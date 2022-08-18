«Росэлектроника» представила аппаратуру для наведения новейших зенитных систем с помощью авиации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил оборудование из состава программно-аппаратного комплекса «Крыло-А». Комплекс может устанавливаться на самолеты дальней и транспортной авиации и способен наводить в режиме реального времени на противника новейшие зенитные системы.

Образцы оборудования применяются в составе автоматизированных систем управления войсками, а также новейшего программно-аппаратного комплекса «Крыло-А», предназначенного для установки на самолеты дальней и военно-транспортной авиации.

Аппаратура, разработанная Калужским НИИ телемеханических устройств (входит в «Росэлектронику»), используется для одновременной передачи и приема цифровых сигналов со скоростями до 9600 бит/с по некоммутируемым четырехпроводным каналам тональной частоты, для обмена данными абонентов сети Ethernet и для передачи данных по физическим линиям связи и обратного преобразования на приеме при одновременном двухстороннем обмене со скоростями до 64000 бит/с.

«Представленное оборудование в составе станций радиотехнической разведки, установленных на стратегических бомбардировщиках и военно-транспортных самолетах, позволяет с высокой точностью обнаруживать летательные аппараты противника. Полученные данные передаются на позиции подразделений ПВО, что позволяет существенно повысить их боеготовность», – сказал генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.

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«Крыло-А» — это автоматизированная система дальней авиации и военно-транспортной авиации с функциями автоматизированной системы боевого управления. Она отображает в реальном времени координаты самолетов, их параметры и техническое состояние. Также АСУ передает на наземные пункты управления данные с бортовых систем радиотехнической разведки сведения о воздушной обстановке.