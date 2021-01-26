SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence

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SAP BI
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26.01.21 «Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP 1
20.11.20 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 2
05.11.20 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
27.11.19 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
31.07.19 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
28.06.19 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
25.02.19 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
29.01.19 SAP уволит тысячи сотрудников 1
25.01.19 «Аэрофлот» купил сотни «крутящихся» Android-смартфонов, интегрированных с SAP 1
27.07.18 Крупнейший семейный бизнес Германии отказался от ПО SAP, на которое потратил 7 лет и 500 млн евро 1
29.06.18 «Аэрофлот» покупает SAP на 800 миллионов 1
19.06.18 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
18.05.18 «Умные» планограммы увеличили продажи в гипермаркетах «Карусель» 1
15.01.18 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве 1
27.10.17 Россияне придумали «умную» обувь для инвалидов на платформе SAP 1
16.06.17 «Росэнергоатом» удешевит киловатт-час с помощью SAP ERP 1
05.06.17 «Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга на год 1
24.03.17 Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей 2
22.03.17 SAP в СНГ несет убытки второй год подряд 1
12.12.16 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
17.06.16 «Таргин» приступил к внедрению SAP S/4 HANA 1
16.02.16 DataLine будет предоставлять приложения SAP по модели SaaS 1
23.06.15 Андрей Тихонравов - СГК за 3 месяца перевела аналитику и ERP-систему на SAP HANA 1
10.04.15 В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала» 1
27.03.15 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 1
04.03.15 IBS внедрила систему бюджетного планирования и контроля в банке ВТБ24 1
03.02.15 SAP Fiori позволит «Делойт» экономить до 50 млн руб. в год 1
27.10.14 IBS выполнила проект по миграции SAP-систем Pilkington из Германии в Россию 2
29.07.14 Василий Кузьмин - За 5 лет стоимость хранилищ сократилась в 10 раз 1
16.06.14 Bauer Media Group передала поддержку своих систем SAP в IBS 1
25.11.13 IBS помогла «Бахетле» выполнить миграцию SAP на новое оборудование 1
12.11.13 «Кредо Консалтинг» займется сопровождением и оптимизацией системы управления SAP для «Газпром добыча Уренгой» 1
29.10.13 «Кредо Консалтинг» обеспечит сопровождение решений SAP BI для «Газпром добыча Уренгой» 1
14.10.13 Аналитика претендует на самостоятельное бизнес-направление 1
04.09.13 SAP Consulting обновила системный ландшафт SAP ERP в «Эльдорадо» 1
23.07.13 ВТБ24 внедряет систему бюджетного планирования и контроля на базе SAP BI 1
28.06.13 ИТ в страховании: мобильность и "облака"... подождут 1
18.06.13 BI: новая волна спроса 2
04.04.13 «Эвола» создала аналитическую систему на базе решения SAP для АББ в России 1
18.12.12 Хранение и обработка данных в стиле SAP: BW или HANA? 1

Публикаций - 72, упоминаний - 87

SAP BI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4257 62
SAP CIS - САП СНГ 807 14
IBM 8333 12
Oracle Corporation 5718 9
Microsoft Corporation 20589 9
4844 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1315 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 4
Optima - Оптима - OXS 182 4
Neoflex - Неофлекс 155 4
Инфосистемы Джет 789 4
Ростех - Ростехнологии 2272 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8426 3
Google LLC 9183 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 264 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7415 3
Apple Inc - Эппл Рус 10025 3
Tableau Software 47 3
Cisco Systems 4590 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7647 2
ГЛОНАСС АО 84 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 133 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 205 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 308 2
Qlik 65 2
MicroStrategy 63 2
Tencent 100 2
Radix Technologies 10 2
oneFactor 24 2
Сбербанк Технологии - СберТех 207 2
Meta - Facebook 4073 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 2
VK - Mail.ru Group 2790 2
КНС Групп - Yadro 132 2
Amazon Inc - Amazon.com 2484 2
Alibaba Group 313 2
Nokia Corporation 5174 2
Yandex - Яндекс 4499 2
Abbyy 1042 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 5
Газпром ПАО 716 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1539 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 154 4
ВТБ24 619 3
X5 Group 623 3
Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС 7 2
РЖД - Российские железные дороги 1284 2
Газпром добыча Уренгой 5 2
OTP Group - ОТП Банк 133 2
СДМ-Банк 51 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 282 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 2
Аэрофлот 593 2
X5 Group - Пятерочка 594 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 358 1
Ренессанс кредит Банк 149 1
BMW 357 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 27 1
ВТБ Факторинг 23 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 12 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Новатэк 28 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 1
СОГАЗ Страховая Группа 58 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Allianz - Страховая компания 27 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 78 1
WikiMart - Викимарт 41 1
Силовые машины 49 1
МРСК Сибири ПАО - Красноярскэнерго 11 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 41 1
Костромсая АЭС - Центральная АЭС - Атомная электростанция 1 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 11 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7226 1
Правительство РФ 2506 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1909 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1445 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 599 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 156 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 222 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 34 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 22 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1975 1
Роснано 463 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11957 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 971 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2064 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1054 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 841 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2378 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 5
Big Data - Большие данные 1208 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 98 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1214 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 881 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 314 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 505 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3872 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 449 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1890 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1422 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 87 3
ИТ-аутсорсинг 822 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1325 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 201 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2016 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 626 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 88 2
Субтехнологии 8 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2537 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 124 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 162 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 135 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 377 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 788 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1564 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 270 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 144 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 229 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 636 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1765 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 70 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 187 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 262 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 35
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 424 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 492 10
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 221 10
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 127 8
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 31 7
SAP BW - SAP Business Warehouse 110 7
SAP NetWeaver 107 5
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 79 5
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 5
Microsoft Office 2874 5
SAP MDM - SAP Master Data Management 19 5
SAP Solutions - SAP Solution Manager 29 4
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 20 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 162 4
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 36 4
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 63 4
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 30 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 3
SAP Basis 10 3
Microsoft Power BI 117 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 38 2
IBM FileNet 55 2
Google Android 11552 2
Linux OS 7068 2
Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 2
Apple iOS 6158 2
OpenText Documentum 341 2
Scala - Язык программирования 110 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 86 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 45 2
Yandex Object Storage 4 2
Baidu 223 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1525 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 29 2
Java - Язык программирования 2352 2
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 15 2
БАРС.Alpha BI 34 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 103 2
Ивицкий Дмитрий 18 3
Парменова Наталия 63 2
Савельев Виталий 40 2
Шевченко Владимир 135 2
Федечкин Эдуард 32 2
Попов Алексей 329 2
Коровко Вадим 17 2
Юрьев Илья 45 2
Михалев Александр 21 2
Макаров Станислав 114 2
Трофимова Людмила 34 1
Каюмов Шамиль 37 1
Прохорова Алла 48 1
Чаркин Евгений 192 1
Дьяченко Валерий 69 1
Халматов Максим 48 1
Антонова Алла 2 1
Урьяс Вадим 81 1
Клепиков Алексей 80 1
Сотин Денис 106 1
Слышкин Василий 57 1
Егоров Владимир 61 1
Главчев Владимир 18 1
Нестеров Алексей 84 1
Горяйнов Андрей 44 1
Чумаченко Константин 10 1
Соловьев Алексей 63 1
Васильев Владислав 42 1
Белокрылов Александр 20 1
Мискевич Евгений 32 1
Седов Анатолий 6 1
Генкина Екатерина 27 1
Определенов Владимир 19 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 45 1
Рубин Адар 31 1
Картавый Эдуард 2 1
Воронков Михаил 6 1
Халяпин Сергей 79 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Буйлов Юрий 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 77944 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25533 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11796 11
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 14 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11186 4
Европа Восточная 2706 4
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 264 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29023 3
Германия - Федеративная Республика 6912 3
Россия - ПФО - Казань 1845 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3620 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1959 2
Прибалтика - Балтия 1178 2
Украина 5209 2
Казахстан - Алматы 433 2
Латвия - Латвийская Республика 611 2
Австрия - Австрийская Республика 896 2
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 53 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2835 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10781 2
Америка 937 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1177 1
Румыния 489 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1044 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 532 1
Словакия - Словацкая Республика 321 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 634 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 373 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 963 1
Европа 6658 1
Украина - Киев 868 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 215 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1723 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9622 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 946 1
Латинская Америка 1298 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 700 1
Эстония - Эстонская Республика 629 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 436 1
Беларусь - Минск 495 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3569 8
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 419 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2588 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4896 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1433 3
ВВП - Валовой внутренний продукт 16 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 730 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 155 1
Русский язык 1438 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 28 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 60 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 64 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 142 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 197 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 122 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 395 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1558 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 517 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 905 1
TAdviser - Центр выбора технологий 222 1
Thomson Reuters - Рейтер 5140 1
IDC - International Data Corporation 4426 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 4
Gartner 3100 2
Fortune Global 500 263 1
Forrester Research 761 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 102 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 482 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 159 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 697 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 13 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 19 1
CNews Баттл 37 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
SAP Security Patch Day 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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