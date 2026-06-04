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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новатэк ранее Новафининвест

Новатэк - ранее Новафининвест

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 АСУ и «Новатэк» договорились о создании сквозной цифровой вертикали управления капитальным строительством

нные системы управления» (АСУ) и ведущий российский производитель сжиженного природного раза (СПГ) «Новатэк» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации управления капитальным

07.06.2024 «Группа Астра» стала ИТ-партнером ПАО «НОВАТЭК»

«Группа Астра» и ПАО «НОВАТЭК» заключили соглашение о партнерстве в сфере ИТ. В церемонии подписания документа
18.04.2024 Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл»

аллов. *** ООО «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» – 100% дочернее предприятие производителя газа – ПАО «НОВАТЭК». Компания занимается мелкооптовой и розничной торговлей моторным топливом через
26.01.2022 HPE внедрила модульную программно-определяемую СХД для научно-технического центра «Новатэк»

льную программно-определяемую СХД на базе HPE Apollo и Scality RING для научно-технического центра «Новатэк» — «Новатэк НТЦ». С ее помощью сотрудники научно-технического центра могут одн
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM»

тельства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк-Мурманск», дочерней компании «Новатэка». Об этом CNews сообщили в корпорации «Галактика». Внедрение системы позволит обеспе
24.07.2015 «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для «Новатэк-Челябинск»

Компания «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для компании «Новатэк-Челябинск». Как сообщили CNews в «Альфа-Информ», в системе, объединяющей контакт-цент
08.02.2013 «ИТЛ Консалтинг» внедрил АСУ железнодорожной станции в «Новатэк-Трансервис»

нию автоматизированной системы управления железнодорожной станцией необщего пользования в компании «Новатэк-Трансервис», осуществляющей организацию перевозки стабильного конденсата и сжиженных

01.02.2013 «Новатэк» защитился от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского»

рование информационных систем всех газодобывающих, перерабатывающих и административных предприятий «Новатэка», расположенных в разных регионах России. Поставку всех продуктов выполнил партнёр «
06.11.2012 IBM автоматизировала подготовку внешних финансовых отчетов для «Новатэк»

Корпорация IBM объявила об успешном завершении первого в России и СНГ проекта по автоматизации финальной стадии подготовки внешних финансовых отчетов для компании «Новатэк» на базе программного продукта IBM Cognos Financial Statement Reporting (FSR). В ходе проекта была построена система подготовки текстовых версий финальных документов с подключением всех
02.07.2012 «Техносерв» создаст ИКТ-инфраструктуру и систему безопасности для комплекса по перевалке и фракционированию конденсата «Новатэк»

ильного газового конденсата и продуктов его переработки, который создается 100% дочерней компанией «Новатэк» — «Новатэк – Усть-Луга» в морском торговом порту Усть-Луга. В рамках контракт
28.07.2011 РНТ внедрила систему «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»

и внедрения системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга «АвтоТрекер» и модуля «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», одном из градообразующих предприятий г. Новый Уренгой. Проект выпол
15.04.2011 «АйТи» автоматизирует сеть «Новатэк-АЗК»

Компания «АйТи» завершила первый этап проекта по автоматизации сети «Новатэк-АЗК». Комплексное решение «АйТи-Ойл» уже эксплуатируется в головном офисе компании «Новатэк-АЗК» в Москве, а также в региональных офисах в Волгограде и Златоусте. «АйТи-Ойл» позв
13.01.2010 «Новатэк» автоматизировал консолидацию финансовой отчетности на базе IBM Cognos Controller

нсалтинговая компания Columbus IT сообщила о завершении проекта по внедрению комплексной системы финансовой консолидации на базе программного продукта IBM Cognos Controller в газодобывающей компании «Новатэк». В ходе проекта была построена полностью автоматизированная система подготовки консолидированной финансовой отчетности «Новатэк» в соответствии с международными стандартами фина
07.07.2008 «АйТи» построила информационно-аналитическую систему для НОВАТЭК

курса по выбору подрядчика стала компания «АйТи». Созданная совместно группой специалистов «АйТи» и НОВАТЭКа система позволяет сократить и оптимизировать потоки данных из разных подразделений и
30.06.2008 VMware Virtual Infrastructure 3 внедрили в «Новатэк-Таркосаленефтегазе»

проекта по виртуализации ИТ-инфраструктуры на базе продукта VMware Virtual Infrastructure 3 в ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» (дочернее ОАО «Новатэк»), в ходе которого выполнена миграци
13.12.2007 НОВАТЭК приобрел «Дело-Web» для удаленной работы в СЭД «Дело»

изводитель природного газа, приобретает 20 лицензий подсистемы «Дело-Web» для удаленной работы в системе электронного документооборота «Дело». Напомним, что проект по автоматизации документооборота в НОВАТЭК стартовал в декабре 2003 г. с внедрения первых 25 рабочих мест СЭД «Дело». В июле следующего года НОВАТЭК расширил количество автоматизированных рабочих мест до 30, а в апреле 20

Публикаций - 76, упоминаний - 107

Новатэк и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 19
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 10
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 19 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
Т8 НТЦ 120 8
QuSolve - Квантовые системы 26 7
Microsoft Corporation 25775 7
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Softline - Софтлайн 3743 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
МегаФон 10742 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 5
Google LLC 12690 4
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 4
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 4
InfoTeCS - ПроКванТ 9 4
SAP SE 5601 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
Код Безопасности 812 4
АйТи 1519 4
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 3
АвтоТрекер 104 3
Cisco Systems 5372 3
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Telegram Group 2940 3
Ангстрем-М 31 2
Газпром ПАО 1493 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
Роснефть НК - нефтяная компания 562 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Сургутнефтегаз - СНГ 288 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
Газпром нефть 725 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Транснефть 335 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
ФосАгро 176 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
Новатэк АЗК - Новатэк Автозаправочные комплексы 6 4
Почта России ПАО 2370 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Татнефть 243 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
Мособлгаз ГУП МО 28 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Альфа-Банк 1979 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 3
Акрон ГК - Acron 66 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 4
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 2
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Федеральное казначейство России 1949 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
Национальная квантовая лаборатория 9 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 13
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 9
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 9
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 8
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 7
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 7
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 6
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 324 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 11
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 11
InfoTeCS - ViPNet Client 122 11
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 10
Axiom JDK СЗИ 175 10
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 10
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Linux OS 11533 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 9
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 9
QNAP QTS 35 8
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 6
Trinity - Тринити ER сервер 23 5
Google Android 15244 4
Microsoft Windows 16882 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
СКАУТ Безопасное вождение 28 2
IBM Cognos Controller 8 2
9-мм пистолет Макарова 7 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 15 2
СКБ Контур - Контур.Эгида 73 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - TrustGate - ТрастГейт 8 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 41 2
Телефонные Системы - IP ATC Oktell 36 2
Siemens Teamcenter 73 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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