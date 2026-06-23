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Роскосмос РКС Российские космические системы МЭИ ОКБ Особое конструкторское бюро Московского энергетического института

АО «ОКБ МЭИ» – Акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (ОКБ МЭИ, входит в холдинг «Российские космические системы») – компания в области разработки бортовых и специальных антенн, уникальных радиотелескопов, корреляционно-фазовых пеленгаторов, лазерно-телевизионных систем траекторных измерений, лазерных станции точных траекторных измерений для калибровки систем, спутниковых систем связи технологии VSAT, оптических систем связи, радиометрической аппаратуры космического базирования, радиотелеметрических и ретрансляционных систем, радиолокаторов. Основные направления деятельности – разработка и производство бортовой и наземной аппаратуры передачи информации специального назначения, в том числе, в защищенном режиме, антенных систем, телеметрических систем и наземных приемных телеметрических станций, аппаратуры командной радиолинии, аппаратуры космического, ракетного и авиационного базирования для стационарного мониторинга поверхности Земли и ее атмосферы; создание измерительных, приемных и управляющих радиотехнических и оптикоэлектронных комплексов оборудования полигонов испытания ракетной и авиационной техники; оказание услуг по проведению траекторных измерений средствами корреляционно-фазовой пеленгации; оказание услуг по управлению КА различного назначения в дальнем, среднем и ближнем космосе в C, S, X-диапазонах в международных форматах CCSDS; создание радиополигонов и оказание услуг по калибровке космических радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА) различного назначения.

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Российский Центр космической связи подвергся атаке беспилотников 1
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 2
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 2
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 1
20.03.2015 Выпущен первый тираж российских процессоров нового типа 1
25.11.2014 «X-Com | Системный интегратор» реконструировал центр космической связи «Медвежьи озера» 1
10.07.2014 AltegroSky купил «Московский телепорт» 1
26.09.2013 ГПКС ввело в эксплуатацию ВОЛС между ЦКС «Медвежьи Озера» и Техническим центром коммутации междугородного телевидения 2
25.04.2012 «Телеком ИнфоПроект» модернизировал систему связи ГПКС 3
05.07.2010 «РТКомм» завершил строительство наземной спутниковой станции 1
12.11.2009 Юрий Урличич возглавил новую космическую корпорацию 1
20.02.2009 «Сетьтелеком» перевёл сеть на стандарт DVB-S2 2
23.10.2008 Состояние проекта "Спектр-Р" обсудили на конференции 1
15.04.2008 Межведомственная война в космосе: детали последнего ЧП 1
15.04.2008 Сбой телевещания был вызван обесточиванием наземного центра 1
27.03.2008 «Сетьтелеком» запустил в эксплуатацию платформу Hughes HX 3
17.10.2007 В сети AltegroSky установлен 3000-й спутниковый терминал 2
15.10.2004 Новые спутники "Экспресс-АМ" начали цифровое телевещание 2
20.11.2003 "Космическая связь" переводит телевещание в регионы на "цифру" 1
26.06.2002 MAS Elektronik AG подписала сервисный контракт с ФГУП "Космическая Связь" 1
25.06.2002 MAS Elektronik подписала сервисный контракт с ФГУП "Космическая Связь" 1

Публикаций - 21, упоминаний - 31

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 13
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 5
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 4
Ростелеком 10850 4
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 67 4
ВГТРК - Шаболовский телецентр - Технический Центр Шаболовка 8 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
МегаФон 10578 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 2
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 2
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Московский телепорт 20 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 25 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова 11 1
Hyperline - Гиперлайн 9 1
Телеком ИнфоПроект 6 1
Росимущество - КТРВ - АПЗ - Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина 5 1
Алтегро Груп - Altegro - AltegroFON - NextTell - НекстТелл 6 1
Эликс-Кабель 10 1
РОМЗ - Ростовский оптико-механический завод 1 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Рэйс Телеком - SPIN - 25 1
Пурсатком 1 1
Дальприбор 4 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Multiclet - Мультиклет 22 1
X-Com - Икс ком 185 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 1
Ростех - Радиозавод 70 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Болид НВП - Bolid 104 1
DEG - Digital Entertainment Group 13 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
UPS 215 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Газпром ПАО 1482 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 138 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 1
Газпром трансгаз 157 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 718 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13604 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4925 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3605 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3813 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3054 7
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Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3307 2
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5605 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7694 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
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Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 1
РАН САО - Специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии наук 3 1
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 5 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
РАН - Российская академия наук 2097 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 177 1
Роскосмос - РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 7 1
Роскосмос - РКС - НИИФИ - Научно-исследовательский институт физических измерений 4 1
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Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

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