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Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента моделями Easy UPS 3L 500 и 600 кВА

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Schneider Electric представила Easy UPS 3L, новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) Easy UPS, с мощностями 500 и 600 кВА (400 В) для использования с внешними батареями. ИБП доступен во всех регионах, поддерживающих напряжение 400 В, кроме Китая и Японии. Easy UPS 3L прост в настройке и обслуживании, обеспечивает высокую доступность и степень предсказуемости для средних и больших коммерческих зданий, центров обработки данных (ЦОД) и некоторых промышленных объектов.

Благодаря своей компактности, модульной архитектуре и возможности параллельной работы, Easy UPS 3L отлично защитит критически важное оборудование от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения. Его эффективность достигает 96%, что помогает снизить расходы на эксплуатацию. Easy UPS 3L обладает широким диапазоном входного напряжения и поддерживает различное количество батарей в батарейном массиве. В комплекте с ним идет широкий спектр дополнений и аксессуаров, что облегчает его интеграцию в различные системы диспетчеризации. В стоимость ИБП Easy UPS 3L включена услуга по установке и подключению силами сервисных специалистов Schneider Electric, что обеспечит уверенность в корректной и безопасной настройке Easy UPS 3L для обеспечения лучшей производительности, надежности и безопасности.

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Easy UPS 3L

Простой в управлении, использовании и обслуживании Easy UPS 3L рассчитан на работу при +40С и способен работать в тяжелых условиях, за счет покрытия плат лаком, наличия сменного воздушного фильтра на передней панели и поддержки нагрузок со стартовыми токами, что делает его надежным решением для обеспечения непрерывности различных систем. Он имеет встроенное N+1 резервирование по силовой части, благодаря модульной архитектуре, и мощное зарядное устройство, которое обеспечивает до 20% от номинала ИБП на заряд батарей, что позволяет создавать решения с более длительным временем автономной работы. Также он позволяет осуществлять мониторинг и управление с помощью пакета облачного программного обеспечения EcoStruxure IT при покупке опциональной сетевой карты.

EcoStruxure – это открытая и обладающая высокой функциональной совместимостью архитектура и платформа на основе Интернета вещей. EcoStruxure обеспечивает повышенный уровень безопасности, надежности, эффективности, устойчивости и качественного подключения для наших клиентов. EcoStruxure использует достижения в области Интернета вещей, мобильного доступа, считывания, облачных технологий, аналитики и кибербезопасности для обеспечения инноваций на каждом уровне. Она включает в себя подключенные продукты, контроль на периферии и приложения, аналитику и услуги, которые поддерживаются программным обеспечением жизненного цикла клиента. EcoStruxure была развернута почти на 500 тыс. объектов при поддержке более чем 20 тыс. разработчиков, 650 тыс. поставщиков услуг и партнеров, 3000 объектов коммуникации и объединяет под своим управлением более 2 млн систем.

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