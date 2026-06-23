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Роскосмос РКС Российские космические системы МЭИ ОКБ Особое конструкторское бюро Московского энергетического института
АО «ОКБ МЭИ» – Акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (ОКБ МЭИ, входит в холдинг «Российские космические системы») – компания в области разработки бортовых и специальных антенн, уникальных радиотелескопов, корреляционно-фазовых пеленгаторов, лазерно-телевизионных систем траекторных измерений, лазерных станции точных траекторных измерений для калибровки систем, спутниковых систем связи технологии VSAT, оптических систем связи, радиометрической аппаратуры космического базирования, радиотелеметрических и ретрансляционных систем, радиолокаторов. Основные направления деятельности – разработка и производство бортовой и наземной аппаратуры передачи информации специального назначения, в том числе, в защищенном режиме, антенных систем, телеметрических систем и наземных приемных телеметрических станций, аппаратуры командной радиолинии, аппаратуры космического, ракетного и авиационного базирования для стационарного мониторинга поверхности Земли и ее атмосферы; создание измерительных, приемных и управляющих радиотехнических и оптикоэлектронных комплексов оборудования полигонов испытания ракетной и авиационной техники; оказание услуг по проведению траекторных измерений средствами корреляционно-фазовой пеленгации; оказание услуг по управлению КА различного назначения в дальнем, среднем и ближнем космосе в C, S, X-диапазонах в международных форматах CCSDS; создание радиополигонов и оказание услуг по калибровке космических радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА) различного назначения.
СОБЫТИЯ
Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|Пехтерев Сергей 56 4
|Булатов Андрей 3 1
|Кислицын Александр 4 1
|Осеевский Михаил 349 1
|Мишустин Михаил 779 1
|Шадаев Максут 1205 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Иванов Олег 150 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Зырянов Борис 12 1
|Урличич Юрий 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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