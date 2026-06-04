Новатэк - ранее Новафининвест

«Группа Астра» и ПАО «НОВАТЭК » заключили соглашение о партнерстве в сфере ИТ. В церемонии подписания документа

льную программно-определяемую СХД на базе HPE Apollo и Scality RING для научно-технического центра « Новатэк » — « Новатэк НТЦ». С ее помощью сотрудники научно-технического центра могут одн

Компания «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для компании « Новатэк -Челябинск». Как сообщили CNews в «Альфа-Информ», в системе, объединяющей контакт-цент

рование информационных систем всех газодобывающих, перерабатывающих и административных предприятий « Новатэка », расположенных в разных регионах России. Поставку всех продуктов выполнил партнёр «

Корпорация IBM объявила об успешном завершении первого в России и СНГ проекта по автоматизации финальной стадии подготовки внешних финансовых отчетов для компании « Новатэк » на базе программного продукта IBM Cognos Financial Statement Reporting (FSR). В ходе проекта была построена система подготовки текстовых версий финальных документов с подключением всех

ильного газового конденсата и продуктов его переработки, который создается 100% дочерней компанией « Новатэк » — « Новатэк – Усть-Луга» в морском торговом порту Усть-Луга. В рамках контракт

и внедрения системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга «АвтоТрекер» и модуля «Безопасное вождение» в компании « Новатэк -Юрхаровнефтегаз», одном из градообразующих предприятий г. Новый Уренгой. Проект выпол

Компания «АйТи» завершила первый этап проекта по автоматизации сети « Новатэк -АЗК». Комплексное решение «АйТи-Ойл» уже эксплуатируется в головном офисе компании « Новатэк -АЗК» в Москве, а также в региональных офисах в Волгограде и Златоусте. «АйТи-Ойл» позв

нсалтинговая компания Columbus IT сообщила о завершении проекта по внедрению комплексной системы финансовой консолидации на базе программного продукта IBM Cognos Controller в газодобывающей компании « Новатэк ». В ходе проекта была построена полностью автоматизированная система подготовки консолидированной финансовой отчетности « Новатэк » в соответствии с международными стандартами фина

курса по выбору подрядчика стала компания «АйТи». Созданная совместно группой специалистов «АйТи» и НОВАТЭКа система позволяет сократить и оптимизировать потоки данных из разных подразделений и

проекта по виртуализации ИТ-инфраструктуры на базе продукта VMware Virtual Infrastructure 3 в ООО « Новатэк -Таркосаленефтегаз» (дочернее ОАО « Новатэк »), в ходе которого выполнена миграци