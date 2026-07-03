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Ростех Росэлектроника Вега КНИИТМУ АО Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств

Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств

СОБЫТИЯ


03.07.2026 «Росэл» оснастит аэропорт Сургута системой «Зенит» для работы в условиях Крайнего Севера 2
13.02.2024 «Росэлектроника» поставила более 10 тыс. цифровых систем оповещения о ЧС 2
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
18.08.2022 «Росэлектроника» представила аппаратуру для наведения новейших зенитных систем с помощью авиации 2
15.02.2022 «Росэлектроника» представила цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при ЧС 2
10.02.2020 «Росэлектроника» разработала систему экстренного оповещения для объектов малого бизнеса 1
28.03.2019 «Росэлектроника» поставила новые системы связи для ВМФ 1
22.03.2019 Разработка «Росэлектроники» позволит извлекать ценные компоненты из отработанных растворов 1
12.02.2019 «Росэлектроника» представила систему экстренного оповещения для «Безопасного города» 1
13.11.2018 В России научились надежно передавать данные по плохим каналам 2
13.11.2018 «Росэлектроника» обеспечит качественную передачу данных по радиоканалам низкого качества 1
23.03.2010 Система мониторинга химически опасных объектов для МЧС РФ: итоги тендера 1
19.05.2009 Правительство распорядилось увеличить уставный капитал Концерна радиостроения «Вега» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 18

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3429 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 3
Кулон НИИ ГУП - Кулон Научно-исследовательский институт - СКБ-885 - Кулон МКБ 9 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 76 1
Ростех - Радиозавод 70 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 24 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 53 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 76 1
Kribrum - Крибрум 35 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 13 1
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Ростех - Росэлектроника - ДКБА - Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики 7 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - ДМЗ - Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова 2 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 1
Радиант ЭК - Радиант Электронные компоненты 1 1
Росимущество - КТРВ - НПО Электромеханики - Научно-производственное объединение электромеханики 1 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 4 1
Элкомтех - Электронные компоненты и технологии 1 1
Ростех - КРЭТ - ТНИИС - Таганрогский научно-исследовательский институт связи 1 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электроника КТЦ - Электроника Конструкторско-технологический центр 3 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Радиоэлектроника НПО имени В. И. Шимко 3 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
Ростех - КРЭТ - Техприбор 7 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5592 1
МегаФон 10624 1
InfoWatch - Инфовотч 1170 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1673 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2979 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Тайфун НПО 4 1
Экрос Инжиниринг 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1705 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 273 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5570 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3052 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3830 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6508 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2864 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2310 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 434 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61140 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35774 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1915 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22753 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27165 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4526 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26143 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10220 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14696 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1870 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25233 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3389 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12730 2
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2475 1
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3642 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21766 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2852 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22428 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28043 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1005 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7746 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Ростех - Росэлектроника - Крыло-А 1 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-38 - советский противолодочный самолёт средней дальности 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1038 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 706 1
Алексеев Александр 35 3
Михеев Вячеслав 12 1
Шпак Василий 279 1
Селин Владимир 14 1
Ашманов Игорь 43 1
Вагнер Милош 14 1
Колесников Максим 30 1
Путин Владимир 3445 1
Касперская Наталья 318 1
Липов Андрей 67 1
Терляков Олег 13 1
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Субботин Вадим 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 164720 7
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19390 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8494 4
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Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 334 1
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Индия - Bharat 5839 1
Ближний Восток 3138 1
Россия - СФО - Новосибирск 4844 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12210 2
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Цензура - Свобода слово 514 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21418 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5426 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
Роскосмос - РКС - НИИФИ - Научно-исследовательский институт физических измерений 4 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Субмикрон НИИ 9 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1193 1
РАН - Российская академия наук 2104 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 1
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