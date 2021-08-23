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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
McDonald’s
Макдоналдс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 126
McDonald’s упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дьяченко Валерий 66 12
|Ямщиков Владимир 32 11
|Богданов Кирилл 91 11
|Клепиков Алексей 77 11
|Урьяс Вадим 76 11
|Чаркин Евгений 182 11
|Халматов Максим 45 11
|Абакумов Евгений 103 10
|Кереже Дмитрий 9 9
|Зырянов Илья 17 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Погосова Карина 9 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Панферов Алексей 22 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Поляков Сергей 60 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Вахнин Павел 51 8
|Савкин Владимир 38 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Натрусов Артем 121 8
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Петров Михаил 88 6
|Трояновский Владимир 40 6
|Михалев Евгений 40 6
|Прохорова Алла 45 6
|Феоктистов Вадим 13 5
|Тимченко Алексей 9 5
|Сотин Денис 102 3
|Федечкин Сергей 19 3
|Байков Андрей 5 3
|Семенихин Игорь 37 3
|Путятинский Сергей 53 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|Business Insider 182 1
|NYT - The New York Times 509 1
|Wired - Издание 120 1
|500 Startups 23 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
|Ben-Gurion University - Университет имени Давида Бен-Гуриона 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765047, в очереди разбора - 668734.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru