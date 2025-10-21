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McDonald’s Макдоналдс

McDonald’s - Макдоналдс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.10.2025 Ошибка в облаке Amazon опрокинула миллионы ресурсов, включая Steam, Signal, McDonald's и миллионы других

rld и Roblox, мессенджеры Snapchat и Signal, ИИ-чатбот Perplexity, дизайн-платформа Canva, видеосервис Hulu, стиминг Disney+, криптобиржа Coinbase Global, трейдинговая платформа Robinhood, приложение McDonald's и многие другие. Ошибка была исправлена в окрестностях двух часов ночи по Тихоокеанскому времени, т.е. около полудня по Москве. После этого компания начала рапортовать о признаках во
21.08.2025 Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's

«Бесплатная» еда в доставке McDonald’s для всех В корпоративных порталах для сотрудников и партнеров компании McDonald
19.06.2024 McDonald's отказалась от приема заказов через ИИ. Он добавлял в мороженое бекон и отправлял клиентам наггетсы на сотни долларов

Отказ от использования ИИ Американская корпорация McDonald’s прекратил испытания системы ИИ после неоднократных жалоб клиентов на ошибки в зака
03.01.2022 McDonald’s избавляется от ИИ-компании. Ее покупает Mastercard

ания приняла решение продать Dynamic Yield, хотя и планирует продолжать использовать ее технологии. McDonald’s избавляется от ИИ-компании, которую купил всего два года назад «На определенном эт
20.05.2021 «Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания

«Сбер» и «Макдоналдс» интегрировали новую технологию приёма безналичных пожертвований на киосках самообслуживания в сети быстрого питания. Средства через благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» б
22.04.2020 «Корус консалтинг» оцифрует документооборот в «Макдоналдс»

переводит процесс обмена, согласования и подписания юридически значимых документов компании «Москва-Макдоналдс» в цифровой формат, а также внедряет интеллектуальный сервис автоматической оценки
20.12.2019 Сбербанк, «Макдоналдс» и Delivery Club реализовали пилотный проект в России

Сбербанк и «Макдоналдс» приступили к реализации подписанных ранее соглашений. Стратегическое партнерство предусматривает развитие новых для российского потребителя концепций обслуживания. Компании решили о
26.11.2019 Грабительское ПО атакует любителей McDonald’s

Специально для Бразилии и Мексики Новый и весьма опасный банковский троянец Mispadu распространяется в Латинской Америке вместе с фальшивыми цифровыми купонами McDonald's. После заражения троянец пытается выкрасть платежную информацию. Эксперты ESET, обнаружившие вредонос, указывают на его сходство с двумя другими латиноамериканскими банковскими троян
19.11.2019 Eset: новый банковский троян распространяется через рекламу McDonald’s

Международная антивирусная компания Eset сообщила об обнаружении нового банковского трояна Mispadu, который использует фальшивую рекламу McDonald’s для распространения. Ранее Eset описала вредоносы Amavaldo и Casbaneiro, похожие на Mispadu: они также написаны на Delphi и используют всплывающие уведомления Windows для выманивания
30.04.2019 Найден хитрый способ бесплатно заказывать еду в McDonald's через приложение

«Бесплатный» фастфуд Клиенты сети McDonald's столкнулись с кражей денег с их банковских карт, привязанных к профилю в фирменном приложении My McD’s. Неизвестный или группа неизвестных совершали через их аккаунты заказы, на сотн
17.08.2017 «Макдоналдс» по ошибке рассекретил внешний вид iPhone 8

Реклама McDonald’sСеть ресторанов быстрого питания McDonald’s выпустила серию рекламных изображений, где запечатлен iPhone 8, который компания Apple должна представить этой осенью. Клиенты McDonald’s в Австралии получили рассылку с этими
10.09.2014 Ingenico поставила терминалы с функцией приема бесконтактных платежей для McDonald’s Moldova

Компания Ingenico, мировой поставщик платежных решений, выполнила поставку терминалов с функцией приема бесконтактных платежей для автоматизации касс в сети ресторанов быстрого питания McDonald’s Moldova. Об этом CNews сообщили в Ingenico. Новые технологии позволяют посетителям оплачивать покупку в одно касание: для этого достаточно прикоснуться или близко поднести банковскую
22.11.2011 Сотрудники McDonald’s воровали личные данные клиентов

Компания McDonald’s, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, за последнее время столкнулас
09.09.2011 Фишеры действуют от имени McDonald's

спользованием веб-сайта с коротким javascript-кодом. Пользователю приходит письмо якобы от компании McDonald's о том, что он выиграл возможность участвовать в опросе и мгновенно получить за это
13.12.2010 Хакеры украли личные данные клиентов McDonald’s

Неизвестные злоумышленники взломали базу данных сети ресторанов McDonald’s, получив доступ к личной информации ее клиентов. Об этом говорится в официальном з
16.12.2009 McDonald's даст своим клиентам бесплатный Wi-Fi

Известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о том, что предоставит бесплатный доступ в интернет посетителям своих заведений в США. Начиная с января следующего года доступ к Сети через Wi-Fi для клиентов McDonald's<
10.07.2008 В Рунете завелся левый Big-Mac

естная компания «Макдоставка» распространила сообщение о создании службы доставки продуктов из сети McDonalds. Как и в случае с популярными службами доставки пиццы, заказы принимаются по телефо
16.08.2007 Golden WiFi появится в сети McDonald’s

«Голден Телеком» сообщил о подписании договора о предоставлении услуг связи в ресторанах компании McDonald’s. В соответствии с договором, подписанным между «Голден Телекомом» и McDonald’s Corporation Russia, компания «Голден Телеком» обязуется обеспечить беспроводной Wi-Fi-доступ для
11.07.2007 McDonald’s: «интеллектуальная кухня» на базе LonWorks

Компания McDonald’s намерена в будущем использовать в филиалах своей сети ресторанов быстрого питания технологию LonWorks от Echelon. Кухонное оборудование будет соединено в единую сеть, обеспечивающую

17.10.2006 McDonalds раздавал MP3-плееры с трояном

Промо-акция компаний Coca-cola и японского филиала McDonalds закончилась скандалом. Выпущенные под брендом McDonalds цифровые плееры, как
18.10.2005 Пользователи Nintendo получат бесплатный доступ в интернет в ресторанах McDonald's

От компании Nintendo ожидают предоставления бесплатного беспроводного доступа через интернет к портативной игровой системе Nintendo DS в ресторанах McDonald's. Желающие смогут играть в выбранные ими игры с другими игроками по всему миру. McDonald's предоставляет беспроводной доступ в интернет по технологии Wi-Fi для владельцев ноутб
27.12.2004 Хакеры "угнали" сайт "МакДональдса"

Тайваньский англоязычный сайт сети ресторанов «МакДональдс» был взломан хакерами в ночь на католическое Рождество (24–25 декабря). Сайт
14.04.2004 McDonalds превращает американские рестораны в хот-споты

Корпорация McDonalds сообщила о том, что провайдер услуг беспроводного доступа Wayport выбран в качестве эксклюзивного поставщика услуг для сети ресторанов в Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке. На протяжении года
09.07.2003 Американский McDonald's продолжает установку "хот-спотов"

Американский провайдер услуг беспроводного доступа компания Wayport расширила соглашение с сетью заведений быстрого питания McDonald's по обеспечению ресторанов компании "хот-спотами". 75 точек доступа будут оборудованы в заведениях, расположенных в Сан-Франциско. Двухчасовой доступ в интернет обойдется пользователя
24.10.2002 McDonald's увеличил выручку за счет рекламы в интернете

Двухнедельная рекламная кампания McDonald's в интернете значительно увеличила выручку cети ресторанов, сообщило на ежегодной встрече в Нью-Йорке Бюро интернет- рекламы (IAB). Увеличив долю интернет-рекламы своего сэндвича с жа
18.09.2002 Герои "реальной игры" будут есть биг-маки и слушать джинглы Intel

Крупнейшая компания на рынке компьютерных игр Electronic Arts Inc. заключила мультимиллионные соглашения с сетью общепита McDonald's и производителем процессоров Intel. В рамках данных договоров продукция этих компаний, заплативших ЕА по несколько миллионов долларов, появится в интернет-версии суперпопулярной игры
25.07.2001 Служащих McDonald's будут обучать в онлайне

Корпорация McDonald's планирует начать использование возможностей интернета, чтобы в экспериментальном порядке опробовать онлайновый способ преподавания специальной обучающей программы для работников изве
23.07.2001 Израильские McDonald's станут интернет-кафе?

В меню нового McDonald's, открывшегося в субботу в пригороде Тель-Авива, официально значатся мыши. Помимо м
25.04.2001 McDonald's может превратиться в интернет-кафе

Возможно в ближайшем будущем в ресторанах сети McDonald's в Румынии появится интернет, сообщает Ananova.com. В настоящий момент компания работает с интернет-провайдерами System Plus и X-Net над созданием пробного проекта - сети из четырех к
26.07.2000 McDonald's и еще три американские пищевые компании создают B2B сеть - Foodservice Network

Пищевой гигант McDonald's Corp. и три крупных американских поставщика пищевой продукции объявили 25 июля о формировании сети по управлению цепочкой доставки продуктов. Новый B2B сайт, получивший название Food

Публикаций - 220, упоминаний - 239

McDonald’s и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 52
Cisco Systems 5372 35
Intel Corporation 12811 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Oracle Corporation 7074 24
Amazon Inc - Amazon.com 3277 23
Apple Inc 13154 22
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 20
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 17
Oracle Siebel Systems 519 16
Google LLC 12688 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
AT&T Inc 1725 13
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 13
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 12
KLA Corporation 77 12
Samsung Electronics 11064 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
HP - Hewlett-Packard 3662 11
TI - Texas Instruments Incorporated 848 11
Applied Materials 305 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 11
ММК Информсервис 69 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Qualcomm Technologies 1974 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 9
Nvidia Corp 4002 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 8
Verizon - WorldCom 501 8
SAP SE 5601 8
Dell EMC 5180 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
PMC-Sierra 82 7
9594 7
PayPal 671 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 43
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Альфа-Банк 1979 15
Merrill Lynch 454 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Walt Disney Company 647 13
Coca-Cola Company 261 13
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 13
eBay Inc 1640 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 12
Starbucks 91 12
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 12
Boeing 1031 11
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 11
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 11
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 11
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
Ингосстрах СПАО 478 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 10
IKEA - ИКЕА 171 10
DuPont - Дюпон 101 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
X5 Group - Перекрёсток 640 10
Фармстандарт АО 48 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
АльфаСтрахование СГ 394 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 9
Совкомбанк ПАО 316 9
American Express - Amex 338 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 9
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 9
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Федеральное казначейство России 1949 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 17
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 11
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 11
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 11
Microsoft Windows 16882 11
VK Combo 86 7
Oracle PeopleSoft 426 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Linux OS 11533 6
Apple iPhone 6 4861 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 5
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 5
Procter&Gamble - Gillette 38 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 4
Google Android 15243 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Azure 1526 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Apple iPod 1553 3
Myspace - социальная сеть 640 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
Myspace Music 13 3
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Apple Pay 519 3
Microsoft Outlook 1506 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
VK Mini Apps 60 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 2
Red Hat Linux 205 2
Дьяченко Валерий 96 12
Абакумов Евгений 227 12
Чаркин Евгений 317 12
Богданов Кирилл 112 11
Халматов Максим 64 11
Урьяс Вадим 98 11
Клепиков Алексей 121 11
Ямщиков Владимир 51 11
Феоктистов Вадим 36 10
Поляков Сергей 75 9
Зырянов Илья 17 9
Холкин Дмитрий 21 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Муравьев Владимир 36 9
Панферов Алексей 22 9
Дрейгер Павел 40 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Тихонравов Андрей 15 9
Погосова Карина 9 9
Богомазов Дмитрий 14 9
Абдрахманов Рустам 41 9
Суровец Дмитрий 115 9
Цыганов Вячеслав 79 9
Шеховцов Юрий 34 9
Натрусов Артем 313 9
Савкин Владимир 40 8
Огурцов Юрий 13 8
Вахнин Павел 53 8
Щеглов Дмитрий 9 7
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 7
Михалев Евгений 98 6
Алифанов Кирилл 84 6
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 6
Путин Владимир 3454 6
Трояновский Владимир 63 6
Петров Михаил 139 6
Прохорова Алла 66 6
Тимченко Алексей 13 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 89
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 41
Европа 24964 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
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США - Нью-Йорк 3180 11
Украина 7928 11
Южная Корея - Республика 7052 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 9
Испания - Королевство 3840 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Канада 5081 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Польша - Республика 2031 7
Израиль 2856 7
Великобритания - Лондон 2432 7
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 6
Португалия - Португальская Республика 956 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 5
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Нидерланды 3746 4
Румыния 753 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Америка - Американский регион 2206 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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