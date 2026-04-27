Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Росэлектроника Импульс НПО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 59
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Якунин Александр 50 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Сафонов Василий 5 2
|Путин Владимир 3454 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Ананьев Дмитрий 83 2
|Субботин Вадим 17 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Шпак Василий 279 1
|Харитонов Алексей 4 1
|Рудской Андрей 18 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Селин Владимир 14 1
|Борисов Егор 11 1
|Эскин Сергей 39 1
|Вилков Сергей 3 1
|Анисимов Павел 8 1
|Ашманов Игорь 43 1
|Ухлинов Леонид 61 1
|Вагнер Милош 14 1
|Спиридонов Александр 49 1
|Пугачева Алла 8 1
|Белевицкий Сергей 9 1
|Куров Дмитрий 15 1
|Минаев Владимир 8 1
|Озеров Георгий 1 1
|Печеный Владимир 7 1
|Звонов Денис 1 1
|Сидоров Виктор 2 1
|Андреева Марина 1 1
|Колесников Максим 31 1
|Куликов Михаил 2 1
|Устинов Игорь 5 1
|Грицанин Георгий 1 1
|Захаров Илья 17 1
|Тикеев Шамиль 1 1
|Пашинцева Наталья 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.