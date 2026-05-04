Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Прохорова Алла
СОБЫТИЯ
Публикаций - 66, упоминаний - 66
Прохорова Алла и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
|Абакумов Евгений 227 58
|Чаркин Евгений 317 55
|Дьяченко Валерий 96 51
|Урьяс Вадим 98 51
|Нестеров Алексей 175 50
|Сотин Денис 216 48
|Клепиков Алексей 121 47
|Слышкин Василий 129 47
|Соловьев Алексей 97 47
|Мискевич Евгений 50 47
|Васильев Владислав 59 42
|Карпов Иван 79 41
|Семенихин Игорь 56 41
|Трофимова Людмила 50 41
|Рубин Адар 47 40
|Халматов Максим 64 37
|Ямщиков Владимир 51 36
|Степченков Максим 65 35
|Лебедев Антон 53 35
|Горчаков Денис 48 35
|Генкина Екатерина 43 34
|Каюмов Шамиль 53 34
|Сыкулев Андрей 85 33
|Смык Виталий 46 33
|Емелин Александр 45 33
|Портной Михаил 42 33
|Москальков Дмитрий 43 33
|Сороченков Алексей 42 33
|Юсупов Шамиль 41 33
|Шадаев Максут 1210 32
|Натрусов Артем 313 31
|Богданов Кирилл 112 30
|Белоусов Максим 109 29
|Платонов Михаил 42 24
|Козак Николай 209 24
|Казарин Станислав 175 24
|Валчев Стоян 48 24
|Шипов Савва 102 22
|Иванов Алексей 163 22
|Онищенко Владислав 98 22
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.