Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

McDonald’s
Макдоналдс


23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
01.07.2021 Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе 1
29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами 1
20.05.2021 «Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания 2
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 2
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей» 1
06.11.2020 Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio 1
26.10.2020 «Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях 1
22.10.2020 Придуман способ взламывать автопилот Tesla, не вторгаясь в ее ИТ-систему 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 2
23.09.2020 «Вконтакте» представила подписку VK Combo за 149 рублей в месяц 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 2
22.07.2020 Commvault представила новые решения для управления данными 2
19.06.2020 Delivery Club запустил доставку на Дальнем Востоке 1
22.04.2020 «Корус консалтинг» оцифрует документооборот в «Макдоналдс» 3
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.02.2020 Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko 1
27.01.2020 Приборы Galileosky использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири» 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
25.12.2019 Mail.ru Group добавила музыку для пользователей «Вконтакте» в подписку Combo 1
20.12.2019 Сбербанк, «Макдоналдс» и Delivery Club реализовали пилотный проект в России 5
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
26.11.2019 Грабительское ПО атакует любителей McDonald’s 2
19.11.2019 Eset: новый банковский троян распространяется через рекламу McDonald’s 2
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
22.10.2019 Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 стартапов в совместный акселератор 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
06.09.2019 Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету 1
14.08.2019 Впервые в России открывается маркетплейс для торговли зерном 1

Публикаций - 90, упоминаний - 126

McDonald’s упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2484 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 12
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Google LLC 7158 6
Microsoft Corporation 11110 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Ситилинк - Citilink 190 3
Samsung Electronics 5686 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
Ситилабс 25 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Rimini Street 38 2
Nvidia Corp 2028 2
Galileosky - ГалилеоСкай 8 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Центр2М - Center2М 47 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Schneider Electric 408 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Malivar - Маливар 4 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Facebook 3766 2
Такском - Taxcom 119 2
ESET 989 2
Yandex - Яндекс 4101 2
SEC Consult Services 931 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
O.Vision 6 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
INPAS - ИНПАС 107 1
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 1 1
Insize 4 1
Prestigio 167 1
SAP Business Network Group - SAP Business Networks 2 1
О2О Delivery club 153 13
Альфа-Банк 1126 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 12
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 11
Аэрофлот 493 11
Ингосстрах СПАО 210 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Procter&Gamble - P&G 94 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
АльфаСтрахование СГ 208 9
ММК-Информсервис 20 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
Русагро Группа Компаний 139 9
Фармстандарт АО 32 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
Совкомбанк ПАО 147 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 9
Норникель - Норильский никель 178 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
ТрансКонтейнер 25 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Segezha Group - Сегежа Групп 85 7
X5 Group - Пятерочка 559 7
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
Уралкалий ПАО 62 6
YouDrive - Оператор каршеринга 31 6
X5 Group 599 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 5
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 4
X5 Group - Перекресток 203 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
AliExpress 275 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
Счётная палата РФ 460 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Московский паркинг 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 14
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Kubernetes 307 2
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 5 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 5
VK Combo 14 4
VK - Mail.ru Облако 77 4
VK - Mail.ru Combo 11 3
Google Android 10751 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Prestigio SmartVoice 3 2
О2О Delivery club - Еда Вконтакте 4 2
WhatsApp Messenger 654 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
VK Mini Apps 19 2
Apple iOS 5742 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 2
Legium - Легиум 4 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 24 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Delphi - язык программирования 65 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Nvidia GeForce GTX 2071 2
IBM Cognos BI 143 1
McDonald’s - My McD’s 1 1
Яндекс.Станция Мини 19 1
Яндекс.Диалоги 13 1
VK Connect 20 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
SAP Concur 23 1
Commvault Complete Backup&Recovery 15 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 12 1
Hustle Castle 11 1
SAP Leonardo 24 1
Commvault Activate 8 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 89 1
Hyundai Solaris 9 1
Дьяченко Валерий 66 12
Ямщиков Владимир 32 11
Богданов Кирилл 91 11
Клепиков Алексей 77 11
Урьяс Вадим 76 11
Чаркин Евгений 182 11
Халматов Максим 45 11
Абакумов Евгений 103 10
Кереже Дмитрий 9 9
Зырянов Илья 17 9
Холкин Дмитрий 15 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Сапунов Михаил 9 9
Дрейгер Павел 15 9
Погосова Карина 9 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Муравьев Владимир 29 9
Панферов Алексей 22 9
Тихонравов Андрей 13 9
Суровец Дмитрий 44 9
Четвернин Алексей 651 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Поляков Сергей 60 9
Шеховцов Юрий 33 9
Вахнин Павел 51 8
Савкин Владимир 38 8
Огурцов Юрий 13 8
Натрусов Артем 121 8
Щеглов Дмитрий 8 7
Петров Михаил 88 6
Трояновский Владимир 40 6
Михалев Евгений 40 6
Прохорова Алла 45 6
Феоктистов Вадим 13 5
Тимченко Алексей 9 5
Сотин Денис 102 3
Федечкин Сергей 19 3
Байков Андрей 5 3
Семенихин Игорь 37 3
Путятинский Сергей 53 2
Россия - Российская федерация - РФ 57483 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 13
Восточная Европа 1682 12
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 6
Германия - Федеративная Республика 3648 6
Бразилия - Федеративная Республика 1128 5
Япония 2792 5
Европа 3766 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Великое Герцогство Люксембург 217 3
Франция - Французская Республика 2130 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Австралия - Австралийский Союз 1127 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - Иркутск 467 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 518 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
США - Сан-Франциско 696 2
Россия - Волгоград 542 2
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Ближний Восток 1475 1
Андорра 28 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Польша - Республика 831 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Индия - Республика 2175 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Исландия 84 1
Норвегия - Королевство 430 1
Словения - Республика 111 1
Дания - Королевство 371 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
POI - points of interest 60 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Русский язык 985 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Business Insider 182 1
NYT - The New York Times 509 1
Wired - Издание 120 1
500 Startups 23 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
Ben-Gurion University - Университет имени Давида Бен-Гуриона 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 3
CNews Баттл 34 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
YAC - Yet Another Conference 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765047, в очереди разбора - 668734.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще