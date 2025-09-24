Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК), также HVAC (акроним от англ. ) — технологии поддержания в заданных пределах параметров воздуха: температуры, влажности и химического состава во внутренних помещениях и салоне автомобиля (климат-контроль).

В чем опасность кондиционера или прохладных пространств?

Если вы заходите потным и разгорячённым в прохладное помещение (например, в метро, магазин с кондиционером, офис), можно заболеть не напрямую из-за холода, а из-за того, что резкое переохлаждение ослабляет защитные механизмы организма. В результате возрастает риск следующих заболеваний: ОРВИ, фарингита, тонзиллита, бронхита и других болезней.

Можно ли заболеть пневмонией?

Пневмония — это воспаление легких, чаще всего вызванное инфекцией: бактериями, вирусами или грибами. Чтобы заболеть пневмонией, нужен патоген, а не просто холодный воздух. Но может произойти так, что человек простыл, а потом развились осложнения — например, пневмония.

Как снизить риск?

Не стойте под прямым потоком кондиционера. Переоденьтесь или протритесь насухо, если сильно вспотели. Не задерживайтесь в холодном помещении надолго, если сильно разогреты. Следите за иммунитетом (сон, питание, физкультура, отсутствие алкоголя и курения и другие правила здорового образа жизни).

Когда можно заболеть под кондиционером?

1. Если человек находится непосредственно под потоком холодного воздуха. 2. Если температура воздуха, выходящего из кондиционера значительно ниже температуры окружающей среды (перепад температур более 5-10 градусов и более). 3. Если не проводится регулярная очистка кондиционера. Его загрязнение способствует росту патогенных организмов внутри фильтров кондиционера, и при использовании болезнетворная флора распространяется по помещению.

Кондиционер сушит кожу?

Сухость кожи может появляться при длительном использовании кондиционера в закрытом помещении с низкой влажностью. Решение: периодически проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку, использовать увлажнителя воздуха, поддерживать влажность воздуха в помещении следует в районе 45%, в детских комнатах 50-55%.

Правда ли, что из-за кондиционера человек хуже адаптируется к жаре?

Нарушение естественной адаптации человека к жаре в следствие использования кондиционера, скорее является мифом, так как наш организм быстро перестраивает регуляторные механизмы. Большую опасность несёт именно перегрев организма и получение теплового удара в жаркий период времени, а кондиционер помогает лишь компенсировать негативное влияние жары.

* Пресс-служба РНИМУ