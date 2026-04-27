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Ростех Росэлектроника Импульс НПО

СОБЫТИЯ

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27.04.2026 Евросоюз ввел новые санкции в отношении российских разработчиков БПЛА и поставщика электроники 1
07.07.2025 Минобороны требует гигантскую сумму от крупного производителя электроники с многолетней историей 1
22.04.2025 Старейшего российского производителя электроники «раскулачивают» на миллионы по требованию военных 4
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
18.01.2023 Топ-менеджер уволился из «Ростеха», чтобы возглавить ИТ-интегратора силовиков 2
22.12.2021 Россияне создали литиевые аккумуляторы, работающие при минус 50 градусах 4
02.07.2021 Предприятие «Росэлектроники» и Санкт-Петербургский политехнический университет создадут новую научную лабораторию 6
10.12.2020 «Росэлектроника» поставит систему «Антисон» для установки на транспорт золотодобывающей компании 2
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 1
16.10.2019 Ростех разработал «умную» систему транспортного видеомониторинга 1
28.06.2019 «Росэлектроника» представила систему радиосвязи во время радиоэлектронного подавления 2
27.06.2019 «Росэлектроника» представила отечественную систему для мониторинга состояния водителей 1
15.03.2019 «Ростех» запустил пилотный проект «Умный автобус» 1
01.10.2018 В транспорте Санкт-Петербурга будет внедрена система распознавания лиц 2
27.09.2018 Система видеонаблюдения «Ростеха» позволит распознавать лица пассажиров городского транспорта 3
08.08.2018 «Росэлектроника» организует производство персональных компьютеров специального назначения 3
07.06.2017 Интегратор Минобороны нанял нового президента, сделав его главой компании вместо гендиректора 1
24.05.2017 «Росэлектроника» представила защищенную систему хранения с «фейс-контролем» 2
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии 1
09.03.2017 «Ростех» строит многомиллионную ИТ-систему на Astra Linux 1
27.12.2016 Разработка ОПК обеспечит безопасность на дорогах в российских городах 1
01.09.2016 Минкомсвязи запустило новый участок ВОЛС в Якутии 2
31.08.2016 В Якутии состоялся запуск ВОЛС на участке Нижний Бестях — Хандыга 1
05.01.2016 «Ростеху» от Росимущества передадут активы 19 радиоэлектронных предприятий 1
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
19.08.2014 В Санкт-Петербурге создадут безопасный умный город 4
16.05.2014 Основатель «Техносерва» может покинуть пост главы холдинга «Системы управления» 1
01.02.2013 Совладелец «Техносерва» возглавит военную ИТ-корпорацию 1
20.06.2010 СПО поможет информатизации госсектора 1
09.11.2006 С Байконура запустили баллистическую ракету 1
09.11.2006 С Байконура запустили баллистическую ракету 1
31.07.2006 В Казахстане создается штаб по ликвидации последствий аварии РС-20 1
31.07.2006 В Казахстане создается штаб по ликвидации последствий аварии РС-20 1
10.12.2002 С Байконура запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Стилет" 1
10.12.2002 С Байконура запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Стилет" 1

Публикаций - 35, упоминаний - 59

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 13
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 3
БИС - Банковские информационные системы 104 2
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 2
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 2
Космотрас МКК - Международная космическая компания 15 2
Microsoft Corporation 25775 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
9594 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 2
РТИ 155 2
Ростех - РТ-Информ 149 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 1
Top Systems - Топ Системы 88 1
Ростех - Радиозавод 70 1
Ростех - Росэлектроника - Системы управления АО 15 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 24 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 19 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 1
Thales Group 143 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Kribrum - Крибрум 35 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 39 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 13 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Хартрон НПП - Хартрон-Консат НПП - Хартрон-Юком 4 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Химавтоматика НПО - Научно-Производственное Объединение 1 1
Городисский и Партнёры 11 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 12 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 2
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 2
Минобороны РФ - ГУОВ - Главное управление обустройства войск 4 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 3
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 3
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
Космодром Байконур 1072 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 4
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 3
Минобороны РФ - ОАЦСС ВС РФ - Объединенная автоматизированная цифровая система связи 5 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - БКА, БелКА - Беларускі касмічны апарат - Белорусский космический аппарат - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 23 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Linux OS 11533 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
АК Барс Цифровые технологии - Face2Pay 2 1
FreePik 1841 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 12 1
Герань БПЛА - Shahed 9 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Рогозин Дмитрий 104 2
Ананьев Алексей 110 2
Якунин Александр 50 2
Перминов Анатолий 131 2
Сафонов Василий 5 2
Путин Владимир 3454 2
Евтушенко Олег 145 2
Никифоров Николай 1138 2
Ананьев Дмитрий 83 2
Субботин Вадим 17 1
Сенаторов Михаил 42 1
Шпак Василий 279 1
Харитонов Алексей 4 1
Рудской Андрей 18 1
Андреева Екатерина 54 1
Селин Владимир 14 1
Борисов Егор 11 1
Эскин Сергей 39 1
Вилков Сергей 3 1
Анисимов Павел 8 1
Ашманов Игорь 43 1
Ухлинов Леонид 61 1
Вагнер Милош 14 1
Спиридонов Александр 49 1
Пугачева Алла 8 1
Белевицкий Сергей 9 1
Куров Дмитрий 15 1
Минаев Владимир 8 1
Озеров Георгий 1 1
Печеный Владимир 7 1
Звонов Денис 1 1
Сидоров Виктор 2 1
Андреева Марина 1 1
Колесников Максим 31 1
Куликов Михаил 2 1
Устинов Игорь 5 1
Грицанин Георгий 1 1
Захаров Илья 17 1
Тикеев Шамиль 1 1
Пашинцева Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 59 3
Нептун - планета Солнечной системы 203 3
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 18 3
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 3
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 21 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Украина 7928 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 3
Россия - ДФО - Магаданская область 533 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 2
Колумбия - Республика 551 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 1
Тихий океан - Охотское море 82 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Информатика - computer science - informatique 1195 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 396 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Экономический эффект 1342 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 128 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 35 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
РИА Новости 1033 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
Рубин НИИ 9 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ЦНИРТИ - Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга 9 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Субмикрон НИИ 9 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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