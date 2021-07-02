Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех Росэлектроника Импульс НПО
Публикаций - 73, упоминаний - 98
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 1549 7
|Корня Алексей 73 3
|Евтушенко Олег 125 2
|Рогозин Дмитрий 87 2
|Якунин Александр 48 2
|Сандлер Аркадий 24 2
|Добродеев Борис 92 2
|Ананьев Алексей 106 2
|Хасис Лев 101 2
|Путин Владимир 2483 2
|Ананьев Дмитрий 64 2
|Донских Мария 1 1
|Московченко Александр 3 1
|Келимбетов Кайрат 3 1
|Кураш Антон 31 1
|Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 1
|Умряева Татьяна 15 1
|Крейтор Татьяна 3 1
|Калдымов Алексей 1 1
|Валетов Анатолий 1 1
|Al-Saleh Adel - Аль-Салех Адель 2 1
|Дубоносов Игорь 2 1
|Анисимов Павел 8 1
|Диканев Иван 1 1
|Алешина Ольга 1 1
|Шумовский Иван 7 1
|Мацнев Дмитрий 1 1
|Вилков Сергей 2 1
|Борисов Егор 9 1
|Лончаков Юрий 23 1
|Шахрай Роман 3 1
|Звонов Денис 1 1
|Печеный Владимир 5 1
|Минаев Владимир 6 1
|Жилинская Ольга 7 1
|Чернышев Константин 10 1
|Куров Дмитрий 11 1
|Тимощенко Дмитрий 14 1
|Белевицкий Сергей 7 1
|Фурсин Алексей 126 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2246 1
|Forbes - Форбс 575 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 1
|InformationWeek 231 1
|500 Startups 563 2
|Gartner 3269 1
|Forrester Research 802 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru