPS RT 10000, которые обладают высоким показателем плотности мощности и при установке в 19-дюймовую стойку занимают всего 6U (266,7 мм) по высоте. Данные ИБП дополняю

APC представил новые ИБП Корпорация APC дополнила линию источников бесперебойного питания Back-UPS, представив новый Back-UPS RS 800. ИБП Back-UPS RS 800 мощностью 800 ВА/540 Вт обеспечивает время работы от батареи до 75 минут. Благодаря возможности замены батарей пользоват

APC представил ИБП Back–UPS RS 1000 и 1500 Представительство корпорации APC в России и странах СНГ анонсировало новые модели ИБП АРС Back-UPS RS 1000 и 1500, выполненные в новом компактном корпусе и оснащенные дополнительными розетками и схемой автоматической стабилизации напряжения. Они дольше работают от батареи, обеспечивая за

UPS переходит на новую технологию United Parcel Service (UPS), компания экспресс-доставки, объявила 10 ноября о переоснащении всех курьеров в Москве уникальными переносными компьютерами DIAD (Delivery Information Acquisition Device). Использование DI

UPS поднимет цены на доставку в 2003 году Parcel Service of America, оператор экспресс-доставки посылок и товаров электронной коммерции, сообщает о повышении в 2003 году цен на услуги по доставке. Цена доставки по воздуху на следующий день (UPS Next Day Air) будет повышена на 3,2%, а экспресс-доставки по миру (UPS Worldwide Express) - на 2,9%. Услуги коммерческой наземной доставки подорожают на 3,9%. Увеличится доплата за д

Почтовая служба UPS борется с pop-up-рекламой Gator Corp., которая использует всплывающую (pop-up) интернет-рекламу. В иске, поданном в окружной суд Атланты, говорится, что часть этой рекламы содержала предложения от непосредственных конкурентов UPS - компании Federal Express. Представитель UPS Норман Блэк (Norman Black) заявил, что компании не нравится, когда ее клиенты заходят на вeб-сайт UPS, чтобы отследить путь посыл

"Би Лайн" вооружает курьеров современной технологией АО "ВымпелКом", оператор сотовой связи, оказывающий услуги под семейством торговых марок "Би Лайн" объявил о подписании договора о сотрудничестве с компанией UPS и реализации совместного проекта "Технология оповещения курьеров с помощью SMS-сообщений". Новая система SMS-оповещения позволяет оперативно распределять заказы между курьерами и контролиро

Счета UPS можно будет оплатить через интернет United Parcel Service (UPS), одна из крупнейших фирм, занимающихся почтовой доставкой объявила о введении новой услуги: электронной оплаты счетов. Компания предлагает юридическим лицам полный сервис по электронному п

UPS Capital выйдет на рынок онлайновых платежей Компания United Parcel Service (UPS) предложила новую услугу контроля потока денежных средств между покупателями и поставщиками. При осуществлении электронного платежа покупатель получить возможность отслеживать состояние зак

Согласно данным Media Metrix, UPS и FedEx лидеры электронной коммерции ов и исследований свидетельствуют о буме электронной коммерции в этом году. Но и здесь можно выделить бесспорных лидеров. Согласно данным Media Metrix, фирмы занимающейся мониторингом Интернет, фирмы UPS и FedEx, занимающиеся доставкой почты и пересылкой товаров, показали рост числа посетителей на этой неделе на 57% и 94% соответственно относительно среднего уровня посещаемости за последние

Plus UPS Systems не пострадала от землетрясения на Тайване и не собирается повышать цены Компания Plus UPS Systems сообщает, что в результате трагедии на Тайване, производственные мощности компании не пострадали. Заявление президента компании Plus UPS Systems Стивена Чой: "Слухи о том, чт

Компания OptiUPS начинает поставки на российский рынок новые модели систем бесперебойного питания (UPS) Компания OptiUPS (Brea, Калифорния, США), дочерняя компания ViewSonic, начинает поставки на российский рынок новых моделей систем бесперебойного питания (UPS). Новые модели 1100PS-RM, 1440PS-RM предназначены для монтажа в 19" стойки сетевого оборудования (rack mount) и могут быть использованы для защиты серверов и другого оборудования критичного

Exide предложила панель управления источниками бесперебойного питания Компания Exide Electronics анонсировала ViewUPS - панель управления источниками бесперебойного питания (UPS), обеспечивающую контроль подключенной к нему системы Powerware Prime или Profile UPS и управление ею. ViewUPS подсоединяется к UPS через стандартный последовательный порт и о