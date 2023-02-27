Индексная книга (каталог) CNews*
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Субмикрон НИИ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 17
Субмикрон НИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Красников Геннадий 73 2
|Путин Владимир 3454 1
|Касперская Наталья 319 1
|Липов Андрей 68 1
|Терляков Олег 13 1
|Логунов Владимир 15 1
|Субботин Вадим 17 1
|Шпак Василий 279 1
|Селин Владимир 14 1
|Ашманов Игорь 43 1
|Абагян Карина 23 1
|Вагнер Милош 14 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Басаев Александр 2 1
|Именнов Антон 3 1
|Белоус Юлия 7 1
|Сухман Сергей 13 1
|Колесников Максим 31 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.