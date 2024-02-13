«Росэлектроника» поставила более 10 тыс. цифровых систем оповещения о ЧС

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил заказчикам более 10 тыс. цифровых комплексов оповещения о чрезвычайных ситуациях по IP-сетям. Оборудование является основой централизованной системы оповещения Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Комплекс П-166Ц, разработанный специалистами входящего в «Росэлектронику» Калужского НИИ телемеханических устройств (КНИИТМУ), позволяет создавать масштабируемые системы оповещения различных уровней: от объектовых до региональных. Решение включает автоматизированный пульт управления системой, устройства оповещения и различные варианты программно-аппаратных блоков для управления ими, а также блок управления звуковой трансляцией.

Обмен данными между элементами комплекса выполняется при помощи стека протоколов TCP/IP, что позволяет создавать системы оповещения любого уровня сложности. За счет применения открытого интерфейса решение может быть интегрировано с автоматизированными системами АПК «Безопасный город», комплексными системами экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН), «Службой 112». Оборудование также совместимо с системами оповещения, построенными на основе ранее созданных решений.

«Ключевое преимущество комплекса П-166Ц – модульная структура, позволяющая создавать на его основе системы оповещения для объектов разного масштаба: от небольшого кафе до города-миллионника. Оборудование серийно выпускается на собственной производственной базе КНИИТМУ. Изделия из состава комплекса включены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, и рекомендованы МЧС России для реконструкции и создания региональных, муниципальных, объектовых и локальных систем оповещения», - сказал генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.

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Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 г., в 2009 г. вошел в состав госкорпорации «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также «Национальный центр информатизации». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.