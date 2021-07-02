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Ростех Росэлектроника Импульс НПО



02.07.2021 Предприятие «Росэлектроники» и Санкт-Петербургский политехнический университет создадут новую научную лабораторию
19.08.2014 В Санкт-Петербурге создадут безопасный умный город
01.07.2008 «Импульс» создал единый справочник цен и материалов для «Свердловэнерго»
14.02.2008 «Импульс» будет распространять ERP-систему «Компас» на Урале
31.01.2007 Celltick: «Импульс» на «спящие» экраны сотовых
11.10.2004 "ВымпелКом" объединяется с "КБ "Импульс"

Публикаций - 73, упоминаний - 98

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2442 19
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 738 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8658 8
VK - Mail.ru Group 2962 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 227 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7944 3
Yandex - Яндекс 4836 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1136 3
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 16 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7617 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 150 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 2
Киевстар - Kyivstar 471 2
Nvidia Corp 3077 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 507 2
Сервионика - Servionica 165 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 14 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 196 2
Ericsson 2696 2
1С-Битрикс - Bitrix 5315 2
Amazon Inc - Amazon.com 2583 2
Ростех - Автоматика Концерн 722 2
ИММО - Информ-Мобил 49 2
Рамэк-ВС 77 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6396 2
Айтеко - iTeco 894 2
Microsoft Corporation 22080 2
Ростех - РТ-Информ 113 2
Сбер - Цифровая Платформа 378 2
Т-Платформы - T-Platforms 335 2
Ростех - Росэлектроника - ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 2
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 90 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 62 1
Siemens AG - Siemens Group 2273 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 442 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 97 1
IBM - International Business Machines Corp 8823 1
SAP SE 4446 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 15 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 321 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5053 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 300 2
Открытие ФК 2096 2
О2О Delivery club 165 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 207 2
ПСБ - Промсвязьбанк 662 2
Яндекс.Еда 218 2
РСХБ - Россельхозбанк 222 2
ГПБ - Газпромбанк 825 2
Ростех - Новикомбанк 34 1
Открытие УК 5 1
Citi - Citibank - Ситибанк 260 1
DC Daily 5 1
Sabre Travel Network 41 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 119 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 426 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 67 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 12 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 1
Komatsu - Комацу 14 1
Performance Group 6 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
Da Vinci Capital 17 1
AltaIR Capital 12 1
Airbus Defence and Space - EADS 148 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 287 1
Yokogawa Electric Corporation - Иокогава Электрик 11 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
РСХБ Управление Активами 3 1
Мосгормаш ДТ - Детский технопарк 13 1
X5 Group 664 1
Восточный Банк 203 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 192 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 39 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 83 1
Алроса АК 116 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 166 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2315 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2299 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2416 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1280 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1004 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1904 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1852 3
МКС - Международная космическая станция 1392 3
Правительство РФ 7147 3
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 39 2
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 9 2
МИК - Московский инновационный кластер 68 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7768 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2182 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 392 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2165 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2088 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7680 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 882 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 1
Арбитражный суд Свердловской области 5 1
Правительство Магаданской области 12 1
Правительство Казахстана 15 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 174 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 21 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 312 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 100 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 169 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 175 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 257 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 5 1
Роснано 627 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Счётная палата РФ 581 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 614 1
Президент Российской Федерации 3142 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 121 1
Федеральное собрание Российской Федерации 153 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 500 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
Руссофт - Russoft 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 230 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14678 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31795 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2602 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9593 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3694 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5316 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 769 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5768 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7307 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1831 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2950 5
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 1040 4
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1009 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4327 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1591 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3590 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 684 3
Сервер - Серверные платформы 3151 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 936 3
Big Data - Большие данные 2218 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4048 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1887 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 192 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 1792 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 473 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 694 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2664 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3600 2
Мобильное приложение - Mobile app 2978 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6760 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 492 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1141 2
Smart технологии - Смартизация 682 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5349 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 765 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 73 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 763 2
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 443 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2494 2
Website - Вебсайт 3563 2
Ростех - Росэлектроника - Антисон 9 3
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 66 3
AWS - Amazon Web Services 628 2
Ковчег - система резервного копирования 34 2
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 883 2
Буквоед - система оптического распознавания текста 12 2
Сбер - СберФуд - SberFood 17 2
Google Android 11708 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5161 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 517 2
Linux OS 7477 2
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 2
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 49 2
Космодром Байконур 1025 2
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 39 1
Apache Mesos 4 1
IntellectDialog - Платформа мессенджер-маркетинга 1 1
МегаФон Игры - games.megafon.ru 6 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 48 1
Sabre Red 360 and GetThere 7 1
Winnum Cockpit Professional 1 1
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 1
Naumen SETonline 38 1
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 8 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 257 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 18 1
Microsoft Azure Active Directory 37 1
МТС Big Data 12 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 121 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 95 1
Ericsson Smart Pole 1 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 21 1
ВГТРК Смотрим 70 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1578 1
Sabre Dev Studio APIs 1 1
Winnum Platform 2 1
ATPCO Routehappy 3 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 32 1
Исанин Антон 1549 7
Корня Алексей 73 3
Евтушенко Олег 125 2
Рогозин Дмитрий 87 2
Якунин Александр 48 2
Сандлер Аркадий 24 2
Добродеев Борис 92 2
Ананьев Алексей 106 2
Хасис Лев 101 2
Путин Владимир 2483 2
Ананьев Дмитрий 64 2
Донских Мария 1 1
Московченко Александр 3 1
Келимбетов Кайрат 3 1
Кураш Антон 31 1
Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 1
Умряева Татьяна 15 1
Крейтор Татьяна 3 1
Калдымов Алексей 1 1
Валетов Анатолий 1 1
Al-Saleh Adel - Аль-Салех Адель 2 1
Дубоносов Игорь 2 1
Анисимов Павел 8 1
Диканев Иван 1 1
Алешина Ольга 1 1
Шумовский Иван 7 1
Мацнев Дмитрий 1 1
Вилков Сергей 2 1
Борисов Егор 9 1
Лончаков Юрий 23 1
Шахрай Роман 3 1
Звонов Денис 1 1
Печеный Владимир 5 1
Минаев Владимир 6 1
Жилинская Ольга 7 1
Чернышев Константин 10 1
Куров Дмитрий 11 1
Тимощенко Дмитрий 14 1
Белевицкий Сергей 7 1
Фурсин Алексей 126 1
Россия - Российская федерация - РФ 102366 42
Того - Тоголезская Республика 11697 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11982 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32044 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44561 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5097 4
Европа 10138 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12577 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2034 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2064 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12296 3
Казахстан - Республика 4384 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2578 2
Германия - Федеративная Республика 8309 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12590 2
Бразилия - Федеративная Республика 1916 2
Япония 9542 2
Украина 5905 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 325 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 167 2
Россия - УФО - Свердловская область 1076 2
Россия - СФО - Новосибирск 3168 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 664 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 308 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 142 1
Россия - СФО - Иркутская область 799 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 256 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 487 1
Люксембург Великое Герцогство 363 1
Россия - УФО - Курганская область 361 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 479 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 74 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 328 1
США - Техас 807 1
Швейцария - Давос 68 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 135 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 37 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 322 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 187 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1154 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 374 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5998 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 1912 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5685 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6017 6
Банковский сектор экономики 2563 5
Финансовый сектор - Банковский сектор - Сектор финансовых корпораций 1379 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2265 5
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 363 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 689 4
Русский язык 3997 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1021 3
Торговля розничная - Ритейл 1245 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 381 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3691 2
Транспорт 906 2
Инвестиции - Инвестирование 349 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 834 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 184 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 390 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 984 2
Образование - Наука - Научная деятельность 1861 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 67 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 448 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 494 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 62 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 833 1
Экономический эффект 576 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 28 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 155 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 267 1
Образование в России 1690 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 129 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2245 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 373 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1467 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2829 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 874 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1011 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2246 1
Forbes - Форбс 575 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 1
InformationWeek 231 1
500 Startups 563 2
Gartner 3269 1
Forrester Research 802 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1009 4
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 111 3
НИИ Рубин 7 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 212 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 1
МЭИ - Московский энергетический институт 81 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского 3 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
100+ Forum Russia 1274 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 165 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1428 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 49 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 673 1
FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022