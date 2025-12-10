Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Ашманов Игорь


СОБЫТИЯ


10.12.2025 Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку» 1
11.12.2024 Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины 1
26.09.2024 Российские IT-лидеры и исследователи станут хэдлайнерами форума «Открытые данные» 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 2
21.12.2021 Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства) 1
22.11.2021 «Блокировать, зачищать, понижать рейтинг». Готовы новые идеи по развитию интернета в России 2
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 1
23.08.2019 Стартап сына Игоря Ашманова получит от государства 300 миллионов 3
15.11.2018 Сын Игоря Ашманова разрабатывает «убийцу» «Алисы» и Amazon Alexa на блокчейне 3
13.11.2017 Индустрия 4.0 обрастает мифами 1
07.04.2017 «Метахаус» стал резидентом «Сколково» 1
12.09.2016 ФРИИ вложит 60 млн руб. в аналитическую платформу Metacommerce для электронной коммерции 1
27.01.2015 «Умные» роботы идут на краудфандинг 1
27.10.2014 «Крибрум» приобрела долю в агентстве по управлению репутацией в Рунете «Сидорин Лаб» 1
08.07.2014 В России начали создавать рекламные тексты с помощью искусственного интеллекта 1
10.04.2014 В Москве пройдет форум безопасного интернета 1
12.02.2013 В Москве пройдет конференция для интернет-маркетологов и рекламодателей eTarget-2013 1
24.01.2013 В Москве пройдет конференция для интернет-маркетологов и рекламодателей eTarget-2013 1
25.07.2012 Хакер, обвиняемый в атаках на Amazon и eBay, оказался сотрудником «Ашманов и партнеры» 1
05.04.2012 Сколько на самом деле стоят госсайты? 1
25.07.2011 «Яндекс» раскрыл покупателей секс-шопов и их заказы 1
12.04.2011 ФСБ понадобилось ПО для анализа изображений и видео 1
04.10.2010 Россия: госпоисковик может появиться без участия государства 1
21.09.2010 Прокуратура просит денег на ПО для мониторинга «В Контакте» 1
13.07.2009 «Яндекс» избавляет Рунет от баннеров-ловушек 1
18.06.2009 «Блондинка» возьмется за контекст в Рунете 1
10.03.2009 Наталья Касперская родила четвертого ребенка 2
13.02.2009 Воровство контента: как обезопасить свой сайт? 1
07.11.2008 Россия: Google достиг своего потолка 2
01.09.2008 «Яндекс» запустил собственную «аську» 1
24.07.2008 «Энвижн Груп» развивает направление информационно-аналитических систем 1
21.07.2008 «Яндекс» похоронил «Рамблер» 1
11.12.2007 Рунет фундаментально меняется 1
31.10.2006 16 ноября откроется конференция в области поисковой оптимизации 2
30.10.2006 8 ноября пройдет конференция "Проблема спама и ее решения" 1
23.10.2006 8 ноября откроется конференция "Проблема спама и ее решения" 1
23.12.2003 Мобильный спам пришел в Россию 2
25.09.2003 Спам в Рунете разложили по полочкам 2
03.09.2003 Движение против спама в России набирает обороты 1

Публикаций - 42, упоминаний - 53

Ашманов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8435 17
VK - Mail.ru Group 3532 14
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 10
InfoWatch - Инфовотч 1088 8
Google LLC 12255 7
Microsoft Corporation 25237 4
Kribrum - Крибрум 33 3
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 51 3
Cisco IronPort Systems 53 2
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 7 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
Forcepoint - Websense - SurfControl 43 2
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 3 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 11 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 2
МегаФон 9896 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4525 2
Trend Micro 629 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
AOL Inc - America Online 1878 2
ДиалогНаука 259 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Nvidia Corp 3731 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 47 1
Открытые технологии 715 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 67 1
Best Buy 218 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
ИИ-Технологии 224 1
Cubic Robotics 5 1
Earthlink 155 1
Медиалингва 46 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8173 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Braun GmbH 77 1
Резонанс НПП 389 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
The Home Depot Inc 65 1
Сидорин Лаб - SidorinLab 1 1
Норникель - Сфера 1 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1372 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Lynwood Investments 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Walt Disney Company 636 1
eBay Inc 1631 1
Kickstarter 131 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
Комус 104 1
Совкомбанк Совесть 277 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12843 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 72 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 42 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 21 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 49 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2003 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2729 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31745 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18146 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13003 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8134 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5146 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34021 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27187 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8461 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13635 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11317 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25546 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8176 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4093 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2693 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8730 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5640 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 459 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5917 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 2
SS - Second Screen 11 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 2
Data monetization - Монетизация данных 1835 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 5
Microsoft Office 3952 3
Microsoft Windows 2000 8662 2
Нейросети Ашманова - PuzzleLib Нейросетевая библиотека 4 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 2
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 2
Linux OS 10897 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 245 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 48 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2056 1
Microsoft Invoke 1 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 77 1
Qualcomm Dragonboard 1 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
QIP - Мессенджер 122 1
Яндекс - Я.ру - блог-платформа 23 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 195 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 1
Яндекс.Бар 28 1
VK - Mail.Ru Поиск 65 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 108 1
Jibo 1 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Google Postini 22 1
Google Android 14680 1
Apple iOS 8242 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 1
Apple macOS 2248 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 189 1
Apple Siri - Голосовой помощник 417 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 209 1
Касперская Наталья 303 9
Засурский Иван 16 3
Суворов Дмитрий 5 3
Путин Владимир 3351 3
Наумов Виктор 126 3
Модяев Игорь 2 2
Калинин Андрей 33 2
Ревазов Арсен 17 2
Кондрашин Михаил 22 2
Власова Анна 21 2
Антимонов Сергей 11 2
Митрофанов Евгений 2 2
Минченков Павел 2 2
Глущенко Сева 2 2
Желонкина Татьяна 6 2
Wimmer Wolfgang - Виммер Вольфганг 3 2
Ашманов Станислав 17 2
Ковалев Александр 164 2
Фадеев Валерий 12 2
Якушев Михаил 50 2
Козлов Михаил 175 2
Габриелян Владимир 28 2
Жуков Роман 19 2
Калинин Денис 70 1
Вагнер Милош 14 1
Kelly Scott - Келли Скотт 11 1
Мизулина Елена 24 1
Долгов Владимир 60 1
Гореславский Алексей 12 1
Демидов Михаил 133 1
Зенкин Денис 263 1
Носик Антон 106 1
Гребнев Егор 41 1
Серго Антон 41 1
Клягин Максим 29 1
Гусев Павел 7 1
Лысаков Сергей 7 1
Глейзер Лев 28 1
Колмановская Елена 15 1
Лавренко Виктор 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 156860 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 8
Европа 24635 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18212 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Украина 7793 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 2
Казахстан - Республика 5792 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Франция - Французская Республика 7975 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
США - Вашингтон штат 128 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Беларусь - Белоруссия 6024 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Европа Западная 1492 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Кипр - Республика 579 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
США - Вашингтон - Сиэтл 403 1
Италия - Милан 163 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 1
Япония 13547 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Куба - Республика 395 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 100 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Венгрия 849 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31904 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5317 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 5
Английский язык 6876 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17408 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1653 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 265 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 3
Blacklist - Чёрный список 671 3
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 360 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11765 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10533 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 833 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6238 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Цензура - Свобода слово 507 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
Forbes - Форбс 911 2
Wikipedia - Википедия 585 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
WapStart 45 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Ведомости 1233 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 31 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
Nucleus Research 13 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
РАН - Российская академия наук 2014 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
РАН ИБФМ ФГБУН - Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина Российской академии наук 2 1
Центр американского английского 4 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 19 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 28 1
Субмикрон НИИ 8 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Международный женский день - 8 марта 371 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще