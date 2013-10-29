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Индексная книга (каталог) CNews*
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SAP BI SAP Business Intelligence mySAP Business Intelligence

SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.10.2013 «Кредо Консалтинг» обеспечит сопровождение решений SAP BI для «Газпром добыча Уренгой»

Компания «Кредо Консалтинг» объявила о победе в конкурсе на оказание услуг по сопровождению и оптимизации информационно-аналитической системы на базе SAP BI «Хранилище данных» в компании «Газпром добыча Уренгой». Как рассказали CNews в компании, целью проекта является поддержание работоспособности функционирующей на предприятии системы SA
23.07.2013 ВТБ24 внедряет систему бюджетного планирования и контроля на базе SAP BI

в финансовом секторе, и в нашем портфеле десятки реализованных проектов такого рода. Этим и был обусловлен выбор IBS в качестве партнера». В ходе проекта предстоит автоматизировать на базе платформы SAP BI бизнес-процессы сбора и консолидации бюджетных данных, создать удобные механизмы взаимодействия сотрудников в ходе бюджетного процесса, интегрировать систему бюджетирования с действующей
07.06.2010 «Эвола» внедрила в «М.Видео» аналитическую систему на базе SAP BI

Компания «Эвола» и российская розничная сеть электронной техники «М.Видео» объявили о завершении проекта внедрения управленческой отчетности по персоналу на базе решения SAP BI. Основной задачей проекта являлось создание системы для получения аналитики по таким обширным областям анализа, как: численность, затраты на персонал, движение персонала, использование р
06.04.2010 «Мосэнерго» завершило внедрение SAP ERP и SAP BI

Компания «Мосэнерго» объявила об успешных результатах запуска в промышленную эксплуатацию систем SAP ERP и SAP BI в Генеральной дирекции и производственных филиалах компании. Общее количество пользователей системы составляет около 1200 человек, говорится в сообщении SAP. Менеджмент «Мосэнерго» в 200
08.04.2009 «Неофлекс» реализовал в «СДМ-Банке» отчетность по МСФО на базе SAP BI

блока системы финансового анализа, функционирующей в банке на платформе SAP Business Intelligence (SAP BI). Новый блок системы позволяет формировать по данным аналитического хранилища отчетнос
23.08.2007 ЯНОС построил систему бюджетирования на базе SAP BI

ия планов и бюджетов ЯНОС. В качестве платформы для создания системы был выбран программный продукт SAP BI, позволяющий реализовать весь спектр стоящих перед предприятием задач и хорошо интегри

Публикаций - 85, упоминаний - 91

SAP BI и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 73
SAP CIS - САП СНГ 868 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Microsoft Corporation 25775 11
9594 11
Oracle Corporation 7074 11
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Salesforce - Tableau Software 123 8
Галактика - Корпорация 1545 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
МегаФон 10742 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Neoflex - Неофлекс 257 4
Qlik - QlikTech 173 4
Google LLC 12688 3
Evola - Эвола 34 3
Alibaba Group 473 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Apple Inc 13154 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
Visiology - Визиолоджи 90 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
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Deutsche Lufthansa Systems 26 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
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Кредо Консалтинг 18 2
Epicor Software Corporation 166 2
MicroStrategy 65 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 2
Ростелеком 10948 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 2
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 23 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
СДМ-Банк 75 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Федеральное казначейство России 1949 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 18 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 4
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 3
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 3
Английский язык 7030 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Information Age 2 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
23ABC News 183 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Gartner - Гартнер 3658 2
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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