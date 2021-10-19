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Прохорова Алла


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 2
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
30.01.2020 Григорий Кочаров, IBS: Процесс интеграции IBS и «Апланы» уже начался 5
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.12.2019 Алла Антонова, врио ИТ-директора X5 Retail Group — в интервью CNews: Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов 21
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1

Публикаций - 45, упоминаний - 71

Прохорова Алла упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 26
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 21
Schneider Electric Secure Power 44 19
Rimini Street 38 19
Schneider Electric 409 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Такском - Taxcom 119 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
3779 9
Veeam Software 250 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 3
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 3
Dynatrace 46 3
Naumen - Наумен 342 3
Diasoft - Диасофт 354 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
IBM Европа 7 2
Ланит ГК 1160 2
Biocad - Биокад 38 1
Программный продукт ГК 92 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит Омни 17 1
Ланит Интеграция 101 1
Онланта 75 1
Металло-Тех - ранее JSA Group - Джи Эс Эй Групп 8 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Oracle Sun Microsystems 396 1
Renga Software 13 1
SAP SE 3220 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 1
Google LLC 7177 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 34
X5 Group - Пятерочка 560 34
X5 Group 600 32
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 31
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 28
Уралсиб Банк 390 22
Газпромбанк - ГПБ 693 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 19
Ингосстрах СПАО 210 19
Аэрофлот 493 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 18
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 16
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
OKS Group 31 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
PepsiCo - Пепсико 96 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Траско - Trasko 27 13
МТС банк 254 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Интер РАО ПАО 159 13
Mary Kay - Мэри Кэй 82 10
Мелстон ГК 11 10
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 10
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 10
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 10
Альфа-Банк 1127 10
Норникель - Норильский никель 178 8
Альфа-Банк Казахстан 16 7
Совкомбанк ПАО 147 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 31
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 16
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Правительство Москвы 653 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Правительство РФ 2208 2
Федеральное казначейство России 766 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Руссофт - Russoft 252 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 36
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 18
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 15
Big Data - Большие данные 1136 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
Kubernetes 307 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
1С:ERP Управление предприятием 203 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
МТС Снежинка 5 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток 8 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Alfresco 114 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
Linux OS 4276 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Java - Язык программирования 1180 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Дьяченко Валерий 66 31
Абакумов Евгений 103 29
Сотин Денис 103 28
Чаркин Евгений 182 27
Урьяс Вадим 76 24
Нестеров Алексей 79 23
Егоров Владимир 52 21
Семенихин Игорь 37 21
Соловьев Алексей 60 20
Трофимова Людмила 31 20
Богданов Кирилл 91 19
Мискевич Евгений 29 19
Слышкин Василий 54 19
Рубин Адар 28 19
Клепиков Алексей 77 19
Ямщиков Владимир 32 17
Халматов Максим 45 17
Гордиенко Ростислав 17 15
Горчаков Денис 26 14
Степченков Максим 36 14
Елизаров Артем 16 14
Лебедев Антон 28 14
Каюмов Шамиль 34 14
Федечкин Сергей 19 14
Васильев Владислав 39 14
Генкина Екатерина 24 14
Шевченко Владимир 135 13
Сыкулев Андрей 57 13
Платонов Михаил 38 13
Хасин Михаил 26 13
Рыстенко Михаил 57 13
Вахнин Павел 51 13
Путятинский Сергей 53 13
Портной Михаил 23 13
Емелин Александр 25 13
Карпов Иван 41 13
Сирота Юрий 38 13
Шадура Максим 17 13
Антонов Александр 73 13
Бурилов Андрей 25 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 38
Восточная Европа 1691 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 5
Казахстан - Республика 2650 4
Украина 3398 4
Грузия 693 4
Беларусь - Белоруссия 2099 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Узбекистан - Республика 827 1
Россия - Калужская область 575 1
Новая Зеландия 293 1
Европа Западная 618 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Африка 1499 1
Россия - Севастополь 420 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Япония 2811 1
Южная Корея - Республика 1466 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 41
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 29
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Русский язык 1000 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 35
CNews AWARDS 292 26
CNews Баттл 34 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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