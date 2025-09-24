Получите все материалы CNews по ключевому слову
HVAC Heating, Ventilation & Air Conditioning ОВиК, ОВКВ отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха Климатическое оборудование Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets Air conditioners
- Увлажнитель воздуха
- Вентилятор-увлажнитель воздуха
- Отопление - искусственный обогрев - тепловентилятор
Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК), также HVAC (акроним от англ. ) — технологии поддержания в заданных пределах параметров воздуха: температуры, влажности и химического состава во внутренних помещениях и салоне автомобиля (климат-контроль).
В чем опасность кондиционера или прохладных пространств?
Если вы заходите потным и разгорячённым в прохладное помещение (например, в метро, магазин с кондиционером, офис), можно заболеть не напрямую из-за холода, а из-за того, что резкое переохлаждение ослабляет защитные механизмы организма. В результате возрастает риск следующих заболеваний: ОРВИ, фарингита, тонзиллита, бронхита и других болезней.
Можно ли заболеть пневмонией?
Пневмония — это воспаление легких, чаще всего вызванное инфекцией: бактериями, вирусами или грибами. Чтобы заболеть пневмонией, нужен патоген, а не просто холодный воздух. Но может произойти так, что человек простыл, а потом развились осложнения — например, пневмония.
Как снизить риск?
Не стойте под прямым потоком кондиционера. Переоденьтесь или протритесь насухо, если сильно вспотели. Не задерживайтесь в холодном помещении надолго, если сильно разогреты. Следите за иммунитетом (сон, питание, физкультура, отсутствие алкоголя и курения и другие правила здорового образа жизни).
Когда можно заболеть под кондиционером?
1. Если человек находится непосредственно под потоком холодного воздуха. 2. Если температура воздуха, выходящего из кондиционера значительно ниже температуры окружающей среды (перепад температур более 5-10 градусов и более). 3. Если не проводится регулярная очистка кондиционера. Его загрязнение способствует росту патогенных организмов внутри фильтров кондиционера, и при использовании болезнетворная флора распространяется по помещению.
Кондиционер сушит кожу?
Сухость кожи может появляться при длительном использовании кондиционера в закрытом помещении с низкой влажностью. Решение: периодически проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку, использовать увлажнителя воздуха, поддерживать влажность воздуха в помещении следует в районе 45%, в детских комнатах 50-55%.
Правда ли, что из-за кондиционера человек хуже адаптируется к жаре?
Нарушение естественной адаптации человека к жаре в следствие использования кондиционера, скорее является мифом, так как наш организм быстро перестраивает регуляторные механизмы. Большую опасность несёт именно перегрев организма и получение теплового удара в жаркий период времени, а кондиционер помогает лишь компенсировать негативное влияние жары.
СОБЫТИЯ
|24.09.2025
|
Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД
Тройная эффективность охлаждения Инженеры Microsoft провели успешные испытания новой системы охлаждения процессоров, которая до трех раз эффективнее отводит тепло, чем самая пере
|04.08.2025
|
Мини-БПЛА научили летать в узких вентиляционных шахтах
ожет выполнять полноценную инспекционную работу уже в 2026 г. Востребованность функции Промышленная вентиляция — это система воздухообмена, предназначенная для поддержания здоровых и безопасных
|04.08.2025
|
Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем
ается На самом деле кондиционер продолжит нормально работать при открытых окнах и дверях, но когда сплит-система включена, лучше окна все-таки закрывать. Если они открыты — кондиционер не слом
|21.07.2025
|
Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi
Мобильный кондиционер, в отличие от сплит-системы, объединяет в одном корпусе испаритель и конденсатор. В этом заключается его гл
|14.07.2025
|
Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM
ционер поддерживает управление при помощи Алисы, разумеется, при подключении к умному дому Яндекса. Сплит-система может легко интегрироваться с другими умными устройствами, такими как датчики т
|26.06.2025
|
TCL представляет кондиционеры с технологией T-AI: интеллектуальное энергосбережение нового поколения
мные алгоритмы и точные сенсоры, которые позволяют сократить энергопотребление на 37% в режиме ECO. Кондиционеры с новой технологией уже доступны для покупки в России. Об этом CNews сообщили пр
|20.06.2025
|
За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году
наружного блока без выключения обогрева внутри помещения. Очистка воздуха и самоочистка Современные сплит-системы могут быть укомплектованы фильтрами грубой и тонкой очистки, включая HEPA, ионн
|31.05.2025
|
Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж
спользуется пульт, а также приложение TCL Home при подключении по Wi-Fi.Ballu iGreen Pro BSAG-09HN8 Сплит-система из линейки iGreen Pro производителя предназначена для помещений площадью до 25
|28.05.2025
|
«Яндекс Маркет»: к середине мая 2025 г. увеличился спрос на кондиционеры
ющей неделей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». Чаще всего покупатели выбирали сплит-системы, мобильные и канальные модели кондиционеров. В топ-5 брендов вошли TCL, GoldSta
|22.04.2025
|
«Яндекс Маркет»: в апреле 2025 г. спрос на кондиционеры вырос почти в два раза
Резкое потепление в середине апреля в ряде регионов России повысило спрос россиян на кондиционеры, свидетельствуют данные «Яндекс Маркета». В период с 14 по 20 апреля 2025 г. их покупки выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили предст
|18.02.2025
|
Гейминг без перегрева: Bloody представляет системы охлаждения для ПК
– все необходимые для этого составляющие уже есть в комплекте поставки. Merlion Bloody представляет системы охлаждения для ПК Для циркуляции воздуха в компьютере подойдут новые вентиляторы от B
|12.02.2025
|
В МЭИ разработана система охлаждения с комбинированными покрытиями для микроэлектроники
вана на применение в радиотехнических системах, процессорах и других устройствах с высокой плотностью тепловыделения. Об этом CNews сообщили представители НИУ «МЭИ». Ключевая особенность предлагаемых охлаждающих систем заключается в комбинации гидрофильного покрытия на нижней стенке рабочего канала и супергидрофобного покрытия – на верхней. Совокупный технический эффект микроканала позволяе
|28.12.2024
|
Есть ли преимущества у микроЦОД перед обычными дата-центрами?
время C3 Solutions предлагает два основных типа МикроЦОД. Компактная версия оснащается моноблочным кондиционером и не предусматривает масштабирования. Такой МикроЦОД подойдет малым и средним п
|03.12.2024
|
Импортные холодильники и кондиционеры не пропускают через границу в Россию
ормацию, полученную от гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова. Это остановило на границе часть поставок. Представители ТПХ «Русклимат» (производит и поставляет кондиционеры) подтвердили, что основная часть товаров сейчас остановлена на границе с Китаем. Блокировка коснулась всех стран, в том числе и стран СНГ, и всех видов климатического оборудования,
|29.11.2024
|
«Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью
я приобрести новую бытовую технику, напротив, россияне подходят к покупке весьма рачительно — в первую очередь они стараются отремонтировать технику и тем самым сэкономить значительную сумму. Готовим кондиционеры осенью к лету Лидерами по росту спроса на ремонт этой осенью относительно января текущего года стали кондиционеры — спрос у россиян вырос в 2,5 раза (+150%). Эксперты связыв
|27.11.2024
|
Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер
тный климат в доме.Основные типы сплит-систем Daichi Настенный кондиционер для дома или офиса — это сплит-система, состоящая из двух отдельных блоков. Внутренний блок устанавливается непосредст
|30.09.2024
|
Что происходит на рынке мобильных ЦОД
ции. Благодаря применению инверторных компрессоров и электронно-коммутируемых вентиляторов мощность системы охлаждения можно плавно регулировать от 20% до 100%, в зависимости от тепловой нагруз
|29.09.2024
|
Залог стабильной ИТ-инфраструктуры: как обеспечить комфортный микроклимат в ЦОД
решения, также направленные на оптимизацию энергопотребления, но реализуемые в ходе проектирования системы охлаждения в конкретном дата-центре. Например, кондиционеры могут работать как в откр
|14.06.2024
|
Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж
мах умного дома Tuya, Google, VK, Яндекса. В мобильном приложении TCL Home можно удаленно управлять кондиционером и задавать ему различные сценарии работы. Также для управления прибором в компл
|03.06.2024
|
Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж
ключает появление белого налета на мебели, который часто появляется от увлажнителей. Для управления кондиционером предусмотрены сенсорные кнопки на верхней панели, также прибор поддерживает уда
|23.05.2024
|
Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM
смартфоне — кондиционер оснащен модулем Wi-Fi. Midea MSAG3-12N8C2-I/MSAG3-12N8C2-O Эта инверторная сплит-система работает с минимальным уровнем шума 20 дБ. Устройство подойдет для эффективного
|18.09.2023
|
Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM
я, когда отопление еще не включили, но уже похолодало. Daichi Alpha Unlim A35AVQ2/A35FV2_UNL — это сплит-система, которой можно управлять с помощью пульта ДУ или со смартфона. Производитель на
|18.08.2023
|
Создана российская система охлаждения для микроэлектроники
перспективных проектов центра радиофотоники и СВЧ-технологий НИЯУ МИФИ Сергей Ясев, в экспериментах охлаждение достигало уровня -230 градусов по Цельсию. Создана российская система охлаждения д
|30.06.2023
|
Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM
роться с вредными бактериями и неприятными запахами. ROYAL Clima RCI-RF30HN ROYAL FRESH Инверторная сплит-система ROYAL Clima RCI-RF30HN оснащена функцией притока свежего воздуха с улицы. Поэто
|18.04.2023
|
Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM
фективность А-класса, функции самодиагностики и самоочистки внутреннего блока.Haier HSU-09HPL103/R3 Сплит-система эффективно охлаждает и нагревает воздух в помещениях до 25 м². При этом холодны
|02.12.2022
|
Создана революционная система охлаждения для сверхтонких ноутбуков. О шумных вентиляторах можно забыть
ы AirJet Сколько будет стоить AirJet в Frore Systems не раскрывают. Первые устройства на базе новой системы охлаждения, как ожидается, появятся на рынке в I квартале 2023 г. В компании не назыв
|24.11.2022
|
Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали
атели потребляют от сети ровно столько же, сколько и отдают тепла. Условная схема обогрева комнаты кондиционером Ниже мы покажем, насколько выгоднее обогревать помещение кондиционером,
|27.09.2022
|
Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли
щики — те, что существуют сейчас, не обладают достаточной полезной нагрузкой на такой высоте. В целом, технология будет обходиться примерно в $11 млрд в год. Это даже меньше, чем одна треть затрат на охлаждение нашей планеты на те же 2C и вообще не сравнится со стоимостью тех усилий, что предпринимаются для достижения нулевого уровня выбросов.Однако, несмотря на это, авторы работы, опублико
|11.08.2022
|
Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж
блока составляет всего 25 дБ, что сопоставимо с шепотом человека. Помимо охлаждения и обогрева, эта сплит-система может работать в ночном режиме, осушать и вентилировать воздух в помещении. Кст
|22.06.2022
|
OCS начинает сотрудничество с компанией NoTherm
OCS Distribution расширяет портфель решений для инфраструктуры центров обработки данных. Партнерам дистрибьютора будут доступны прецизионные кондиционеры и чиллеры от российского производителя NoTherm. Эксклюзивное соглашение на дистрибуцию оборудования позволит OCS обеспечить партнеров современными климатическими системами для пост
|16.06.2022
|
Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры
Передвижные напольные кондиционеры идеально подходят для использования в арендуемых помещениях, в загородных домах
|16.08.2021
|
Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM
Что лучше: мобильный кондиционер или сплит-система? Обычно под словом «кондиционер» подразумевают сплит-систему, устройство из вну
|26.07.2021
|
Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM
дачей, нужно умножить BTU на 3. То есть Roda RS-A07F/RU-A07F подойдет для комнат площадью до 21 м². Сплит-система Roda RS-A07F/RU-A07F Несмотря на то, что это сплит-система бюджетного ур
|12.07.2021
|
Как почистить кондиционер своими руками и стоит ли это делать: советы ZOOM
домашних нужд чаще всего используют два варианта охлаждения — мобильные (напольные) кондиционеры и сплит-системы. Первые обслуживать на дому несложно — главное, вовремя промывать фильтры. А во
|08.06.2021
|
МТС и «Даичи» запустили подписку на «облачные» кондиционеры
оторая обеспечивает онлайн-мониторинг работы устройства. Пользователь и члены семьи могут управлять кондиционером со смартфона с помощью мобильного приложения Daichi Comfort и настроить различн
|02.04.2021
|
В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий
. Так, по словам представителя «Теркон-КТТ», каждый новый сервер нуждается в отдельной конфигурации системы охлаждения. Кроме того, заменить вышедший из строя сервер аналогичным без терконов не
|18.11.2020
|
Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM
кцией обогрева. Ее выпускает крупный китайский производитель климатической техники AUX. Инверторная сплит-система всего 29 тысяч рублей, при этом поддерживает Wi-Fi и управление со смартфонов.
|06.07.2020
|
Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM
Конденсат здесь тоже испаряется автоматически. К плюсам модели можно отнести комплектацию: вместе с кондиционером вы сразу получите набор для монтажа и воздуховыпускной шланг – такой комплект н
|30.06.2020
|
Лучшие сплит-системы до 30 000 рублей: выбор ZOOM
Electrolux EACS-12HG2/N3 Electrolux EACS-12HG2/N3 – сплит-система с элегантным дизайном, обладающая всеми функциями современного кондиционера. Мо
|06.03.2020
|
Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM
ме производительность снижается, но прибор практически не издает шума. При выборе максимальной мощности (200 м3/ч) обеспечивается лучшая эффективность, но BALLU AP-110 шумит немного сильнее обычного. Климатический комплекс LG LSA50A LG LSA50A – одно из самых универсальных устройств, которые можно купить для очистки воздуха. Хотя и стоит оно гораздо дороже среднего (около 85 000 рублей), цен
