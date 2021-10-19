Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прохорова Алла
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 71
Прохорова Алла упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|Руссофт - Russoft 252 1
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
|Дьяченко Валерий 66 31
|Абакумов Евгений 103 29
|Сотин Денис 103 28
|Чаркин Евгений 182 27
|Урьяс Вадим 76 24
|Нестеров Алексей 79 23
|Егоров Владимир 52 21
|Семенихин Игорь 37 21
|Соловьев Алексей 60 20
|Трофимова Людмила 31 20
|Богданов Кирилл 91 19
|Мискевич Евгений 29 19
|Слышкин Василий 54 19
|Рубин Адар 28 19
|Клепиков Алексей 77 19
|Ямщиков Владимир 32 17
|Халматов Максим 45 17
|Гордиенко Ростислав 17 15
|Горчаков Денис 26 14
|Степченков Максим 36 14
|Елизаров Артем 16 14
|Лебедев Антон 28 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Федечкин Сергей 19 14
|Васильев Владислав 39 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Шевченко Владимир 135 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Платонов Михаил 38 13
|Хасин Михаил 26 13
|Рыстенко Михаил 57 13
|Вахнин Павел 51 13
|Путятинский Сергей 53 13
|Портной Михаил 23 13
|Емелин Александр 25 13
|Карпов Иван 41 13
|Сирота Юрий 38 13
|Шадура Максим 17 13
|Антонов Александр 73 13
|Бурилов Андрей 25 13
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru