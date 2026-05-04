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Индексная книга (каталог) CNews*
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Прохорова Алла

СОБЫТИЯ


04.05.2026 «Гипер Лента» завершила тиражирование системы видеораспознавания товаров на весах в 62 магазинах 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
11.10.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.07.2023 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года 1
25.07.2022 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года 1
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку 1
03.11.2021 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос 1
02.11.2021 Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 66, упоминаний - 66

Прохорова Алла и организации, системы, технологии, персоны:

9594 50
Schneider Electric 614 49
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 48
Rimini Street 77 47
Центр2М - Center2М 67 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 46
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 42
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 41
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 41
Такском - Taxcom 256 41
Schneider Electric Secure Power 65 40
Ситилабс 44 33
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Ланит Интеграция 219 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
АйТи Бастион - IT Bastion 154 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 12
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 8
Hoff Tech - Хофф Тех 47 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 5
МегаФон 10742 4
Veeam Software 345 4
Diasoft - Диасофт 1144 3
Naumen - Наумен 752 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
ММК Информсервис 69 3
Dynatrace 59 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 3
Selectel - Селектел 544 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
АйТи 1519 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 63
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 56
РЖД - Российские железные дороги 2096 56
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 51
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 51
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 48
Ингосстрах СПАО 478 47
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 47
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 47
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 45
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 44
ГПБ - Газпромбанк 1273 42
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
OKS Group 51 34
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 31
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 27
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 24
Сургутнефтегаз - СНГ 288 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
МКБ - Московский кредитный банк 657 21
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 20
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 16
Абсолют Банк 249 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 16
Почта России ПАО 2370 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 14
Победа - Кондитерская фабрика 15 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 56
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 49
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 46
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 42
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 33
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Федеральное казначейство России 1949 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 64
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 57
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 56
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 50
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 48
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 42
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 42
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 42
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 42
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 41
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 41
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 18
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 14
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Data monetization - Монетизация данных 1965 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 56 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
1С:ERP Управление предприятием 841 42
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 41
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Oracle Java Development Kit - JDK 207 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 1
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 42 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
1С:Корпорация 57 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Монитор мэра 3 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
JavaFX - OpenJFX 34 1
МТС Снежинка 23 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
Metasonic Suite BPM 12 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
НТЦ ИТ Роса - Никель - Linux 4 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Microsoft Windows 16882 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Абакумов Евгений 227 58
Чаркин Евгений 317 55
Дьяченко Валерий 96 51
Урьяс Вадим 98 51
Нестеров Алексей 175 50
Сотин Денис 216 48
Клепиков Алексей 121 47
Слышкин Василий 129 47
Соловьев Алексей 97 47
Мискевич Евгений 50 47
Васильев Владислав 59 42
Карпов Иван 79 41
Семенихин Игорь 56 41
Трофимова Людмила 50 41
Рубин Адар 47 40
Халматов Максим 64 37
Ямщиков Владимир 51 36
Степченков Максим 65 35
Лебедев Антон 53 35
Горчаков Денис 48 35
Генкина Екатерина 43 34
Каюмов Шамиль 53 34
Сыкулев Андрей 85 33
Смык Виталий 46 33
Емелин Александр 45 33
Портной Михаил 42 33
Москальков Дмитрий 43 33
Сороченков Алексей 42 33
Юсупов Шамиль 41 33
Шадаев Максут 1210 32
Натрусов Артем 313 31
Богданов Кирилл 112 30
Белоусов Максим 109 29
Платонов Михаил 42 24
Козак Николай 209 24
Казарин Станислав 175 24
Валчев Стоян 48 24
Шипов Савва 102 22
Иванов Алексей 163 22
Онищенко Владислав 98 22
Россия - РФ - Российская федерация 166168 59
Европа Восточная 3138 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Казахстан - Республика 6048 5
Украина 7928 4
Грузия 1332 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Испания - Королевство 3840 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Новая Зеландия 737 1
Европа Западная 1496 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Сингапур - Республика 1953 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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