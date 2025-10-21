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McDonald’s Макдоналдс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.10.2025
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Ошибка в облаке Amazon опрокинула миллионы ресурсов, включая Steam, Signal, McDonald's и миллионы других
rld и Roblox, мессенджеры Snapchat и Signal, ИИ-чатбот Perplexity, дизайн-платформа Canva, видеосервис Hulu, стиминг Disney+, криптобиржа Coinbase Global, трейдинговая платформа Robinhood, приложение McDonald's и многие другие. Ошибка была исправлена в окрестностях двух часов ночи по Тихоокеанскому времени, т.е. около полудня по Москве. После этого компания начала рапортовать о признаках во
|21.08.2025
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Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's
«Бесплатная» еда в доставке McDonald’s для всех В корпоративных порталах для сотрудников и партнеров компании McDonald
|19.06.2024
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McDonald's отказалась от приема заказов через ИИ. Он добавлял в мороженое бекон и отправлял клиентам наггетсы на сотни долларов
Отказ от использования ИИ Американская корпорация McDonald’s прекратил испытания системы ИИ после неоднократных жалоб клиентов на ошибки в зака
|03.01.2022
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McDonald’s избавляется от ИИ-компании. Ее покупает Mastercard
ания приняла решение продать Dynamic Yield, хотя и планирует продолжать использовать ее технологии. McDonald’s избавляется от ИИ-компании, которую купил всего два года назад «На определенном эт
|20.05.2021
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«Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания
«Сбер» и «Макдоналдс» интегрировали новую технологию приёма безналичных пожертвований на киосках самообслуживания в сети быстрого питания. Средства через благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» б
|22.04.2020
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«Корус консалтинг» оцифрует документооборот в «Макдоналдс»
переводит процесс обмена, согласования и подписания юридически значимых документов компании «Москва-Макдоналдс» в цифровой формат, а также внедряет интеллектуальный сервис автоматической оценки
|20.12.2019
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Сбербанк, «Макдоналдс» и Delivery Club реализовали пилотный проект в России
Сбербанк и «Макдоналдс» приступили к реализации подписанных ранее соглашений. Стратегическое партнерство предусматривает развитие новых для российского потребителя концепций обслуживания. Компании решили о
|26.11.2019
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Грабительское ПО атакует любителей McDonald’s
Специально для Бразилии и Мексики Новый и весьма опасный банковский троянец Mispadu распространяется в Латинской Америке вместе с фальшивыми цифровыми купонами McDonald's. После заражения троянец пытается выкрасть платежную информацию. Эксперты ESET, обнаружившие вредонос, указывают на его сходство с двумя другими латиноамериканскими банковскими троян
|19.11.2019
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Eset: новый банковский троян распространяется через рекламу McDonald’s
Международная антивирусная компания Eset сообщила об обнаружении нового банковского трояна Mispadu, который использует фальшивую рекламу McDonald’s для распространения. Ранее Eset описала вредоносы Amavaldo и Casbaneiro, похожие на Mispadu: они также написаны на Delphi и используют всплывающие уведомления Windows для выманивания
|30.04.2019
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Найден хитрый способ бесплатно заказывать еду в McDonald's через приложение
«Бесплатный» фастфуд Клиенты сети McDonald's столкнулись с кражей денег с их банковских карт, привязанных к профилю в фирменном приложении My McD’s. Неизвестный или группа неизвестных совершали через их аккаунты заказы, на сотн
|17.08.2017
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«Макдоналдс» по ошибке рассекретил внешний вид iPhone 8
Реклама McDonald’sСеть ресторанов быстрого питания McDonald’s выпустила серию рекламных изображений, где запечатлен iPhone 8, который компания Apple должна представить этой осенью. Клиенты McDonald’s в Австралии получили рассылку с этими
|10.09.2014
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Ingenico поставила терминалы с функцией приема бесконтактных платежей для McDonald’s Moldova
Компания Ingenico, мировой поставщик платежных решений, выполнила поставку терминалов с функцией приема бесконтактных платежей для автоматизации касс в сети ресторанов быстрого питания McDonald’s Moldova. Об этом CNews сообщили в Ingenico. Новые технологии позволяют посетителям оплачивать покупку в одно касание: для этого достаточно прикоснуться или близко поднести банковскую
|22.11.2011
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Сотрудники McDonald’s воровали личные данные клиентов
Компания McDonald’s, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, за последнее время столкнулас
|09.09.2011
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Фишеры действуют от имени McDonald's
спользованием веб-сайта с коротким javascript-кодом. Пользователю приходит письмо якобы от компании McDonald's о том, что он выиграл возможность участвовать в опросе и мгновенно получить за это
|13.12.2010
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Хакеры украли личные данные клиентов McDonald’s
Неизвестные злоумышленники взломали базу данных сети ресторанов McDonald’s, получив доступ к личной информации ее клиентов. Об этом говорится в официальном з
|16.12.2009
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McDonald's даст своим клиентам бесплатный Wi-Fi
Известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о том, что предоставит бесплатный доступ в интернет посетителям своих заведений в США. Начиная с января следующего года доступ к Сети через Wi-Fi для клиентов McDonald's<
|10.07.2008
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В Рунете завелся левый Big-Mac
естная компания «Макдоставка» распространила сообщение о создании службы доставки продуктов из сети McDonalds. Как и в случае с популярными службами доставки пиццы, заказы принимаются по телефо
|16.08.2007
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Golden WiFi появится в сети McDonald’s
«Голден Телеком» сообщил о подписании договора о предоставлении услуг связи в ресторанах компании McDonald’s. В соответствии с договором, подписанным между «Голден Телекомом» и McDonald’s Corporation Russia, компания «Голден Телеком» обязуется обеспечить беспроводной Wi-Fi-доступ для
|11.07.2007
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McDonald’s: «интеллектуальная кухня» на базе LonWorks
Компания McDonald’s намерена в будущем использовать в филиалах своей сети ресторанов быстрого питания технологию LonWorks от Echelon. Кухонное оборудование будет соединено в единую сеть, обеспечивающую
|17.10.2006
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McDonalds раздавал MP3-плееры с трояном
Промо-акция компаний Coca-cola и японского филиала McDonalds закончилась скандалом. Выпущенные под брендом McDonalds цифровые плееры, как
|18.10.2005
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Пользователи Nintendo получат бесплатный доступ в интернет в ресторанах McDonald's
От компании Nintendo ожидают предоставления бесплатного беспроводного доступа через интернет к портативной игровой системе Nintendo DS в ресторанах McDonald's. Желающие смогут играть в выбранные ими игры с другими игроками по всему миру. McDonald's предоставляет беспроводной доступ в интернет по технологии Wi-Fi для владельцев ноутб
|27.12.2004
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Хакеры "угнали" сайт "МакДональдса"
Тайваньский англоязычный сайт сети ресторанов «МакДональдс» был взломан хакерами в ночь на католическое Рождество (24–25 декабря). Сайт
|14.04.2004
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McDonalds превращает американские рестораны в хот-споты
Корпорация McDonalds сообщила о том, что провайдер услуг беспроводного доступа Wayport выбран в качестве эксклюзивного поставщика услуг для сети ресторанов в Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке. На протяжении года
|09.07.2003
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Американский McDonald's продолжает установку "хот-спотов"
Американский провайдер услуг беспроводного доступа компания Wayport расширила соглашение с сетью заведений быстрого питания McDonald's по обеспечению ресторанов компании "хот-спотами". 75 точек доступа будут оборудованы в заведениях, расположенных в Сан-Франциско. Двухчасовой доступ в интернет обойдется пользователя
|24.10.2002
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McDonald's увеличил выручку за счет рекламы в интернете
Двухнедельная рекламная кампания McDonald's в интернете значительно увеличила выручку cети ресторанов, сообщило на ежегодной встрече в Нью-Йорке Бюро интернет- рекламы (IAB). Увеличив долю интернет-рекламы своего сэндвича с жа
|18.09.2002
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Герои "реальной игры" будут есть биг-маки и слушать джинглы Intel
Крупнейшая компания на рынке компьютерных игр Electronic Arts Inc. заключила мультимиллионные соглашения с сетью общепита McDonald's и производителем процессоров Intel. В рамках данных договоров продукция этих компаний, заплативших ЕА по несколько миллионов долларов, появится в интернет-версии суперпопулярной игры
|25.07.2001
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Служащих McDonald's будут обучать в онлайне
Корпорация McDonald's планирует начать использование возможностей интернета, чтобы в экспериментальном порядке опробовать онлайновый способ преподавания специальной обучающей программы для работников изве
|23.07.2001
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Израильские McDonald's станут интернет-кафе?
В меню нового McDonald's, открывшегося в субботу в пригороде Тель-Авива, официально значатся мыши. Помимо м
|25.04.2001
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McDonald's может превратиться в интернет-кафе
Возможно в ближайшем будущем в ресторанах сети McDonald's в Румынии появится интернет, сообщает Ananova.com. В настоящий момент компания работает с интернет-провайдерами System Plus и X-Net над созданием пробного проекта - сети из четырех к
|26.07.2000
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McDonald's и еще три американские пищевые компании создают B2B сеть - Foodservice Network
Пищевой гигант McDonald's Corp. и три крупных американских поставщика пищевой продукции объявили 25 июля о формировании сети по управлению цепочкой доставки продуктов. Новый B2B сайт, получивший название Food
McDonald’s и организации, системы, технологии, персоны:
|Дьяченко Валерий 96 12
|Абакумов Евгений 227 12
|Чаркин Евгений 317 12
|Богданов Кирилл 112 11
|Халматов Максим 64 11
|Урьяс Вадим 98 11
|Клепиков Алексей 121 11
|Ямщиков Владимир 51 11
|Феоктистов Вадим 36 10
|Поляков Сергей 75 9
|Зырянов Илья 17 9
|Холкин Дмитрий 21 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Муравьев Владимир 36 9
|Панферов Алексей 22 9
|Дрейгер Павел 40 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Тихонравов Андрей 15 9
|Погосова Карина 9 9
|Богомазов Дмитрий 14 9
|Абдрахманов Рустам 41 9
|Суровец Дмитрий 115 9
|Цыганов Вячеслав 79 9
|Шеховцов Юрий 34 9
|Натрусов Артем 313 9
|Савкин Владимир 40 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Вахнин Павел 53 8
|Щеглов Дмитрий 9 7
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 7
|Михалев Евгений 98 6
|Алифанов Кирилл 84 6
|Selkin Donald - Селкин Дональд 40 6
|Путин Владимир 3454 6
|Трояновский Владимир 63 6
|Петров Михаил 139 6
|Прохорова Алла 66 6
|Тимченко Алексей 13 5
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