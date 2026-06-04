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Новатэк ранее Новафининвест
СОБЫТИЯ
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|04.06.2026
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АСУ и «Новатэк» договорились о создании сквозной цифровой вертикали управления капитальным строительством
нные системы управления» (АСУ) и ведущий российский производитель сжиженного природного раза (СПГ) «Новатэк» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации управления капитальным
|07.06.2024
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«Группа Астра» стала ИТ-партнером ПАО «НОВАТЭК»
«Группа Астра» и ПАО «НОВАТЭК» заключили соглашение о партнерстве в сфере ИТ. В церемонии подписания документа
|18.04.2024
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Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл»
аллов. *** ООО «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» – 100% дочернее предприятие производителя газа – ПАО «НОВАТЭК». Компания занимается мелкооптовой и розничной торговлей моторным топливом через
|26.01.2022
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HPE внедрила модульную программно-определяемую СХД для научно-технического центра «Новатэк»
льную программно-определяемую СХД на базе HPE Apollo и Scality RING для научно-технического центра «Новатэк» — «Новатэк НТЦ». С ее помощью сотрудники научно-технического центра могут одн
|07.11.2019
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«Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM»
тельства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк-Мурманск», дочерней компании «Новатэка». Об этом CNews сообщили в корпорации «Галактика». Внедрение системы позволит обеспе
|24.07.2015
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«Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для «Новатэк-Челябинск»
Компания «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для компании «Новатэк-Челябинск». Как сообщили CNews в «Альфа-Информ», в системе, объединяющей контакт-цент
|08.02.2013
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«ИТЛ Консалтинг» внедрил АСУ железнодорожной станции в «Новатэк-Трансервис»
нию автоматизированной системы управления железнодорожной станцией необщего пользования в компании «Новатэк-Трансервис», осуществляющей организацию перевозки стабильного конденсата и сжиженных
|01.02.2013
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«Новатэк» защитился от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского»
рование информационных систем всех газодобывающих, перерабатывающих и административных предприятий «Новатэка», расположенных в разных регионах России. Поставку всех продуктов выполнил партнёр «
|06.11.2012
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IBM автоматизировала подготовку внешних финансовых отчетов для «Новатэк»
Корпорация IBM объявила об успешном завершении первого в России и СНГ проекта по автоматизации финальной стадии подготовки внешних финансовых отчетов для компании «Новатэк» на базе программного продукта IBM Cognos Financial Statement Reporting (FSR). В ходе проекта была построена система подготовки текстовых версий финальных документов с подключением всех
|02.07.2012
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«Техносерв» создаст ИКТ-инфраструктуру и систему безопасности для комплекса по перевалке и фракционированию конденсата «Новатэк»
ильного газового конденсата и продуктов его переработки, который создается 100% дочерней компанией «Новатэк» — «Новатэк – Усть-Луга» в морском торговом порту Усть-Луга. В рамках контракт
|28.07.2011
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РНТ внедрила систему «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»
и внедрения системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга «АвтоТрекер» и модуля «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», одном из градообразующих предприятий г. Новый Уренгой. Проект выпол
|15.04.2011
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«АйТи» автоматизирует сеть «Новатэк-АЗК»
Компания «АйТи» завершила первый этап проекта по автоматизации сети «Новатэк-АЗК». Комплексное решение «АйТи-Ойл» уже эксплуатируется в головном офисе компании «Новатэк-АЗК» в Москве, а также в региональных офисах в Волгограде и Златоусте. «АйТи-Ойл» позв
|13.01.2010
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«Новатэк» автоматизировал консолидацию финансовой отчетности на базе IBM Cognos Controller
нсалтинговая компания Columbus IT сообщила о завершении проекта по внедрению комплексной системы финансовой консолидации на базе программного продукта IBM Cognos Controller в газодобывающей компании «Новатэк». В ходе проекта была построена полностью автоматизированная система подготовки консолидированной финансовой отчетности «Новатэк» в соответствии с международными стандартами фина
|07.07.2008
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«АйТи» построила информационно-аналитическую систему для НОВАТЭК
курса по выбору подрядчика стала компания «АйТи». Созданная совместно группой специалистов «АйТи» и НОВАТЭКа система позволяет сократить и оптимизировать потоки данных из разных подразделений и
|30.06.2008
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VMware Virtual Infrastructure 3 внедрили в «Новатэк-Таркосаленефтегазе»
проекта по виртуализации ИТ-инфраструктуры на базе продукта VMware Virtual Infrastructure 3 в ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» (дочернее ОАО «Новатэк»), в ходе которого выполнена миграци
|13.12.2007
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НОВАТЭК приобрел «Дело-Web» для удаленной работы в СЭД «Дело»
изводитель природного газа, приобретает 20 лицензий подсистемы «Дело-Web» для удаленной работы в системе электронного документооборота «Дело». Напомним, что проект по автоматизации документооборота в НОВАТЭК стартовал в декабре 2003 г. с внедрения первых 25 рабочих мест СЭД «Дело». В июле следующего года НОВАТЭК расширил количество автоматизированных рабочих мест до 30, а в апреле 20
Новатэк и организации, системы, технологии, персоны:
|Михельсон Леонид 5 5
|Потанин Владимир 91 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Путин Владимир 3454 3
|Гусев Дмитрий 92 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Колесов Николай 23 2
|Мельниченко Андрей 5 2
|Соболев Алексей 4 2
|Данилин Андрей 3 2
|Кантор Вячеслав 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Усманов Алишер 311 2
|Мордашов Алексей 64 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Богуславский Леонид 38 2
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Дерипаска Олег 41 1
|Абрамков Александр 44 1
|Гурьев Андрей 7 1
|Пономарев Андрей 27 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Лядов Михаил 12 1
|Елистратов Николай 90 1
|Прянишников Николай 316 1
|Леонов Владимир 17 1
|Лисин Владимир 3 1
|Немкин Антон 52 1
|Пенязь Дмитрий 22 1
|Галкин Дмитрий 27 1
|Авен Петр 67 1
|Маркелов Виталий 2 1
|Емельченков Сергей 141 1
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