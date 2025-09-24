Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

HVAC Heating, Ventilation & Air Conditioning ОВиК, ОВКВ отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха Климатическое оборудование Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets Air conditioners

HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК), также HVAC (акроним от англ. ) — технологии поддержания в заданных пределах параметров воздуха: температуры, влажности и химического состава во внутренних помещениях и салоне автомобиля (климат-контроль).

В чем опасность кондиционера или прохладных пространств?
Если вы заходите потным и разгорячённым в прохладное помещение (например, в метро, магазин с кондиционером, офис), можно заболеть не напрямую из-за холода, а из-за того, что резкое переохлаждение ослабляет защитные механизмы организма. В результате возрастает риск следующих заболеваний: ОРВИ, фарингита, тонзиллита, бронхита и других болезней.

Можно ли заболеть пневмонией?
Пневмония — это воспаление легких, чаще всего вызванное инфекцией: бактериями, вирусами или грибами. Чтобы заболеть пневмонией, нужен патоген, а не просто холодный воздух. Но может произойти так, что человек простыл, а потом развились осложнения — например, пневмония.

Как снизить риск?
Не стойте под прямым потоком кондиционера. Переоденьтесь или протритесь насухо, если сильно вспотели. Не задерживайтесь в холодном помещении надолго, если сильно разогреты. Следите за иммунитетом (сон, питание, физкультура, отсутствие алкоголя и курения и другие правила здорового образа жизни).

Когда можно заболеть под кондиционером?
1. Если человек находится непосредственно под потоком холодного воздуха. 2. Если температура воздуха, выходящего из кондиционера значительно ниже температуры окружающей среды (перепад температур более 5-10 градусов и более). 3. Если не проводится регулярная очистка кондиционера. Его загрязнение способствует росту патогенных организмов внутри фильтров кондиционера, и при использовании болезнетворная флора распространяется по помещению.

Кондиционер сушит кожу?
Сухость кожи может появляться при длительном использовании кондиционера в закрытом помещении с низкой влажностью. Решение: периодически проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку, использовать увлажнителя воздуха, поддерживать влажность воздуха в помещении следует в районе 45%, в детских комнатах 50-55%.

Правда ли, что из-за кондиционера человек хуже адаптируется к жаре?
Нарушение естественной адаптации человека к жаре в следствие использования кондиционера, скорее является мифом, так как наш организм быстро перестраивает регуляторные механизмы. Большую опасность несёт именно перегрев организма и получение теплового удара в жаркий период времени, а кондиционер помогает лишь компенсировать негативное влияние жары.

* Пресс-служба РНИМУ

 

17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати. 17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.
17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.09.2025 Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД

Тройная эффективность охлаждения Инженеры Microsoft провели успешные испытания новой системы охлаждения процессоров, которая до трех раз эффективнее отводит тепло, чем самая пере
04.08.2025 Мини-БПЛА научили летать в узких вентиляционных шахтах

ожет выполнять полноценную инспекционную работу уже в 2026 г. Востребованность функции Промышленная вентиляция — это система воздухообмена, предназначенная для поддержания здоровых и безопасных
04.08.2025 Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

ается  На самом деле кондиционер продолжит нормально работать при открытых окнах и дверях, но когда сплит-система включена, лучше окна все-таки закрывать. Если они открыты — кондиционер не слом
21.07.2025 Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Мобильный кондиционер, в отличие от сплит-системы, объединяет в одном корпусе испаритель и конденсатор. В этом заключается его гл
14.07.2025 Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

ционер поддерживает управление при помощи Алисы, разумеется, при подключении к умному дому Яндекса. Сплит-система может легко интегрироваться с другими умными устройствами, такими как датчики т
26.06.2025 TCL представляет кондиционеры с технологией T-AI: интеллектуальное энергосбережение нового поколения

мные алгоритмы и точные сенсоры, которые позволяют сократить энергопотребление на 37% в режиме ECO. Кондиционеры с новой технологией уже доступны для покупки в России. Об этом CNews сообщили пр
20.06.2025 За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

наружного блока без выключения обогрева внутри помещения. Очистка воздуха и самоочистка Современные сплит-системы могут быть укомплектованы фильтрами грубой и тонкой очистки, включая HEPA, ионн
31.05.2025 Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

спользуется пульт, а также приложение TCL Home при подключении по Wi-Fi.Ballu iGreen Pro BSAG-09HN8 Сплит-система из линейки iGreen Pro производителя предназначена для помещений площадью до 25

28.05.2025 «Яндекс Маркет»: к середине мая 2025 г. увеличился спрос на кондиционеры

ющей неделей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». Чаще всего покупатели выбирали сплит-системы, мобильные и канальные модели кондиционеров. В топ-5 брендов вошли TCL, GoldSta
22.04.2025 «Яндекс Маркет»: в апреле 2025 г. спрос на кондиционеры вырос почти в два раза

Резкое потепление в середине апреля в ряде регионов России повысило спрос россиян на кондиционеры, свидетельствуют данные «Яндекс Маркета». В период с 14 по 20 апреля 2025 г. их покупки выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили предст
18.02.2025 Гейминг без перегрева: Bloody представляет системы охлаждения для ПК

– все необходимые для этого составляющие уже есть в комплекте поставки. Merlion Bloody представляет системы охлаждения для ПК Для циркуляции воздуха в компьютере подойдут новые вентиляторы от B
12.02.2025 В МЭИ разработана система охлаждения с комбинированными покрытиями для микроэлектроники

вана на применение в радиотехнических системах, процессорах и других устройствах с высокой плотностью тепловыделения. Об этом CNews сообщили представители НИУ «МЭИ». Ключевая особенность предлагаемых охлаждающих систем заключается в комбинации гидрофильного покрытия на нижней стенке рабочего канала и супергидрофобного покрытия – на верхней. Совокупный технический эффект микроканала позволяе
28.12.2024 Есть ли преимущества у микроЦОД перед обычными дата-центрами?

время C3 Solutions предлагает два основных типа МикроЦОД. Компактная версия оснащается моноблочным кондиционером и не предусматривает масштабирования. Такой МикроЦОД подойдет малым и средним п
03.12.2024 Импортные холодильники и кондиционеры не пропускают через границу в Россию

ормацию, полученную от гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова. Это остановило на границе часть поставок. Представители ТПХ «Русклимат» (производит и поставляет кондиционеры) подтвердили, что основная часть товаров сейчас остановлена на границе с Китаем. Блокировка коснулась всех стран, в том числе и стран СНГ, и всех видов климатического оборудования,
29.11.2024 «Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью

я приобрести новую бытовую технику, напротив, россияне подходят к покупке весьма рачительно — в первую очередь они стараются отремонтировать технику и тем самым сэкономить значительную сумму. Готовим кондиционеры осенью к лету Лидерами по росту спроса на ремонт этой осенью относительно января текущего года стали кондиционеры — спрос у россиян вырос в 2,5 раза (+150%). Эксперты связыв
27.11.2024 Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

тный климат в доме.Основные типы сплит-систем Daichi Настенный кондиционер для дома или офиса — это сплит-система, состоящая из двух отдельных блоков. Внутренний блок устанавливается непосредст
30.09.2024 Что происходит на рынке мобильных ЦОД

ции. Благодаря применению инверторных компрессоров и электронно-коммутируемых вентиляторов мощность системы охлаждения можно плавно регулировать от 20% до 100%, в зависимости от тепловой нагруз
29.09.2024 Залог стабильной ИТ-инфраструктуры: как обеспечить комфортный микроклимат в ЦОД

решения, также направленные на оптимизацию энергопотребления, но реализуемые в ходе проектирования системы охлаждения в конкретном дата-центре. Например, кондиционеры могут работать как в откр
14.06.2024 Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

мах умного дома Tuya, Google, VK, Яндекса. В мобильном приложении TCL Home можно удаленно управлять кондиционером и задавать ему различные сценарии работы. Также для управления прибором в компл
03.06.2024 Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

ключает появление белого налета на мебели, который часто появляется от увлажнителей. Для управления кондиционером предусмотрены сенсорные кнопки на верхней панели, также прибор поддерживает уда
23.05.2024 Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

смартфоне — кондиционер оснащен модулем Wi-Fi. Midea MSAG3-12N8C2-I/MSAG3-12N8C2-O Эта инверторная сплит-система работает с минимальным уровнем шума 20 дБ. Устройство подойдет для эффективного
18.09.2023 Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

я, когда отопление еще не включили, но уже похолодало.  Daichi Alpha Unlim A35AVQ2/A35FV2_UNL — это сплит-система, которой можно управлять с помощью пульта ДУ или со смартфона. Производитель на
18.08.2023 Создана российская система охлаждения для микроэлектроники

перспективных проектов центра радиофотоники и СВЧ-технологий НИЯУ МИФИ Сергей Ясев, в экспериментах охлаждение достигало уровня -230 градусов по Цельсию. Создана российская система охлаждения д
30.06.2023 Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

роться с вредными бактериями и неприятными запахами. ROYAL Clima RCI-RF30HN ROYAL FRESH Инверторная сплит-система ROYAL Clima RCI-RF30HN оснащена функцией притока свежего воздуха с улицы. Поэто
18.04.2023 Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

фективность А-класса, функции самодиагностики и самоочистки внутреннего блока.Haier HSU-09HPL103/R3 Сплит-система эффективно охлаждает и нагревает воздух в помещениях до 25 м². При этом холодны
02.12.2022 Создана революционная система охлаждения для сверхтонких ноутбуков. О шумных вентиляторах можно забыть

ы AirJet Сколько будет стоить AirJet в Frore Systems не раскрывают. Первые устройства на базе новой системы охлаждения, как ожидается, появятся на рынке в I квартале 2023 г. В компании не назыв
24.11.2022 Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

атели потребляют от сети ровно столько же, сколько и отдают тепла.  Условная схема обогрева комнаты кондиционером Ниже мы покажем, насколько выгоднее обогревать помещение кондиционером,

27.09.2022 Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли

щики — те, что существуют сейчас, не обладают достаточной полезной нагрузкой на такой высоте. В целом, технология будет обходиться примерно в $11 млрд в год. Это даже меньше, чем одна треть затрат на охлаждение нашей планеты на те же 2C и вообще не сравнится со стоимостью тех усилий, что предпринимаются для достижения нулевого уровня выбросов.Однако, несмотря на это, авторы работы, опублико
11.08.2022 Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

блока составляет всего 25 дБ, что сопоставимо с шепотом человека. Помимо охлаждения и обогрева, эта сплит-система может работать в ночном режиме, осушать и вентилировать воздух в помещении. Кст
22.06.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией NoTherm

OCS Distribution расширяет портфель решений для инфраструктуры центров обработки данных. Партнерам дистрибьютора будут доступны прецизионные кондиционеры и чиллеры от российского производителя NoTherm. Эксклюзивное соглашение на дистрибуцию оборудования позволит OCS обеспечить партнеров современными климатическими системами для пост
16.06.2022 Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

Передвижные напольные кондиционеры идеально подходят для использования в арендуемых помещениях, в загородных домах

16.08.2021 Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM

Что лучше: мобильный кондиционер или сплит-система? Обычно под словом «кондиционер» подразумевают сплит-систему, устройство из вну
26.07.2021 Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

дачей, нужно умножить BTU на 3. То есть Roda RS-A07F/RU-A07F подойдет для комнат площадью до 21 м². Сплит-система Roda RS-A07F/RU-A07F Несмотря на то, что это сплит-система бюджетного ур
12.07.2021 Как почистить кондиционер своими руками и стоит ли это делать: советы ZOOM

домашних нужд чаще всего используют два варианта охлаждения — мобильные (напольные) кондиционеры и сплит-системы. Первые обслуживать на дому несложно — главное, вовремя промывать фильтры. А во
08.06.2021 МТС и «Даичи» запустили подписку на «облачные» кондиционеры

оторая обеспечивает онлайн-мониторинг работы устройства. Пользователь и члены семьи могут управлять кондиционером со смартфона с помощью мобильного приложения Daichi Comfort и настроить различн
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий

. Так, по словам представителя «Теркон-КТТ», каждый новый сервер нуждается в отдельной конфигурации системы охлаждения. Кроме того, заменить вышедший из строя сервер аналогичным без терконов не
18.11.2020 Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

кцией обогрева. Ее выпускает крупный китайский производитель климатической техники AUX. Инверторная сплит-система всего 29 тысяч рублей, при этом поддерживает Wi-Fi и управление со смартфонов.

06.07.2020 Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Конденсат здесь тоже испаряется автоматически. К плюсам модели можно отнести комплектацию: вместе с кондиционером вы сразу получите набор для монтажа и воздуховыпускной шланг – такой комплект н
30.06.2020 Лучшие сплит-системы до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Electrolux EACS-12HG2/N3 Electrolux EACS-12HG2/N3 – сплит-система с элегантным дизайном, обладающая всеми функциями современного кондиционера. Мо
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM

ме производительность снижается, но прибор практически не издает шума. При выборе максимальной мощности (200 м3/ч) обеспечивается лучшая эффективность, но BALLU AP-110 шумит немного сильнее обычного. Климатический комплекс LG LSA50A LG LSA50A – одно из самых универсальных устройств, которые можно купить для очистки воздуха. Хотя и стоит оно гораздо дороже среднего (около 85 000 рублей), цен

Публикаций - 2851, упоминаний - 4074

HVAC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12579 433
Nvidia Corp 3781 267
Samsung Electronics 10716 175
AMD - Advanced Micro Devices 4494 174
Microsoft Corporation 25338 148
HP Inc. 5772 143
Acer Group - Acer Inc 2673 135
Apple Inc 12756 126
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 116
IBM - International Business Machines Corp 9566 115
LG Electronics 3684 107
Dell EMC 5106 106
Lenovo Group 2374 97
Ростех - Автоматика Концерн 1751 87
Schneider Electric 594 86
Huawei 4294 73
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 73
Toshiba Corporation 2957 72
Google LLC 12342 70
Sony 6641 65
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 64
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 684 61
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 61
Yandex - Яндекс 8613 60
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 57
Siemens AG - Siemens Group 2633 51
Fujitsu 2069 45
Cisco Systems 5238 43
Ростелеком 10416 42
Broadcom - VMware 2511 42
Xiaomi 2039 42
9114 38
Hitachi - Хитачи 1481 38
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 36
Крок - Croc 1819 36
SAS Institute 1040 33
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 849 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14642 32
Dell Technologies - Dell Computer 2162 32
МегаФон 10103 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2742 58
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 43
TÜV Rheinland Group 165 33
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 32
Hansa - Ханса 114 32
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1689 29
Daikin Industries 46 29
Магнит - Тандер - сеть магазинов 998 27
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 24
Miele - Миле 137 24
Россети Ленэнерго 1699 24
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 22
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 22
Haier - Candy Group - Канди 100 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 19
Dyson 133 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 18
РЖД - Российские железные дороги 2020 15
Beko - Beko Electronics 76 15
Лента - Сеть розничной торговли 2290 14
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 14
Эра HD - Эра ХД 54 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1379 12
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 11
UPS 211 11
Boeing 1020 11
Композит 97 11
Bosch - Gaggenau 36 11
Mitsubishi Heavy Industries 36 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1531 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1080 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 10
Альфа-Банк 1890 10
Hyundai Motor Company 422 10
Kärcher - Karcher - Керхер 74 9
BMW Group 469 9
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 67
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3520 43
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 42
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6348 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5276 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3281 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5053 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 12
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4829 10
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 7
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 7
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 6
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 6
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 568 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 6
Судебная власть - Judicial power 2411 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 373 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 25
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 368 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 17
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 249 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 13
TIA - Telecommunications Industry Association 89 11
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 7
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 4
Greenpeace - Гринпис 129 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1051 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 67 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
AHRI - Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 49 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
Союз кинематографистов России 11 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
FreeMove 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21811 904
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 703
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31987 622
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12079 594
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15001 588
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 558
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26108 545
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9875 544
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 537
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10364 522
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 504
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 487
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13064 475
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10244 441
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 436
Вентилятор - Fan 1030 420
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 403
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 402
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4238 400
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3569 396
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 377
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4068 334
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 323
DDR - Double data rate 2946 309
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 298
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6332 283
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10146 282
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 276
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8395 269
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 263
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7715 251
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 245
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 244
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4390 243
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 240
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6277 233
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 233
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1537 231
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 222
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18758 220
Microsoft Windows 16437 225
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1362 214
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1431 175
Intel Core - Семейство процессоров 1240 153
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 394 115
Google Android 14823 114
Linux OS 11023 94
Nvidia GeForce GTX 523 91
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1403 89
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 87
Apple iPhone 6 4862 85
Microsoft Windows 10 1903 84
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 560 83
Intel Core i - Cерия процессоров 530 80
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 79
Microsoft Windows 2000 8679 79
Intel x86 - архитектура процессора 1994 68
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 523 68
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 67
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 64
Apple iOS 8325 58
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 762 56
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 56
Microsoft Windows 7 1999 54
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 52
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 649 52
Intel HD Graphics - графический процессор 233 52
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 50
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 46
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1906 46
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 43
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 969 42
Intel Turbo Boost Technology 215 41
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 39
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2086 38
Apple MacBook Pro 536 38
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 37
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 836 37
Google YouTube - Видеохостинг 2920 36
Acer Aspire - серия ноутбуков 329 36
Наумов Максим 100 20
Ксенин Алекс 311 19
Воробьев Всеволод 19 12
Абрамов Сергей 75 10
Головин Даниил 34 10
Ерофеева Мария 31 10
Шмелев Алексей 24 9
Штонда Андрей 13 8
Путин Владимир 3387 8
Павлов Андрей 42 8
Юсупов Ренат 123 8
Князева Мария 16 7
Клименко Федор 24 6
Корнеев Сергей 84 6
Ширшов Павел 76 6
Самойлов Юрий 75 5
Евтушенко Олег 144 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 5
Богданов Кирилл 112 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 5
Калинин Александр 179 5
Lin James - Лин Джеймс 15 5
Хала Илья 45 5
Широков Александр 25 5
Луковников Михаил 20 5
Вирцер Евгений 42 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 5
Лебедев Павел 35 5
Аксенов Андрей 47 5
Карпов Алексей 24 5
Криницкий Игорь 26 5
Гутман Виктор 17 5
Рудь Сергей 7 5
Малышев Георгий 12 4
Хеммер Филипп 6 4
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 4
Shakouri Ali - Шакури Али 4 4
Morabito Ito - Морабито Ито 9 4
Опанасенко Всеволод 138 4
Кабанов Владимир 178 4
Россия - РФ - Российская федерация 158442 1277
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 390
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 334
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 235
Европа 24684 232
Япония 13569 155
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 155
Земля - планета Солнечной системы 10695 141
Германия - Федеративная Республика 12963 129
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 125
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 116
Южная Корея - Республика 6881 92
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 78
Италия - Итальянская Республика 4439 76
Китай - Тайвань 4147 67
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 59
Россия - СФО - Новосибирск 4707 56
Азия - Азиатский регион 5766 55
Франция - Французская Республика 8006 55
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 47
Беларусь - Белоруссия 6082 44
Солнечная система - Solar system 2549 43
США - Калифорния 4781 41
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 37
Индия - Bharat 5733 35
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 34
Швеция - Королевство 3721 34
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2997 34
Нидерланды 3646 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 31
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 31
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 30
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3605 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3427 26
Казахстан - Республика 5847 25
Америка - Американский регион 2191 25
Турция - Турецкая республика 2506 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3212 24
Украина 7815 24
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 346
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 309
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 283
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 267
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 260
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 257
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 254
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 180
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6141 150
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 149
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 141
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 141
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 135
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1430 124
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 124
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 121
Ergonomics - Эргономика 1690 118
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 116
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11783 114
Энергетика - Energy - Energetically 5528 110
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 106
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 104
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9693 97
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 90
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5302 88
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 81
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5909 80
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10757 79
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2326 73
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 68
Физика - Physics - область естествознания 2836 64
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8147 63
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6416 62
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 62
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5974 60
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3180 60
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 60
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 473 60
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 60
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 59
CNews - ZOOM.CNews 1854 178
N+1 - Издание 181 62
Tom’s Hardware 536 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 17
Nature 821 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 13
Коммерсантъ - Издательский дом 2213 13
WCCFTech - Издание 90 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 12
Bloomberg 1555 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 9
Чудо техники 60 9
New Scientist 1448 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 8
Reddit 366 8
TechSpot 165 8
Forbes - Форбс 930 6
The Register - The Register Hardware 1724 6
Ведомости 1297 6
Liliputing 72 6
VideoCardz 37 6
Phys.org 972 6
The Verge - Издание 601 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 5
Известия ИД 719 5
ScienceDaily 400 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Silicon Strategies 45 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 4
The Guardian - Британская газета 386 4
TechPowerUp 21 4
Inquirer 463 4
AP - Associated Press 2006 4
Российская газета 279 4
Physical Review Letters 154 4
GizmoChina 155 4
Silicon 490 4
SpaceDaily - Space Daily 187 4
EurekAlert 291 4
TerraDaily 141 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8426 73
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 47
IDC - International Data Corporation 4944 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 24
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 16
Gartner - Гартнер 3622 15
Cinebench 29 9
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 6
Juniper Research 552 4
Markets&Markets Research 113 4
Forrester Research 830 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
ABI Research 235 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 3
S&P 500 562 3
Texcell 2 2
Opinion Matters 7 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 2
Fortune Global 500 290 2
BCG - Boston Consulting Group 112 2
Fortune Global 100 142 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 2
Technavio 28 2
Sirena - Сирена 3 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 2
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
Internet Stock Report 994 2
Thomson Financial - Thomson First Call 384 2
Fortune Global 1000 51 2
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 18 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
StockCharts 19 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
РАН - Российская академия наук 2035 31
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 31
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 29
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1661 23
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 13
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 12
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 12
PU - Purdue University - Университет Пердью 141 11
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 9
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 466 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 8
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1301 7
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 7
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 125 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 6
МЭИ - Московский энергетический институт 160 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 683 5
ТГУ - Томский государственный университет 214 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 5
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 5
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 4
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 4
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 4
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 297 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 448 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 217 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 50
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 21
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 13
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 12
CeBIT 612 11
День молодёжи - 27 июня 1003 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 8
Red Dot Design Award 57 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 4
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 3
iF Design Awards 26 3
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 3
Samsung Forum 14 3
Adobe MAX 11 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
Samsung Unpacked 34 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Международный женский день - 8 марта 373 2
Embedded World 10 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
МТС - Телеком Идея 52 2
Intel Developer Forum - IDF 277 2
Industrie Forum Design Award 2 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 2
Связь-Экспокомм 113 2
Балтийская строительная неделя 1 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Байкальская миля 2 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще