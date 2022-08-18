Разделы

Телеком Беспроводная связь
|

«Росэлектроника» представила аппаратуру для наведения новейших зенитных систем с помощью авиации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил оборудование из состава программно-аппаратного комплекса «Крыло-А». Комплекс может устанавливаться на самолеты дальней и транспортной авиации и способен наводить в режиме реального времени на противника новейшие зенитные системы.

Образцы оборудования применяются в составе автоматизированных систем управления войсками, а также новейшего программно-аппаратного комплекса «Крыло-А», предназначенного для установки на самолеты дальней и военно-транспортной авиации.

Аппаратура, разработанная Калужским НИИ телемеханических устройств (входит в «Росэлектронику»), используется для одновременной передачи и приема цифровых сигналов со скоростями до 9600 бит/с по некоммутируемым четырехпроводным каналам тональной частоты, для обмена данными абонентов сети Ethernet и для передачи данных по физическим линиям связи и обратного преобразования на приеме при одновременном двухстороннем обмене со скоростями до 64000 бит/с.

«Представленное оборудование в составе станций радиотехнической разведки, установленных на стратегических бомбардировщиках и военно-транспортных самолетах, позволяет с высокой точностью обнаруживать летательные аппараты противника. Полученные данные передаются на позиции подразделений ПВО, что позволяет существенно повысить их боеготовность», – сказал генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться?
Защита данных

«Крыло-А» — это автоматизированная система дальней авиации и военно-транспортной авиации с функциями автоматизированной системы боевого управления. Она отображает в реальном времени координаты самолетов, их параметры и техническое состояние. Также АСУ передает на наземные пункты управления данные с бортовых систем радиотехнической разведки сведения о воздушной обстановке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский разработчик выложил ПО для видеоконференций в бесплатный бизнес-доступ

CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Выручка VK от игр упала, спровоцировав обрушение акций компании

МТС сманивает топ-менеджеров из «Касперского» и «Моего офиса», чтобы создать большую ИБ-компанию

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг
Показать еще