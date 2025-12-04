Получите все материалы CNews по ключевому слову
Алексеев Александр
СОБЫТИЯ
Алексеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Бабурин Вячеслав 5 3
|Касимов Николай 15 2
|Никонов Олег 3 2
|Клюкин Алексей 1 1
|Ситников Владимир 6 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Пулинец Сергей 11 1
|Лубенникова Анастасия 2 1
|Клименко Станислав 11 1
|Леонова Татьяна 4 1
|Глухов Никита 1 1
|Сигаев Федор 21 1
|Бетсис Павел 100 1
|Сюй Виктор 30 1
|Леонов Андрей 8 1
|Романов Алексей 49 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Некрасов Владимир 10 1
|Гершензон Владимир 22 1
|Кристев Михаил 16 1
|Кучейко Алексей 22 1
|Еремченко Евгений 17 1
|Болсуновский Михаил 12 1
|Севастьянов Николай 15 1
|Расколов Сергей 43 1
|Балагуров Андрей 8 1
|Колесников Владимир 9 1
|Ветцель Ирина 8 1
|Дмитриева Валентина 7 1
|Хайлов Михаил 5 1
|Лавров Виктор 3 1
|Шумаков Андрей 3 1
|Голубчиков Юрий 4 1
|Боярчук Кирилл 6 1
|Меньшиков Валерий 3 1
|Marenberg Roxane - Маренберг Роксана 4 1
|Безбородов Вячеслав 2 1
|Радченко Олег 1 1
|Макриденко Леонид 5 1
|Демкин Анатолий 3 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|WikiLeaks 120 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.