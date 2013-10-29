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SAP BI SAP Business Intelligence mySAP Business Intelligence
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.10.2013
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«Кредо Консалтинг» обеспечит сопровождение решений SAP BI для «Газпром добыча Уренгой»
Компания «Кредо Консалтинг» объявила о победе в конкурсе на оказание услуг по сопровождению и оптимизации информационно-аналитической системы на базе SAP BI «Хранилище данных» в компании «Газпром добыча Уренгой». Как рассказали CNews в компании, целью проекта является поддержание работоспособности функционирующей на предприятии системы SA
|23.07.2013
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ВТБ24 внедряет систему бюджетного планирования и контроля на базе SAP BI
в финансовом секторе, и в нашем портфеле десятки реализованных проектов такого рода. Этим и был обусловлен выбор IBS в качестве партнера». В ходе проекта предстоит автоматизировать на базе платформы SAP BI бизнес-процессы сбора и консолидации бюджетных данных, создать удобные механизмы взаимодействия сотрудников в ходе бюджетного процесса, интегрировать систему бюджетирования с действующей
|07.06.2010
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«Эвола» внедрила в «М.Видео» аналитическую систему на базе SAP BI
Компания «Эвола» и российская розничная сеть электронной техники «М.Видео» объявили о завершении проекта внедрения управленческой отчетности по персоналу на базе решения SAP BI. Основной задачей проекта являлось создание системы для получения аналитики по таким обширным областям анализа, как: численность, затраты на персонал, движение персонала, использование р
|06.04.2010
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«Мосэнерго» завершило внедрение SAP ERP и SAP BI
Компания «Мосэнерго» объявила об успешных результатах запуска в промышленную эксплуатацию систем SAP ERP и SAP BI в Генеральной дирекции и производственных филиалах компании. Общее количество пользователей системы составляет около 1200 человек, говорится в сообщении SAP. Менеджмент «Мосэнерго» в 200
|08.04.2009
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«Неофлекс» реализовал в «СДМ-Банке» отчетность по МСФО на базе SAP BI
блока системы финансового анализа, функционирующей в банке на платформе SAP Business Intelligence (SAP BI). Новый блок системы позволяет формировать по данным аналитического хранилища отчетнос
|23.08.2007
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ЯНОС построил систему бюджетирования на базе SAP BI
ия планов и бюджетов ЯНОС. В качестве платформы для создания системы был выбран программный продукт SAP BI, позволяющий реализовать весь спектр стоящих перед предприятием задач и хорошо интегри
SAP BI и организации, системы, технологии, персоны:
|Ивицкий Дмитрий 21 3
|Федечкин Эдуард 58 2
|Попов Алексей 339 2
|Коровко Вадим 17 2
|Юрьев Илья 47 2
|Михалев Александр 26 2
|Макаров Станислав 118 2
|Злобина Ольга 3 2
|Гадельшин Алмаз 3 2
|Гонтарев Павел 122 2
|Горяйнов Андрей 55 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Парменова Наталия 63 2
|Савельев Виталий 55 2
|Комов Владимир 21 1
|Николаев Александр 45 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Низник Александр 20 1
|Алексеев Александр 40 1
|Шлыков Алексей 45 1
|Фетисов Алексей 65 1
|Суслин Андрей 4 1
|Анохин Константин 3 1
|Иванов Игорь 36 1
|Егоров Максим 36 1
|Козлов Михаил 182 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Комаров Михаил 25 1
|Лядов Михаил 12 1
|Ульянов Николай 176 1
|Дмитриев Владимир 38 1
|Косачев Антон 11 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Кабаков Ярослав 66 1
|Петров Павел 10 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Карасев Павел 19 1
|Рогов Илья 8 1
|Щиров Илья 45 1
|Медведовский Илья 34 1
|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
|Information Age 2 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|23ABC News 183 1
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