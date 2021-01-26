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SAP BI
SAP Business Intelligence
mySAP Business Intelligence
SAP BI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ивицкий Дмитрий 18 3
|Парменова Наталия 63 2
|Савельев Виталий 40 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Федечкин Эдуард 32 2
|Попов Алексей 329 2
|Коровко Вадим 17 2
|Юрьев Илья 45 2
|Михалев Александр 21 2
|Макаров Станислав 114 2
|Трофимова Людмила 34 1
|Каюмов Шамиль 37 1
|Прохорова Алла 48 1
|Чаркин Евгений 192 1
|Дьяченко Валерий 69 1
|Халматов Максим 48 1
|Антонова Алла 2 1
|Урьяс Вадим 81 1
|Клепиков Алексей 80 1
|Сотин Денис 106 1
|Слышкин Василий 57 1
|Егоров Владимир 61 1
|Главчев Владимир 18 1
|Нестеров Алексей 84 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Чумаченко Константин 10 1
|Соловьев Алексей 63 1
|Васильев Владислав 42 1
|Белокрылов Александр 20 1
|Мискевич Евгений 32 1
|Седов Анатолий 6 1
|Генкина Екатерина 27 1
|Определенов Владимир 19 1
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 45 1
|Рубин Адар 31 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Воронков Михаил 6 1
|Халяпин Сергей 79 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Буйлов Юрий 13 1
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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