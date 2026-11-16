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Кулон НИИ ГУП Кулон Научно-исследовательский институт СКБ-885 Кулон МКБ

СОБЫТИЯ

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16.11.2026 «Росэлектроника» меняет структуру бизнеса. Три завода перешли под управление старейшего радиотехнического предприятия России 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
08.04.2021 «Росэлектроника» начала поставки перспективных комплексов радиомониторинга 1
23.09.2016 ОПК запустил в серию «всевидящие» РЛС для боевых самолетов и беспилотников 2
20.05.2009 В России создан монстр радиостроения 1
19.05.2009 Правительство распорядилось увеличить уставный капитал Концерна радиостроения «Вега» 1
11.08.2003 В России разработан боевой летающий робот 1
11.08.2003 От взгляда летающего робота не скрыться 1
11.08.2003 В России разработан боевой летающий робот 1
11.08.2003 От взгляда летающего робота не скрыться 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Кулон НИИ ГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3494 4
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 196 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 39 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1145 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 2
Радиант ЭК - Радиант Электронные компоненты 1 1
Росимущество - КТРВ - НПО Электромеханики - Научно-производственное объединение электромеханики 1 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 18 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 4 1
Элкомтех - Электронные компоненты и технологии 1 1
Ростех - КРЭТ - ТНИИС - Таганрогский научно-исследовательский институт связи 1 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электроника КТЦ - Электроника Конструкторско-технологический центр 3 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Радиоэлектроника НПО имени В. И. Шимко 3 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
Ростех - КРЭТ - Техприбор 7 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 512 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5768 1
МегаФон 11103 1
InfoWatch - Инфовотч 1210 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1728 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3285 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 419 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1284 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1932 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 236 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 261 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 59 1
РТИ 156 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис - ВТК-Сервис 171 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 103 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 223 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 21 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 162 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1174 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 124 1
Интеграл Опытный завод НПП 1 1
Луч КБ - Государственное Киевское конструкторское бюро 1 1
ТОПАЗ СКБ - Специальное конструкторское бюро 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1876 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3237 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4107 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5015 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6750 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5946 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3109 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2911 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2398 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 446 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 1
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1280 4
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СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1056 1
Apple Локатор 90 1
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Вагнер Милош 14 1
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РАН - Российская академия наук 2162 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 34 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Субмикрон НИИ 10 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1277 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 475 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 14 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 235 4
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