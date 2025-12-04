Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Алексеев Александр


СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Ростелеком» усиливает безопасность пунктов выдачи заказов в Пермском крае 1
21.10.2025 «Корпорация Роботов» и «Спутникс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
26.09.2025 «Корпорация роботов» и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.09.2025 «Корпорация Роботов», приобрела 51% российского производителя промышленных роботов АО «Эйдос Робототехника» 1
21.07.2025 АО «Корпорация Роботов» приобретает отечественного разработчика робототехнических систем АО «НПО «Андроидная техника» 1
09.07.2025 «Корпорация Роботов» подписала соглашение о сотрудничестве с производственно-инжиниринговой компанией «Семаргл» 1
09.07.2025 «Корпорация Роботов», «КАМАЗ» и «Эйдос Робототехника» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве 1
12.08.2024 Образовательную платформу для дизайнеров разрабатывают в Пермском Политехе 1
01.04.2024 Российские школьники хотят изучать ИИ на уроках информатики 1
20.02.2024 Высшая степень BI: суперплатформа для бизнес-аналитики Cubisio обошла по мощности известные аналоги 1
13.02.2024 «Росэлектроника» поставила более 10 тыс. цифровых систем оповещения о ЧС 1
03.08.2023 Merlion и российский разработчик HRTech-решений «Поток» заключили соглашение о партнерстве 1
21.10.2022 TalentTech и Evola подписали соглашение о партнерстве 1
18.08.2022 «Росэлектроника» представила аппаратуру для наведения новейших зенитных систем с помощью авиации 1
15.02.2022 «Росэлектроника» представила цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при ЧС 1
15.04.2021 AliExpress Россия запускает собственное российское мобильное приложение 1
10.06.2019 Разработчики ядра PostgreSQL впервые пустили в свои ряды женщину из России 1
11.09.2017 «Рамакс Интернейшнл» представила собственный Центр компетенций ИБ 1
08.11.2016 Elko Group стала дистрибьютором смартфонов LeEco в России 1
25.03.2014 Western Digital в России возглавил ветеран Cisco 1
04.10.2013 WD представила новые модели жестких дисков для NAS-систем малых и домашних офисов 1
07.09.2012 На что способен "Мобильный "Аэрофлот"? 1
10.04.2012 WD представит в Москве самый емкий в мире портативный внешний накопитель 1
30.04.2010 GeoВласть-2010: часть 2 1
12.04.2010 GeoВласть-2010: часть 1 1
06.04.2010 GeoВласть: у Глонасс обозначились новые проблемы 1
30.11.2009 Конференция "Учитель XXI века" завершила работу в МГПУ 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Алексеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Корпорация Роботов 14 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 155 4
Western Digital Corporation - WDC 573 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 3
Google LLC 12255 2
Совзонд - Sovzond 120 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 2
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Эйдос-Робототехника - Eidos Robotics 3 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 2
Salesforce - Tableau Software 114 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
ELKO Group 15 1
Evola - Эвола 31 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 1
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 20 1
SiS - Специальные информационные системы 1 1
Спинрум 1 1
Иннотер ГИА 5 1
LeEco - LeTV 61 1
Cisco Systems 5222 1
X Corp - Twitter 2907 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Alibaba Group 450 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Ramax - Рамакс 121 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Microsoft Corporation 25236 1
Qlik - QlikTech 162 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 63 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 1
Southwest Airlines - авиакомпания 16 1
Роскосмос - РЕКОД НПК - Научно-производственная корпорация 7 1
Air China - Air China Cargo - авиакомпания 4 1
Tesla Motors 427 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Газпром ПАО 1416 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
ВкусВилл - Избёнка 185 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Минобороны РФ - Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1070 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 612 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 2
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 195 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2010 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 1
ISO 15288 - стандарт системной инженерии и инженерного дела 37 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 68 2
SiS - Cubisio 2 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 2
Apple iOS 8242 2
Google Android 14679 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
Microsoft Windows 16327 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 2
Western Digital - WD My Passport - серия SSD 32 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Western Digital - WD MyBook 26 1
LeEco Le - LeEco Y - серия смартфонов 26 1
Аэрофлот Бонус 29 1
Western Digital - WD TV Live Hub - WD TV Live Streaming 9 1
Apple - macOS Time Machine 75 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
Ростех - Росэлектроника - Крыло-А 1 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 64 1
IGMASS - International Global Monitoring AeroSpace System - МАКСМ - Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга 8 1
Western Digital - WD Caviar 21 1
Western Digital - WD SmartWare Pro 7 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Google YouTube - Видеохостинг 2885 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 1
Apple - App Store 3008 1
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Google Earth - Google Планета Земля 482 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Qlik Sense 42 1
Бабурин Вячеслав 5 3
Касимов Николай 15 2
Никонов Олег 3 2
Клюкин Алексей 1 1
Ситников Владимир 6 1
Черноволенко Сергей 34 1
Пулинец Сергей 11 1
Лубенникова Анастасия 2 1
Клименко Станислав 11 1
Леонова Татьяна 4 1
Глухов Никита 1 1
Сигаев Федор 21 1
Бетсис Павел 100 1
Сюй Виктор 30 1
Леонов Андрей 8 1
Романов Алексей 49 1
Северов Дмитрий 41 1
Некрасов Владимир 10 1
Гершензон Владимир 22 1
Кристев Михаил 16 1
Кучейко Алексей 22 1
Еремченко Евгений 17 1
Болсуновский Михаил 12 1
Севастьянов Николай 15 1
Расколов Сергей 43 1
Балагуров Андрей 8 1
Колесников Владимир 9 1
Ветцель Ирина 8 1
Дмитриева Валентина 7 1
Хайлов Михаил 5 1
Лавров Виктор 3 1
Шумаков Андрей 3 1
Голубчиков Юрий 4 1
Боярчук Кирилл 6 1
Меньшиков Валерий 3 1
Marenberg Roxane - Маренберг Роксана 4 1
Безбородов Вячеслав 2 1
Радченко Олег 1 1
Макриденко Леонид 5 1
Демкин Анатолий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 36 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Украина 7793 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Европа Восточная 3121 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
Куба - Республика 395 1
Европа 24634 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1330 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
Web design - Веб-дизайн 118 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 1
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 166 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
WikiLeaks 120 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 5
РАН - Российская академия наук 2014 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 1
МГУ - Географический факультет 12 1
РАН ДВО - ИВиС - Институт вулканологии и сейсмологии 12 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 1
РНИИРС ФНПЦ ФГУП - Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи - Федеральный Научно-Производственный Центр 4 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
GeoВласть 43 3
Google Summer of Code 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Земля из космоса 50 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще