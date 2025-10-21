Ошибка в облаке Amazon опрокинула миллионы ресурсов, включая Steam, Signal, McDonald's и миллионы других rld и Roblox, мессенджеры Snapchat и Signal, ИИ-чатбот Perplexity, дизайн-платформа Canva, видеосервис Hulu, стиминг Disney+, криптобиржа Coinbase Global, трейдинговая платформа Robinhood, приложение McDonald's и многие другие. Ошибка была исправлена в окрестностях двух часов ночи по Тихоокеанскому времени, т.е. около полудня по Москве. После этого компания начала рапортовать о признаках во

Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's «Бесплатная» еда в доставке McDonald’s для всех В корпоративных порталах для сотрудников и партнеров компании McDonald

McDonald's отказалась от приема заказов через ИИ. Он добавлял в мороженое бекон и отправлял клиентам наггетсы на сотни долларов Отказ от использования ИИ Американская корпорация McDonald’s прекратил испытания системы ИИ после неоднократных жалоб клиентов на ошибки в зака

McDonald’s избавляется от ИИ-компании. Ее покупает Mastercard ания приняла решение продать Dynamic Yield, хотя и планирует продолжать использовать ее технологии. McDonald’s избавляется от ИИ-компании, которую купил всего два года назад «На определенном эт

«Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания «Сбер» и «Макдоналдс» интегрировали новую технологию приёма безналичных пожертвований на киосках самообслуживания в сети быстрого питания. Средства через благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» б

«Корус консалтинг» оцифрует документооборот в «Макдоналдс» переводит процесс обмена, согласования и подписания юридически значимых документов компании «Москва-Макдоналдс» в цифровой формат, а также внедряет интеллектуальный сервис автоматической оценки

Сбербанк, «Макдоналдс» и Delivery Club реализовали пилотный проект в России Сбербанк и «Макдоналдс» приступили к реализации подписанных ранее соглашений. Стратегическое партнерство предусматривает развитие новых для российского потребителя концепций обслуживания. Компании решили о

Грабительское ПО атакует любителей McDonald’s Специально для Бразилии и Мексики Новый и весьма опасный банковский троянец Mispadu распространяется в Латинской Америке вместе с фальшивыми цифровыми купонами McDonald's. После заражения троянец пытается выкрасть платежную информацию. Эксперты ESET, обнаружившие вредонос, указывают на его сходство с двумя другими латиноамериканскими банковскими троян

Eset: новый банковский троян распространяется через рекламу McDonald’s Международная антивирусная компания Eset сообщила об обнаружении нового банковского трояна Mispadu, который использует фальшивую рекламу McDonald’s для распространения. Ранее Eset описала вредоносы Amavaldo и Casbaneiro, похожие на Mispadu: они также написаны на Delphi и используют всплывающие уведомления Windows для выманивания

Найден хитрый способ бесплатно заказывать еду в McDonald's через приложение «Бесплатный» фастфуд Клиенты сети McDonald's столкнулись с кражей денег с их банковских карт, привязанных к профилю в фирменном приложении My McD’s. Неизвестный или группа неизвестных совершали через их аккаунты заказы, на сотн

«Макдоналдс» по ошибке рассекретил внешний вид iPhone 8 Реклама McDonald’sСеть ресторанов быстрого питания McDonald’s выпустила серию рекламных изображений, где запечатлен iPhone 8, который компания Apple должна представить этой осенью. Клиенты McDonald’s в Австралии получили рассылку с этими

Ingenico поставила терминалы с функцией приема бесконтактных платежей для McDonald’s Moldova Компания Ingenico, мировой поставщик платежных решений, выполнила поставку терминалов с функцией приема бесконтактных платежей для автоматизации касс в сети ресторанов быстрого питания McDonald’s Moldova. Об этом CNews сообщили в Ingenico. Новые технологии позволяют посетителям оплачивать покупку в одно касание: для этого достаточно прикоснуться или близко поднести банковскую

Сотрудники McDonald’s воровали личные данные клиентов Компания McDonald’s, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, за последнее время столкнулас

Фишеры действуют от имени McDonald's спользованием веб-сайта с коротким javascript-кодом. Пользователю приходит письмо якобы от компании McDonald's о том, что он выиграл возможность участвовать в опросе и мгновенно получить за это

Хакеры украли личные данные клиентов McDonald’s Неизвестные злоумышленники взломали базу данных сети ресторанов McDonald’s, получив доступ к личной информации ее клиентов. Об этом говорится в официальном з

McDonald's даст своим клиентам бесплатный Wi-Fi Известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о том, что предоставит бесплатный доступ в интернет посетителям своих заведений в США. Начиная с января следующего года доступ к Сети через Wi-Fi для клиентов McDonald's<

В Рунете завелся левый Big-Mac естная компания «Макдоставка» распространила сообщение о создании службы доставки продуктов из сети McDonalds. Как и в случае с популярными службами доставки пиццы, заказы принимаются по телефо

Golden WiFi появится в сети McDonald’s «Голден Телеком» сообщил о подписании договора о предоставлении услуг связи в ресторанах компании McDonald’s. В соответствии с договором, подписанным между «Голден Телекомом» и McDonald’s Corporation Russia, компания «Голден Телеком» обязуется обеспечить беспроводной Wi-Fi-доступ для

McDonald’s: «интеллектуальная кухня» на базе LonWorks Компания McDonald’s намерена в будущем использовать в филиалах своей сети ресторанов быстрого питания технологию LonWorks от Echelon. Кухонное оборудование будет соединено в единую сеть, обеспечивающую

McDonalds раздавал MP3-плееры с трояном Промо-акция компаний Coca-cola и японского филиала McDonalds закончилась скандалом. Выпущенные под брендом McDonalds цифровые плееры, как

Пользователи Nintendo получат бесплатный доступ в интернет в ресторанах McDonald's От компании Nintendo ожидают предоставления бесплатного беспроводного доступа через интернет к портативной игровой системе Nintendo DS в ресторанах McDonald's. Желающие смогут играть в выбранные ими игры с другими игроками по всему миру. McDonald's предоставляет беспроводной доступ в интернет по технологии Wi-Fi для владельцев ноутб

Хакеры "угнали" сайт "МакДональдса" Тайваньский англоязычный сайт сети ресторанов «МакДональдс» был взломан хакерами в ночь на католическое Рождество (24–25 декабря). Сайт

McDonalds превращает американские рестораны в хот-споты Корпорация McDonalds сообщила о том, что провайдер услуг беспроводного доступа Wayport выбран в качестве эксклюзивного поставщика услуг для сети ресторанов в Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке. На протяжении года

Американский McDonald's продолжает установку "хот-спотов" Американский провайдер услуг беспроводного доступа компания Wayport расширила соглашение с сетью заведений быстрого питания McDonald's по обеспечению ресторанов компании "хот-спотами". 75 точек доступа будут оборудованы в заведениях, расположенных в Сан-Франциско. Двухчасовой доступ в интернет обойдется пользователя

McDonald's увеличил выручку за счет рекламы в интернете Двухнедельная рекламная кампания McDonald's в интернете значительно увеличила выручку cети ресторанов, сообщило на ежегодной встрече в Нью-Йорке Бюро интернет- рекламы (IAB). Увеличив долю интернет-рекламы своего сэндвича с жа

Герои "реальной игры" будут есть биг-маки и слушать джинглы Intel Крупнейшая компания на рынке компьютерных игр Electronic Arts Inc. заключила мультимиллионные соглашения с сетью общепита McDonald's и производителем процессоров Intel. В рамках данных договоров продукция этих компаний, заплативших ЕА по несколько миллионов долларов, появится в интернет-версии суперпопулярной игры

Служащих McDonald's будут обучать в онлайне Корпорация McDonald's планирует начать использование возможностей интернета, чтобы в экспериментальном порядке опробовать онлайновый способ преподавания специальной обучающей программы для работников изве

Израильские McDonald's станут интернет-кафе? В меню нового McDonald's, открывшегося в субботу в пригороде Тель-Авива, официально значатся мыши. Помимо м

McDonald's может превратиться в интернет-кафе Возможно в ближайшем будущем в ресторанах сети McDonald's в Румынии появится интернет, сообщает Ananova.com. В настоящий момент компания работает с интернет-провайдерами System Plus и X-Net над созданием пробного проекта - сети из четырех к